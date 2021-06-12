Это новые «нерабочие дни», юридически более точные: разбор «выходных» с 15 по 19 июня Статьи редакции
На вопросы об указе Собянина отвечает налоговый консультант, глава S4 Consulting Айгуль Шадрина.
Это требование отличается от «нерабочих дней», которые были раньше?
На мой взгляд, это «новые» нерабочие дни.
Добавили режим воскресного дня, который более понятный и юридически точный. Суды, к примеру, не должны работать.
Работа в «воскресные» дни подлежит двойной оплате?
Оплата труда точно должна быть в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двойном размере.
Возможно, будут разъяснения Минтруда, как в апреле, это бы значительно прояснило ситуацию.
Если компания не может позволить двойную оплату, можно ли договориться с сотрудником?
Законодательством предусмотрено два варианта компенсации работы в выходные и праздничные дни:
- работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере,
- либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха (статья 153 ТК РФ).
Какой из вариантов компенсации получить, выбирает сам работник.
Также возможен переход на ненормированный или гибкий график — они описаны в статьях 101 и 102 ТК.
Для сферы рекламы, услуг, ИТ подойдёт, но здесь должно быть обоюдное доверие. Без этого для предпринимателя могут быть риски.
Может ли мэр города сам менять график работы всех коммерческих организаций?
Я считаю, что четкие юридические основания по коммерческим организациям для этого отсутствуют.
Нерабочие дни перечислены в статье 112 Трудового Кодекса РФ, их утверждают органы федерального уровня.
Как же заебала это собянинская щедрость за счёт работодателей!
До этого «щедрость» прилетала только от ВВП, не? ССС впервые отличился)
Ну это так легко быть добродетелям за чужой счёт, только думаю это ему не поможет.
А чего ты хочешь? Ну допустим щедрость будет за счет гос-ва, бюджет попустеет, а добирать баланс откуда будут? Повысят налоги, чтобы вернуть. Потом будем срать на очередное повышение налогов.
Это замкнутый круг...
Я конечно сам охренел вчера от новости, которая пришла во время распития пива за городом. Но принял решение- работаем в штатном режиме.
Ни когда не будет хорошо, чтобы и тем и другим.
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Новый жанр - разбор выходных нерабочих дней
Сергей Семёныч метит в кресло первого😅
Праздничный Никита
Как кот метит
Да, запах стойкий получился, не сработала логика Собянина. Выпустить это все в выходной, все и так его обсудили по первое число.
Начались звонки работников - работаем или нет? Полгода и так толком не работали. Отвечаю так: руководство города просит не только отдохнуть, но ещё и привиться. Энтузиазм сразу спадает.
Очевидный меч
Да многие как работали так и будут работать. Сидение дома денег не приносит.
вот я тоже не поняла почему мистер С вдруг с какой-то радости выходные «назначает»
В то время как в Питере проходит Евро2020 и люди со всей России съехалась.
У мистера П для.этогл было не намного больше оснований с точки зрения закона
Государство в таких случаях должно возместить ущёрб. Предприниматели не пробовали совместно подать жалобу, в суд?
Это как заключенным жаловаться охраннику в тюрьме на начальника той же тюрьмы.
вы будете удивлены, но в Германии, например, суды независимы и выносят такие решения
Предлагаете подать в германский суд?
нет, Андрей, я соглашаюсь с Алексом и даю понять Мавлету (и вам), как это может и должно работать, и призываю сплочаться в борьбе за свои права в государстве, которое претендует на статус гражданского общества, и тем самым изживать из общественного образа мышления вот эту пресловутую терпилоидность, когда инструменты для этого есть. И практика российская доказывает, что там, где коллективно, с усердием и с общественным резонансом заставлять институты работать, они начинают работать.
Но ныть на диване проще и безопаснее. Поэтому ничего в РФ не поменяется, увы. ((
Спасибо что развернули мысль. Полностью с вами солидарен и поддерживаю. Права не дают просто так. Права берут с бою.
Вы можете удивиться, но например в Ирландии, те дотации, которые положены сейчас, компенсируют повышением налогов в стране, чтобы вернуть эти деньги.
