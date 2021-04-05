Конец.

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Суд постановил, что Google не нарушала закон об авторском праве, когда использовала API Java при разработке Android.

В решении сказано, что компания использовала разработки в рамках положений о добросовестном использовании, предусмотренном законодательством об авторском праве. По мнению суда, Google использовала API, чтобы позволить Java-программистам создавать приложения для Android, пишет The Verge.

«Google скопировала API для повторной реализации пользовательского интерфейса, взяв только то, что было необходимо, чтобы позволить пользователям работать в новой и преобразованной программе — это добросовестная практика», — постановил Верховный суд.

Oracle подала иск против Google в 2010 году, обвинив компанию в незаконном использовании Java. Изначально разработчик потребовал от поисковика от $2,1 млрд до $6,1 млрд, но позднее эта сумма снизилась до $1 млрд.

В конце марта 2016 года Oracle вновь решила повысить сумму требований — в 10 раз, до $9,3 млрд. Insider тогда писало, что её могут сократить ещё до начала судебных разбирательств, так как она значительно превышает изначальные требования.