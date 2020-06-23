Недавно мы взяли на работу младшего программиста. Опыта у него было немного — раньше он служил во ФСИН. Кажется, служба заключалась в том, чтобы у фсиновской бухгалтерии работал матричный принтер.

Всех сотрудников я оформляю официально и строго по Трудовому кодексу. Да и бизнес белый: соответствие законодательству и никаких серых налоговых и зарплатных схем — в перспективе это позволит капитализировать компанию на международном рынке и вести учёт по МСФО. Это тяжело, но раньше нам хотя бы не мешали так делать.

Что такое оформление по ТК? Это когда сотрудник передаёт нам трудовую книжку. И в момент, когда мы взяли её в руки, мы — по мнению ФСИН и прокуратуры — пошли против федерального закона «О противодействии коррупции».