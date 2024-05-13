ФНС доначислила 550 млн рублей налогов и штрафов сети кафе «АндерСон» — РБК Статьи редакции
Соосновательница бизнеса Анастасия Татулова сообщала о масштабных проверках сети в ноябре 2022 года и намекала, что так хотят «окончательно выдворить её из страны».
- Федеральная налоговая служба (ФНС) закончила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019-2021 годы, рассказал РБК источник, знакомый с её результатами, и подтвердил собеседник в ведомстве. По словам одного из них, 370 млн рублей — налоги, остальное — штрафы и пени.
- Налоговая анализировала работу ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань» — операционных структур группы. Проверка показала, что юрлица использовали «ресторанную схему», говорят источники РБК. То есть занижали выручку и уклонялись от уплаты зарплатных налогов и сборов при помощи подменных касс и POS-терминалов. Также терминалы и кассы оформляют на третьи лица, чтобы держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот, объясняло ТАСС.
- Работникам платили «серые» зарплаты, а некоторое оборудование безвозмездно передавали между юрлицами, рассказал источник. По закону в последнем случае надо платить НДС.
- Чтобы установить факт начисления «серых» зарплат, ФНС анализировала показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru. Также работники ведомства сопоставляли зарплаты после отказа юрлиц от «ресторанной схемы» — на hh.ru и в справках 2-НДФЛ, утверждает источник.
- По данным издания, в 2020-2021 годах группа скрыла более 1 млрд рублей выручки или 36% от общего оборота. Так общий действительный размер выручки «АндерСон» составлял около 2,6 млрд рублей, оценила ФНС.
- Проверяемые юрлица не переходили к «Вкусвиллу» после продажи «АндерСона». С 2020-го года соосновательница сети Анастасия Татулова официально не входит в состав их учредителей, но адреса регистрации компаний, контактные данные, а также руководители — связаны с группой.
- После сделки с «Вкусвилл» Татулова заявляла, что «все налоги уплачены полностью».
- Соосновательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала заявление об увольнении с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства в апреле 2022 года. Своё решение она объяснила тем, что «разошлась во взглядах с государством».
- В ноябре она рассказала о налоговых проверках во всех партнёрских и собственных кафе сети. В ФНС подтвердили, что проверяют несколько сетей. Источники ТАСС называли кроме «АндерСона» кафе «Мята», «Рыба моя», «Менза» и «Ян примус».
- В ноябре 2023 года Татулова сообщила, что «Вкусвилл» купил 100% бизнеса «АндерСон». Ритейлер планировал развивать его по франшизе и усилить свои позиции на рынке общепита.
- В апреле 2024-го Минюст внёс Татулову в реестр иноагентов из-за того, что она выступала против «специальной военной операции», «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил», а также делилась «материалами иностранного агента».
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Впечатляет дотошность проверок... когда проверяют кого надо
Суровость законов компенсируется избирательностью применения.
Такая дотошность это стандарт при выездных проверках. Еще могут камеры смотреть, данные из ГИБДД запрашивать, данные у контрагентов, допрашивать сотрудников и сотрудников контрагентов. А анализ сайта, hh, отзывов в интернете и жалоб от физлиц — базовая база
С 80-90% вероятностью при выездной проверке компания получит доначисления и доплатит налог в бюджет.
Тут можете подробнее про статистику камеральных и выездных проверок за 2023 год почитать: https://t.me/s4consulting/849
А тут в разрезе каждого налога по Москве: https://t.me/s4consulting/853
ФНС в РФ возможно самая топовая в мире по эффективности. Как минимум в топ-3 точно должна входить.
ну вообще не вижу причин врать бывшим сотрудникам, тем более если бы это было бы не так ,они бы предоставили отчеты и доказали обратное
Кто нибудь сомневается что нарушения были?
Интересный тренд постоянно наблюдается у всех "обиженных" из "большого бизнеса":
пока шел процесс нарабатывания значительного капитал (много миллионно-миллиардный) - так все прекрасно, жалуются конечно на то на сё, но что то никто никуда не уезжает строить новую жизнь с нуля в более комфортных странах ...
но как только приходится ответить за многочисленные нарушения как в процессе накопления и роста, так и в дальнейшем развитии уже на уровне "большого бизнеса" - так сразу начинается недовольство страной, средой, воздухом, населением, руководством и всем чем можно.
Можно посмотреть под другим углом: как только начинаются недовольства, так находятся и нарушения
А вам не кажется что причина и следствие перепутаны у вас?
Что недовольства "слышны" становятся только когда кто-то более-менее заметный/популярный о них говорит?
А потому что не надо было«разошлась во взглядах с государством»
«Похороните меня за плинтусом».
Судя по всему нарушения действительно есть, но лучше бы Газпром проверили бы и уровень управления одного из основных налогоплательщиков страны.
У нас за минуту можно стать шпионом, врагом народа и диверсантом. И даже по первому каналу покажут.
