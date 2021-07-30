Право
Евгения Евсеева

В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции

В декабре 2020 года против организаторов Finiko завели уголовное дело.

  • О задержании Доронина сообщило местное информагенство «Татар-информ».
  • Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 млрд до 7 млрд рублей под обещание доходности в 20-30% в месяц. А летом 2021 года финансовая пирамида рухнула и перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.
  • Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ, но при этом она продолжала работать и собирать деньги.
  • В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Finiko
Пирамида Finiko собрала миллиарды рублей и…
Как и в прошлый раз, Кирилл Доронин обвиняет в проблемах своих партнёров и обещает рассчитаться с…
vc.ru

#новость #finiko

1252 просмотров
10 10 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","finiko"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 275657, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 13:03:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Штейн

10

Не задержали,а перевели во фсин возглавить call центр и продолжить успешно грабить народ

Ответить

Сергей Мазур

6

Финико ля комедия)

Ответить

Иван Шеметов

0

Главное, чтобы он не был просто лицом пирамиды и в случае заноса денег, чтобы не отпустили 

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
1

Да что вы говорите? Это же зиц председатель Фунт

Ответить

Иван Шеметов

0

Так, я писал один раз, как удалить комментарий блин

Ответить

Юрий Другач

0

Помню помню приглашение знакомого в Ватсапе

Ответить

Балабаев вячеслав

0

«Зыгмунта»,»Зыгмунта»  держите!, «Зугмонтовича»!

Ответить

Роман Б

0

Эх, не успел парень уехать, наверное долго документы делали)

Ответить

Vitaly

Роман
0

Да у него вроде был уже турецкий паспорт, но он похоже жил в своем мирке где эта схема могла работать, возможно сидел на чем-то, что отключало критическое мышление.

Ответить

Олег Павлов

0

Пострадавшие написали заявления. Шок! Точно сами написали, а не кто-то с их слов? Странно, что такие люди даже умеют писать.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Дизайн
Николай Романов
Пять практических приёмов, как улучшить читаемость документов
Пошаговый пример переработки таблицы Joey Cherdarchuk, darkhorseanalytics.com
22 22 комментария
59
Маркетинг
Николай Мясников
Бизнес с «нуля». Как эффективно продвигать стартап?

«Начинать новую жизнь нужно с теми, кто тебе действительно дорог” (Лукас Скотт “Холм одного дерева»).

5 5 комментариев
23
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Mail.ru Group
«Мы в заложниках у утилитарных интерфейсов»: что важнее в дизайне — эстетика или функция

Сейчас нам кажется, что эстетика неразрывно связана с функцией, но в каждый период истории акценты смещались на разные свойства предметов дизайна. Семь дизайнеров и дизайн-директоров рассказывают, как они видят баланс между функцией и эстетикой сегодня.

1 1 комментарий
Winstrike
Winstrike Team запускает программу скаутинга в киберспорте

Молодые киберспортсмены и геймеры получат шанс стать частью нового амбициозного состава по CS:GO

0 Обсудить
0
Тинькофф
Исследование: куда поступают будущие программисты и математики

Аналитики Тинькофф Образования выяснили, как абитуриенты выбирают вуз, на какие факультеты идут и насколько в результате довольны своим выбором. Исследование будет полезно всем, кто хочет изучать математику и программирование, но еще не определился, где именно.

0 Обсудить
0
СканТур
Экологический путь туроператора и математика вторсырья

В этой статье вы узнаете про современную реальность в туристической среде, познакомитесь с представителями некоммерческих и коммерческих организаций, которые занимаются экологическим просвещением и мыслят по-новому, а также задумаетесь: возможно ли сократить неблагоприятный след, который остаётся после выставок и различных мероприятий, в которых…

0 Обсудить
1
Spotify
«Spotify: История продукта». Создание десктопного приложения

От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.

8 8 комментариев
6
Aidata
Как подготовиться к жизни без cookies: рекомендации маркетологам

О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.

0 Обсудить
6
Личный опыт
Сообщество Hegai
Рецепт эффективного решения задач от ex-менеджера AGIMA или как работает потоковая система

Грамотная организация рабочих процессов — ключ к быстрому и результативному выполнению поставленных задач, своевременному закрытию проектов и, как итог, к повышению эффективности бизнеса. В потоковых системах с интеллектуальных трудом, таких как разработка, HR, продажи, маркетинг и другие — соблюдать временные рамки трудно из-за множества…

2 2 комментария
10
Офис
Embacy
17 причин не использовать чаты в работе, перевод статьи основателя Basecamp

Краткая справка про ребят из Basecamp — с 2006 года делают софт для ведения проектов и удаленных команд, первые на рынке рабочих чатов. Раньше вели блог Signal vs. Noise, где много интересных статей. Джейсон Фрид, основатель, написал две книги — Remote и Rework.

7 7 комментариев
15
Личный опыт
Kirill Mishuk
В чём проблема инфобизнеса?

Слово инфобизнес уже успело стать ругательством. Но так ли плохи эти курсы? И как можно сделать их лучше?

2 2 комментария
8
Больше статей
null