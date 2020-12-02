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Лиана Липанова
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Роскомнадзор представил список видеосервисов, которые смогут претендовать на предустановку на смартфоны и телевизоры Материал редакции

В него вошли ivi, Megogo, More.tv, «Первый канал», «Матч ТВ» и другие.

  • Роскомнадзор составил список аудиовизуальных сервисов, которые смогут претендовать на предустановку своих приложений на смартфоны и телевизоры со Smart TV перед продажей в России.
  • В него вошли ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPb TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ, «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и ТВ».
  • Роскомнадзор выбрал сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.
  • Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но в конце ноября Минцифры поддержало перенос закона на три месяца — до 1 апреля 2021 года.
  • В список ПО для предустановки войдут браузеры, поисковики, карты, программы для облачного хранения данных, почта, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям и доступа к соцсетям, а также аудиовизуальные сервисы, сервисы для платёжной системы «Мир», офисное ПО и антивирусы. Всего в перечень попадёт одна или несколько программ каждого класса, объясняло правительство.

#новость #законороссийскомпо

Лиана Липанова PLUS
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18 комментариев
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StargazerXIII

12

Первый канал.... матерь божья! Да после этой аппы даже противно в руки смартфон брать!

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Иван Касаткин

StargazerXIII
3

Государство приручает жить в оффлайне

Ответить

Adrian Azarov

8

операторы лоббируют предустановки

операторы в салонах вводят платную услугу по удалению предустановленнных приложений

///

profit

Ответить

Иван Касаткин

Adrian
1

@
Устанавливают вместо Кинопоиска кинотеатр от Мегафона

Ответить

Артем Фетисов

2

Почему так смешно

Ответить

WAVEWITHME

2

Роскомпозор......

Ответить

Belek Mongush

2

Фу!

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Yusif Nasirli

2

Лучше уж сразу телик покупать

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Андрей Литовченко

2

Как-будто и так в смартфонах было мало шлака из коробки) ещё решили добавить)

Ответить

Георгий Беглорян

Андрей
0

было всякое, но первого анала никогда 

Ответить

ilia

2

А на кой мне сервисы, которые еще и платные "по умолчанию" в телефоне и телевизоре? Поди еще и удалить нельзя будет?

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Gre Li

1

А почему ссылка на ВК, да ещё без авторизации не пускает?

Ответить

Макс Романов

0

Я надеюсь, что приложения с порно они разрешат устанавливать )

Ответить

Артем Павлючук

Макс
0

Что мешает с телефона или компа сразу порно на телик шарить ?)

Ответить

Роман Турьев

0

Я слепой или яндекса в списке реально нет :)

Ответить

Артем Павлючук

Роман
0

Про сбер тв забыли. 

Ответить

Никита Медведев

Роман
0

Кинопоиск

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Георгий Беглорян

0

Первый канал... спасибо большое, вот не ожидали, хорошая инициатива то какая, теперь соловьева и киселева можно и в теленьке смотреть и в телеке, хорошо то как, спасибо владимир владимирович. вы гений. 

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