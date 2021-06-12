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Право
Андрей Фролов

Это новые «нерабочие дни», юридически более точные: разбор «выходных» с 15 по 19 июня Статьи редакции

На вопросы об указе Собянина отвечает налоговый консультант, глава S4 Consulting Айгуль Шадрина.

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Это требование отличается от «нерабочих дней», которые были раньше?

На мой взгляд, это «новые» нерабочие дни.

Добавили режим воскресного дня, который более понятный и юридически точный. Суды, к примеру, не должны работать.

Работа в «воскресные» дни подлежит двойной оплате?

Оплата труда точно должна быть в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двойном размере.

Возможно, будут разъяснения Минтруда, как в апреле, это бы значительно прояснило ситуацию.

Если компания не может позволить двойную оплату, можно ли договориться с сотрудником?

Законодательством предусмотрено два варианта компенсации работы в выходные и праздничные дни:

  • работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере,
  • либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха (статья 153 ТК РФ).

Какой из вариантов компенсации получить, выбирает сам работник.

Также возможен переход на ненормированный или гибкий график — они описаны в статьях 101 и 102 ТК.

Для сферы рекламы, услуг, ИТ подойдёт, но здесь должно быть обоюдное доверие. Без этого для предпринимателя могут быть риски.

Может ли мэр города сам менять график работы всех коммерческих организаций?

Я считаю, что четкие юридические основания по коммерческим организациям для этого отсутствуют.

Нерабочие дни перечислены в статье 112 Трудового Кодекса РФ, их утверждают органы федерального уровня.

#covid19 #нерабочиедни

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Alexey Shabolkin

64

Как же заебала это собянинская щедрость за счёт работодателей!

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Ivan Susanin

Alexey
18

До этого «щедрость» прилетала только от ВВП, не? ССС впервые отличился)

Ответить

Alexey Shabolkin

Ivan
8
Ответить

Александр Антипов

Alexey
2

Ну это так легко быть добродетелям за чужой счёт, только думаю это ему не поможет.

Ответить

Андрей Куликов

Alexey
0

А чего ты хочешь? Ну допустим щедрость будет за счет гос-ва, бюджет попустеет, а добирать баланс откуда будут? Повысят налоги, чтобы вернуть. Потом будем срать на очередное повышение налогов.
Это замкнутый круг...

Я конечно сам охренел вчера от новости, которая пришла во время распития пива за городом. Но принял решение- работаем в штатном режиме.

Ни когда не будет хорошо, чтобы и тем и другим.

Ответить

Комментарий удален

Евгения Дудинец

44

Новый жанр - разбор выходных нерабочих дней

Ответить

Zoibana

Евгения
6

В которые все равно все работают

Ответить

Даниил Ганопольский

25

Сергей Семёныч метит в кресло первого😅

Ответить

Праздничный Никита

Даниил
19

Как кот метит

Ответить

Светлана Завацкая

Праздничный
2

Да, запах стойкий получился, не сработала логика Собянина. Выпустить это все в выходной, все и так его обсудили по первое число.

Ответить

Владимир Питерский

22

Начались звонки работников - работаем или нет? Полгода и так толком не работали. Отвечаю так: руководство города просит не только отдохнуть, но ещё и привиться. Энтузиазм сразу спадает.

Ответить

Очевидный меч

Владимир
11

Да многие как работали так и будут работать. Сидение дома денег не приносит.

Ответить

Gabby BenDer

19

вот я тоже не поняла почему мистер С вдруг с какой-то радости выходные «назначает»

Ответить

Евгений Дроздов

Gabby
15

В то время как в Питере проходит Евро2020 и люди со всей России съехалась.

Ответить

Станислав Назаров

Евгений
19
Ответить

Gabby BenDer

Евгений
4

Это вообще ржач

Ответить

Валерия самохвалова

Евгений
0

Вот-вот!

Ответить

AeternaMens

Gabby
1

С той, что его никто не выбирал. 

