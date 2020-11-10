Ставка останется прежней для доходов от продажи имущества или страховых выплат.

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Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает эту сумму.

Ко второму чтению комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять 18 поправок. В частности, физлица — налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%. Вячеслав Володин председатель Госдумы

Изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, в июне предложил Владимир Путин. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей — в 2022 году и 68,5 млрд рублей — в 2023 году. Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 11 ноября. Если его примут, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.