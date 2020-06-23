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Галина Мубаракшина
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Московский предприниматель рассказал об угрозе штрафа до 500 тысяч рублей из-за найма бывшего госслужащего Материал редакции

Компания не уведомила бывшего работодателя и теперь, скорее всего, не избежит санкций, говорит адвокат.

76 комментариев
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Предприниматель Даниил Кириков рассказал, что получил представление прокуратуры из-за найма бывшего сотрудника ФСИН.

По словам бизнесмена, его компании и сотруднику грозит штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции.

Недавно мы взяли на работу младшего программиста. Опыта у него было немного — раньше он служил во ФСИН. Кажется, служба заключалась в том, чтобы у фсиновской бухгалтерии работал матричный принтер.

Всех сотрудников я оформляю официально и строго по Трудовому кодексу. Да и бизнес белый: соответствие законодательству и никаких серых налоговых и зарплатных схем — в перспективе это позволит капитализировать компанию на международном рынке и вести учёт по МСФО. Это тяжело, но раньше нам хотя бы не мешали так делать.

Что такое оформление по ТК? Это когда сотрудник передаёт нам трудовую книжку. И в момент, когда мы взяли её в руки, мы — по мнению ФСИН и прокуратуры — пошли против федерального закона «О противодействии коррупции».

Даниил Кириков
бизнесмен

По словам Кирикова, в середине июня 2020 года в офис его компании пришли сотрудники полиции, которые передали ему «приглашение в прокуратуру».

«Я подумал, что это розыгрыш: "Передайте товарищу следователю: произошла чудовищная ошибка!"» — рассказал он. Адвокат компании объяснил, что стартап не уведомил ФСИН о найме её служащего и это нарушение.

«Что я имею в итоге? Расходы на адвокатов. Потенциальный штраф в 500 тысяч рублей. Мы очень сильно подумаем перед наймом людей из госорганов», — заключил предприниматель.

По словам Кирикова, о тонкости с наймом бывших госслужащих знал только один его знакомый предприниматель. «Он уже и судился, и дошел до Верховного суда — и всё равно получил штраф», — добавил он.

Что говорится в законодательстве и можно ли избежать штрафа

Обязанность уведомлять госорганы о найме их бывших сотрудников предусмотрена статьёй 12 федерального закона о противодействии коррупции, а также статьёй 64.1 Трудового кодекса, рассказал vc.ru партнёр Коллегии адвокатов Москвы Владимир Зотов.

«После увольнения с госслужбы сотрудник обязан рассказать об этом своему новому работодателю, а компания — сообщить о найме по старому месту его работы, — пояснил он. — В частности, она должна указать должность и функции сотрудника на новом месте, а также уточнить, что у него не будет конфликта интересов и круг его обязанностей не связан с теми, что были на госслужбе».

Такие уведомления новый работодатель обязан отправлять в течение трёх лет после увольнения сотрудника с госслужбы. Если компания и сотрудник этого не сделали, штрафы неотвратимы, подчёркнул Зотов.

«Единственное, чего в таком случае можно добиться в суде, — снизить сумму санкции. Для юрлиц она варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Штраф будет наложен и на компанию, и на сотрудника, если он её не уведомил», — добавил адвокат. Штраф для граждан, согласно КоАП, составляет 2000-4000 рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Избежать штрафа можно, если доказать, что компания отправляла уведомление. В законе нет строгой формы сообщения. Это может быть телефонограмма, заказное или обычное письмо либо e-mail на официальную почту органа власти. Они могут потеряться, пояснил Владимир Зотов.

«Одна компания, которую я представлял в суде, избежала штрафа, поскольку смогла предоставить документы об отправке письма. Оно было не заказное, а обычное, с описью вложения. Мы показали прокуратуре чек и опись — и претензии к нам были сняты», — отметил он.

#новость #малыйбизнес

Галина Мубаракшина
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76 комментариев
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selecadm

25

А нас ещё пугают, что уклонение от призыва и прочее приведёт к невозможности устройства на гос службу. А зачем работать на государство? Чтобы потом не взяли на работу частники? Я наоборот сделаю всё для того, чтобы никогда не работать на государство.