Ответить

Maxim Petrukhin

Gabby
0

У мистера П для.этогл было не намного больше оснований с точки зрения закона 

Ответить

Алекс G

6

Государство в таких случаях должно возместить ущёрб. Предприниматели не пробовали совместно подать жалобу, в суд?

Ответить

Mavlet Yulmukhametov

Алекс
53

Это как заключенным жаловаться охраннику в тюрьме на начальника той же тюрьмы.

Ответить

Игорь Бадибилдер

Mavlet
4

вы будете удивлены, но в Германии, например, суды независимы и выносят такие решения

Ответить

Андрей Пшеничнов

Игорь
17

Предлагаете подать в германский суд?

Ответить

Игорь Бадибилдер

Андрей
8

нет, Андрей, я соглашаюсь с Алексом и даю понять Мавлету (и вам), как это может и должно работать, и призываю сплочаться в борьбе за свои права в государстве, которое претендует на статус гражданского общества, и тем самым изживать из общественного образа мышления вот эту пресловутую терпилоидность, когда инструменты для этого есть. И практика российская доказывает, что там, где коллективно, с усердием и с общественным резонансом заставлять институты работать, они начинают работать. 

Ответить

AeternaMens

Игорь
1

Но ныть на диване проще и безопаснее. Поэтому ничего в РФ не поменяется, увы. ((

Ответить

Андрей Пшеничнов

Игорь
1

Спасибо что развернули мысль. Полностью с вами солидарен и поддерживаю. Права не дают просто так. Права берут с бою.

Ответить

AeternaMens

Игорь
5

В РФ всё заканчивается нытьём "а что мы можем сделать". 

Ответить

Андрей Куликов

Игорь
1

Вы можете удивиться, но например в Ирландии, те дотации, которые положены сейчас, компенсируют повышением налогов в стране, чтобы вернуть эти деньги.

Предполагаю, что так в целом произойдет во всех европейских странах.

Просто прилетал друг из Ирландии и с горящими глазами ел кебаб на фудкорте, потом побежал в торговик за шмотками, потому там жестко все закрыто и хер ты чего сделаешь.

Ну собственно и просветил на счет того, что там хорошо и денег дают просто так, что загибает мелкий бизнес типа доставки. Потому что те особи, которые должны доставлять- сидят дома и не работают. А нахрена? Им и там прилетает вонючие 350 евро в неделю за сидение дома.

Не знаю, как в Германии, пока друзья от туда не звонили, не жаловались. Но думаю, что примерно так же.

Я не говорю, что поддержка плохо, но б...яяяя, зато как развился сервис.

Ответить

Илья М

Игорь
0

много там было решений о противозаконности локдаунов? и многим ли на их основе что-то выплатило государство? (речь не про "вертолетные деньги" кому попало)

Ответить

Anton Kostenko

Илья
1

В Германии то особо не было денег "кому попало" (и вообще - завидовать нехорошо).
Там была очень массивная программа поддержки бизнеса (в первую очередь малого) и работников, которые были вынуждены уйти на неполный день или потеряли работу. Этот пакет мер по поддержке и стимулированю им, кстати, обойдется в итоге примерно в годовой бюджет РФ (1.3 триллиона евро затраты по поддержку и стимулирование против 1.4 трилиона евро годового бюджета РФ). Эффективно, они в 20 году увеличили бюжет почти на 50% для того, чтобы пережить кризисный год, сберечь людей и потом быстрее перезапустить экономику.
Протесты против локдаунов и помощь бизнесу и людям шли и идут параллельно. Протесты же идут не потому, что людям кушать нечего, а потому, что они устали по домам сидеть (а локдаун там жесткий) и потому, что правительство пошло по пути фактического ограничения свобод для не привитых.

