Whoosh подал иск на 132 млн рублей к бывшему партнёру сервиса в Петербурге из-за нарушения соглашения о неконкуренции Статьи редакции
Бывший партнёр обязался не заниматься кикшерингом несколько лет, а сам стал работать с Urent.
Исковое заявление поступило 30 июля, следует из картотеки дел. Иск подан к предпринимателю Евгению Мутовкину и его ООО «Электрошеринг».
Whoosh и «Электрошеринг» были партнёрами, компания под руководством Мутовкина в 2019-2020 годах управляла сервисом аренды электросамокатов в Петербурге, пишет «Фонтанка».
Иск связан с действиями Мутовкина, которые компания считает недобросовестными, пояснили в Whoosh изданию. «К реализации процессов у нас были вопросы, стандарты работы компании нарушались», — отметили в сервисе.
В конце 2020 года сервис закрыл партнёрскую программу, а стороны договорились об условиях и расторгли соглашение, подписав новое.
Так как у Мутовкина был доступ к собственным технологиям и разработкам Whoosh, по условиям нового соглашения, «Электрошеринг» и его руководители обязались несколько лет после расторжения договора не заниматься кикшерингом. За это они получили неустойку на «более чем существенную» сумму, пишет издание.
Во время работы над соглашением о правилах использования электросамокатов в Петербурге, Whoosh узнал, что «Электрошеринг» стал частью конкурирующего ООО «Мобильный город» — партнёра сервиса аренды электросамокатов Urent в Петербурге. Мутовкин с июня стал управляющим этой компании, следует из данных «Контур.Фокуса».
В Whoosh считают, что бывшие партнёры компании нарушили соглашение и требуют вернуть выплаченную неустойку. В Urent сообщили vc.ru, что не комментируют иск. Евгений Мутовкин на запрос о комментарии на момент написания заметки vc.ru не ответил.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что поддержка юрент полный отстой, а приложение тупее некуда
Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу?
Телега вернула номер обращения... и через час мне отвечают "А какой у вас вопрос?"
Действительно... какой...
Уже никакой, за этот час я уже ушел по своим делам
Подтверждаю. Задал вопрос в телеге, можно ли припарковать
самокат вот в этой точке, не будет ли он мешать проходу?
осталось только спросить, что надеть сегодня вечером у поддержки urent )))
по какому назначению? мешает ли самокат проходу граждан должен ответить человек из поддержки сервиса, который скорее всего, находится в другом городе?
Классический бизнес по-русски)
Отступные пошли на команду разрабов, которые слепили MVP и вот уже продукт-конкурент готов.
Аа, один из тех самых сервисов, сдающих электросамокат в аренду по цене Соляриса:)
Да какая разница сколько стоит Солярис? Мне чтобы от метро доехать в магазин и МФЦ через парк вообще не нужен Солярис — мне нужен способ сделать это быстро и дешево, без геморроя с походом до машины, фото повреждений, поездкой по пробкам и т.д. Это разное же совсем.
1. Скажите, пожалуйста, по каким критериям вы (лично вы) оцениваете, что считаете цену несоответствующей некой ожидаемой (вами)?
2. На основании чего вы считаете, что ваша оценка такая же у остальных или должна быть такой же у остальных?
3. Уверены ли вы, что понимаете бизнес-модель этой компании и кто является их целевой аудиторией? Если да, то почему вы так считаете?
Вадим, очень благодарен что вы задали данный вопрос. Не могли бы вы сами же ответить на него, пожалуйста. Очень интересна бизнес модель. Или может порекомендуете соответствующую статью. В голове, конечно, есть некое понимание и расходы связанные с организацией и сезонностью данного сервиса. Буду очень благодарен 👍🏽
Не отношусь к бизнесу самокатов, но сам регулярно ими пользуюсь и таки да, думал над маржинальностью данного бизнеса. Пришел к выводу что она крайне высокая, хоть и сезонная в условиях РФ.
1) Стоимость поездки на самокате сопоставима со стоимостью такси на ту же дистанцию в регионах, в Москве - значительно дешевле и часто быстрее
2) При этом самокат никакую долю не требует, все компании достается
3) Техническое обслуживание легко ставится на поток, в регионах вообще одна команда на город на Газели может быть - хватает на весь город.
Стоимость мощного самоката типа того что использует Whoosh -ок. 100тыс. руб я думаю, тех что используют Юрент и другие "бизнесы-по-русски", около 30 тыс за шт. если оптом брать.
Средняя поездка - пусть будет 300р. В день каждый самокат - ну, возьмем по минимуму среднее значение, учитывая что некоторые юзают нон стоп а некоторые не берут вообще: 3-4 поездки на самокат в день
Итого: за 3 месяца окупается себестоимость Вушевских самокатов, у Юрентовских ритейликов вообще месяц (но их наверное и берут меньше, т.к. удовольствие от катания на них меньше, не такие удобные и менее проходимые). Сезон = 6 или 7 месяцев в году.
И на второй год уже чисто в прибыль работает. Техническая часть оплачивается из того что приходит от количества точек и городов присутствия. Когда там речь идет о сотнях тысячах самокатов....1 самокат за сезон приносит 1200х180 условно = 216000 (это учитывая что он окупился уже). Ну ок 100000 это много навреное, ну 50000 во всех странах у них точно наберется. Перемножаем, получаем миллиард рублей, или 14 млн. долл. за сезон. Вполне хватит и поддержку и айти обслуживать - тут же все дело в масштабе.
Больше парковок = больше юзеров (когда парковки на каждом шагу, к отдыхающим присоединяются и бытовые, т.к. самокат уже не развлечение а транспорт на этом этапе). Больше регионов присутствия = больше юзеров, при том что ИТ расходы при таком масштабировании не растут.
Исходим из 7-8 рублей в минуту. Сколько у вас стоит Солярис/Поло в делимобиле? Сейчас это в районе 10 руб., раньше цены самокат/поло вовсе были равны. Плюс самокатчики запустили моду на "50 р. +" и далее уже идёт поминутная оплата – минута выходит дороже. В бизнес-модель явно заложен риск того, что самокаты всё же нередко ломают и главное – воруют. И всё же, предположу, что с эксплуатационными расходами Соляриса всё несколько сложнее. Не иначе, как из-за относительной простоты и очень высокой маржинальности в этот бизнес хлынули таким потоком.
Только вот стоимость обслуживания авто и самоката неспоставима. :)
А где найти солярис за 6 р в минуту?
https://carsharovod.ru/moskva/cena-za-chas-karsheringa/
Скорее, самокат у whoosh не найдешь за 6 рублей. Всегда 8 рублей, даже в середину рабочего дня, когда самокатов завались. Очень редко 7 рублей.
Данные которые вы привели совершенно неактуальны, на офф сайтах каршерингов тарифы другие
Шеринг нужен для того, чтобы взять самокат в случайной точке А и оставить в точке Б.
Не таскать с собой груду железа, не поднимать по лестнице, не думать, где его оставить и как забрать. Не беспокоиться о зарядке и т.д.
Если нужно кататься на небольшие расстояния, то с подпиской вполне себе недорого.
за такой конский ценник проще купить свой. Солярис в такси/аренде стоит столько же как всратый самокат, а себестоимость покупки на порядок-полтора. ну бред же
А где аренда на месяц? У них же?
а азчем вам арендовать на целый месяц, вместо того, чтоб использовать только тогда, когда нужно?
— Раньше деньги делали на проститутках и кокаине. А сейчас что? Самокатчики еб*ные! (с) Клан Сопрано
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