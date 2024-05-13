Право
Маша Цепелева

ФНС доначислила 550 млн рублей налогов и штрафов сети кафе «АндерСон» — РБК Статьи редакции

Соосновательница бизнеса Анастасия Татулова сообщала о масштабных проверках сети в ноябре 2022 года и намекала, что так хотят «окончательно выдворить её из страны».

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) закончила проверку сети кафе «АндерСон» за 2019-2021 годы, рассказал РБК источник, знакомый с её результатами, и подтвердил собеседник в ведомстве. По словам одного из них, 370 млн рублей — налоги, остальное — штрафы и пени.
  • Налоговая анализировала работу ООО «Тиролерхоф», ООО «Хани энд пай», ООО «Касл» и ООО «Герань» — операционных структур группы. Проверка показала, что юрлица использовали «ресторанную схему», говорят источники РБК. То есть занижали выручку и уклонялись от уплаты зарплатных налогов и сборов при помощи подменных касс и POS-терминалов. Также терминалы и кассы оформляют на третьи лица, чтобы держать финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот, объясняло ТАСС.
  • Работникам платили «серые» зарплаты, а некоторое оборудование безвозмездно передавали между юрлицами, рассказал источник. По закону в последнем случае надо платить НДС.
  • Чтобы установить факт начисления «серых» зарплат, ФНС анализировала показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru. Также работники ведомства сопоставляли зарплаты после отказа юрлиц от «ресторанной схемы» — на hh.ru и в справках 2-НДФЛ, утверждает источник.
  • По данным издания, в 2020-2021 годах группа скрыла более 1 млрд рублей выручки или 36% от общего оборота. Так общий действительный размер выручки «АндерСон» составлял около 2,6 млрд рублей, оценила ФНС.
  • Проверяемые юрлица не переходили к «Вкусвиллу» после продажи «АндерСона». С 2020-го года соосновательница сети Анастасия Татулова официально не входит в состав их учредителей, но адреса регистрации компаний, контактные данные, а также руководители — связаны с группой.
  • После сделки с «Вкусвилл» Татулова заявляла, что «все налоги уплачены полностью».
Анастасия Татулова, фото The Village
  • Соосновательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова написала заявление об увольнении с поста общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства в апреле 2022 года. Своё решение она объяснила тем, что «разошлась во взглядах с государством».
  • В ноябре она рассказала о налоговых проверках во всех партнёрских и собственных кафе сети. В ФНС подтвердили, что проверяют несколько сетей. Источники ТАСС называли кроме «АндерСона» кафе «Мята», «Рыба моя», «Менза» и «Ян примус».
  • В ноябре 2023 года Татулова сообщила, что «Вкусвилл» купил 100% бизнеса «АндерСон». Ритейлер планировал развивать его по франшизе и усилить свои позиции на рынке общепита.
  • В апреле 2024-го Минюст внёс Татулову в реестр иноагентов из-за того, что она выступала против «специальной военной операции», «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооруженных сил», а также делилась «материалами иностранного агента».

#новости #андресон

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106 комментариев
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 Andrey Kulakov
Чтобы установить факт начисления «серых» зарплат, ФНС анализировала показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru. Также работники ведомства сопоставляли зарплаты после отказа юрлиц от «ресторанной схемы» — на hh.ru и в справках 2-НДФЛ, утверждает источник.

Впечатляет дотошность проверок... когда проверяют кого надо

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ЯжПрограммист

Суровость законов компенсируется избирательностью применения.

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S4 Consulting

Такая дотошность это стандарт при выездных проверках. Еще могут камеры смотреть, данные из ГИБДД запрашивать, данные у контрагентов, допрашивать сотрудников и сотрудников контрагентов. А анализ сайта, hh, отзывов в интернете и жалоб от физлиц — базовая база

С 80-90% вероятностью при выездной проверке компания получит доначисления и доплатит налог в бюджет.

Тут можете подробнее про статистику камеральных и выездных проверок за 2023 год почитать: https://t.me/s4consulting/849

А тут в разрезе каждого налога по Москве: https://t.me/s4consulting/853

ФНС в РФ возможно самая топовая в мире по эффективности. Как минимум в топ-3 точно должна входить.

