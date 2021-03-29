Право
Лиана Липанова

Apple попыталась запретить Swatch использовать фразу Стива Джобса «Ещё кое-что» и проиграла суд Статьи редакции

Swatch могла зарегистрировать фразу, чтобы «позлить» Apple, но её источником мог быть не Стив Джобс, а детектив Коломбо из телесериала, постановил суд.

Лондонский суд встал на сторону швейцарского производителя часов Swatch Group в споре с Apple о товарном знаке «Ещё кое-что» (One more thing), сообщает Bloomberg. Swatch зарегистрировала фразу One more thing в 2015 году.

Эту фразу часто использовал в конце своих презентаций Стив Джобс, объявляя о новом продукте. Сменивший его на посту главы компании Тим Кук также использовал её с 2015 года.

Apple назвала действия швейцарского производителя недобросовестными и попыталась оспорить регистрацию фразы.

Швейцарская компания могла зарегистрировать фразу, чтобы «позлить» Apple, признал суд. Но Apple не может запретить использовать эти слова, их источником мог быть и детектив Коломбо из телесериала, постановил суд.

  • Этот спор — часть более широкой «битвы» между двумя компаниями за бренды, пишет Bloomberg. В 2016 году Swatch оспорила патент Apple на бренд iWatch. Швейцарский производитель часов заявил, что название слишком похоже на его бренд iSwatch, и выиграл суд. Apple пришлось назвать свои часы Apple Watch.
  • В 2017 году Apple снова проиграла суд против Swatch. ИТ-компания пыталась оспорить использование слогана Tick Different («Тикай иначе»), потому что он похож на ее слоган Think Different («Думай иначе»), который Apple использовала в рекламе с 1997 по 2002 год. Однако Swatch заявила, что что это отсылка к собственной кампании из 80-х годов Always different, always new («Всегда разный, всегда новый»).

#новость #apple

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Стартапер-пессимист

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Swatch молодцы. Не дают зажравшимся яблочникам почивать и судить других за логотипы с грушами.

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Вася Пражкин

4

Все ясно, у Swatch юристы покруче яблочных будут. 3 раза надрали им задницу - это дорогого стоит. Юрист Swatch, кто выиграл все 3 дела может в CV просто указать: 3 раза получилось с Apple.

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Evgeny Boyko

Вася
0

Интересно, какие решения вынесли бы американские суды

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Вася Пражкин

Evgeny
1

Зависит от того, какой телефон у судьи.

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Evgeny Boyko

Вася
2

Или часы.

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Михаил Желтухин

1

Вообще конечно дикость, так скоро и буквы регистрировать будут. 
Надо такие регистрации аннулировать через 5-10 лет, если фраза не вызывает ассоциации с брендом, под который ее регистрировали. 

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Evgeny Boyko

Михаил
0

Какие-то деятели сколько-то лет назад пытались, типа, запатентовать смайл :-), но на практике лоснули тунца. Мне кажется, что и тут речь не о регистрации прав на фразу как таковую, а на _конкретную единицу_ интеллектуальной собственности (упаковку товара, логотип, торговую марку etc), в оформлении которой использована фраза (вплоть до конкретного начертания).

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lenta.ru
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Юрий Белоножкин

0

Интересные факты. Становится понятно, кто тут тяжеловес, а кто - одна из многих хиповских фирмочек с всего-то 40 летней историей.

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lakoros

Юрий
2

Стартап!

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KINCH

0

Swatch повеселили 😁

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alex twit

0

🤡

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Igor Shkarin

0

Клёво. 
У каждого есть тот, против кого вечно что-то не получается. А тут какой-то Swatch тролит сам Apple. 

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Образовательный бас

0

Вместо жизней - шум и ярость.

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Anatoly Ivanov

0

Копирасты совсем зажрались, так их! 

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