Ответить

Илья М

Anton
–1

я не завидую, подачек от государства ждать не приучен :) лишь бы не мешало всерьез.
Протесты против локдаунов и помощь бизнесу и людям шли и идут параллельно. Протесты же идут не потому, что людям кушать нечего, а потому, что они устали по домам сидеть (а локдаун там жесткий)

С учетом того что в РФ нет печатного станка региональной резервной валюты и мы не можем напечатать лишний триллион-другой евро/баксов, а потом инфляцию экспортировать по соседям по планете (как штаты и европа) - нам такой "щедрый" ход не светил и не светит :( Поэтому, как я понимаю, и не творили жесть как в европе с локдаунами чтобы совсем уж экономику не угробить.
и потому, что правительство пошло по пути фактического ограничения свобод для не привитых.

а это как выглядит на практике?

Ответить

Anton Kostenko

Илья
1

Германия деньги не напечатала, она их заняла на внешнем рынке, увеличив свой гос. долг. Механизмы внешних займов доступны почти всем государствам.
И кстати, Германии не управляет евро напрямую, это одна из (но не единственная) крупнейших экономик, а деньги «печатает» объединённый банк ЕС, который управляет эмиссией. Ей никто (в первую очередь соседи вроде Франции) не даст бесконтрольной эмиссией заниматься.
Экспорта инфляции кстати нет. На кого ее экспортировать? США с ЕС вместе - это больше половины мировой экономики, так то.
А как выглядит - ну почитайте иностранные источники, немецкие к примеру, там вполне описано как все выглядит, интернет то у вас есть. Могу только пару примеров привести - с 1 июля внутри ЕС можно кататься спокойно, но только если привит или переболел не далее 3 месяцев назад. Иначе будешь сдавать ПЦР у каждого столба. Второй пример - при въезде из-за пределов ЕС карантин проходить не надо. И ПЦР не нужен.
Но вот буквально ещё недавно надо было ПЦР сдавать чтобы в бар пойти.

Ответить

Илья М

Anton
–1

она их заняла на внешнем рынке, увеличив свой гос. долг.

ну фигня вопрос же, да?
Потом этот долг (чисто для поддержания спроса и доходности, ага) скупает ЦБ ЕС на свеженапечатанное и всё ОК. Просто по такому принципу ФРС и ЦБ японский идут, не думаю что у европейцев другое ноу-хау.
На кого ее экспортировать? США с ЕС вместе - это больше половины мировой экономики, так то.

вот на оставшиеся 160 примерно стран. Шальное левое бабло доставшееся из воздуха идет на развивающиеся рынки (не сидеть же в инструментах с реальной ставкой доходности отрицательной) раскачивая сначала инфляцию активов, а вслед за ней идет инфляция издержек. Такой примерно механизм я вижу.
с 1 июля внутри ЕС можно кататься спокойно, но только если привит или переболел не далее 3 месяцев назад.

Нам пока кататься некуда :( но метод внутри страны неплохо бы применить конечно, вкупе с походами в бар.

Ответить

AeternaMens

Илья
1

Достаточно. Как пример:
https://www.bbc.com/russian/features-52419896

"Неожиданно правовое государство". Суд в Чехии…
Правительство Андрея Бабиша, вводя карантин по упрощенной процедуре, хотело избежать выплаты…
www.bbc.com
Ответить

Илья М

Aeterna…
0

я про германию спрашивал. Статья в ВВС дело хорошее, вот только это не спасло от локдаунов и осенью, и из статьи что-то не видно компенсаций бизнесу присужденных.

Ответить

Алекс G

Mavlet
0

А что, и дальше будут терпеть убытки?

Как минимум, ничего не случится, если предприниматели попробуют оспорить такое решение или раскритикуют публично.
Хотя я, конечно, не предприниматель и не могу дать суперсовета, но попробовать можно. От ничегонеделания точно лучше не станет

Ответить

Александр

Алекс
0

Вам выше объяснили, как будет выглядеть эта жалоба. Пост, который Вы прокомментировали

Ответить

Алекс G

Алексан…
3

Тогда что могут делать предприниматели в такой ситуации? Опять ничего?
Я так интересуюсь этим, потому что логика "это всё-равно ничего не поменяет" бесполезна и порядком поднадоела, поэтому мне правда хочется услышать какие-то другие, более активные предложения

Ответить

Для Сохранения

Алекс
1

Потерпим. И не такое терпели.

