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Право
Маша Цепелева

В Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории Статьи редакции

Закон нужен для сравнения аудитории сайтов и её сопоставления с телезрителями, говорится в пояснительной записке.

22 22 комментария
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1276 просмотров

Законопроект о едином измерителе интернет-аудитории внёс депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщают «Ведомости».

Согласно документу:

  • Организация должна измерять аудиторию в интернете по аналогии с измерениями на телевидении.
  • Роскомнадзор до 1 августа 2021 года выберет организацию-измерителя, составит список ресурсов для определения аудитории и утвердит методики измерения. Перечень и порядок предоставления данных определит правительство.
  • Будут измерять аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов.
  • Организация, которая будет собирать данные, не сможет использовать их в рекламных целях.

В пояснительной записке авторы законопроекта объясняют, что сейчас метрики разных площадок не сопоставимы друг с другом, из-за этого невозможно сравнение и «анализ данной аудитории с аудиторией телевидения».

Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз обсуждали законопроект с 2019 года. Источники «Ведомостей» предполагали, что он нужен властям для подсчёта показов интернет-рекламы и последующего налогообложения и чтобы выяснить, какие сайты оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения.

Тогда источники называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope (с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом).

#новость #законы

22 22 комментария
5
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Michael Nick

6

А зачем им эти данные? Пропаганда плохо работает?
Я полагаю, что у народа в течение нескольких лет пойдет перегруз от интернета и часть аудитории предпочтет реал, так как перестанет во многих сервисах видеть практический смысл.
Пока это хайповая тема, то с каждого утюга слышно- ии, подписки, но в ближайшем будущем это будет локализовано в узких прикладных задачах и обещанного будущего о котором так мечтают контролеры не настанет, так как контролировать будет некого.
Впрочем я уже сейчас вошел в это будущее. Порезал вск скидочные карты и выбросил их на помойку, экономическая выгодна их использования не перекрывает времени, потраченного на их использование, так как обмен реальной , не возобновляемой жизни на виртуальные блага не равноценен никаким образом и теперь покупаю и заправляюсь там, где удобно мне, а не там, где мне предписывает это делать бонусная карта. Да и у налоговой работы меньше, жизнь других людей тоже нужно уважать и думаю, что я такой не один ))

Народ предпочтет песни у костров под гитару ))
У психики человека есть вполне конкретные потребности для нормального функционирования и digital удовлетворить их не в состоянии. Этот факт в скором признают, ну а пока хайп будут пытаться из мифов вытащить максимум.
Так что депутат с законом уже опоздал. Пусть лучше жкх отрегулируют

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Dmitriy Stratonov

Michael
1

Незнаю почему, но когда слышу или читаю слово "Народ" - подсознание рисует стадо безвольных и блеющих баранов. Соррян, если кого-то оскорбило это.

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Вася Пражкин

Dmitriy
–3

Незнаю почему, но когда слышу или читаю "стадо безвольных и блеющих баранов" - подсознание рисует Дмитрия Стратонова. Соррян, если кого-то оскорбило это.

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Андрей Крамарь

Michael
0

Я полагаю, что у народа в течение нескольких зим пойдет перегруз от этого дурацкого колеса, и часть людей вернется к волокушам из оленьих шкур, так как перестанет видеть в колесе благословение богов. Пока людям интересно, из каждой хижины слышно: телега, колесница, но в ближайшем будущем колеса будут только у волхвов и шаманов, и обещанного будущего с дорогами не будет, так как ездить будет некуда.
Впрочем, я уже сейчас вошел в это будущее. Я затушил своей мощной струей огонь в своей пещере, разломал свой лук и телегу, так как то, как жили предки, угодно богам, а что может быть более ценно, чем быть угодным богам? Поэтому я ем мясо и рыбу сырыми, а не поджаренными на огне, и от огня не завишу. Старики от такой диеты ушли к богам, так что заботы меньше, предков надо уважать и думаю, что я такой не один ))
Соплеменники предпочтут пляски под бубен при свете звезд ))
У богов есть вполне конкретные потребности и огонь с колесом и каменным топором удовлетворить их не в состоянии. Этот факт скоро признают, ну а пока пусть балуются.
Так что волхвы опоздали. Пусть лучше ушедших к предкам мамонтов вернут.

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Дмитрий Пелипас

7

Дайте угадаю, этот счетчик надо обязательно на сайт ставить иначе роскомнадзор?

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Мягкий колос

Дмитрий
2

Не исключено. Не сразу, а в перспективе - легко

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Dmitriy Stratonov

Дмитрий
1

Ага, а потом его прикрутят к СОРМ-3

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Целый ключ

4

Пока что ни одна инициатива в области Интернета от российских чиновников не пошла на пользу и не была успешной.

Можно просто не лезть со своими авторитарными и древними идеями в современный мир?

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Pavel Zakharov

Целый
1

Можно просто не лезть со своими авторитарными и древними идеями в современный мир?

С чьей-то точки зрения это современный мир лезет в их островок стабильности и "порядка" :)

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Gleb Tyutikov

3

1. Единый реестр интернет рекламы;
2. Единый счетчик интернет аудитории.
Какая подоплека? Монетизация. Думаю, в ГД с подачи Правительства поняли, т.к. люди - новая нефть, надо монетизировать контент и траффик, пусть и не свой. 

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3216q114

Gleb
0

Люди это древнейшая нефть

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Федор Чеботарев

Gleb
0

Единая собственность 

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Gleb Tyutikov

1

Как это здорово. А потом введут норму на Интернет аудиторию и повышенную ставку в случае превышения интереса к продукту/контенту сверх нормативного).

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Московский магнит

Gleb
1

На сайт по очереди будут запускать. Нужно будет в госуслугах талоны брать. На разрешенные сайты.

Ответить

Dmitrmal

Gleb
0

скорее назначат тариф за просмотр

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Alexandr Shilnikov

1

Нужно больше счетчиков, милорд 🧙‍♂️

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Андрей Крамарь

0

В бункере начали подозревать, что зарплаты симоньян и помёта все-таки высоковаты...

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умный человек

0

Рамблер ТОП100

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Федор Чеботарев

умный
0

Амиго топ -100

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V S

0

В Госдуму внесли законопроект о том сколько времени можно проводить за просмотром VC.ru

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Герман Воронов

0

Закон нужен для сравнения аудитории сайтов и её сопоставления с телезрителями

На этом месте взоржал аки конь.
Я вам и так сравню: телезрители это люди хорошо за 50 (а то и 60 лет), у кого нет интернета. И ТВ передачи типа "шоу голос 60+", куча рекламы "протезов корега" и однообразные шоу с опостылевшими рожами стареющих "знаменитостей" тому прямое подтверждение.

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Вася Пражкин

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Идея чиновников вобщем-то понятна - поставить везде, где можно счетчик и связать его с аккаунтом на госуслугах, получив таким образом профайл каждого гражданина с его интересами.

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