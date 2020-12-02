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Роскомнадзор представил список видеосервисов, которые смогут претендовать на предустановку на смартфоны и телевизоры Материал редакции
В него вошли ivi, Megogo, More.tv, «Первый канал», «Матч ТВ» и другие.
- Роскомнадзор составил список аудиовизуальных сервисов, которые смогут претендовать на предустановку своих приложений на смартфоны и телевизоры со Smart TV перед продажей в России.
- В него вошли ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, «SPb TV Россия», Start, Wink, «Амедиатека», «Билайн ТВ, «Кино1ТВ», «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ Плюс», «Первый канал», «Смотрим», «Триколор кино» и ТВ».
- Роскомнадзор выбрал сервисы, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тысяч пользователей в сутки.
- Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России вступит в силу должен был вступить в силу с 1 января 2021 года, но в конце ноября Минцифры поддержало перенос закона на три месяца — до 1 апреля 2021 года.
- В список ПО для предустановки войдут браузеры, поисковики, карты, программы для облачного хранения данных, почта, мессенджеры, голосовые помощники, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям и доступа к соцсетям, а также аудиовизуальные сервисы, сервисы для платёжной системы «Мир», офисное ПО и антивирусы. Всего в перечень попадёт одна или несколько программ каждого класса, объясняло правительство.
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StargazerXIII
Первый канал.... матерь божья! Да после этой аппы даже противно в руки смартфон брать!
Иван КасаткинStargazerXIII
Государство приручает жить в оффлайне
Adrian Azarov
операторы лоббируют предустановки
операторы в салонах вводят платную услугу по удалению предустановленнных приложений
///
profit
Иван КасаткинAdrian
@
Устанавливают вместо Кинопоиска кинотеатр от Мегафона
Артем Фетисов
Почему так смешно
WAVEWITHME
Роскомпозор......
Belek Mongush
Фу!
Yusif Nasirli
Лучше уж сразу телик покупать
Андрей Литовченко
Как-будто и так в смартфонах было мало шлака из коробки) ещё решили добавить)
Георгий БеглорянАндрей
было всякое, но первого анала никогда
ilia
А на кой мне сервисы, которые еще и платные "по умолчанию" в телефоне и телевизоре? Поди еще и удалить нельзя будет?
Gre Li
А почему ссылка на ВК, да ещё без авторизации не пускает?
Макс Романов
Я надеюсь, что приложения с порно они разрешат устанавливать )
Артем ПавлючукМакс
Что мешает с телефона или компа сразу порно на телик шарить ?)
Роман Турьев
Я слепой или яндекса в списке реально нет :)
Артем ПавлючукРоман
Про сбер тв забыли.
Никита МедведевРоман
Кинопоиск
Георгий Беглорян
Первый канал... спасибо большое, вот не ожидали, хорошая инициатива то какая, теперь соловьева и киселева можно и в теленьке смотреть и в телеке, хорошо то как, спасибо владимир владимирович. вы гений.