Ответить

Андрей Горбунов

Алекс
0

Предприниматели могут закрывать свои компании, и устроится на работу в мэрию, или иную госслужбу. 

Ответить

Sergey Burmistrov

Алекс
8

подать жалобу, в суд

В России

Очень смешно.

Ответить

Mika Rasulov

Алекс
7

Суд? Какой суд?

Ответить

Андрей Куликов

Алекс
1

Потом это государство с нас в тройном размере сдерет, очередным повышением налогов. Ну их на буй.

Ответить

Игорь

Алекс
0

Заявления о признании недействительным Указ Мэра может подать любое лицо имеющее высшее юридическое образование (даже если гражданин/предприниматель сам подаёт, а если нету, то нужен представитель с таким образованием, для таких дел такое отдельное требование установлено ч.9 ст.208 КАС РФ). Такие дела подаются в Мосгорсуд (пп.2 ч.1 ст.20 КАС РФ). Так что не обязательно предпринимателям самим подавать, граждане тоже могут. 

Ответить

иван катаев

19

Вроде мэр не имеет таких полномочий. Забористого кокса на день России с Аргентины подвезли?)

Ответить

Дмитрий Дмитриев

6

Собянин выдал откровенно незаконный указ. Интересно, как отреагирует прокуратура РФ???

Ответить

Павел Егоров

Дмитрий
24

Так они тоже на выходных будут =)

Ответить

Игорь

Павел
0

Прокуратура не будет на выходных. Федеральные служащие не отдыхают в принципе когда такие дни объявляют, региональные законы на них не распространяются. Да и когда всероссийские объявляют тоже дальше работаем. Тем более в Указе Мэра указано какие организации продолжают работу.

Ответить

Vitaliy Siciliano

Дмитрий
1

Спойлер: никак.

Ответить

Влад Петров

Дмитрий
0

никак не отреагирует.

Ответить

Leo Sol

13

Вводить своим распоряжением Собянин, разумеется, не может выходные дни. Может он в риторике СМИ: "призывать", "рекомендовать", очень просить, то бишь, настоятельно требовать". Это все не правовые конструкции, а скорее вынужденный призыв.
Поэтому, за больше чем год опыта жизни в новых КОВИД-реалиях приходится фильтровать.

См. Устав города Москвы, статья 41.
Иными словами, требуется издание Указа Президента РФ, как это было в апреле,
Указ Президента РФ от 23 апреля 2021 г. номер 242.

Ответить

Ildar Karimov

Leo
0

Пункт 3 устава разве не про это?

Ответить

Феттучини с Креветкой

8

Помните, обещали, что аукнутся майские праздники 2020!? ;)))

Ответить

Yagget Proof

Феттучини
6

Майские праздники аукнулись бы уже через 2 недели. Суть не в затяжных праздниках, после НГ всплеска не было, хотя люди собирались большими компаниями в закрытых помещениях. 
Суть, как мне кажется, в том, что эпидемия у нас носит вялотекущую форму из-за большой территории и довольно низкой плотности населения. Поэтому коллективная иммунизация у нас не работает и всё время происходит "перекрёстное опыление". Такое замедленное течение, в свою очередь, способствует возникновению многочисленных штаммов вируса. Страна попросту превращается в инкубатор коронавируса. Бороться с этим нужно радикальными способами: объявлять не каникулы, а жёсткий карантин, принудительно вакцинировать население, штрафовать за появление в общественных местах без маски. 
Вон, у турок был полный локдаун на целый месяц - а ведь экономика страны во многом держится на туризме. Но пошли на суровые меры. А ещё до этого, кстати, там полицейские наряды просто останавливали любой автобус, проверяли наличие масок и штрафовали. А у нас возложили эту функцию на кондукторов - в итоге сейчас уже половина народа ездит в автобусах без масок.
Полумеры - это то, чем всегда отличалась наша страна.

