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Верховный суд США поддержал Google в деле об авторских правах против Oracle — суд длился больше десяти лет Статьи редакции
Конец.
Суд постановил, что Google не нарушала закон об авторском праве, когда использовала API Java при разработке Android.
В решении сказано, что компания использовала разработки в рамках положений о добросовестном использовании, предусмотренном законодательством об авторском праве. По мнению суда, Google использовала API, чтобы позволить Java-программистам создавать приложения для Android, пишет The Verge.
«Google скопировала API для повторной реализации пользовательского интерфейса, взяв только то, что было необходимо, чтобы позволить пользователям работать в новой и преобразованной программе — это добросовестная практика», — постановил Верховный суд.
Oracle подала иск против Google в 2010 году, обвинив компанию в незаконном использовании Java. Изначально разработчик потребовал от поисковика от $2,1 млрд до $6,1 млрд, но позднее эта сумма снизилась до $1 млрд.
В конце марта 2016 года Oracle вновь решила повысить сумму требований — в 10 раз, до $9,3 млрд. Insider тогда писало, что её могут сократить ещё до начала судебных разбирательств, так как она значительно превышает изначальные требования.
В 2016 году Google выиграла судебный спор с Oracle о патентных правах. Но в 2018 году федеральный окружной суд США постановил, что решение должно быть отменно в пользу Oracle. В октябре 2020 года компании предоставили Верховному суду аргументы по делу во время слушаний.
Гугл: ворует и использует чужие разработки за деньги только себе.
Суды: «та не, вы чо, все добросовестно, они же никого не взломали».
Д - Демократия.
Дурной яд
Что именно он там своровал?) Dalvik с JVM имеет очень мало общего, что и было показано еще в 2012 году. ART с JVM вообще ничего общего не имеет.
только себе
И Dalvik, и ART распространяются под Apache 2.0.
В целом, первые суды с Oracle были такими, что в голос даже судьи ржали. Особенно над обоснованиями суммы иска в духе "если бы не Android - то J2ME завоевала бы мир и принесла нам много деняг".
- А что это за пункт "Прокатило" - $10 млрд????
Oracle :
- Не прокатило. Вычеркиваем.
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