Так если проверять Газпром и то как расходуют его деньги то можно выйти на такие высоты с которых налоговой инспектор упадет насмерть и не только инспектор, но и начальник налоговой инспекции и глава ФНС(хотя он скорее всего в курсе)
"Основной налогоплательщик страны" обещал, что к 2016 компания будет стоить $1 трлн. Но с того времени цена компании скатилась c $360 млрд до $41 млрд.
Газпрому тоже доначислили
Газпром, как и Роснефть регулярно проверяют и штрафуют.
Вы вспомните дело Магнитского, а там он вышел только на московских ментов. Вы представьте, что стоит за Газпромом)))
При тщательности и глубине проверок и расследований главное не выйти на самих себя.
Напихали полную панамку хамоватой бабенке.
Кому она нахамила? Всего лишь сказала правду на пмэф.
Судя по данным издания ведь действительно внушительную сумму скрыли. Поэтому так дотошно и взялись за проверку.
Мне кажется, в вашей логике причина и следствие перепутаны местами
В нулевые было проще, в конце смены в кассу вставлялась флешка и сумма выручки уменьшалась в 10 раз
или дядя специально обученный приезжал и уменьшал)
А потом приходила налоговая со смятым чеком и проверяла его наличие в контрольной ленте
А какие минусы в этом?
В том что кого нужно задавать - давят, кого не нужно не давят, и спокойно пилят.
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вот и отомстили за свою гражданскую позицию а потом говорят покажите примеры кого щемят
Если бы реально бизнес был белым, то не щемили бы
Недорого за вопиющее «расхождение во взглядах с государством». Хотя, новые раунды ещё впереди и заодно звоночек всем имеющим какие-то взгляды.
Ух ты, а как же так получилось, что ФНС все эти годы не замечала нарушений на треть миллиарда рублей?
Красиво уходили. Не только они, кстати - в статье это описано.
Объём валютных торгов за год порядка 100 трлн руб, бюджет государства 25 трлн руб.
ФНС в среднем теряет налоговых поступлений порядка 10 трлн руб от коммерческих структур в силу своей некомпетентности или личной заинтересованности🎯
Поэтому для обществ с ограниченной ответственностью предусмотрено отсутствие личной материальной ответственности всех участников, а это прямая дорога для разного рода коррупционных схем✅
При условии государственного акционерного капитала и инвестионного частного капитала, в соотношении 50 на 50 можно выстраивать порядочные отношения между общими и частными интересами.
В остальных случаях это хождение по замкнутому кругу : сначала допускают неуплату налогов, чтобы в дальнейшем взыскать их втройне😁 Это всё равно что до 18 лет не требовать с ребёнка успеваемости по математике, а потом устроить ЕГЭ🔝
Когда в гоструктурах появится ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у каждого сотрудника, тогда иноагентов станет больше😇
Государству нет смысла вступать в такие отношения с каждым желающим
Более -менее значимый бизнес должен принадлежать определенной касте.
Все остальные просто должны (работать, платить и т.д.).
Это предложение или констатация факта?
Типичный случай, когда можно просрать все из-за пары фраз.
Ее во всем ресторанном бизнесе считают неадекватной.
Ага, дебилы поверили в себя, теперь меняют подштанники по 5 раз в день
Положите 550 млн и на сегодня вы свободны.
Интересно, они уже пожалели об этом решении
"ФНС анализировала показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru"
Вот это уровень анализа! Нашлись сразу как камеры заклеили и отключили в заведениях по приходу в них?
А, это та самая дамочка, которая призывала штрафовать посетителей ресторанов за то, что намордники не носят? Мерзкая тетка, жаль не в СИЗО
п3дц фаталити. Я бы не платил
Если бы просто спрашивали
Она и не заплатит)
Ноунейм какой-то, а суммы космические
Это сеть огромная.
в мск много кафешек, цены и еда норм. а вот сумма странная
Рыба моя, отстой.
А мне нравится, во всяком случае на Цветном всегда достойные морепродукты.
«Вкусвилл» подставила, получается?
Вкусвилл хотят отжать?
Не похоже
Мало того, что иноагент, так еще и налоги не платила, жесть. А сколько еще таких сограждан не уважающих свою страну до сих пор не выявлено?
А как это связано: ну, выявят у тебя дворец в Геленджике, а последствий не будет
Много, но процесс идет.
По последнему абзацу. Разве оснований достаточно, чтобы попасть в иноагенты? Основное вроде это финансирование из зарубежа. Оно было доказано?
Во-первых, с регистрацией.
Во-вторых, финансирование уже давно не требуется, достаточно абстрактного "влияния".
Боты уже атакуют
..., написал трёхмесячный Виктор.
А Вовку когда проверят на недвижимость для начала, а то слухи ходят про дворец в Геленджике. Всего то 68 гектар, хоккейное поле свое личное, вместо парника с огурцами.
Ну казна пустеет, получается