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Евгений Васильев

ну вообще не вижу причин врать бывшим сотрудникам, тем более если бы это было бы не так ,они бы предоставили отчеты и доказали обратное

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1 комментарий
ЧебурАза ЧебурАзов

Кто нибудь сомневается что нарушения были?
Интересный тренд постоянно наблюдается у всех "обиженных" из "большого бизнеса":
пока шел процесс нарабатывания значительного капитал (много миллионно-миллиардный) - так все прекрасно, жалуются конечно на то на сё, но что то никто никуда не уезжает строить новую жизнь с нуля в более комфортных странах ...
но как только приходится ответить за многочисленные нарушения как в процессе накопления и роста, так и в дальнейшем развитии уже на уровне "большого бизнеса" - так сразу начинается недовольство страной, средой, воздухом, населением, руководством и всем чем можно.

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Кирилл Таран

Можно посмотреть под другим углом: как только начинаются недовольства, так находятся и нарушения

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2 комментария
ilia

А вам не кажется что причина и следствие перепутаны у вас?

Что недовольства "слышны" становятся только когда кто-то более-менее заметный/популярный о них говорит?

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Бабунов В.

А потому что не надо было

«разошлась во взглядах с государством»
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High Stakes
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Alex

«Похороните меня за плинтусом».
Судя по всему нарушения действительно есть, но лучше бы Газпром проверили бы и уровень управления одного из основных налогоплательщиков страны.

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Maxim Fox

У нас за минуту можно стать шпионом, врагом народа и диверсантом. И даже по первому каналу покажут.

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4 комментария
Борис

Так если проверять Газпром и то как расходуют его деньги то можно выйти на такие высоты с которых налоговой инспектор упадет насмерть и не только инспектор, но и начальник налоговой инспекции и глава ФНС(хотя он скорее всего в курсе)

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2 комментария
Zloy Marketolog

"Основной налогоплательщик страны" обещал, что к 2016 компания будет стоить $1 трлн. Но с того времени цена компании скатилась c $360 млрд до $41 млрд.

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3 комментария
Кирилл Таран

Газпрому тоже доначислили

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7 комментариев
Edo Defor

Газпром, как и Роснефть регулярно проверяют и штрафуют.

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Андрей Новиков

Вы вспомните дело Магнитского, а там он вышел только на московских ментов. Вы представьте, что стоит за Газпромом)))

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FT

При тщательности и глубине проверок и расследований главное не выйти на самих себя.

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Кузя

Напихали полную панамку хамоватой бабенке.

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Алекс

Кому она нахамила? Всего лишь сказала правду на пмэф.

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3 комментария
D.Dibrov

Судя по данным издания ведь действительно внушительную сумму скрыли. Поэтому так дотошно и взялись за проверку.

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Кирилл Таран

Мне кажется, в вашей логике причина и следствие перепутаны местами

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3 комментария
Андрей Головин

В нулевые было проще, в конце смены в кассу вставлялась флешка и сумма выручки уменьшалась в 10 раз

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Кузя

или дядя специально обученный приезжал и уменьшал)

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2 комментария
Tatiana Tsynkush

А потом приходила налоговая со смятым чеком и проверяла его наличие в контрольной ленте

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2 комментария
Альвар

А какие минусы в этом?

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Alexey Melikhov

В том что кого нужно задавать - давят, кого не нужно не давят, и спокойно пилят.

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5 комментариев

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Rownie

вот и отомстили за свою гражданскую позицию а потом говорят покажите примеры кого щемят

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S4 Consulting

Если бы реально бизнес был белым, то не щемили бы

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1 комментарий
Вадим Д.

Недорого за вопиющее «расхождение во взглядах с государством». Хотя, новые раунды ещё впереди и заодно звоночек всем имеющим какие-то взгляды.

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Eddie II

Ух ты, а как же так получилось, что ФНС все эти годы не замечала нарушений на треть миллиарда рублей?

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Мать Тереза

Красиво уходили. Не только они, кстати - в статье это описано.

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Вячеслав Ковалев
Соосновательница бизнеса Анастасия Татулова сообщала о масштабных проверках сети в ноябре 2022 года и намекала, что так хотят «окончательно выдворить её из страны».- скорее всего так и есть, не любят у нас нынче частный бизнес
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BaiGuiKa

Объём валютных торгов за год порядка 100 трлн руб, бюджет государства 25 трлн руб.