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Arthur Niazyan

selecadm
5

Ой не зарекайтесь.

Ответить

Михаил Алекперов

selecadm
4

осторожнее, камрад. Оброк господам все равно платить, если работаешь вбелую.

Ответить

Андрей Николаев

selecadm
2

Я наоборот сделаю всё для того, чтобы никогда не работать на государство.

Это не всегда оправдано. Зарплаты там бывают огромные. У меня знакомая работает в одной гос компании начальником отдела кадров, зп по бумаге - 74 тыщи. На деле меньше 160 не приносит. Какие-то премии, пособия, доплаты. Страшно представить какие зп у более высокопоставленных работников, у кого на бумаге написано 150-200.

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Arthur Niazyan

Андрей
0

А если в сфере IT, то и проекты бывают очень даже интересные.

Ответить

Alex Marvell

selecadm
–3

Вопрос скорее к предпринимателю, на кой ляд ему вообще понадобился этот бывший госслужащий - бездарь? Чтобы все развалить? Они же все там бездельники 🤦‍♂️ Уровень программиста, предполагаю, пиздец...

Ответить

Сехат Макаров

Alex
2

ну прям бездарь, компетенцию по ауре определяете?

Ответить

Alex Marvell

Сехат
0

Нет, я сам работал там, благо она у меня не такая гос-гос чтобы это была клеймом в резюме. Никому в госсекторе ничего не надо. Для протирания штанов идеальная работа.
Твои идеи и твое развитие не вперлось там никому.

Ответить

Сехат Макаров

Alex
0

Работали в одной конторе можете сразу рассуждать за каждого человека на гос.службе?
В том числе и за незнакомого человека, о навыках и мотивации работать вы не имеете никакого представления?

Ответить

Alex Marvell

Сехат
0

Да, и даже в целом, госслужба - это дно. Хотя у нас некоторые и Сколково считают норм, по факту это тот же собес, только про IT.

Ответить

Сехат Макаров

Alex
0

Ну я работал разработчиком в Сколково, не заметил, что с ним что-то не так, там тоже бездельники по вашему мнению работают?

Ответить

Alex Marvell

Сехат
0

Назовите мне хоть один успешный проект Сколково? Почтовый дрон, которые пролетел 3 метра и наипнулся, так и быть, считается. А ещё?))

Ответить

Сехат Макаров

Alex
0

Есть летающий мотоцикл, лично видел пару небольших тестов. Рядом с нами была студия, которая делала протезы конечностей.
То что вы не знаете каких-то успешных примеров, не означает, что их нет.

Там раз в год проходят открытые инновации, можете съездить и посмотреть сами.

Ответить

Alex Marvell

Сехат
0

Что из этого внедрено, ало?! Можно сколько угодно выпиливать там себе тихо, для себя. Обычно как до дела доходит, так все...

Ответить

Михаил Ефремов

Alex
1

Он работал эникейщиком, это не "программист", а пошел судя по всему джуном в компанию из поста. Человек развивается и решил больше не просиживать жопу за 20-30к (а эникейщики/админы именно этим и занимаются в госструктурах 90% времени, если что)

Ответить

Alex Marvell

Михаил
0

Молодец. Но лучше б он не начинал так, да еще и с ФСИНа.

Ответить

Месье Никита

Alex
0

Может чувак практику там проходил, а потом наняли. 

Ответить

Alex Marvell

Месье
0

У нас принудительно ставят на практику? Там вроде дают право выбора. У нормального человека на такие конторы будет стойкий рвотный рефлекс.

Ответить

Месье Никита

Alex
0

Человек 4 года сидел у мамки на шее и играл в дотку, ну может немного эникейщик. Но знать не знает про ваши фсины, хрины и прочее. 

Ответить

Поволжский Мститель

16

Пенсионеры, гос. служащие. Кого ещё стремно брать на работу в 2020?

Ответить

Макс Пономаренко

Поволжский
4

Вообще то всех) стремно и дорого.