Предполагаю, что так в целом произойдет во всех европейских странах.
Просто прилетал друг из Ирландии и с горящими глазами ел кебаб на фудкорте, потом побежал в торговик за шмотками, потому там жестко все закрыто и хер ты чего сделаешь.
Ну собственно и просветил на счет того, что там хорошо и денег дают просто так, что загибает мелкий бизнес типа доставки. Потому что те особи, которые должны доставлять- сидят дома и не работают. А нахрена? Им и там прилетает вонючие 350 евро в неделю за сидение дома.
Не знаю, как в Германии, пока друзья от туда не звонили, не жаловались. Но думаю, что примерно так же.
Я не говорю, что поддержка плохо, но б...яяяя, зато как развился сервис.
В Германии то особо не было денег "кому попало" (и вообще - завидовать нехорошо).
Там была очень массивная программа поддержки бизнеса (в первую очередь малого) и работников, которые были вынуждены уйти на неполный день или потеряли работу. Этот пакет мер по поддержке и стимулированю им, кстати, обойдется в итоге примерно в годовой бюджет РФ (1.3 триллиона евро затраты по поддержку и стимулирование против 1.4 трилиона евро годового бюджета РФ). Эффективно, они в 20 году увеличили бюжет почти на 50% для того, чтобы пережить кризисный год, сберечь людей и потом быстрее перезапустить экономику.
Протесты против локдаунов и помощь бизнесу и людям шли и идут параллельно. Протесты же идут не потому, что людям кушать нечего, а потому, что они устали по домам сидеть (а локдаун там жесткий) и потому, что правительство пошло по пути фактического ограничения свобод для не привитых.
я не завидую, подачек от государства ждать не приучен :) лишь бы не мешало всерьез.
Протесты против локдаунов и помощь бизнесу и людям шли и идут параллельно. Протесты же идут не потому, что людям кушать нечего, а потому, что они устали по домам сидеть (а локдаун там жесткий)
С учетом того что в РФ нет печатного станка региональной резервной валюты и мы не можем напечатать лишний триллион-другой евро/баксов, а потом инфляцию экспортировать по соседям по планете (как штаты и европа) - нам такой "щедрый" ход не светил и не светит :( Поэтому, как я понимаю, и не творили жесть как в европе с локдаунами чтобы совсем уж экономику не угробить.
и потому, что правительство пошло по пути фактического ограничения свобод для не привитых.
а это как выглядит на практике?
Германия деньги не напечатала, она их заняла на внешнем рынке, увеличив свой гос. долг. Механизмы внешних займов доступны почти всем государствам.
И кстати, Германии не управляет евро напрямую, это одна из (но не единственная) крупнейших экономик, а деньги «печатает» объединённый банк ЕС, который управляет эмиссией. Ей никто (в первую очередь соседи вроде Франции) не даст бесконтрольной эмиссией заниматься.
Экспорта инфляции кстати нет. На кого ее экспортировать? США с ЕС вместе - это больше половины мировой экономики, так то.
А как выглядит - ну почитайте иностранные источники, немецкие к примеру, там вполне описано как все выглядит, интернет то у вас есть. Могу только пару примеров привести - с 1 июля внутри ЕС можно кататься спокойно, но только если привит или переболел не далее 3 месяцев назад. Иначе будешь сдавать ПЦР у каждого столба. Второй пример - при въезде из-за пределов ЕС карантин проходить не надо. И ПЦР не нужен.
Но вот буквально ещё недавно надо было ПЦР сдавать чтобы в бар пойти.
она их заняла на внешнем рынке, увеличив свой гос. долг.
ну фигня вопрос же, да?
Потом этот долг (чисто для поддержания спроса и доходности, ага) скупает ЦБ ЕС на свеженапечатанное и всё ОК. Просто по такому принципу ФРС и ЦБ японский идут, не думаю что у европейцев другое ноу-хау.
На кого ее экспортировать? США с ЕС вместе - это больше половины мировой экономики, так то.