Ответить

Александр Вербицкий

Yagget
4

Э, это в Москве-то низкая плотность населения?

Ответить

Yagget Proof

Алексан…
–1

Я говорю в целом по России. Рост идёт не только в Москве, просто в Москве и СПб он более показателен. Ну, и статистику в этих городах, скорее всего, не занижают, как в регионах.

Ответить

Семен Смирнов

8

На мой взгляд

Возможно

Я считаю

Спасибо за профессиональный разбор, для этого обязательно нужен юрист

Ответить

Юрий Нестеренко

7

Прикольно а компаниям он тоже будет ущерб возмещать? Или как обычно?)

Ответить

Владимир Питерский

Юрий
0

Возмещать работодателям будут по ТК в двойном размере всем желающим.

Ответить

Ar AbduRashid

Владимир
0

Кто?

Ответить

Евгений Дроздов

Ar
9

Собянин в пальто (никто)

Ответить

Андрей Горбунов

Евгений
2

Это зачёт ))))

Ответить

Victor Axonoff

4

Решительно не понимаю, как мэр города может принимать подобное решение.

Ответить

Светский лолипоп

Victor
8

Если Конституцией жопу вытирают, то уж мэру незаконный указ принять - зевая.

Ответить

Игорь

6

Никогда такого не было, и вот опять...

Ответить

Семен Рыбаков

5

Заходит как-то в бар Собянин, а ему говорят мы после 23 не работаем, коронавирус бушует!

Ответить

Ar AbduRashid

1

Как 6~7 выходных исправят/остановят распространение вируса? Оно вроде как наоборот увеличит число контактов большего количества граждан друг с другом(прогулки, парки, пляжи... Выходные ведь), которые в рабочие дни в контакте с теми же с кем и до того... Или я что то где то да не прав?

Ответить

Александр Вербицкий

Ar
5

На прогулках, в парках, пляжах шансы заразиться близки к нулю. В отличие от метро и прочего комфортного общественного транспорта.

Ответить

Павел

Александр
1

Но до места «прогулки» надо же как то добраться?

Ответить

Александр

Павел
0

На личном автомобиле, конечно же.

Ответить

Павел

Алексан…
0

Так не удобно же с личным авто в большом городе, ну во всяком случае по убеждениям живущих в Москве посетителей вс.

Ответить

Александр

Павел
0

Да, ужасно неудобно. Езжу и рыдаю )

Ответить

Mark Krasnikh

Александр
0

Может просто ввести перманентную удаленку (для тех кто может) и значительно сократить шансы заражения? Да ну бред какой-то)

Ответить

Илья М

Mark
1

так кто мог - тот и до сих пор на удаленке :)

Ответить

Александр

Mark
0

А бетон (коммерческую недвижку) по цене золота кому тогда продавать? Ото ж.

Ответить

Damir Shakirov

Ar
2

Это только начало похоже.

Ответить

Любовь Рогова

1

Захотелось так кому то, значит так и будет. Мне нравится наше правительство. Блин,почему нет народных собраний?)

Ответить

Сергей Васильев

Любовь
2

нынче только в СИЗО можно собраться!) Перестукиваться только нужно научиться, что бы иметь возможность высказаться!)))

Ответить

Angelica I

2

Выходные только не в мае, а в июне :)

Ответить

Roman Kovalev

0

Почему то думаю, что одной-двумя неделями нерабочих дней не обойдется. Да и список ограничений не ограничится. Пока не будет вакцинированных или успешно переболевших 60-70% и число вновь заболевших не снизится до 200-500 в сутки по Москве нас ждут ограничения. Это совсем не радостно осознавать, но и альтернатив у властей нет.

Ответить

Sergei Bakharev

Roman
–3

Альтернатива есть всегда. Например, ввести принудительную вакцинацию для всех, у кого нет противопоказаний. 

