Если этого не сделать, сервисы вроде Ozon.Invest и «Сберкредо» не смогут работать.

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До 1 июля 2020 года краудлендинговые платформы обязаны встать на учёт Центробанка. Пока в реестре только одна компания ‒ регистратор «НРК Р.О.С.Т», который ведёт реестры владельцев ценных бумаг, пишут «Ведомости».

Закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» вступил в силу в январе 2020 года. Согласно документу, операторы инвестиционных платформ, в частности, обязаны отчитываться о привлекаемых средствах и сдавать отчётность в бюро кредитных историй. Деятельность инвестиционных площадок будет подпадать под действие закона об отмывании доходов, писал «Коммерсантъ».

Закон устанавливает ограничение на количество привлекаемых средств. В частности, неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в проекты не более 600 тысяч рублей в год. У самой платформы должно быть не менее 5 млн рублей собственных средств.

По данным исполнительного директора Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилла Косминского, к началу 2020 года в России работали 38 таких площадок: 31 краудлендинговая (для кредитования бизнеса физлицами) и семь краудфандинговых, указывает газета.

Сейчас на рассмотрении Центробанка находятся 17 комплектов документов, рассказал газете представитель регулятора. Сколько из них попадут в реестр в срок, он не смог ответить. Согласно закону, на каждую заявку может уйти месяц, уточняет издание.

Представители крупнейших краудлендинговых платформ, опрошенные «Ведомостями», надеются попасть в реестр к сроку. Иначе им придётся приостановить деятельность или работать нелегально, объясняет газета.

Ozon.Invest подал документы ещё в апреле, но ответа не получил; «Сберкредо» (проект «Сбербанка»), «Поток» (проект «Альфа-банка»), «Город денег» также ожидают решения, рассказали изданию представители платформ.

Какой будет судьба проектов, которые не успели зарегистрироваться в реестре, и какими будут санкции со стороны регулятора, ЦБ по существу не ответил. Площадки для кредитования бизнеса физлицами смогут вести текущие проекты, но не начинать новые, предположила управляющий партнёр юридической фирмы «Зарцын и партнёры» Людмила Харитонова.