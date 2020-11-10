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Таня Боброва
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Депутаты одобрили во втором чтении увеличение ставки НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год Материал редакции

Ставка останется прежней для доходов от продажи имущества или страховых выплат.

15 комментариев
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает эту сумму.

Ко второму чтению комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять 18 поправок. В частности, физлица — налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, в июне предложил Владимир Путин. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей — в 2022 году и 68,5 млрд рублей — в 2023 году. Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 11 ноября. Если его примут, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

#новость #законы #налоги

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15 комментариев
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Roman Kamushken

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Всё нормально. Просто светить будут 4.99м

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Роман Александров

2

Может не в тему, но вспомнилась эта песня 

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Elijah Garrison

Роман
1

Че норм песня?

Ответить

Анастасия Сабирова

1

Посмотрим, как быстро на эти деньги государство начнёт покупать и выдавать бесплатно лекарство для детей со СМА 😐

Ответить

Магомед Шереметьев

Анастасия
0

))))

Ответить

Артём Палённый

Анастасия
0

Лечение SMA ну слишком дорогое. По мне так лучше вылечить (спасти) 100 людей, чем одного со SMA.

Ответить

Dmitrii Bugrov

1

"Рэкет вызывали? Как нет? Тогда платите за ложный вызов!" (С)

Ответить

Прошедший торшер

0

Это если у меня хата сгорела и она была застрахована на 10 млн, то я государству должен отдать 1,3 млн?
А с какого хера, извините меня?!

Ответить

Pavel Voronkov

Прошедший
1

Нет там НДФЛ за потерю имущества. Там далеко не все попадает НДФЛ.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Прошедший
0

За то что у тебя она была)

Ответить

Прошедший торшер

Кирилл
0

Тогда уничтожать застрахованное выгодное дело для государства

Ответить

Никита Шультайс

Прошедший
0

Не всё так просто

Хорошо, что в большинстве случаев налог платить…
Разбираемся, когда НДФЛ есть, а когда его нет
journal.tinkoff.ru
Ответить

Прошедший торшер

Никита
0

Это разъяснения от 18 года.
А речь о новых поправках в 20

Ответить

Nikolay Pomeschenko

0

Если уж о справедливости заговорили социалисты, то почему я плачу 13% с дохода по облигациям, а по вкладам Вася Пупкин не платит ?

Ответить

Максим Наумов

–2

Клево, целых 5% накинули, что там эти 5% тем, кто 500 000 в месяц зарабатывает. Надо для эффективности шкалу дальше продолжить. 10 000 000 - налог 30%, 20 000 000 и больше - налог - 35%. Тогда у самих депутатов будет откуда (из налогов) воровать побольше, чтобы на них (налоги) хватило.

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