Ответить

Илья М

Sergei
0

власть не рискнет :)
только в армии/органах/местах заключения если. Армейские о 93% отчитались недавно

Ответить

Slava Slava

0

Я считаю, что Собянин ахуел.

Ответить

AeternaMens

Slava
3

Выберите себе другого мэра. 

Ответить

Игорь

1

Вот из самого Указа Мэра.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. No 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Соответственно эти организации точно не могут рассчитывать на двойную оплату.   

Ответить

Валерия самохвалова

1

Не знаю, работала и в майские дни, хотя были объявлены нерабочие, так и на следующей неделе будем работать)

Ответить

Игорь

Валерия
0

Да, и в указе указаны какие организации работают. Это не на всех распространяется. Наша с вами ноша работать пока часть отдыхает ))

Ответить

Max Krou

–1

Вот казалось бы давайте все вместе сообща месяцок посидим на жёстком карантине, в масках, без поездок за новыми штаммами в Турцию, без шашлыков на майские и весь короновирус закончится. Но нет, мы же одним днем живём, будем ходить кашлять без масок, собираться в кучи и по миру заразу развозить. Люди дебилы или да?

Ответить

Алеся Миненкова

0

А если я работаю на ооо ,но как самозанятый …?

Ответить

Игорь

Алеся
0

Вы не сотрудник организации, ТК РФ вас вообще не касается. Вы работаете по обычному договору подряда по ГК РФ.

Ответить

Целевой рак

Игорь
0

Кстати вот не факт. От договоренностей зависит.
Я на одну организацию сейчас работаю как ИП.

макс 40 часов в неделю и это достаточно жестко контролируется.
Работа в выходные если нужно - в двухкратном размере.
Рабочее место никто не предоставлял но это с самого начала было согласовано потому что полная удаленка.
И таких у них много.

Ответить

Александр

Целевой
3

Что "не факт"? Признаки трудовых отношений есть, узнает трудинспекция/налоговая - работодателю прилетит под жопу. У нас народ в деньгах не купается, соглашаются на всякие условия, но в любом случае, ув. Игорь прав: ТК РФ вас вообще не касается.

Ответить

Целевой рак

Алексан…
0

Не факт то что не будут сверхурочные платить.

Ответить

Игорь

Целевой
0

Ну по факту вы всё равно не являетесь сотрудником. Трудовой кодекс по закону не может распространяться на такие отношения с точки зрения закона. И вы даже не можете по закону требовать с них ничего что вам положено по ТК. Это до налоговой проверки когда инспекция если обнаружит переквалифицирует ваши отношения как трудовые со всеми вытекающими для организации.

Ответить

Очевидный меч

0

Интересно из чьего кармана?)) Не думаю, что кто-то согласится

Ответить

Сергей Иванов

Очевидный
0

А у кого то будут спрашивать, вы считаете? Конечно не согласны будут больше 50%.

Ответить

Игорь

0

Работа в «воскресные» дни подлежит двойной оплате?
Оплата труда точно должна быть в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двойном размере.

Это не касается тех кто продолжает работу в обычном режиме 5/2... Например федеральные служащие, нас вообще региональные законы ни коим боком не касаются. 

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Иван Петров

0

у жены на производстве (Питер) просто перестали выдавать маски на рабочем месте
- так что пусть те, кто принимает подобные решения, расплачиваются
- не жаль ни разу

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Александр Цай

0

Ждём волости и разрешения барина, к этому и идёт с виду.

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Максим Хузин

0

Наш коллектив не работает с 15 по 19 . Полтора года на удалёнке, но эту неделю не нужно вообще ничего делать. В общем я на даче посижу, проведу время с родными, позанимаюсь всякими делами в удовольствие. Мне нравится :) Но душой и сердцем болею за людей у которых из-за введений ограничений, необходимых для сдерживания распространения вируса, проблемы с работодателем и сохранением заработной платы.

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