вот на оставшиеся 160 примерно стран. Шальное левое бабло доставшееся из воздуха идет на развивающиеся рынки (не сидеть же в инструментах с реальной ставкой доходности отрицательной) раскачивая сначала инфляцию активов, а вслед за ней идет инфляция издержек. Такой примерно механизм я вижу.
с 1 июля внутри ЕС можно кататься спокойно, но только если привит или переболел не далее 3 месяцев назад.
Нам пока кататься некуда :( но метод внутри страны неплохо бы применить конечно, вкупе с походами в бар.
А что, и дальше будут терпеть убытки?
Как минимум, ничего не случится, если предприниматели попробуют оспорить такое решение или раскритикуют публично.
Хотя я, конечно, не предприниматель и не могу дать суперсовета, но попробовать можно. От ничегонеделания точно лучше не станет
Предприниматели могут закрывать свои компании, и устроится на работу в мэрию, или иную госслужбу.
Потом это государство с нас в тройном размере сдерет, очередным повышением налогов. Ну их на буй.
Заявления о признании недействительным Указ Мэра может подать любое лицо имеющее высшее юридическое образование (даже если гражданин/предприниматель сам подаёт, а если нету, то нужен представитель с таким образованием, для таких дел такое отдельное требование установлено ч.9 ст.208 КАС РФ). Такие дела подаются в Мосгорсуд (пп.2 ч.1 ст.20 КАС РФ). Так что не обязательно предпринимателям самим подавать, граждане тоже могут.
Вроде мэр не имеет таких полномочий. Забористого кокса на день России с Аргентины подвезли?)
Собянин выдал откровенно незаконный указ. Интересно, как отреагирует прокуратура РФ???
Так они тоже на выходных будут =)
Прокуратура не будет на выходных. Федеральные служащие не отдыхают в принципе когда такие дни объявляют, региональные законы на них не распространяются. Да и когда всероссийские объявляют тоже дальше работаем. Тем более в Указе Мэра указано какие организации продолжают работу.
Вводить своим распоряжением Собянин, разумеется, не может выходные дни. Может он в риторике СМИ: "призывать", "рекомендовать", очень просить, то бишь, настоятельно требовать". Это все не правовые конструкции, а скорее вынужденный призыв.
Поэтому, за больше чем год опыта жизни в новых КОВИД-реалиях приходится фильтровать.
См. Устав города Москвы, статья 41.
Иными словами, требуется издание Указа Президента РФ, как это было в апреле,
Указ Президента РФ от 23 апреля 2021 г. номер 242.
Помните, обещали, что аукнутся майские праздники 2020!? ;)))
Майские праздники аукнулись бы уже через 2 недели. Суть не в затяжных праздниках, после НГ всплеска не было, хотя люди собирались большими компаниями в закрытых помещениях.
Суть, как мне кажется, в том, что эпидемия у нас носит вялотекущую форму из-за большой территории и довольно низкой плотности населения. Поэтому коллективная иммунизация у нас не работает и всё время происходит "перекрёстное опыление". Такое замедленное течение, в свою очередь, способствует возникновению многочисленных штаммов вируса. Страна попросту превращается в инкубатор коронавируса. Бороться с этим нужно радикальными способами: объявлять не каникулы, а жёсткий карантин, принудительно вакцинировать население, штрафовать за появление в общественных местах без маски.
Вон, у турок был полный локдаун на целый месяц - а ведь экономика страны во многом держится на туризме. Но пошли на суровые меры. А ещё до этого, кстати, там полицейские наряды просто останавливали любой автобус, проверяли наличие масок и штрафовали. А у нас возложили эту функцию на кондукторов - в итоге сейчас уже половина народа ездит в автобусах без масок.
Полумеры - это то, чем всегда отличалась наша страна.
Э, это в Москве-то низкая плотность населения?
Я говорю в целом по России. Рост идёт не только в Москве, просто в Москве и СПб он более показателен. Ну, и статистику в этих городах, скорее всего, не занижают, как в регионах.
