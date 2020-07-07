Либо пассажир может полететь другим рейсом в счёт оплаченного билета.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт авиакомпаниям право отменять рейсы в экстренных случаях и не возвращать деньги за билеты в течение трёх лет.

Новое правило распространяется на билеты, купленные на рейсы в Китай с 1 февраля 2020 года, а также рейсы в другие страны либо по России начиная с 18 марта. Дата покупки билетов должна быть не позднее 1 мая. Правило не применяется к чартерным перевозкам.

При введении режима повышенной готовности, ЧС или их угрозе в России авиакомпании могут в одностороннем порядке изменить условия перевозки пассажиров — дату, время вылета, маршрут, тип воздушного судна, говорится в документе.

Авиакомпания также может отменить рейс. В таком случае пассажир имеет право полететь другим рейсом в счёт уже оплаченного билета. Такая возможность у него будет в течение трёх лет.

Если пассажир этого не сделал, компания обязана в течение четвёртого года вернуть деньги и проценты в размере ключевой ставки Центробанка. Возврат выполняется по заявлению пассажира. Инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные могут подать заявление до истечения трёхлетнего срока.