Ответить

Евгений Вовас

16

Отличная реклама работы на государство 😌

Ответить

Dmitry Ryzhov

6

Вот философский вопрос. С одной стороны, никто не против противодействия коррупции, верно? с другой стороны - вот оно в действии. При этом ничего страшного в законе нет - нужно при найме госслужащего отправить письмо заказное, описав факт найма. Но комментарии - сплошь отрицательные, мол нефиг идти на госслужбу. Потом в соседнем треде те же люди будут рассказывать, какие дибилы работают в "госухе". Не видите противоречия, коллеги? Может для начала - ознакомиться с законами и начать их немного выполнять? тем более, что это в данном случае это совсем не трудно

Ответить

Serge Kharkov

Dmitry
6

Соблюдая дурацкие законы вы становитесь соучастником. Не вести бизнес в стране с дурацкими законами - правильнее. И даже не нанимать госслужащих, чтобы уклоняться от дурацкого закона - тоже более правильно чем "всего лишь написать заказное письмо".

Ответить

Dmitry Ryzhov

Serge
4

вопрос философский. кто определяет дурацкость закона? но я с вами согласен, если вы искренне считаете законы страны идиотскими и власть в стране преступной, правильнее не вести бизнес в этой стране и отказавшись от гражданства, жить в другом месте. это честная позиция.

Ответить

Миша Магадан

Dmitry
3

дурацкость этого закона можно определить всем нам прямо тут
итак, дано:
1. физлицо работало на государство
2. физлицо заключило трудовой договор с юрлицом, не принадлежащим государству
3. юрлицо платит физлицу з\п, удерживает ПН и подаёт отчёты об этом государству
Вопрос: зачем уведомлять об этом государство, если оно и так об этом знает (см. п.3)?

Ответить

Месье Никита

Dmitry
2

кто определяет дурацкость закона

Ну например, если не существует НИКАКОГО ущерба, то за что штраф, который уничтожит любой мелкий бизнес? 

Ответить

Serge Kharkov

Dmitry
1

От гражданства можно не отказываться, налоги на доходы физлиц - удобные. Страна неудобна именно для ведения бизнеса.

Ответить

Вадим Сисин

Serge
2

Сейчас самое удобное время для ведения бизнеса за все 25 лет, что я его веду. На старте налоги вообще минимальный. Все достаточно прозрачно и легко

Ответить

Pavel Voronkov

Вадим
2

Вы еретик, посягаете на священные мантры! Покайтесь!

Ответить

Месье Никита

Вадим
0

Очень удобное, особенно посмотришь на экономику, которая с 13 года перестала куда-либо расти, посмотришь на эти выпадающие реальные доходы - лепота! 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Serge
1

о как! т.е. не все законы дурацкие )))))) с другой стороны, позиция - не вести бизнес, считая законы дурацкими  - тоже вполне себе честная. просто рассказывать про это странно, может для физлиц всё неплохо, потому что для юриков всё сложно? и это две стороны одной монеты?

Ответить

Serge Kharkov

Dmitry
0

Не потому. Главная причина в том, что те, кто сочиняют законы, платят налоги как физлица, а не как юрлица, и думают они о своем удобстве.

Ответить

Tema Borisenko

Dmitry
0

Ага. Если бы можно было просто поменять гражданство, вот одно на другое. Но родину, с позволения сказать, первично не выбирают. 

Ответить

Alex Cox

Serge
0

 Не вести бизнес в стране с дурацкими законами - правильнее.

Согласен, не надо вести бизнес в России. Я не хочу конкуренцию как европе. Можно подумать в других странах не хватает дурацкий правил (привет европа, где некоторых нельзя увольнять, даже если они бездари).

Ответить

Corban Dallas

Serge
0

Раз, ты такой умный, что ставишь себя выше закона, и считаешь себя умнее, то как ты попался? При общениии с бюрократичнской машиной помни, эти жернова тяжелые, неповоротливые и плохо управляемые. Зато они мелят медленно, уверенно и все в муку!

