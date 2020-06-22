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Лиана Липанова
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«Ведомости»: Мишустин предложил снизить ИТ-компаниям страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3% Материал редакции

Все изменения будут бессрочными, говорят источники газеты.

  • Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить ИТ-компаниям страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. По данным газеты, параметры налогового манёвра для ИТ-отрасли объявят в ближайшее время.
  • Также власти предлагают отменить НДС с рекламы разработок и программного обеспечения на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам возможность получать специальные субсидии.
  • Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки разработчиков и увеличат конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль способствует возвращению основанных россиянами ИТ-компаний из других юрисдикций, рассчитывают власти.
  • Все изменения будут бессрочными, говорят источники газеты. Они предназначены для всех ИТ-компаний, от 90% доходов которых приходится на продажу ПО и услуг по его разработке, уточняют собеседники издания.
  • Сколько власти потратят на налоговый манёвр для ИТ-отрасли, чиновники не уточняют. Однако по словам одного из них, компенсация для бюджета уже найдена.
  • 10 июня 2020 года Владимир Путин поручил правительству подготовить налоговые льготы и другие меры поддержки для ИТ-компаний. В конце апреля Минкомсвязи уже предлагало поддержать отрасль и предупреждало, что ИТ-компании могут не досчитаться 30 млрд рублей прибыли по итогам года.

#новость

Лиана Липанова
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42 комментария
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Kelerius

32

Уверен,что ит-фирма,в которой я работаю не пройдет по номеру ОВКД (или как там его).
А Фонбет пройдет...

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Денис Гордиенко

Kelerius
31

Если учреды настолько тупые, что оквэдом выбрали торговлю огурцами, то да, лучше поискать кантору поадекватнее

Ответить

Pavel Ovchinnikov

Kelerius
4

Вообще я ставлю новости "-", так как эта новость имеет смысл для всех - только тогда когда она звучит так "Путин подписал закон о снижении ИТ-компаниям страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль — с 20% до 3%". Так это просто инфоповод, хрена мы вообще это обсуждаем?!?!?!?!?!

Ответить

Michael Tretyak

17

Это отличная задумка. Только позиционируется она как «налоговый маневр». А должна бы - как нормальная политика поддержки IT-индустрии. И не для отдельных «своих» компаний а-ля НИИ «Восход», РТ-Лабс и компании Касперской, а для всех по умолчанию. Да и вводить это необходимо было лет этак 5 назад минимум (а лучше 15).

Ответить

Kelerius

Michael
3

Еще и в ТК про удаленку распишут. Непроизвольно возникло желание выйти из дома 1-го июля и дойти до ближайшего пункта голосования...
Так! Стоп!

Ответить

Michael Tretyak

Kelerius
1

(на мотив уважаемой ВВП гр. Любэ) У-да-лё-ноч-ка!

Ответить

Alexander Tereschenko

Michael
1

Что непонятного в словах бессрочно и компаний, основная деятельность которых продажа разработанного софта или заказная разработка? 

Ответить

Michael Tretyak

Alexander
6

Да всё понятно. Но это пока только слова. Посмотрим, что будет на практике.

Ответить

Alexander Tereschenko

Michael
2

Ну я надеюсь все будет именно так, и я буду платить меньше налогов) 

Ответить

Michael Tretyak

Alexander
0

Мне очень нравится вот это вот «попробует вернуть» https://thebell.io/pravitelstvo-poprobuet-vernut-v-rossiyu-it-kompanii-nalogovymi-lgotami

Ответить

Азат Ваджипов

11

Мишустин фильм Дудя посмотрел

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Michael Tretyak

Азат
2

Это п*ц, конечно, когда для принятия давным-давно назревших решений нужно посмотреть фильм журналиста

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Андрей Бондарь

Азат
2

Дай бог они все там этот фильм посмотрят

Ответить

Vladimir Osipov

8

Да уже один уговаривал бизнесменов вернуться. Кто-то поверил, приехал, а его хуякс, и в продакшн, так сказать. Сначала давайте-ка путиняку на гиляку, а потом уж можно думать о возвращении бизнеса.

Ответить

ILoveVC

Vladimir
1

Это про кого?

Ответить

Vladimir Osipov

ILoveVC
1

Так называемый «список Титова»

Ответить

Roman Kamushken

ILoveVC
0

ну вон Павел же "вернулся".

Ответить

Гарик Авакян

0

‪Неужели они не понимают, что дело не в налогах?‬ вопрос безопасности!

