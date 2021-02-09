Нарушение прав россиян повлечет административный штраф: для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.