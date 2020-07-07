Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1401

Правительство утвердило правила возврата денег за отменённые из-за пандемии рейсы: обменять ваучеры можно через три года Материал редакции

Либо пассажир может полететь другим рейсом в счёт оплаченного билета.

34 комментария
В закладки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое даёт авиакомпаниям право отменять рейсы в экстренных случаях и не возвращать деньги за билеты в течение трёх лет.

Новое правило распространяется на билеты, купленные на рейсы в Китай с 1 февраля 2020 года, а также рейсы в другие страны либо по России начиная с 18 марта. Дата покупки билетов должна быть не позднее 1 мая. Правило не применяется к чартерным перевозкам.

При введении режима повышенной готовности, ЧС или их угрозе в России авиакомпании могут в одностороннем порядке изменить условия перевозки пассажиров — дату, время вылета, маршрут, тип воздушного судна, говорится в документе.

Авиакомпания также может отменить рейс. В таком случае пассажир имеет право полететь другим рейсом в счёт уже оплаченного билета. Такая возможность у него будет в течение трёх лет.

Если пассажир этого не сделал, компания обязана в течение четвёртого года вернуть деньги и проценты в размере ключевой ставки Центробанка. Возврат выполняется по заявлению пассажира. Инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные могут подать заявление до истечения трёхлетнего срока.

В конце апреля 2020 года «Аэрофлот» начал предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за отменённые поездки, позже это сделала UTair. В начале мая правительство внесло законопроект о ваучерах в Госдуму.

#новость #авиаперевозки

Галина Мубаракшина
+10 528
1
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438"], "comments": 34, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 140251, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Jul 2020 22:32:38 +0300", "is_special": false }
Курс «Enterprise fullstack-разработка на JavaScript с применением технологий React, Redux и Node.js»
13 июля Онлайн 64 000 ₽
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Александров

9

Жалкая копия VS неповторимый оригинал из 90х

Ответить

Laugh Radiant

8

«Обещанного три года ждут» заиграло новыми красками.

И куда же без вишенки:
Возврат выполняется по заявлению пассажира

Подождать три года, а потом ещё и пороги пообивать. Nice 

Ответить

Лёха Литвинов

6

Авиакомпании — устаревшее, омерзительное дно. Я желаю смерти всей авиационной коммерческой отрасли. Чтобы потом она переродилась без омерзительных компаний типа Аэрофлота. В своё время  это произошло с банкингом. 

А насчёт правил — ничего удивительного. Правительство всегда делает выбор в пользу дотационного говнобизнеса и спонсирует его нашими деньгами.

Слава обнулившимуся!

Ответить

Pavel Voronkov

Лёха
0

Какая-то истерика. Во всех странах государство будет поддерживать авиацию. Это касается и Люфтганзы и БА и Дельты и других. В России это Аэрофлот. В отрасли занято очень много людей.

Ответить

Аарон Малис

Pavel
3

Пусть и поддерживает правительство, а людям деньги за билет верните. 4 года... Это же обоссаться просто. Полеты не дешевые, люди часто на последние летают, а они там считают, что раз на самолет деньги есть, значит лишние, сиди на месте. Это верх мудоебизма, гнилости, подлости. Чернь засела и ебет всем мозги. 

Ответить

Pavel Voronkov

Аарон
0

На последние летать это как?
У меня тоже зависла нормальная сумма в Аэрофлоте, и я тоже хочу возврата.
Причем покупка билетов была вне указанного диапазона. ТП сказали, что вернут, когда начнут летать и появится cash flow.

Ответить

alex twit

Pavel
1

Не все хотят быть куколдами и терпилами

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

Мало ли чё там все хотят.
Решает возможность, а не желание.

Ответить

Путачок

Pavel
0

Разница в том, что там спасают за счёт государства, а не потребителей.

Ответить

Эдуард Гладышев

Лёха
0

В параллельной вселенной может быть так и произойдет, а в нашей останется только Аэрофлот и Победа.

