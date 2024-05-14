Минфин США ввёл санкции против основателя и владельца канцелярской Erich Krause Дмитрия Белоглазова Статьи редакции
Ведомство обвинило его и ещё три компании в попытке помочь Олегу Дерипаске избежать санкций.
- Полный список опубликован на сайте ведомства. Кроме Белоглазова, под ограничения попало связанное с ним ООО «Титул».
- В список внесли компанию Rasperia Trading Limited, которая подконтрольна российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, а также контролирующее её АО «Илиадис». У этого юрлица тот же гендиректор, что и у ООО «Титул» — Ксения Потапова.
- Rasperia Trading в 2007 году стала владельцем 25% строительного концера Strabag. В декабре 2023-го эту долю собирался выкупить австрийский Raiffeisen Bank International, но в итоге отказался от сделки.
- Согласно объяснениям Минфина США, «три юрлица и одно физлицо участвовали в сложной схеме ухода от санкций, в результате которой были бы разморожены активы на $1,5 млрд», принадлежащие Дерипаске.
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Санкция ударит по участникам программы «Своя Игра» о боже!!!!
Ничоси вы клубок размотали
О боже мой, какой ужас, эта санкция точно добьет нас!
как теперь писать будем ручки подорожають
Я даже не знал, что это российская компания.
Она и не российская, поэтому ее и использовали для обхода. Просто основатель русский.
Она полностью русская, бренд был придуман, и никакого отношения к Германии никогда не имел, это была просто легенда
Тянет на какой-то заговор
Почитай в Википедии.
"Эрик Краус". А так похоже на Российскую?
Я тоже
Пора уже администрации делать ханипоты на ботов: постишь новость про санкции, а потом банишь всех, кому только на пользу
Никакого смысла администрации подрубать себе сук нет: придут неравнодушные доказывать ботам как они не правы. Каменты крутятся, реклама мутится.
«Люблю когда люди тусуются» (из анекдота)
Естественно. Просто, я сюда зашёл, и в первых десяти комментариях было подозрительное единодушие во мнении
И Вадима Д.
Придётся и Вадима
Мне кажется, уже давно надо начинать писать не "ввел санкции", а "начал мстить".
О боже, санкции на ручки и карандаши. Ну ттеперь точно крах всему🤣🤣🤣
Будут писать кровью.
и горькими слезами
Правильно! Так эту немчуру, пусть знают наших!
Россияне такое не переживут.
Ответ на санкции. Дерипаска летит в Китай.
Тоже свои предприятия собирается переводить за границу?
Рассматривает рынок БРИКС явно. И у него нет своих предприятий))) Не будет поступлений налогов в нужном объеме - национализируют.
Кажется, у нас больше не один нейрочеловек здесь
Неееееееет!
Ну теперь сдаёмся.
А капитуляцию то чем подписывать??? Санкции же ввели, все. Это такая многоходовочка от Путина - теперь ни шагу назад
Кровью на заборе или жёлтым на снегу, верно.
Да и братья-китайцы не подведут, пришлют гуманитарную помощь в виде ручек для заправки кровью.
зачем они ввели санкции на ручки 🤦
Ждем санкции на ножки!
Ну, всё, куда они денутся? Придётся идти к Путину…
Пофиг, еще одна на пользу пошла
Поддерживать санкции уже можно?
Всегда покупала их продукцию с уверенностью в том, что это импортные штучки.. А тут такое