Ответить

Michael Tretyak

Гарик
6

Безопасности бизнеса от силовиков в первую очередь

Ответить

Roman Moskovskiy

Гарик
4

Ну тк Мишустин директор налоговой, а не директор ФСБ

Ответить

Michael Tretyak

Roman
2

Я бы Вам советовал переслушать «Круговую поруку» и «Скованные одной цепью» Нау)))

Ответить

Sergei Toropov

Michael
2

Это же одна и та же песня?

Ответить

Michael Tretyak

Sergei
2

Точно. И на старуху, как говорится

Ответить

Денис Гордиенко

Гарик
–2

И как давно конкретно тебя приглашал к себе гражданин майор?

Ответить

Гарик Авакян

Денис
–1

Судя по вопросу, вы либо вообще не Работаете либо оборот вашей компании не превышает 30,000,000 в год!

Ответить

Alexander Tereschenko

Гарик
1

Я в трех компаниях работал, приходили из отдела К только один раз, и то, в региональном отделении Аutodesk увидели, что у нас в вакансии есть желательные требования в виде знания Autocad и подумали, что он у нас пиратский, а у нас контракт с московским отделением был. Отдел К проверил всё и свалил

Ответить

Vlad Romanchenko

2

Вопрос - собственно за чей счет весь банкет? Или сегодня 8 и 3, завтра 14 и 20, а послезавтра 30 и 50? И еще вопрос - каким образом это простимулирует занятость? Уволить тех, кого хотели уволить - уже. Кого-то наймут? Так бюджеты уже на год вперед сверстали? И что, например, с кучей ИП, которые работают, чтобы уйти от налогов? И, наконец, зачем я задаю сам себе вопросы в комментариях?

Ответить

Артём Прокопенко

Vlad
4

Вы хотите, чтобы Мишустин вам в комментариях ответил? 

Ответить

Kelerius

Артём
1

А если ответит,мы тут все пере..мся.

Ответить

ILoveVC

Kelerius
3

Переебемся?

Ответить

Виталий Гололобов

ILoveVC
1

В случае появления Мишустина в комментах:
1) воруй
2) убивай
3) еби гусей

Ответить

Николай Истомин

Vlad
1

Я вижу тут сразу два положительных момента для государства:
1. Выход из тени. Да, ещё есть IT-компании, которые платят серую з/п. Т.к. 80-90% расходов таких компаний - это ФОТ, то при снижении взносов до 7,6% платить серую з/п становится просто невыгодно.
2. IT зачастую получает выручку из-за рубежа. Благоприятные условия для развития IT отрасли в этом смысле тоже положительно отразится на счёте текущих операций и бюджете страны в целом.
Лично для нашей компании - это очень очень хорошая новость. Побыстрее бы приняли.

Ответить

Alexey Remizov

Vlad
0

ну нефть подорожала...

Ответить

Дмитрий Плетнев

Vlad
0

Смысл в том, что за счёт снижения этих налогов, повышается возможность удержания людей в рф раз, и возможность реинвестировать в продукты два. Общий рост ИТ стимулирует цифровизацию оффлайн бизнеса, как итог увеличение выручки/прибыли реального сектора, которая покроет расходы бюджета, в перспективе 3/5 лет.

Ответить

mik m

2

Хотят вернуть наших айтишников😂
Дудь спалил всех а мишка поняль как дохера людей то наших там.
Когда же они поймут что люди валят не из за налогов. 🤦‍♂️ ценность труда ничтожная людей за людей не считают.
Сделали народ злыми на уже на друг друга, а тут нате вам конфетку в виде пониженного налога, уже каждая новая хорошая новость расценивается как на€бка и люди просто не верят. Вон сказали нет временно налога на электокары все очкуют как бы не купили а потом въ€бали астрономический налог, так и живём. Только П€сков купил теслу🤣. А тут едешь себе по дороге бабуля переходит дорогу останввливаешься пропустить а она сначала ×уями тебя накроет потом перейдет. Так и живем😂

Ответить

Roman Moskovskiy

2

Ждём пополнение в рядах 62.01

Ответить

Сергей Аликин

0

Нужен новый ngnix...

Ответить

Александр Дегтярев

Сергей
1

Старый еще не своровали...

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Дядька башкой ударился.
Завтра пройдёт 

Ответить

Vladimir

0

😂

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Вера Гагарина

0

акции яндекса вверх?

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Александр Дегтярев

0

Самая большая проблема это не налоги, проблема в отсутствии независимой судебной системы, безопасности бизнеса как такового. Не кажется ли странным что бизнесмены уезжают за границу, платя бОльшие налоги, даже и не думают возвращаться назад. В России очень ограниченный по размерам рынок, при дальнейшей санкционной политике он останется еще и изолированным. Так и живем.

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