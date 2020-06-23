Комментарии
больше миллиона раз
Компания не уведомила бывшего работодателя и теперь, скорее всего, не избежит санкций, говорит адвокат.
Предприниматель Даниил Кириков рассказал, что получил представление прокуратуры из-за найма бывшего сотрудника ФСИН.
По словам бизнесмена, его компании и сотруднику грозит штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции.
По словам Кирикова, в середине июня 2020 года в офис его компании пришли сотрудники полиции, которые передали ему «приглашение в прокуратуру».
«Я подумал, что это розыгрыш: "Передайте товарищу следователю: произошла чудовищная ошибка!"» — рассказал он. Адвокат компании объяснил, что стартап не уведомил ФСИН о найме её служащего и это нарушение.
«Что я имею в итоге? Расходы на адвокатов. Потенциальный штраф в 500 тысяч рублей. Мы очень сильно подумаем перед наймом людей из госорганов», — заключил предприниматель.
По словам Кирикова, о тонкости с наймом бывших госслужащих знал только один его знакомый предприниматель. «Он уже и судился, и дошел до Верховного суда — и всё равно получил штраф», — добавил он.
Обязанность уведомлять госорганы о найме их бывших сотрудников предусмотрена статьёй 12 федерального закона о противодействии коррупции, а также статьёй 64.1 Трудового кодекса, рассказал vc.ru партнёр Коллегии адвокатов Москвы Владимир Зотов.
«После увольнения с госслужбы сотрудник обязан рассказать об этом своему новому работодателю, а компания — сообщить о найме по старому месту его работы, — пояснил он. — В частности, она должна указать должность и функции сотрудника на новом месте, а также уточнить, что у него не будет конфликта интересов и круг его обязанностей не связан с теми, что были на госслужбе».
Такие уведомления новый работодатель обязан отправлять в течение трёх лет после увольнения сотрудника с госслужбы. Если компания и сотрудник этого не сделали, штрафы неотвратимы, подчёркнул Зотов.
«Единственное, чего в таком случае можно добиться в суде, — снизить сумму санкции. Для юрлиц она варьируется от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Штраф будет наложен и на компанию, и на сотрудника, если он её не уведомил», — добавил адвокат. Штраф для граждан, согласно КоАП, составляет 2000-4000 рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Избежать штрафа можно, если доказать, что компания отправляла уведомление. В законе нет строгой формы сообщения. Это может быть телефонограмма, заказное или обычное письмо либо e-mail на официальную почту органа власти. Они могут потеряться, пояснил Владимир Зотов.
«Одна компания, которую я представлял в суде, избежала штрафа, поскольку смогла предоставить документы об отправке письма. Оно было не заказное, а обычное, с описью вложения. Мы показали прокуратуре чек и опись — и претензии к нам были сняты», — отметил он.
А нас ещё пугают, что уклонение от призыва и прочее приведёт к невозможности устройства на гос службу. А зачем работать на государство? Чтобы потом не взяли на работу частники? Я наоборот сделаю всё для того, чтобы никогда не работать на государство.
осторожнее, камрад. Оброк господам все равно платить, если работаешь вбелую.
Я наоборот сделаю всё для того, чтобы никогда не работать на государство.
Это не всегда оправдано. Зарплаты там бывают огромные. У меня знакомая работает в одной гос компании начальником отдела кадров, зп по бумаге - 74 тыщи. На деле меньше 160 не приносит. Какие-то премии, пособия, доплаты. Страшно представить какие зп у более высокопоставленных работников, у кого на бумаге написано 150-200.
Вопрос скорее к предпринимателю, на кой ляд ему вообще понадобился этот бывший госслужащий - бездарь? Чтобы все развалить? Они же все там бездельники 🤦♂️ Уровень программиста, предполагаю, пиздец...
ну прям бездарь, компетенцию по ауре определяете?
Нет, я сам работал там, благо она у меня не такая гос-гос чтобы это была клеймом в резюме. Никому в госсекторе ничего не надо. Для протирания штанов идеальная работа.
Твои идеи и твое развитие не вперлось там никому.
Работали в одной конторе можете сразу рассуждать за каждого человека на гос.службе?
В том числе и за незнакомого человека, о навыках и мотивации работать вы не имеете никакого представления?
Да, и даже в целом, госслужба - это дно. Хотя у нас некоторые и Сколково считают норм, по факту это тот же собес, только про IT.
Ну я работал разработчиком в Сколково, не заметил, что с ним что-то не так, там тоже бездельники по вашему мнению работают?
Назовите мне хоть один успешный проект Сколково? Почтовый дрон, которые пролетел 3 метра и наипнулся, так и быть, считается. А ещё?))
Есть летающий мотоцикл, лично видел пару небольших тестов. Рядом с нами была студия, которая делала протезы конечностей.
То что вы не знаете каких-то успешных примеров, не означает, что их нет.
Там раз в год проходят открытые инновации, можете съездить и посмотреть сами.
Что из этого внедрено, ало?! Можно сколько угодно выпиливать там себе тихо, для себя. Обычно как до дела доходит, так все...
