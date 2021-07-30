В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции
В декабре 2020 года против организаторов Finiko завели уголовное дело.
- О задержании Доронина сообщило местное информагенство «Татар-информ».
- Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 млрд до 7 млрд рублей под обещание доходности в 20-30% в месяц. А летом 2021 года финансовая пирамида рухнула и перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.
- Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ, но при этом она продолжала работать и собирать деньги.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Не задержали,а перевели во фсин возглавить call центр и продолжить успешно грабить народ
Главное, чтобы он не был просто лицом пирамиды и в случае заноса денег, чтобы не отпустили
Эх, не успел парень уехать, наверное долго документы делали)
Пострадавшие написали заявления. Шок! Точно сами написали, а не кто-то с их слов? Странно, что такие люди даже умеют писать.
«Начинать новую жизнь нужно с теми, кто тебе действительно дорог” (Лукас Скотт “Холм одного дерева»).
Сейчас нам кажется, что эстетика неразрывно связана с функцией, но в каждый период истории акценты смещались на разные свойства предметов дизайна. Семь дизайнеров и дизайн-директоров рассказывают, как они видят баланс между функцией и эстетикой сегодня.
Молодые киберспортсмены и геймеры получат шанс стать частью нового амбициозного состава по CS:GO
Аналитики Тинькофф Образования выяснили, как абитуриенты выбирают вуз, на какие факультеты идут и насколько в результате довольны своим выбором. Исследование будет полезно всем, кто хочет изучать математику и программирование, но еще не определился, где именно.
В этой статье вы узнаете про современную реальность в туристической среде, познакомитесь с представителями некоммерческих и коммерческих организаций, которые занимаются экологическим просвещением и мыслят по-новому, а также задумаетесь: возможно ли сократить неблагоприятный след, который остаётся после выставок и различных мероприятий, в которых…
От десктопного приложения с серверами в шкафу до революционного формата потоковой передачи музыки.
«Spotify: История продукта» — серия статей от команды Spotify в России, где читатели vc.ru могут узнать, как создавался сервис, какие решения стояли за продуктовыми изменениями и кто придумал музыкальные стриминги такими, какими они выглядят сейчас.
О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.
Грамотная организация рабочих процессов — ключ к быстрому и результативному выполнению поставленных задач, своевременному закрытию проектов и, как итог, к повышению эффективности бизнеса. В потоковых системах с интеллектуальных трудом, таких как разработка, HR, продажи, маркетинг и другие — соблюдать временные рамки трудно из-за множества…
Краткая справка про ребят из Basecamp — с 2006 года делают софт для ведения проектов и удаленных команд, первые на рынке рабочих чатов. Раньше вели блог Signal vs. Noise, где много интересных статей. Джейсон Фрид, основатель, написал две книги — Remote и Rework.
Слово инфобизнес уже успело стать ругательством. Но так ли плохи эти курсы? И как можно сделать их лучше?