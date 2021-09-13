В офис Google в Москве пришли судебные приставы, но никого не нашли Статьи редакции
Они планировали взыскать с компании штрафы — всего их у Google с начала 2021 года накопилось на 32,5 млн рублей.
- В компании приставы обнаружили только одну сотрудницу, пишет Mash. Издание опубликовало в Telegram видео, снятое из офиса.
- Сотрудница позвонила по громкой связи адвокату компании, который сообщил, что в здании расположен офис ООО «Гугл», зарегистрированного в России.
- «Если документы касаются Google LLC, эта компания находится в США и, по данным Налоговой службы, никаких филиалов у неё в России нет», — добавил адвокат.
- Согласно данным Google, офис компании в Москве расположен на Балчуга, 7.
- За отказ удалять запрещённый контент Google получила штрафы на 29,5 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Всего с начала года компанию оштрафовали на 32,5 млн рублей.
Сережа уже уехал, на метро. Приходите в понедельник
Думаю тут попахивает запретом Гугла
Думаю, это нереально. iOS ацтой, будут митинги из-за невозможности юзать Xiaomi.
Ору. Если на дачу Путина приехать в Геленджике, там тоже говорят, что никакого Путина тут нет
В чем была сложность сказать из какой она службы?
"Я вам показывала удостоверение"
Ну и что?
Просто скажи ФССП.
Вот зануда🤦🏻♂️
Эм. Девушка на ресепшене - это провал.
А зачем тогда в принципе представители компании что-то объяснили сотруднику ФССП, если они даже не удосужились запомнить название ФССП?
Хамство в том, что на прямой вопрос "Из какой вы службы?" она начала как-то там выкабениваться, хотя ответить на него — её прямая обязанность.
На форме вероятнее всего указана аббревиатура/неполное название/у девушки плохое зрение и она не смогла прочитать/etc. В любом случае, вопрос "Откуда вы?" не кажется мне тем вопросом из-за которого стоит начинать пререкаться. Особенно если ты при исполнении.
Сейчас гипотетически представил, а если Google и Apple, устанут нянчиться с глупостями Роскомнадзора который нарушает Конституцию РФ, со всеми этими бездельниками из судов и приставами и просто тупо заблокируют телефоны сотрудников этих организаций?
Ты так громко говоришь про нарушение Конституции, интересна конкретика.
Государство нянчится с корпорациями - тебя реально ничего не смущает? Гугл это уже давно не добро и оно коропарция. Яндекс там же.
Михаил, мне конкретно неинтересно восполнять пробелы вашего образования.
Заебись отмазался.
Ну теперь имею полно право дизлайкнуть и не только.
Мне кто нибудь скажет какие статьи конституции нарушены? Или как крысы действовать будете?
Ха
это VC, тут неадекватов больше - чем адекватов, смирись
перепись неадекватов - карма в этих двух комментах, хаха
Давайте я обсужу.
Блокировать запрос "Умное голосование" – по требованию РКН – Google не блокирует. Вы считаете, это требование законным?
Ребята которые этот коммент лайкают, я надеюсь что вы все не в России, или в Европе. Тут фишечка не в том что Google или Apple блокируют телефоны, а в том, что ВАМ ЗАБЛОКИРУЮТ доступ к телефонам и сервисам Google и Apple. Когда захотят. Если вы до сих пор на столько наивны, что думаете о корпорациях как о добре, спешу вас расстроить - через лет 5-10 все будет как в плохой фантастике.
Не думаю что кто-то здесь думает о корпорациях как о добре, просто РКН и все что он делает воспринимается как абсолютное зло.
Конкретно почему вы воспринмаете РКН как абослютное зло?
Потому что он выполняет задание по цензурированию интернета.
Все выполняют задачи по цензуре интернета. Особенно если контентом и влиять на контент интернета может другое государство. Это нормально.
Нет, государство занимается политической цензурой в интернете, а РКН - его инструмент. Наклеивать ярлыки иноагенов независимым СМИ вы считаете нормальным?
Стоит различать цензурирование контента действительно с детской порнографией/распространением наркотиков и цензурирование контента по политическим причинам, навешивая удобные режиму ярлыки, подписывая нужные карательным органам законы и их применения задним числом.