Он работал эникейщиком, это не "программист", а пошел судя по всему джуном в компанию из поста. Человек развивается и решил больше не просиживать жопу за 20-30к (а эникейщики/админы именно этим и занимаются в госструктурах 90% времени, если что)
Может чувак практику там проходил, а потом наняли.
У нас принудительно ставят на практику? Там вроде дают право выбора. У нормального человека на такие конторы будет стойкий рвотный рефлекс.
Человек 4 года сидел у мамки на шее и играл в дотку, ну может немного эникейщик. Но знать не знает про ваши фсины, хрины и прочее.
Пенсионеры, гос. служащие. Кого ещё стремно брать на работу в 2020?
Вот философский вопрос. С одной стороны, никто не против противодействия коррупции, верно? с другой стороны - вот оно в действии. При этом ничего страшного в законе нет - нужно при найме госслужащего отправить письмо заказное, описав факт найма. Но комментарии - сплошь отрицательные, мол нефиг идти на госслужбу. Потом в соседнем треде те же люди будут рассказывать, какие дибилы работают в "госухе". Не видите противоречия, коллеги? Может для начала - ознакомиться с законами и начать их немного выполнять? тем более, что это в данном случае это совсем не трудно
Соблюдая дурацкие законы вы становитесь соучастником. Не вести бизнес в стране с дурацкими законами - правильнее. И даже не нанимать госслужащих, чтобы уклоняться от дурацкого закона - тоже более правильно чем "всего лишь написать заказное письмо".
вопрос философский. кто определяет дурацкость закона? но я с вами согласен, если вы искренне считаете законы страны идиотскими и власть в стране преступной, правильнее не вести бизнес в этой стране и отказавшись от гражданства, жить в другом месте. это честная позиция.
дурацкость этого закона можно определить всем нам прямо тут
итак, дано:
1. физлицо работало на государство
2. физлицо заключило трудовой договор с юрлицом, не принадлежащим государству
3. юрлицо платит физлицу з\п, удерживает ПН и подаёт отчёты об этом государству
Вопрос: зачем уведомлять об этом государство, если оно и так об этом знает (см. п.3)?
кто определяет дурацкость закона
Ну например, если не существует НИКАКОГО ущерба, то за что штраф, который уничтожит любой мелкий бизнес?
От гражданства можно не отказываться, налоги на доходы физлиц - удобные. Страна неудобна именно для ведения бизнеса.
Сейчас самое удобное время для ведения бизнеса за все 25 лет, что я его веду. На старте налоги вообще минимальный. Все достаточно прозрачно и легко
Очень удобное, особенно посмотришь на экономику, которая с 13 года перестала куда-либо расти, посмотришь на эти выпадающие реальные доходы - лепота!
о как! т.е. не все законы дурацкие )))))) с другой стороны, позиция - не вести бизнес, считая законы дурацкими - тоже вполне себе честная. просто рассказывать про это странно, может для физлиц всё неплохо, потому что для юриков всё сложно? и это две стороны одной монеты?
Не потому. Главная причина в том, что те, кто сочиняют законы, платят налоги как физлица, а не как юрлица, и думают они о своем удобстве.
Ага. Если бы можно было просто поменять гражданство, вот одно на другое. Но родину, с позволения сказать, первично не выбирают.
Раз, ты такой умный, что ставишь себя выше закона, и считаешь себя умнее, то как ты попался? При общениии с бюрократичнской машиной помни, эти жернова тяжелые, неповоротливые и плохо управляемые. Зато они мелят медленно, уверенно и все в муку!
А что, если, например, за первое нарушение неочевидного закона выносить предупреждение, а не штраф, а сотрудника, уходящего с гос. службы, информировать о том, что он должен сообщить о новом месте работы?
Да не, бред какой-то...
Я думаю, что сотрудника информировали, просто-таки уверен в этом. А неочевидность закона тоже понятие размытое. почему закон неочевиден? случаи в которых он применим наверное редкие, а в крупных компаниях скорее всего HR в курсе. я бы на месте предпринимателя был бы очень расстроен, если что.
Да, многое тут «размыто», не спорю. Общий же посыл должен быть таким: закон доя человека, а не человек для закона. Если эта организация не имела никаких дел с ФСИН (да и нанятый ими программист никак не мог помочь в этих «делах»), то какой смысл штрафа, кроме того, что он вызовет волну негатива? Я скажу, какой: он помогает налоговой выполнить план по штрафам — ничего более. И это следование букве закона, но очевидно, это никак не соотносится с его духом и настоящими целями.
А это, очевидность закона или нет, никого не волнует. Если не справляешься сам, нанимаешь того, кто ведет кадры, можно на аутсорсе. Удаленку щас любят все.
учитывая, что эта инфа у ФНС и так есть....
