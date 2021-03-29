Apple попыталась запретить Swatch использовать фразу Стива Джобса «Ещё кое-что» и проиграла суд Статьи редакции
Swatch могла зарегистрировать фразу, чтобы «позлить» Apple, но её источником мог быть не Стив Джобс, а детектив Коломбо из телесериала, постановил суд.
Лондонский суд встал на сторону швейцарского производителя часов Swatch Group в споре с Apple о товарном знаке «Ещё кое-что» (One more thing), сообщает Bloomberg. Swatch зарегистрировала фразу One more thing в 2015 году.
Эту фразу часто использовал в конце своих презентаций Стив Джобс, объявляя о новом продукте. Сменивший его на посту главы компании Тим Кук также использовал её с 2015 года.
Apple назвала действия швейцарского производителя недобросовестными и попыталась оспорить регистрацию фразы.
Швейцарская компания могла зарегистрировать фразу, чтобы «позлить» Apple, признал суд. Но Apple не может запретить использовать эти слова, их источником мог быть и детектив Коломбо из телесериала, постановил суд.
- Этот спор — часть более широкой «битвы» между двумя компаниями за бренды, пишет Bloomberg. В 2016 году Swatch оспорила патент Apple на бренд iWatch. Швейцарский производитель часов заявил, что название слишком похоже на его бренд iSwatch, и выиграл суд. Apple пришлось назвать свои часы Apple Watch.
- В 2017 году Apple снова проиграла суд против Swatch. ИТ-компания пыталась оспорить использование слогана Tick Different («Тикай иначе»), потому что он похож на ее слоган Think Different («Думай иначе»), который Apple использовала в рекламе с 1997 по 2002 год. Однако Swatch заявила, что что это отсылка к собственной кампании из 80-х годов Always different, always new («Всегда разный, всегда новый»).
Swatch молодцы. Не дают зажравшимся яблочникам почивать и судить других за логотипы с грушами.
Все ясно, у Swatch юристы покруче яблочных будут. 3 раза надрали им задницу - это дорогого стоит. Юрист Swatch, кто выиграл все 3 дела может в CV просто указать: 3 раза получилось с Apple.
Интересно, какие решения вынесли бы американские суды
Зависит от того, какой телефон у судьи.
Вообще конечно дикость, так скоро и буквы регистрировать будут.
Надо такие регистрации аннулировать через 5-10 лет, если фраза не вызывает ассоциации с брендом, под который ее регистрировали.
Какие-то деятели сколько-то лет назад пытались, типа, запатентовать смайл :-), но на практике лоснули тунца. Мне кажется, что и тут речь не о регистрации прав на фразу как таковую, а на _конкретную единицу_ интеллектуальной собственности (упаковку товара, логотип, торговую марку etc), в оформлении которой использована фраза (вплоть до конкретного начертания).
Интересные факты. Становится понятно, кто тут тяжеловес, а кто - одна из многих хиповских фирмочек с всего-то 40 летней историей.
Клёво.
У каждого есть тот, против кого вечно что-то не получается. А тут какой-то Swatch тролит сам Apple.
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