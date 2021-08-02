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Право
Евгения Евсеева

Whoosh подал иск на 132 млн рублей к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции

Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.

36 36 комментариев
4377 просмотров

Исковое заявление поступило 30 июля, следует из картотеки дел. Иск подан к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг».

Whoosh и «Электрошеринг» были партнёрами, компания под руководством Мутовкина в 2019-2020 годах управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, пишет «Фонтанка».

Иск связан с действиями Мутовкина, которые компания считает недобросовестными, пояснили в Whoosh изданию. «К реализации процессов у нас были вопросы, стандарты работы компании нарушались», — отметили в сервисе.

В конце 2020 года сервис закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и расторгли соглашение, подписав новое.

Так как у Мутовкина был доступ к собственным технологиям и разработкам Whoosh, по условиям нового соглашения, «Электрошеринг» и его руководители обязались несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом. За это они получили неустойку на «более чем существенную» сумму, пишет издание.

Во время работы над соглашением о правилах использования электросамокатов в Петербурге, Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра сервиса аренды электросамокатов Urent в Петербурге. Мутовкин с июня стал управляющим этой компании, следует из данных «Контур.Фокуса».

В Whoosh считают, что бывшие партнёры компании нарушили соглашение и требуют вернуть выплаченную неустойку. В Urent сообщили vc.ru, что не комментируют иск. Евгений Мутовкин на запрос о комментарии на момент написания заметки vc.ru не ответил.

#новость #whoosh #urent

36 36 комментариев
14
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36 комментариев
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Артём Парушкевич

38

Пользуясь случаем, хочу сказать, что поддержка юрент полный отстой, а приложение тупее некуда

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Максим Воронин

Артём
15

Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу? 
Телега вернула номер обращения... и через час мне отвечают "А какой у вас вопрос?"
Действительно... какой...
Уже никакой, за этот час я уже ушел по своим делам

Ответить

Dmitry Ryzhov

Максим
–18

Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать

самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу?

осталось только спросить, что надеть сегодня вечером у поддержки urent )))

Ответить

Иван Шеметов

Dmitry
7

Что надеть сегодня вечером 

Ответить

El Negro

Dmitry
3

Вопрос был, как бы, по назначению. А не то что вы написали.
Никто не спрашивал "Зайти мне в МакДоналдс или в KFC?"

Ответить

Dmitry Ryzhov

El
–1

по какому назначению? мешает ли самокат проходу граждан должен ответить человек из поддержки сервиса, который скорее всего, находится в другом городе?

Ответить

J J

El
–2

Человек в состоянии сам увидеть, мешает самокат проходу или нет? Техподдержка же не имеет камер по всему городу, чтоб знать о расположение самокатов до см.

Ответить

Nikolay Vavilov

10

Классический бизнес по-русски)
Отступные пошли на команду разрабов, которые слепили MVP и вот уже продукт-конкурент готов. 

Ответить

Denis Kolesnikov

–5

Аа, один из тех самых сервисов, сдающих электросамокат в аренду по цене Соляриса:)

Ответить

Sergey Luchin

Denis
12

Да какая разница сколько стоит Солярис? Мне чтобы от метро доехать в магазин и МФЦ через парк вообще не нужен Солярис — мне нужен способ сделать это быстро и дешево, без геморроя с походом до машины, фото повреждений, поездкой по пробкам и т.д. Это разное же совсем.

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Вадим Нечаев

Denis
6

1. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы (лично вы) оцениваете, что считаете цену несоответствующей некой ожидаемой (вами)?

2. На основании чего вы считаете, что ваша оценка такая же у остальных или должна быть такой же у остальных?

3. Уверены ли вы, что понимаете бизнес-модель этой компании и кто является их целевой аудиторией? Если да, то почему вы так считаете?

Ответить

Ахмед Ель Кард

Вадим
1

Вадим, очень благодарен что вы задали данный вопрос. Не могли бы вы сами же ответить на него, пожалуйста. Очень интересна бизнес модель. Или может порекомендуете соответствующую статью. В голове, конечно, есть некое понимание и расходы связанные с организацией и сезонностью данного сервиса. Буду очень благодарен 👍🏽

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Mikhail Malyshev

Ахмед
2

Не отношусь к бизнесу самокатов, но сам регулярно ими пользуюсь и таки да, думал над маржинальностью данного бизнеса.  Пришел к выводу что она крайне высокая, хоть и сезонная в условиях РФ.

1) Стоимость поездки на самокате сопоставима со стоимостью такси на ту же дистанцию в регионах, в Москве - значительно дешевле и часто быстрее

2) При этом самокат никакую долю не требует, все компании достается

3) Техническое обслуживание легко ставится на поток, в регионах вообще одна команда на город на Газели может быть - хватает на весь город.

Стоимость мощного самоката типа того что использует Whoosh -ок. 100тыс. руб я думаю, тех что используют Юрент и другие "бизнесы-по-русски", около 30 тыс за шт. если оптом брать.

Средняя поездка - пусть будет 300р. В день каждый самокат - ну, возьмем по минимуму среднее значение, учитывая что некоторые юзают нон стоп а некоторые не берут вообще: 3-4 поездки на самокат в день

Итого: за 3 месяца окупается себестоимость Вушевских самокатов, у Юрентовских ритейликов вообще месяц (но их наверное и берут меньше, т.к. удовольствие от катания на них меньше, не такие удобные и менее проходимые). Сезон = 6 или  7 месяцев в году.