Ответить

Valentin Dombrovsky

Dmitry
5

А что, если, например, за первое нарушение неочевидного закона выносить предупреждение, а не штраф, а сотрудника, уходящего с гос. службы, информировать о том, что он должен сообщить о новом месте работы?
Да не, бред какой-то... 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Valentin
0

Я думаю, что сотрудника информировали, просто-таки уверен в этом. А неочевидность закона тоже понятие размытое. почему закон неочевиден? случаи в которых он применим наверное редкие, а в крупных компаниях скорее всего HR в курсе. я бы на месте предпринимателя был бы очень расстроен, если что.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Dmitry
2

Да, многое тут «размыто», не спорю. Общий же посыл должен быть таким: закон доя человека, а не человек для закона. Если эта организация не имела никаких дел с ФСИН (да и нанятый ими программист никак не мог помочь в этих «делах»), то какой смысл штрафа, кроме того, что он вызовет волну негатива? Я скажу, какой: он помогает налоговой выполнить план по штрафам — ничего более. И это следование букве закона, но очевидно, это никак не соотносится с его духом и настоящими целями. 

Ответить

Corban Dallas

Valentin
0

А это, очевидность закона или нет, никого не волнует. Если не справляешься сам, нанимаешь того, кто ведет кадры, можно на аутсорсе. Удаленку щас любят все.

Ответить

Bulat Ziganshin

Dmitry
3

учитывая, что эта инфа у ФНС и так есть....

Ответить

Dmitry Ryzhov

Bulat
1

мне кажется, это уже другая дискуссия. но мысль разделяю. с другой стороны, там наверняка чисто процессуальные тонкости - если нужно следить за бывшими сотрудниками, наверное должны быть люди с особым доступом к перс-данным и полномочиями именно следить и т.д т.п. в данном случае, будут обвинять власть в слежке за всеми, хотя и так все следят... но я фантазирую, не знаю почему так

Ответить

Месье Никита

Dmitry
1

Ну вот работает в газпроме вывший канцлер Германии. Получает дофига бабок. Как думаете, на него распространяется это закон? Ну да, он не гражданин РФ. Но органы возбудились по этому поводу?  

Ответить

Valentin Dombrovsky

Месье
1

Это надо в Германии узнавать. 

Ответить

Месье Никита

Valentin
0

Зачем? Все же на лицо, бывший канцлер Германии, который принимал решения по поводу газа теперь получает зарплату в этом газпроме. Остается лишь вопрос, неужели в Германии, как и в Швейцарии так же все куплено, что главы СК совершенно не хотят по этому поводу возбудиться? 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Месье
0

думаете, он втайне устроился, под покровом ночи?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Месье
0

Тут суть в том, что найм бывшего госслужащего может способствовать коррупционным действиям в том месте, где он раньше работал. Соответственно, надо узнавать у немецкого правительства, не против ли оно работы экс-канцлера в Газпроме. Но я думаю, там всё было согласовано. 

Ответить

Яков Морозов

6

Мир Кафки разворачивается на наших глазах.

Ответить

Михаил Алекперов

Яков
5

уже 20 лет как

Ответить

Lyonich

–3

Не надо нанимать после государственной работы людей. Толковых сотрудников вы там все равно не найдёте...

Ответить

Alex Cox

Lyonich
5

Это миф. Создатель aviasales ментом вообще работал. Люди меняются, по молодости только куда не попадают.

Обычно на интервью сразу понятно "наш" человек или нет.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Alex
0

вы так пишете, будто в милиции нормальных людей нет ))

Ответить

Alex Cox

Dmitry
0

Есть, конечно, просто хороший пример того, как люди меняют свою жизнь.

Ответить

Андрей Новиков

Dmitry
0

а вы встречали нормальных людей работающих в милиции/полиции? Просто я к своим 28 годам раза 4 прямо или косвенно сталкивался с работой полиции и я бы не сказал, что это вписывалась в рамки "нормы". Расскажите, какие они, нормальные люди в полиции? 

Ответить

Джамил Меджидов

Андрей
0

Странно, вы вроде бы позиционируете себя как НЕ милиционер, однако, также не вписываетесь в "нормы" ибо нормальный человек не будет называть поголовно всех работников какой-либо сферы автоматически ненормальными.

Ответить

Андрей Новиков

Джамил
0

Нет, меня интересует как раз личный опыт человека. Просто я на днях думал об этом, и понял, что ни разу не сталкивался с адекватным поведением от полиции. Были угрозы, было давление, даже простая беседа превращалась в допрос. Мне вот и стало любопытно, у одного меня счет 4-0 не в пользу "нормальности"?

