Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Либо пассажир может полететь другим рейсом в счёт оплаченного билета.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт авиакомпаниям право отменять рейсы в экстренных случаях и не возвращать деньги за билеты в течение трёх лет.
Новое правило распространяется на билеты, купленные на рейсы в Китай с 1 февраля 2020 года, а также рейсы в другие страны либо по России начиная с 18 марта. Дата покупки билетов должна быть не позднее 1 мая. Правило не применяется к чартерным перевозкам.
При введении режима повышенной готовности, ЧС или их угрозе в России авиакомпании могут в одностороннем порядке изменить условия перевозки пассажиров — дату, время вылета, маршрут, тип воздушного судна, говорится в документе.
Авиакомпания также может отменить рейс. В таком случае пассажир имеет право полететь другим рейсом в счёт уже оплаченного билета. Такая возможность у него будет в течение трёх лет.
Если пассажир этого не сделал, компания обязана в течение четвёртого года вернуть деньги и проценты в размере ключевой ставки Центробанка. Возврат выполняется по заявлению пассажира. Инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные могут подать заявление до истечения трёхлетнего срока.
В конце апреля 2020 года «Аэрофлот» начал предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за отменённые поездки, позже это сделала UTair. В начале мая правительство внесло законопроект о ваучерах в Госдуму.
«Обещанного три года ждут» заиграло новыми красками.
И куда же без вишенки:
Возврат выполняется по заявлению пассажира
Подождать три года, а потом ещё и пороги пообивать. Nice
Авиакомпании — устаревшее, омерзительное дно. Я желаю смерти всей авиационной коммерческой отрасли. Чтобы потом она переродилась без омерзительных компаний типа Аэрофлота. В своё время это произошло с банкингом.
А насчёт правил — ничего удивительного. Правительство всегда делает выбор в пользу дотационного говнобизнеса и спонсирует его нашими деньгами.
Слава обнулившимуся!
Какая-то истерика. Во всех странах государство будет поддерживать авиацию. Это касается и Люфтганзы и БА и Дельты и других. В России это Аэрофлот. В отрасли занято очень много людей.
Пусть и поддерживает правительство, а людям деньги за билет верните. 4 года... Это же обоссаться просто. Полеты не дешевые, люди часто на последние летают, а они там считают, что раз на самолет деньги есть, значит лишние, сиди на месте. Это верх мудоебизма, гнилости, подлости. Чернь засела и ебет всем мозги.
На последние летать это как?
У меня тоже зависла нормальная сумма в Аэрофлоте, и я тоже хочу возврата.
Причем покупка билетов была вне указанного диапазона. ТП сказали, что вернут, когда начнут летать и появится cash flow.
В параллельной вселенной может быть так и произойдет, а в нашей останется только Аэрофлот и Победа.
Почему-то, когда речь заходит про ваучеры, вспоминается Сергей Пантелеевич. Абсолютно не помню первый запуск, но интересно было наблюдать, когда он вышел и попытался сделать версию 2.0 своей гениальной компании.
Как обычно, закинув руки за голову и приговаривающий, "Не волнуйтесь, все у нас нормально, все выплачивается, не слушайте никого!".
Ага, мне, говорит заниматься ничем нельзя, у меня ничего нет, несите деньги))
Пока я, следуя всем инструкциям на сайте, на который меня направили в колл-центре, два месяца пытался вернуть билеты на концерт в мае, купленные через kassir.ru, они сначала отмазывались самоизоляцией, а сейчас внезапно выставили рандомную дату концерта в январе 2020 - ни секунды не сомневаюсь, что он и тогда не состоится, и добавили новые правила - что за перенесенные мероприятия деньги не возвращаются.
К чему я это? Да к тому, что теперь все уцепились за новые возможности не возвращать деньги клиентам.
всей большой семьей собирались на концерт Элтона Джона в начале апреля в NYC. стоимость билетов (аэрофлот) туда обратно около миллиона рублей, на концерт каждый билет тоже пара к$. не вернули ни за то ни за другое.
все билеты брали чуть ли не в октябре 2019
звериный оскал капитализма, ебта
Лучше бы акций на это бабло купил.
Или в детскую больницу оборудование новое купил.
Хотя-бы ноутбуки нищим талантливым программистам.
В общем правильно всё сделали, зачем возвращать бабло тому, кому оно не нужно особо.
Элтон Джон, ебта.
1. Уебаном можно быть любым.
2. Не троллинг. Чел реально не знает куда тратить бабос.
Не его. Он не в изолированном мире живёт, а участвует в экономике, определяет спрос. Создавать спрос на всякую чухню - не добрый экономический поступок.
Слив засчитан, чо.
Нисколько. Нет столько лишнего бабла. Ещё свои потребности не закрыл (жильё, жратва).
всей большой семьей собирались на концерт Элтона Джона в начале апреля в NYC. стоимость билетов (аэрофлот) туда обратно около миллиона рублей, на концерт каждый билет тоже пара к$
Не мог пройти мимо. Разрешите поинтересоваться (без подколов и троллинга): вы (один, либо вся семья) реально такие большие поклонники сэра Элтона, что готовы заплатить 1 000 000 руб. за личное присутствие на его концерте?
прощальный тур как никак был, сэр Элтон уже все, во время концертов голос пропадает, в процессе прям отменяется. конечно большая мечта была вживую послушать оскароносную can you feel the love tonight. ну и candle in the wind. а лям, увы, куда угодно билеты на дальняк стоят если вся семья летит не из мск
Нет, он из ненависти поехал позырить что это за чорт и что он поёт.
На майские я планировал ехать Москва — Мюнхен — Инсбрук — Вена — Москва. Все покупал в январе. Так получилось, что все сегменты покупал по отдельности, потому что оказалось дешевле.
Итак — рейс Москва — Мюнхен Ютэйр отменил еще в конце марта. Заявка на возврат средств была сделана тогда же. Сейчас июль. В Ютэйр даже нельзя бесплатно позвонить. В чате в телеграме при заявке было отписано, что перед вами очередь около 2000 человек. Через пару дней ответили, что деньги не вернут, но можно получить е-баллы. Соответственно, я ждал 3 месяца почту на деревню дедушке.
Trip.com — это было мое первое сотрудничество с сервисом — меня прокатил. Они не признали форс-мажор и послали меня на хуй. Не возвратили ни средств, не дали ваучер.
Hotels.com на отель в Инсбруке дал купон на 11 тыс. Но он действует исключительно на этот отель в Инсбруке, а не на весь сервис.
Переписка с ДойчеБан дала свои плоды — мне дали купон на 20 евро.
Австрийские железные дороги тоже предложили ваучер.
Отель в Вене был не оплачен, после переписки с отелем они написали, что не спишут стоимость.
Аэрофлот держит заявку на возврат средств уже 3 месяца. Сегмент Вена — Москва. После недавнего звонка получил обратную связь: «Вы в очереди, ожидайте возврат».
В итоге я списал в убытки около 80 тыс. Никто ничего не возвратил.
у меня на карте Тинькофф - 11900 отменил транзакцию за авиабилеты на следующий день так как рейс отменили, но потом деньги Аэрофлот списал опять, перестал пользоваться картой. так и висит.
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