мне кажется, это уже другая дискуссия. но мысль разделяю. с другой стороны, там наверняка чисто процессуальные тонкости - если нужно следить за бывшими сотрудниками, наверное должны быть люди с особым доступом к перс-данным и полномочиями именно следить и т.д т.п. в данном случае, будут обвинять власть в слежке за всеми, хотя и так все следят... но я фантазирую, не знаю почему так
Ну вот работает в газпроме вывший канцлер Германии. Получает дофига бабок. Как думаете, на него распространяется это закон? Ну да, он не гражданин РФ. Но органы возбудились по этому поводу?
Это надо в Германии узнавать.
Зачем? Все же на лицо, бывший канцлер Германии, который принимал решения по поводу газа теперь получает зарплату в этом газпроме. Остается лишь вопрос, неужели в Германии, как и в Швейцарии так же все куплено, что главы СК совершенно не хотят по этому поводу возбудиться?
Тут суть в том, что найм бывшего госслужащего может способствовать коррупционным действиям в том месте, где он раньше работал. Соответственно, надо узнавать у немецкого правительства, не против ли оно работы экс-канцлера в Газпроме. Но я думаю, там всё было согласовано.
Мир Кафки разворачивается на наших глазах.
Не надо нанимать после государственной работы людей. Толковых сотрудников вы там все равно не найдёте...
вы так пишете, будто в милиции нормальных людей нет ))
а вы встречали нормальных людей работающих в милиции/полиции? Просто я к своим 28 годам раза 4 прямо или косвенно сталкивался с работой полиции и я бы не сказал, что это вписывалась в рамки "нормы". Расскажите, какие они, нормальные люди в полиции?
Странно, вы вроде бы позиционируете себя как НЕ милиционер, однако, также не вписываетесь в "нормы" ибо нормальный человек не будет называть поголовно всех работников какой-либо сферы автоматически ненормальными.
Нет, меня интересует как раз личный опыт человека. Просто я на днях думал об этом, и понял, что ни разу не сталкивался с адекватным поведением от полиции. Были угрозы, было давление, даже простая беседа превращалась в допрос. Мне вот и стало любопытно, у одного меня счет 4-0 не в пользу "нормальности"?
Просто вы наверное сталкивались с ППС, Операми и Следоками но и то среди них есть тоже толковые ребята. А так есть ребята о которых вы даже не слышали.
Получается, Вы их своей логикой лишаете шанса на лучшее будущее.
Полностью с тобой не согласен, не нанимать хорошего специалиста из за того, что он работал на государство это ошибка. Есть много толковых ребят с хорошим потенциалом для дальнейшего развития после госслужбы. Такие ребята обычно после вуза отслужат 5 лет и сразу увольняются чисто из за того, что нету денег на компенсацию за обучение.
Думаю, что к этому закону нужно ввести дополнения, что бывшему госслужащему выдаётся форма Х, которая заполняется новым работодателем и отправляется в гос.орган.
Действует же такая форма при смене регистрации для военкомата.
Нужно не страшиться законов, а шлифовать их до блеска.
ага, давайте совершенствовать идиотизм. Зачем уведомлять дополнительно, когда и так известно, где человек работает после госслужбы?
Лично вы сталкивались с конфликтом интересов? Если нет, тогда я не смогу ответить на ваш вопрос.
Вполне нормальный кадровик с более-менее опытом знает этот нюанс. Странно что для бизнесмена Даниила это стало новостью.
В законе написано: "если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего".
Возможно данная организация поставляла какие-то товары (услуги) для ФСИН. Работадатель должен учитывать риски оказывая услуги для госорганов. А работник мог и не знать, что его новый работадатель сотрудничал с его конторой. Но незнание не освобождает от ответственности.
Увидев коммент, решил отписать. Нет конечно! Никакой связи даже отдаленной с органами. В законе много чего не применимо к ситуации, но это никого не останавливает.
Даниил, но в законе четко прописано (выдержку я и привел выше): что если у госслужащего был контакт с организацией, то это конфликт интересов. Сам как бывший госслужащий, который заключал договора со многими организациями, после увольнения и не пытался даже туда попасть, зная что контора будет следить. А здесь какой-то развод в стиле гаишников.
Там еще приведен список должностей, в котором нету его должности. Никого это не интересует - суд. Возможно, удастся отстоять позицию.
Можно дурака включить, если сотрудник подтвердит, что не предупредил о своём предыдущем месте работы, было такое с инспектором из ифнс.
Как не предупредил если он трудовую книжку отдал?
Этому закону несколько лет. Все, что нужно делать, это соблюдать ТК. Сам так лопухнулся и попал на 100 тыс с юрлица и 50 000 лично с меня. Что бы наложили штраф по максимуму нужно сильно постараться.
Странно обычно кадровики со стороны государства при увольнение говорят что-бы предупреждал нового работодателя о том, что проходил ГОС службу. Что-бы в дальнейшем не произошло то, что описывается в топике.
Да мой кадровик лопухнулся, недосмотрел. Тогда закон только вступил в силу. Сейчас вообще проблем нет
Не удивлюсь, если завтра окажется штраф соточка за несообщение о приезде из кап. страны в трехдневный срок. Из той же серии закон.
Блоги компаний
Показать еще