Ответить

Android Story

Андрей
0

Просто вы наверное сталкивались с ППС, Операми и Следоками но и то среди них есть тоже толковые ребята. А так есть ребята о которых вы даже не слышали.

Ответить

Михаил Алекперов

Lyonich
3

Получается, Вы их своей логикой лишаете шанса на лучшее будущее.

Ответить

Prolis Labkk

Михаил
0

Это не автор, а государство дважды - нанимая и увольняя.

Ответить

Android Story

Lyonich
1

Полностью с тобой не согласен, не нанимать хорошего специалиста из за того, что он работал на государство это ошибка. Есть много толковых ребят с хорошим потенциалом для дальнейшего развития после госслужбы. Такие ребята обычно после вуза отслужат 5 лет и сразу увольняются чисто из за того, что нету денег на компенсацию за обучение.

Ответить

Pavel Voronkov

2

Думаю, что к этому закону нужно ввести дополнения, что бывшему госслужащему выдаётся форма Х, которая заполняется новым работодателем и отправляется в гос.орган.
Действует же такая форма при смене регистрации для военкомата.
Нужно не страшиться законов, а шлифовать их до блеска.

Ответить

Миша Магадан

Pavel
0

ага, давайте совершенствовать идиотизм. Зачем уведомлять дополнительно, когда и так известно, где человек работает после госслужбы?

Ответить

Pavel Voronkov

Миша
1

Лично вы сталкивались с конфликтом интересов? Если нет, тогда я не смогу ответить на ваш вопрос.

Ответить

Джамил Меджидов

1

Вполне нормальный кадровик с более-менее опытом знает этот нюанс. Странно что для бизнесмена Даниила это стало новостью.

Ответить

Андрей Шкуро

0

В законе написано: "если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего".
Возможно данная организация поставляла какие-то товары (услуги) для ФСИН. Работадатель должен учитывать риски оказывая услуги для госорганов. А работник мог и не знать, что его новый работадатель сотрудничал с его конторой. Но незнание не освобождает от ответственности.

Ответить

Даниил Кириков

Андрей
1

Увидев коммент, решил отписать. Нет конечно! Никакой связи даже отдаленной с органами. В законе много чего не применимо к ситуации, но это никого не останавливает.

Ответить

Андрей Шкуро

Даниил
1

Даниил, но в законе четко прописано (выдержку я и привел выше): что если у госслужащего был контакт с организацией, то это конфликт интересов. Сам как бывший госслужащий, который заключал договора со многими организациями, после увольнения и не пытался даже туда попасть, зная что контора будет следить. А здесь какой-то развод в стиле гаишников. 

Ответить

Даниил Кириков

Андрей
0

Там еще приведен список должностей, в котором нету его должности. Никого это не интересует - суд. Возможно, удастся отстоять позицию.

Ответить

Igor Sherstnev

0

Можно дурака включить, если сотрудник подтвердит, что не предупредил о своём предыдущем месте работы, было такое с инспектором из ифнс.

Ответить

Борис Агафонцев

Igor
0

Как не предупредил если он трудовую книжку отдал?

Ответить

Igor Sherstnev

Борис
0

А если не отдавал?

Ответить

Вадим Сисин

0

Этому закону несколько лет. Все, что нужно делать, это соблюдать ТК. Сам так лопухнулся и попал на 100 тыс с юрлица и 50 000 лично с меня. Что бы наложили штраф по максимуму нужно сильно постараться.

Ответить

Android Story

Вадим
0

Странно обычно кадровики со стороны государства при увольнение говорят что-бы предупреждал нового работодателя о том, что проходил ГОС службу. Что-бы в дальнейшем не произошло то, что описывается в топике.

Ответить

Вадим Сисин

Android
0

Да мой кадровик лопухнулся, недосмотрел. Тогда закон только вступил в силу. Сейчас вообще проблем нет

Ответить

Алексей Михальский

0

Не удивлюсь, если завтра окажется штраф соточка за несообщение о приезде из кап. страны в трехдневный срок. Из той же серии закон.

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Artemy

0

О, автоматические люстрации!

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