РКН ломает рабочие инструменты, абсолютно не заботясь о последствиях, при этом отрицая свою причастность.
Смотри историю про 20 миллионов заблокированных IP в 2018-м.
+ нарушения законодательства по блокировке от них самих ("ревизор" расширительно трактует законодательство, а штрафы идут по нему).
+ отсутствие минимальной квалификации для понимания последствий своих действий (DNS атака в 2017 и 2018).
Количество пострадавших от этого - далеко не единицы, и совсем не целевые персоны.
Ебс... ты даже сам сформулировать не можешь, а делаешь отсылки.
Мне просто реально лень приводить конкретику по разным странам. Интернет у тебя пока доступен, ты сможешь найти. А если ты упоротый, и до сих пор думаешь что на России все стрелки сошлись, ты сильно ошибаешься. В мире существует еще дохрена стран.
При попытках заблокировать что либо, РКН мешает бизнесу и рядовым пользователям. Они работают плохо, от этого возмущение. Их не волнует то, что гражданам их действия наносят ущерб.
Дополнительно - РКН абсолютно не умеет в стандартную бюрократию. Живые примеры - большинство крупных организаций/сайтов по письмам с abuse - прекрасно убирали контент. РКН сначала блокирует, потом уже что-то делается.
Живые примеры - deviantart и github.
"РКН сначала блокирует, потом уже что-то делается" - а напомни плз чо там с твиттером и фейсбуком закончилось? Или это другое, так как у них бабла больше?
А в чём там политические претензии-то были?
Корпорации уже это делают - смотри историю с Microsoft и Крымом, ну или Xiaomi. И делали - опять же смотри экспортные ограничения по электронике.
Вопрос в том, что блокировка гугла целиком - это ещё хуже. Не из-за гугла, а из-за потери огромного количества полезной информации (тот же youtube).
В правилах указанных компаний чётко прописано, что они не будут обслуживать на этих территориях.
Скажем так - появилось оно там не сразу. И кроме того возникает довольно паршивый дуализм - будет ли пользователь заблокирован за коммит сделанный с территории Крыма? Или только если укажет, что он там постоянно живёт?
Тем более это такая бомбёжка Воронежа - если условный Крым является захваченной территорией - зачем бить местное население? Бить надо тех кто захватил.
В теории сервисы компаний не должны работать, даже если проезжал мимо, выехал — всё вернулось обратно. Но если человек активирует и указывает, что живёт на территории Крыма, ну получай бан сразу.
Что касается бомбёжки условного Воронежа, это не совсем так. Если окупант является гарантом процветания на захваченной территории — это обязанность окупанта отстоять права на территорию, в том числе на международном уровне. А так получается, что в регион деньги вливаются, ограничений никаких нет, так чем плохо? Почитайте историю о Кореи, когда совок спонсировал С. Корею, люди из Ю. Кореи бежали в С. Корею. Но с развалом совка всё процветание С. Кореи остановилось. Отсутствием санкций будет создаваться аналогичная иллюзия успешности.
Так функционал телефона не пострадает. Android в отличие от iOS не предотвращает установку сторонних магазинов приложений.
Эти горе-сотрудники тогда обратятся в суды США и выиграют дело, но Google/Apple не выиграет дело в РФ судах и особенно против РКН и приближенных к режиму. А на международные суды РФ пофиг.
На такие случаи есть шелковые шарфики, ледорубы и новичок для Серёги, Ларри и их ручного индуса. Но до такого никто доводить не будет.
Тут решение простое - Арендодателя офиса признают иностранным агентом и обяжут выплатить штраф. Чтобы другим неповадно было сдавать в аренду офисы для иностранных компании.
Куда проще наркотики подкинуть, как раз-таки появились новые друзья в Афганистане.
Если захотят создать Google проблемы - создадут, даже не сомневаюсь. Другое дело, что пока это делают как некое предупреждение
Это да, только все проблемы для гугла будут через бомбежку Воронежа. Как обычно, впрочем. 🤣
в других странах нет Воронежа
Да не смогут они гугл блочить. Уже поздно. Возместить пользователям сети гугл будет невозможно. Упадок бизнеса, экономики.. Это будет провал. Не будут они его блочить.