Ответить

Иванка Сегодина

2

Почему-то, когда речь заходит про ваучеры, вспоминается Сергей Пантелеевич. Абсолютно не помню первый запуск, но интересно было наблюдать, когда он вышел и попытался сделать версию 2.0 своей гениальной компании.
Как обычно, закинув руки за голову и приговаривающий, "Не волнуйтесь, все у нас нормально, все выплачивается, не слушайте никого!".

Ответить

Аарон Малис

Иванка
0

Ага, мне, говорит заниматься ничем нельзя, у меня ничего нет, несите деньги))

Ответить

Alexandr Simonov

2

По такой жизни за 3 года инфляция процентов 60 будет

Ответить

Philipp Novikov

2

Пока я, следуя всем инструкциям на сайте, на который меня направили в колл-центре, два месяца пытался вернуть билеты на концерт в мае, купленные через kassir.ru, они сначала отмазывались самоизоляцией, а сейчас внезапно выставили рандомную дату концерта в январе 2020 - ни секунды не сомневаюсь, что он и тогда не состоится, и добавили новые правила - что за перенесенные мероприятия деньги не возвращаются. 

К чему я это? Да к тому, что теперь все уцепились за новые возможности не возвращать деньги клиентам.

Ответить

Юрий Макарычев

1

всей большой семьей собирались на концерт Элтона Джона в начале апреля в NYC. стоимость билетов (аэрофлот) туда обратно около миллиона рублей, на концерт каждый билет тоже пара к$. не вернули ни за то ни за другое.

все билеты брали чуть ли не в октябре 2019

звериный оскал капитализма, ебта

Ответить

Gibrada Retarade

Юрий
–1

Лучше бы акций на это бабло купил.
Или в детскую больницу оборудование новое купил.
Хотя-бы ноутбуки нищим талантливым программистам.
В общем правильно всё сделали, зачем возвращать бабло тому, кому оно не нужно особо.
Элтон Джон, ебта.

Ответить

alex twit

Gibrada
0

В больницу пусть путен с откатами берет
Надеюсь, это жирный троллинг, нельзя быть таким уебаном

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

1. Уебаном можно быть любым.
2. Не троллинг. Чел реально не знает куда тратить бабос.

Ответить

alex twit

Gibrada
0

Его дело. Какие, нахуй, нищие программисты? Потому и нищие, что никчёмные

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

Не его. Он не в изолированном мире живёт, а участвует в экономике, определяет спрос. Создавать спрос на всякую чухню - не добрый экономический поступок.

Ответить

alex twit

Gibrada
0

Ой, чел, все.  Это жирнота 1000 процентов

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

Слив засчитан, чо.

Ответить

alex twit

Gibrada
0

Счетовод-социалист, сам-то сколько томографов купил?

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

Нисколько. Нет столько лишнего бабла. Ещё свои потребности не закрыл (жильё, жратва).

Ответить

alex twit

Gibrada
0

Понимаю. 

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

Бывает.

Ответить

Dear Moscow,

Юрий
0

 всей большой семьей собирались на концерт Элтона Джона в начале апреля в NYC. стоимость билетов (аэрофлот) туда обратно около миллиона рублей, на концерт каждый билет тоже пара к$

Не мог пройти мимо. Разрешите поинтересоваться (без подколов и троллинга): вы (один, либо вся семья) реально такие большие поклонники сэра Элтона, что готовы заплатить 1 000 000 руб. за личное присутствие на его концерте?

Ответить

Юрий Макарычев

Dear
1

прощальный тур как никак был, сэр Элтон уже все, во время концертов голос пропадает, в процессе прям отменяется. конечно большая мечта была вживую послушать оскароносную can you feel the love tonight. ну и candle in the wind. а лям, увы, куда угодно билеты на дальняк стоят если вся семья летит не из мск

Ответить

Gibrada Retarade

Dear
0

Нет, он из ненависти поехал позырить что это за чорт и что он поёт.

Ответить

alex twit

Dear
0

У нас так любят считать чужие деньги, капец. 

