Право
Евгения Евсеева

Минфин США ввёл санкции против основателя и владельца канцелярской Erich Krause Дмитрия Белоглазова Статьи редакции

Ведомство обвинило его и ещё три компании в попытке помочь Олегу Дерипаске избежать санкций.

  • Полный список опубликован на сайте ведомства. Кроме Белоглазова, под ограничения попало связанное с ним ООО «Титул».
  • В список внесли компанию Rasperia Trading Limited, которая подконтрольна российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, а также контролирующее её АО «Илиадис». У этого юрлица тот же гендиректор, что и у ООО «Титул» — Ксения Потапова.
  • Rasperia Trading в 2007 году стала владельцем 25% строительного концера Strabag. В декабре 2023-го эту долю собирался выкупить австрийский Raiffeisen Bank International, но в итоге отказался от сделки.
  • Согласно объяснениям Минфина США, «три юрлица и одно физлицо участвовали в сложной схеме ухода от санкций, в результате которой были бы разморожены активы на $1,5 млрд», принадлежащие Дерипаске.

#новости #erichkrause

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35 комментариев
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 Лилия Газиева

Санкция ударит по участникам программы «Своя Игра» о боже!!!!

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Алеоп

Ничоси вы клубок размотали

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4Chan Sung

О боже мой, какой ужас, эта санкция точно добьет нас!

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Сергей

как теперь писать будем ручки подорожають

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Л Г

Я даже не знал, что это российская компания.

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Zloy Marketolog

Она и не российская, поэтому ее и использовали для обхода. Просто основатель русский.

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Ale K

Она полностью русская, бренд был придуман, и никакого отношения к Германии никогда не имел, это была просто легенда

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Вика Мантулина

Тянет на какой-то заговор

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Л Г

Почитай в Википедии.

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Пётр Радищев

"Эрик Краус". А так похоже на Российскую?

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Сергей Савченко

Я тоже

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Кирилл Таран

Пора уже администрации делать ханипоты на ботов: постишь новость про санкции, а потом банишь всех, кому только на пользу

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Юрий Б.

Никакого смысла администрации подрубать себе сук нет: придут неравнодушные доказывать ботам как они не правы. Каменты крутятся, реклама мутится.

«Люблю когда люди тусуются» (из анекдота)

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Кирилл Таран

Естественно. Просто, я сюда зашёл, и в первых десяти комментариях было подозрительное единодушие во мнении

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Пётр Радищев

И Вадима Д.

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Кирилл Таран

Придётся и Вадима

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Сергей Доктор

Мне кажется, уже давно надо начинать писать не "ввел санкции", а "начал мстить".

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Дмитрий Воробьев

О боже, санкции на ручки и карандаши. Ну ттеперь точно крах всему🤣🤣🤣

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Пётр Радищев

Будут писать кровью.

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flash

и горькими слезами

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Отрицательный Веган

Правильно! Так эту немчуру, пусть знают наших!

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Пётр Радищев

Россияне такое не переживут.

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Webmaster3.0

Ответ на санкции. Дерипаска летит в Китай.

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Кирилл Таран

Тоже свои предприятия собирается переводить за границу?

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Webmaster3.0

Рассматривает рынок БРИКС явно. И у него нет своих предприятий))) Не будет поступлений налогов в нужном объеме - национализируют.

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Кирилл Таран

Кажется, у нас больше не один нейрочеловек здесь

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Вадим Д.

Неееееееет!
Ну теперь сдаёмся.

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Даниил О

А капитуляцию то чем подписывать??? Санкции же ввели, все. Это такая многоходовочка от Путина - теперь ни шагу назад

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Вадим Д.

Кровью на заборе или жёлтым на снегу, верно.
Да и братья-китайцы не подведут, пришлют гуманитарную помощь в виде ручек для заправки кровью.

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shvetsov

зачем они ввели санкции на ручки 🤦

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Dwarf

Ждем санкции на ножки!

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Gre Li

Ну, всё, куда они денутся? Придётся идти к Путину…

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Альвар

Пофиг, еще одна на пользу пошла

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Aleksandr Khellzhao

Поддерживать санкции уже можно?

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Ангелина Добрая

Всегда покупала их продукцию с уверенностью в том, что это импортные штучки.. А тут такое

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32 комментария
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