И на второй год уже чисто в прибыль работает. Техническая часть оплачивается из того что приходит от количества точек и городов присутствия. Когда там речь идет о сотнях тысячах самокатов....1 самокат за сезон приносит 1200х180 условно = 216000 (это учитывая что он окупился уже). Ну ок 100000 это много навреное, ну 50000 во всех странах у них точно наберется. Перемножаем, получаем миллиард рублей, или 14 млн. долл. за сезон. Вполне хватит и поддержку и айти обслуживать - тут же все дело в масштабе.

Больше парковок = больше юзеров (когда парковки на каждом шагу, к отдыхающим присоединяются и бытовые, т.к. самокат уже не развлечение а транспорт на этом этапе). Больше регионов присутствия = больше юзеров, при том что ИТ расходы при таком масштабировании не растут. 

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Борис Б

Mikhail
2

Это что за самокат у Вуша за 100к?
Там же используются точно такие же Ninebot как и у остальных шерингов, цена которых в рознице, максимум - 50к.

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Denis Kolesnikov

Вадим
–1

Исходим из 7-8 рублей в минуту. Сколько у вас стоит Солярис/Поло в делимобиле? Сейчас это в районе 10 руб., раньше цены самокат/поло вовсе были равны. Плюс самокатчики запустили моду на "50 р. +" и далее уже идёт поминутная оплата – минута выходит дороже. В бизнес-модель явно заложен риск того, что самокаты всё же нередко ломают и главное – воруют. И всё же, предположу, что с эксплуатационными расходами Соляриса всё несколько сложнее. Не иначе, как из-за относительной простоты и очень высокой маржинальности в этот бизнес хлынули таким потоком.

Ответить

Arthur N

Denis
0

Солярис сдаётся 365 дней, самокаты — полгода максимум.

Ответить

Mikhail Malyshev

Arthur
2

Только вот стоимость обслуживания авто и самоката неспоставима. :)

Ответить

Denis Kiselev

Denis
1

Видимо, ваш сервис сдаёт их значительно дешевле?)

Ответить

Ivan Kuftyrev

Denis
0

А где найти солярис за 6 р в минуту?

Ответить

No Name

Ivan
2

https://carsharovod.ru/moskva/cena-za-chas-karsheringa/

Скорее, самокат у whoosh не найдешь за 6 рублей. Всегда 8 рублей, даже в середину рабочего дня, когда самокатов завались. Очень редко 7 рублей. 

Стоимость часа каршеринга в Москве в 2021 году
Сколько стоит 1 час аренды каршеринга в Москве. Операторы каршеринга Москвы и их цены на прокат…
carsharovod.ru
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El Negro

No
3

"На цену автомобиля влияет масса факторов, за которые отвечают алгоритмы."
Ох уж эти алгоритмы...

Ответить

Ivan Kuftyrev

No
0

Данные которые вы привели совершенно неактуальны, на офф сайтах каршерингов тарифы другие

Ответить

No Name

Ivan
1

Я не пользуюсь каршерингом, но знакомый до работы доезжает за 6 рублей. Так что, точно не скажу, мож он лапшу мне вешает. 
А самокат у whoosh оверпрайс, имхо. Дешевле арендовать на месяц за 3-4к 

Ответить

Борис Б

No
6

Шеринг нужен для того, чтобы взять самокат в случайной точке А и оставить в точке Б.
Не таскать с собой груду железа, не поднимать по лестнице, не думать, где его оставить и как забрать. Не беспокоиться о зарядке и т.д.
Если нужно кататься на небольшие расстояния, то с подпиской вполне себе недорого.

Ответить

No Name

Борис
0

Я ж не спорю) 
Я лишь привел пример, что цена у вуш равна цене каршеринга. А так да, сам часто беру самокат, чтоб покататься. 

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Michael Petrov

Борис
0

за такой конский ценник проще купить свой. Солярис в такси/аренде стоит столько же как всратый самокат, а себестоимость покупки на порядок-полтора. ну бред же

Ответить

Борис Б

Michael
0

Еще раз.
Шеринг для тех, кому не_нужен_свой_самокат. Тех, кто хочет бросить эту железяку в зоне парковки, а не таскать ее с собой везде.

Ответить

Александр

Michael
0

Не на порядок))) Солярис 1 млн, а самокат 30 тысяч)))

Ответить

Best Practice

No
0

А где аренда на месяц? У них же?

Ответить

No Name

Best
1

Не, я не про них. Я на arenter брал, когда цены на электросамокаты были ниже. Как раз за 4к. 

Ответить

Вадим Клюев

Best
0

а азчем вам арендовать на целый месяц, вместо того, чтоб использовать только тогда, когда нужно?

Ответить

Ivan Kuftyrev

No
0
Ответить

KINCH

2

— Раньше деньги делали на проститутках и кокаине. А сейчас что? Самокатчики еб*ные! (с) Клан Сопрано

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Артём Васнецов

0

Ситуация напомнила картину Альфонса Алле «Битва негров в пещере ночью»)

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Andrey Kim

0

Я так понимаю, заведенные дела против руководства уже на втором плане?

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Gary Mccauley

0

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