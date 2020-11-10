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Депутаты одобрили во втором чтении увеличение ставки НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн рублей в год Материал редакции
Ставка останется прежней для доходов от продажи имущества или страховых выплат.
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает эту сумму.
Ко второму чтению комитет по бюджету и налогам рекомендовал принять 18 поправок. В частности, физлица — налоговые резиденты России продолжат платить 13% налога, если они получили деньги от продажи имущества (кроме ценных бумаг) или выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год, в июне предложил Владимир Путин. По данным правительства, бюджет сможет дополнительно получить 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей — в 2022 году и 68,5 млрд рублей — в 2023 году. Эти деньги власти планируют направить на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.
Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 11 ноября. Если его примут, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Может не в тему, но вспомнилась эта песня
Посмотрим, как быстро на эти деньги государство начнёт покупать и выдавать бесплатно лекарство для детей со СМА 😐
Лечение SMA ну слишком дорогое. По мне так лучше вылечить (спасти) 100 людей, чем одного со SMA.
Нет там НДФЛ за потерю имущества. Там далеко не все попадает НДФЛ.
За то что у тебя она была)
Если уж о справедливости заговорили социалисты, то почему я плачу 13% с дохода по облигациям, а по вкладам Вася Пупкин не платит ?
Клево, целых 5% накинули, что там эти 5% тем, кто 500 000 в месяц зарабатывает. Надо для эффективности шкалу дальше продолжить. 10 000 000 - налог 30%, 20 000 000 и больше - налог - 35%. Тогда у самих депутатов будет откуда (из налогов) воровать побольше, чтобы на них (налоги) хватило.
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