На мой взгляд
Возможно
Я считаю
Спасибо за профессиональный разбор, для этого обязательно нужен юрист
Прикольно а компаниям он тоже будет ущерб возмещать? Или как обычно?)
Возмещать работодателям будут по ТК в двойном размере всем желающим.
Кто?
Собянин в пальто (никто)
Решительно не понимаю, как мэр города может принимать подобное решение.
Светский лолипоп
Если Конституцией жопу вытирают, то уж мэру незаконный указ принять - зевая.
Заходит как-то в бар Собянин, а ему говорят мы после 23 не работаем, коронавирус бушует!
Как 6~7 выходных исправят/остановят распространение вируса? Оно вроде как наоборот увеличит число контактов большего количества граждан друг с другом(прогулки, парки, пляжи... Выходные ведь), которые в рабочие дни в контакте с теми же с кем и до того... Или я что то где то да не прав?
На прогулках, в парках, пляжах шансы заразиться близки к нулю. В отличие от метро и прочего комфортного общественного транспорта.
Может просто ввести перманентную удаленку (для тех кто может) и значительно сократить шансы заражения? Да ну бред какой-то)
Захотелось так кому то, значит так и будет. Мне нравится наше правительство. Блин,почему нет народных собраний?)
нынче только в СИЗО можно собраться!) Перестукиваться только нужно научиться, что бы иметь возможность высказаться!)))
Почему то думаю, что одной-двумя неделями нерабочих дней не обойдется. Да и список ограничений не ограничится. Пока не будет вакцинированных или успешно переболевших 60-70% и число вновь заболевших не снизится до 200-500 в сутки по Москве нас ждут ограничения. Это совсем не радостно осознавать, но и альтернатив у властей нет.
Альтернатива есть всегда. Например, ввести принудительную вакцинацию для всех, у кого нет противопоказаний.
Я считаю, что Собянин ахуел.
Вот из самого Указа Мэра.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. No 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Соответственно эти организации точно не могут рассчитывать на двойную оплату.
Не знаю, работала и в майские дни, хотя были объявлены нерабочие, так и на следующей неделе будем работать)
Вот казалось бы давайте все вместе сообща месяцок посидим на жёстком карантине, в масках, без поездок за новыми штаммами в Турцию, без шашлыков на майские и весь короновирус закончится. Но нет, мы же одним днем живём, будем ходить кашлять без масок, собираться в кучи и по миру заразу развозить. Люди дебилы или да?
А если я работаю на ооо ,но как самозанятый …?
Целевой рак
Кстати вот не факт. От договоренностей зависит.
Я на одну организацию сейчас работаю как ИП.
макс 40 часов в неделю и это достаточно жестко контролируется.
Работа в выходные если нужно - в двухкратном размере.
Рабочее место никто не предоставлял но это с самого начала было согласовано потому что полная удаленка.
И таких у них много.
Ну по факту вы всё равно не являетесь сотрудником. Трудовой кодекс по закону не может распространяться на такие отношения с точки зрения закона. И вы даже не можете по закону требовать с них ничего что вам положено по ТК. Это до налоговой проверки когда инспекция если обнаружит переквалифицирует ваши отношения как трудовые со всеми вытекающими для организации.
А у кого то будут спрашивать, вы считаете? Конечно не согласны будут больше 50%.
Работа в «воскресные» дни подлежит двойной оплате?
Оплата труда точно должна быть в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двойном размере.
Это не касается тех кто продолжает работу в обычном режиме 5/2... Например федеральные служащие, нас вообще региональные законы ни коим боком не касаются.
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у жены на производстве (Питер) просто перестали выдавать маски на рабочем месте
- так что пусть те, кто принимает подобные решения, расплачиваются
- не жаль ни разу
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Наш коллектив не работает с 15 по 19 . Полтора года на удалёнке, но эту неделю не нужно вообще ничего делать. В общем я на даче посижу, проведу время с родными, позанимаюсь всякими делами в удовольствие. Мне нравится :) Но душой и сердцем болею за людей у которых из-за введений ограничений, необходимых для сдерживания распространения вируса, проблемы с работодателем и сохранением заработной платы.
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