ФНС в среднем теряет налоговых поступлений порядка 10 трлн руб от коммерческих структур в силу своей некомпетентности или личной заинтересованности🎯

Поэтому для обществ с ограниченной ответственностью предусмотрено отсутствие личной материальной ответственности всех участников, а это прямая дорога для разного рода коррупционных схем✅

При условии государственного акционерного капитала и инвестионного частного капитала, в соотношении 50 на 50 можно выстраивать порядочные отношения между общими и частными интересами.
В остальных случаях это хождение по замкнутому кругу : сначала допускают неуплату налогов, чтобы в дальнейшем взыскать их втройне😁 Это всё равно что до 18 лет не требовать с ребёнка успеваемости по математике, а потом устроить ЕГЭ🔝
Когда в гоструктурах появится ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ у каждого сотрудника, тогда иноагентов станет больше😇

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Кирилл Таран
При условии государственного акционерного капитала и инвестионного частного капитала, в соотношении 50 на 50 можно выстраивать порядочные отношения между общими и частными интересами

Государству нет смысла вступать в такие отношения с каждым желающим

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Саша Серый

Более -менее значимый бизнес должен принадлежать определенной касте.
Все остальные просто должны (работать, платить и т.д.).

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Кирилл Таран

Это предложение или констатация факта?

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Митроченков Дмитрий

Типичный случай, когда можно просрать все из-за пары фраз.

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Mr. Z

Ее во всем ресторанном бизнесе считают неадекватной.

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1 комментарий
Артем Смирнов

Ага, дебилы поверили в себя, теперь меняют подштанники по 5 раз в день

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1 комментарий
Griby Lenina

Положите 550 млн и на сегодня вы свободны.

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Феодор
В ноябре 2023 года Татулова сообщила, что «Вкусвилл» купил 100% бизнеса «АндерСон»

Интересно, они уже пожалели об этом решении

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ilia

"ФНС анализировала показания бывших сотрудников, их жалобы в Роструд и объявления на сайте hh.ru"

Вот это уровень анализа! Нашлись сразу как камеры заклеили и отключили в заведениях по приходу в них?

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Petra Kavalsky

А, это та самая дамочка, которая призывала штрафовать посетителей ресторанов за то, что намордники не носят? Мерзкая тетка, жаль не в СИЗО

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A V

п3дц фаталити. Я бы не платил

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Гавриил Злобин

Если бы просто спрашивали

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Мать Тереза

Она и не заплатит)

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Женя Иванков

Ноунейм какой-то, а суммы космические

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Mr. Z

Это сеть огромная.

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hakhagmon

в мск много кафешек, цены и еда норм. а вот сумма странная

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Олег Бринц

Рыба моя, отстой.

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Alex

А мне нравится, во всяком случае на Цветном всегда достойные морепродукты.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

«Вкусвилл» подставила, получается?

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lucklessman

Вкусвилл хотят отжать?

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Кирилл Таран
Проверяемые юрлица не переходили к «Вкусвиллу» после продажи «АндерСона»

Не похоже

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Васян

Мало того, что иноагент, так еще и налоги не платила, жесть. А сколько еще таких сограждан не уважающих свою страну до сих пор не выявлено?

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Кирилл Таран

А как это связано: ну, выявят у тебя дворец в Геленджике, а последствий не будет

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4 комментария
Митроченков Дмитрий

Много, но процесс идет.

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Иван Немчинов

По последнему абзацу. Разве оснований достаточно, чтобы попасть в иноагенты? Основное вроде это финансирование из зарубежа. Оно было доказано?

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Кирилл Таран

Во-первых, с регистрацией.
Во-вторых, финансирование уже давно не требуется, достаточно абстрактного "влияния".

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1 комментарий
Виктор

Боты уже атакуют

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Мать Тереза

..., написал трёхмесячный Виктор.

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Иван Пелля

А Вовку когда проверят на недвижимость для начала, а то слухи ходят про дворец в Геленджике. Всего то 68 гектар, хоккейное поле свое личное, вместо парника с огурцами.

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Гавриил Злобин

Ну казна пустеет, получается

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