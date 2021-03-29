Swatch могла зарегистрировать фразу, чтобы «позлить» Apple, но её источником мог быть не Стив Джобс, а детектив Коломбо из телесериала, постановил суд.

Лондонский суд встал на сторону швейцарского производителя часов Swatch Group в споре с Apple о товарном знаке «Ещё кое-что» (One more thing), сообщает Bloomberg. Swatch зарегистрировала фразу One more thing в 2015 году.

Эту фразу часто использовал в конце своих презентаций Стив Джобс, объявляя о новом продукте. Сменивший его на посту главы компании Тим Кук также использовал её с 2015 года.

Apple назвала действия швейцарского производителя недобросовестными и попыталась оспорить регистрацию фразы.

Швейцарская компания могла зарегистрировать фразу, чтобы «позлить» Apple, признал суд. Но Apple не может запретить использовать эти слова, их источником мог быть и детектив Коломбо из телесериала, постановил суд.

Этот спор — часть более широкой «битвы» между двумя компаниями за бренды, пишет Bloomberg. В 2016 году Swatch оспорила патент Apple на бренд iWatch. Швейцарский производитель часов заявил, что название слишком похоже на его бренд iSwatch, и выиграл суд. Apple пришлось назвать свои часы Apple Watch.

В 2017 году Apple снова проиграла суд против Swatch. ИТ-компания пыталась оспорить использование слогана Tick Different («Тикай иначе»), потому что он похож на ее слоган Think Different («Думай иначе»), который Apple использовала в рекламе с 1997 по 2002 год. Однако Swatch заявила, что что это отсылка к собственной кампании из 80-х годов Always different, always new («Всегда разный, всегда новый»).