Право
Евгения Евсеева

Госдума одобрила поправку о штрафах до 3 млн рублей за цензуру против российских СМИ Статьи редакции

Под действие законопроекта могут попасть YouTube, Facebook и Twitter.

  • Поправку включили в законопроект о штрафах за несоблюдение требований закона об устойчивом интернете, пишет ТАСС.

  • Нарушение прав россиян повлечет административный штраф: для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

  • Повторное нарушение повлечёт еще один штраф: для граждан — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.
  • В декабре 2020 года Госдума приняла законопроект о блокировке сайтов за цензуру против россиян и российских СМИ. Согласно ему, Роскомнадзор сможет частично или полностью заблокировать сайты, которые ограничивают доступ к информации по признакам национальности, языка, происхождения и другим.
  • Среди сайтов, которые «необоснованно» ограничивают доступ к российским изданиям, депутаты называют иностранные платформы, включая Twitter, Facebook и YouTube.
  • 28 ноября «из-за цензуры YouTube» Роскомнадзор попросил крупные ИТ-компании страны создать видеохостинги для российских СМИ. Это случилось после полного запрета YouTube на создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency).

#новость

708 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Алейченко Сергей

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Китайский сценарий близко. Жить в бункере становиться тесно, а в дворец не пускают. Ведь там друг Отель строит 😂

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Вадим Самигулин

5

Сколько можно для себя законы придумывать? Хоть один бы закон приняли касающийся своей работы!

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Дмитрий Пелипас

4

Походу пора начинать видосы со своего ютуб канала перекидывать на яндекс дзен 😅 ой как не хочется

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Ключевой бинокль

Дмитрий
2

Там тоже забанят неизбежно, но не по политическим причинам, а по корпоративным 😁

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Андрей Малолин

Дмитрий
0

Яндекс на 146% подментованный так то.

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Павел Карвер

2

Закон скорее направлен против россиян, потому что из-за нескольких государственных сми, будут блокировать доступ для всех.

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Сергей Туров

3

Оо, добрый вечер, как говорится...Что-то о Тик-Ток ни слова

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Эдуард Чистяков

2

Видимо под понятие россиян попадает человек 100 и подконтрольные СМИ, остальные видимо не россияне и много знать не положено🖕

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Никита Шмелев

1

Такими темпами YouTube заблочат вообще. Rutube поднимают, свобода слова)

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Tworog busy

0

Теперь у Роскомнадзора будет монополия на цезуру СМИ, осталось только коммунистическую партию привести к власти 😶

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Никита Ташев

–3

Молодцы конечно ютуб фб и твиттер. Блокируют каналы нац. СМИ, а оппозиционную оставляют. Блокируют все, что не вписывается в их «демократию». Игра в одни ворота какая-то. Считаю закон вполне приемлемым, не думаю, что это как-то критически затронет обычных граждан.

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Ключевой бинокль

0

Блокировать и штрафовать - бред. С другой стороны, что они банят гос пропаганду тоже нехорошо. Недемократичненько как-то 😁 
P.S. Фейсбук, кстати, совсем в этом плане поехавший. 

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