Ответить

Gibrada Retarade

alex
0

Везде любят считать любые деньги. Чьи они - вопрос десятый.

Ответить

Сергей Ефимов

1

На майские я планировал ехать Москва — Мюнхен — Инсбрук — Вена — Москва. Все покупал в январе. Так получилось, что все сегменты покупал по отдельности, потому что оказалось дешевле. 
Итак — рейс Москва — Мюнхен Ютэйр отменил еще в конце марта. Заявка на возврат средств была сделана тогда же. Сейчас июль. В Ютэйр даже нельзя бесплатно позвонить. В чате в телеграме при заявке было отписано, что перед вами очередь около 2000 человек. Через пару дней ответили, что деньги не вернут, но можно получить е-баллы. Соответственно, я ждал 3 месяца почту на деревню дедушке. 
Trip.com — это было мое первое сотрудничество с сервисом — меня прокатил. Они не признали форс-мажор и послали меня на хуй. Не возвратили ни средств, не дали ваучер. 
Hotels.com на отель в Инсбруке дал купон на 11 тыс. Но он действует исключительно на этот отель в Инсбруке, а не на весь сервис. 
Переписка с ДойчеБан дала свои плоды — мне дали купон на 20 евро. 
Австрийские железные дороги тоже предложили ваучер. 
Отель в Вене был не оплачен, после переписки с отелем они написали, что не спишут стоимость. 
Аэрофлот держит заявку на возврат средств уже 3 месяца. Сегмент Вена — Москва. После недавнего звонка получил обратную связь: «Вы в очереди, ожидайте возврат». 
В итоге я списал в убытки около 80 тыс. Никто ничего не возвратил. 

Ответить

Антон

0

Реструктуризацию компанию сделают и покупайте заново билеты.

Ответить

Dima kav

0

у меня на карте Тинькофф - 11900 отменил транзакцию за авиабилеты на следующий день так как рейс отменили, но потом деньги Аэрофлот списал опять, перестал пользоваться картой. так и висит.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
«Чертова дюжина»: Стартап-кафе Grill устроит well done «прожарку» 13 стартапам
Заявки на участие принимаются до 12 июля включительно! Победителей ждут индивидуальные консультации и пилотные тестиров…
0
Сбербанк
Подписан
Отписаться
Почему редизайн веб-версии Сбербанк Онлайн, вероятно, станет последним
В апреле мы впервые за семь лет полностью обновили веб-версию Сбербанк Онлайн. Старый вариант еще работает, поэтому оце…
16
ProductStar
Подписан
Отписаться
«Все пошло не по плану»: как поменять курс развития продукта и не остаться в проигрыше
Много хороших продуктов прекратили работу из-за отказа в смене вектора развития (или незнания о такой возможности). Но…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Стас Будда
за день
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group
Никита Жуковский
за неделю
Эта новинка называется профсоюзы
Журналисты «Ведомостей» выдвинули требования новому владельцу газеты и пригрозили забастовкой

Комментарии

Dima kav

Правительство утвердило правила…

Corvus Corax

Как я пытался скопировать чужую…

Ekaterina Udalova

Как Yota отреагировала на…

Gibrada Retarade

Правительство утвердило правила…

alex twit

Правительство утвердило правила…

Юрий Макарычев

Правительство утвердило правила…

Gibrada Retarade

Правительство утвердило правила…

Путачок

Правительство утвердило правила…

alex twit

Правительство утвердило правила…

Gibrada Retarade

Правительство утвердило правила…

Gibrada Retarade

Правительство утвердило правила…

alex twit

Правительство утвердило правила…

Gibrada Retarade

Правительство утвердило правила…

alex twit

Правительство утвердило правила…

Кшиштоф Граблевский

Регистрация товарного знака в…

alex twit

Правительство утвердило правила…

Сергей Ефимов

Правительство утвердило правила…

Gibrada Retarade

Правительство утвердило правила…

alex twit

Правительство утвердило правила…

Laugh Radiant

Ozon - нет возврата, нет проблемы