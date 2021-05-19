Закон нужен для сравнения аудитории сайтов и её сопоставления с телезрителями, говорится в пояснительной записке.

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Законопроект о едином измерителе интернет-аудитории внёс депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщают «Ведомости».

Согласно документу:

Организация должна измерять аудиторию в интернете по аналогии с измерениями на телевидении.

Роскомнадзор до 1 августа 2021 года выберет организацию-измерителя, составит список ресурсов для определения аудитории и утвердит методики измерения. Перечень и порядок предоставления данных определит правительство.

Будут измерять аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов.

Организация, которая будет собирать данные, не сможет использовать их в рекламных целях.

В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют, что сейчас метрики разных площадок не сопоставимы друг с другом, из-за этого невозможно сравнение и «анализ данной аудитории с аудиторией телевидения».

Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз обсуждали законопроект с 2019 года. Источники «Ведомостей» предполагали, что он нужен властям для подсчёта показов интернет-рекламы и последующего налогообложения и чтобы выяснить, какие сайты оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения.