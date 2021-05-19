В Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории Статьи редакции
Закон нужен для сравнения аудитории сайтов и её сопоставления с телезрителями, говорится в пояснительной записке.
Законопроект о едином измерителе интернет-аудитории внёс депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщают «Ведомости».
Согласно документу:
- Организация должна измерять аудиторию в интернете по аналогии с измерениями на телевидении.
- Роскомнадзор до 1 августа 2021 года выберет организацию-измерителя, составит список ресурсов для определения аудитории и утвердит методики измерения. Перечень и порядок предоставления данных определит правительство.
- Будут измерять аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов.
- Организация, которая будет собирать данные, не сможет использовать их в рекламных целях.
В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют, что сейчас метрики разных площадок не сопоставимы друг с другом, из-за этого невозможно сравнение и «анализ данной аудитории с аудиторией телевидения».
Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз обсуждали законопроект с 2019 года. Источники «Ведомостей» предполагали, что он нужен властям для подсчёта показов интернет-рекламы и последующего налогообложения и чтобы выяснить, какие сайты оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения.
Тогда источники называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope (с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом).
А зачем им эти данные? Пропаганда плохо работает?
Я полагаю, что у народа в течение нескольких лет пойдет перегруз от интернета и часть аудитории предпочтет реал, так как перестанет во многих сервисах видеть практический смысл.
Пока это хайповая тема, то с каждого утюга слышно- ии, подписки, но в ближайшем будущем это будет локализовано в узких прикладных задачах и обещанного будущего о котором так мечтают контролеры не настанет, так как контролировать будет некого.
Впрочем я уже сейчас вошел в это будущее. Порезал вск скидочные карты и выбросил их на помойку, экономическая выгодна их использования не перекрывает времени, потраченного на их использование, так как обмен реальной , не возобновляемой жизни на виртуальные блага не равноценен никаким образом и теперь покупаю и заправляюсь там, где удобно мне, а не там, где мне предписывает это делать бонусная карта. Да и у налоговой работы меньше, жизнь других людей тоже нужно уважать и думаю, что я такой не один ))
Народ предпочтет песни у костров под гитару ))
У психики человека есть вполне конкретные потребности для нормального функционирования и digital удовлетворить их не в состоянии. Этот факт в скором признают, ну а пока хайп будут пытаться из мифов вытащить максимум.
Так что депутат с законом уже опоздал. Пусть лучше жкх отрегулируют
Незнаю почему, но когда слышу или читаю слово "Народ" - подсознание рисует стадо безвольных и блеющих баранов. Соррян, если кого-то оскорбило это.
Незнаю почему, но когда слышу или читаю "стадо безвольных и блеющих баранов" - подсознание рисует Дмитрия Стратонова. Соррян, если кого-то оскорбило это.
Я полагаю, что у народа в течение нескольких зим пойдет перегруз от этого дурацкого колеса, и часть людей вернется к волокушам из оленьих шкур, так как перестанет видеть в колесе благословение богов. Пока людям интересно, из каждой хижины слышно: телега, колесница, но в ближайшем будущем колеса будут только у волхвов и шаманов, и обещанного будущего с дорогами не будет, так как ездить будет некуда.
Впрочем, я уже сейчас вошел в это будущее. Я затушил своей мощной струей огонь в своей пещере, разломал свой лук и телегу, так как то, как жили предки, угодно богам, а что может быть более ценно, чем быть угодным богам? Поэтому я ем мясо и рыбу сырыми, а не поджаренными на огне, и от огня не завишу. Старики от такой диеты ушли к богам, так что заботы меньше, предков надо уважать и думаю, что я такой не один ))
Соплеменники предпочтут пляски под бубен при свете звезд ))
У богов есть вполне конкретные потребности и огонь с колесом и каменным топором удовлетворить их не в состоянии. Этот факт скоро признают, ну а пока пусть балуются.
Так что волхвы опоздали. Пусть лучше ушедших к предкам мамонтов вернут.
Дайте угадаю, этот счетчик надо обязательно на сайт ставить иначе роскомнадзор?
Можно просто не лезть со своими авторитарными и древними идеями в современный мир?
С чьей-то точки зрения это современный мир лезет в их островок стабильности и "порядка" :)
1. Единый реестр интернет рекламы;
2. Единый счетчик интернет аудитории.
Какая подоплека? Монетизация. Думаю, в ГД с подачи Правительства поняли, т.к. люди - новая нефть, надо монетизировать контент и траффик, пусть и не свой.
Как это здорово. А потом введут норму на Интернет аудиторию и повышенную ставку в случае превышения интереса к продукту/контенту сверх нормативного).
В бункере начали подозревать, что зарплаты симоньян и помёта все-таки высоковаты...
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Закон нужен для сравнения аудитории сайтов и её сопоставления с телезрителями
На этом месте взоржал аки конь.
Я вам и так сравню: телезрители это люди хорошо за 50 (а то и 60 лет), у кого нет интернета. И ТВ передачи типа "шоу голос 60+", куча рекламы "протезов корега" и однообразные шоу с опостылевшими рожами стареющих "знаменитостей" тому прямое подтверждение.
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Идея чиновников вобщем-то понятна - поставить везде, где можно счетчик и связать его с аккаунтом на госуслугах, получив таким образом профайл каждого гражданина с его интересами.
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