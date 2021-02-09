Госдума одобрила поправку о штрафах до 3 млн рублей за цензуру против российских СМИ Статьи редакции
Под действие законопроекта могут попасть YouTube, Facebook и Twitter.
- Поправку включили в законопроект о штрафах за несоблюдение требований закона об устойчивом интернете, пишет ТАСС.
Нарушение прав россиян повлечет административный штраф: для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.
- Повторное нарушение повлечёт еще один штраф: для граждан — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.
- В декабре 2020 года Госдума приняла законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ. Согласно ему, Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации по признакам национальности, языка, происхождения и другим.
- Среди сайтов, которые «необоснованно» ограничивают доступ к российским изданиям, депутаты называют иностранные платформы, включая Twitter, Facebook и YouTube.
- 28 ноября «из-за цензуры YouTube» Роскомнадзор попросил крупные ИТ-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ. Это случилось после полного запрета YouTube на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency).
Китайский сценарий близко. Жить в бункере становиться тесно, а в дворец не пускают. Ведь там друг Отель строит 😂
Сколько можно для себя законы придумывать? Хоть один бы закон приняли касающийся своей работы!
Походу пора начинать видосы со своего ютуб канала перекидывать на яндекс дзен 😅 ой как не хочется
Ключевой бинокль
Там тоже забанят неизбежно, но не по политическим причинам, а по корпоративным 😁
Закон скорее направлен против россиян, потому что из-за нескольких государственных сми, будут блокировать доступ для всех.
Видимо под понятие россиян попадает человек 100 и подконтрольные СМИ, остальные видимо не россияне и много знать не положено🖕
Теперь у Роскомнадзора будет монополия на цезуру СМИ, осталось только коммунистическую партию привести к власти 😶
Молодцы конечно ютуб фб и твиттер. Блокируют каналы нац. СМИ, а оппозиционную оставляют. Блокируют все, что не вписывается в их «демократию». Игра в одни ворота какая-то. Считаю закон вполне приемлемым, не думаю, что это как-то критически затронет обычных граждан.
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