Не компетентность в этой стране - залог успеха, а умение лизать очко путину и его команде. Насколько нужно быть идиотами чтобы не знать к какому именно юрлицу был подан иск.
Вооруженный украинец
По-моему, такие мелочи уже давно никого не волнуют. Не удивлюсь, если и арендодателю в конце концов прилетит.
Трансляция мероприятия проводилась через ZOOM
Опись имущества заносилась в Google Таблицы
... Ну вы поняли)))
Интересно, как эту новость преподнесут на первом канале)))
По мне, так скорее вежливо промолчат
Судя по углу съемки, снимали приставы. Они реально настолько не профессиональны, что сами это видео в паблик пустили?
Или живут в какой-то своей реальности и уверены, что прям россияне их поддержат??
могут, но за что? Они по сути посредники и не владеют сервисами google.
Да и в целом, если кто не знает, то все представительства зарубежных компаний в РФ, из-за особенности законодательства РФ, не являются полноценными "дочками". Они отдельно существующие юридические компании, практически никак не связанные с материнскими компаниями. Отсюда и часть ограничений у тех же банков.
Одинаковый бинокль
В профилактических целях, что-бы вели себя правильно и не дерзили.
Да, только хоть эти и не полноценная "дочка", но все же находится под крылом международной компании. И пока страна не готова окуклится окончательно, проблемы скорее получит само государству на ровном месте.
P.s. Будут потом рекламодатели оплачивать кампании так же специалисты из РФ должны официально посылать резюме в Amazon - чеком в письме и на адрес в Индии 😏
Одинаковый
Вообще да диковатая тема - "Google LLC признана виновной в административном правонарушении", а пришли к единственной учрежденной ей компании ООО, Гугл, у которой вид деятельности "Деятельность рекламных агентств". Чего она там может удалить? Какие данные?
P.S. Какая в России вообще практика к учрежденным компаниям могут ли быть претензии, если компания учредитель плохо ведет себя ?
Ни-ка-кой. Т.к. по сути, юридически связей между этими компаниями практически нет. Как я и сказал выше - по сути это посредник, которому разрешили "перепродавать" услуги и брать за это деньги. Ну и еще использовать вариацию имение.
Я лет 10 проработал на международные компании в РФ, самого эта ситуация всегда немного смешила.
как списывать бабки со счетов россиян так они первые, а тут видать жим жим
Автор, заранее дико извиняюсь, но я не могу не порофлить над написанием твоего имени на латиннице.
NAZI gul
Heil Kitler!
Googl LLC . Там все решения на Googl LLC. Вот как пример:
Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации, «Googl LLC - Googl LLC» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Google, не позорься уже, плати. Интересно, в Штатах он также бы выёживался или его бы прикрыли в два счета?
В Штатах ситуация подобная текущей, скорее всего не возникла бы. Или была бы оспорена в суде куда раньше.
Гугл реально берега потерял. Третьекласснику Сисяна подсовывать. Ага, щаз.
Воу, жители ботсваны с минусишками подтянулись. Не стесняемся, пополняем черные списки.
А там есть что-то не соответствующее рейтингу 6+ ? (Вот не хочу ставить, но просто в рамках адвоката дьявола).
Там есть Овальный, которого гугласты подпихивают "как бы" по анализу активности. В которой ваще политики нет. Нафига ребенку в 10 лет толкают сомнительного уже присевшего политика. Чего не Жирика, или Явлю м? Грантов не подвезли? Чего в Лунтика рекламную вставку не сделать?
Одинаковый
Кажется пытаются вмешаться в выборы.
Эм, ну имхо, вмешательство в выборы на уровне "приложения" это примерно то же самое, что "гей-пропаганда". Люди вроде как выбор делают сами, google же к ним не приходит и за ручку не тянет галочку поставить? (а если тянет - стоит поставить вопрос о дееспособности этих людей).
(Всё в рамках сарказма).
Одинаковый
Ну знаете, если не пренебрегать словами В.И. Ленина, то можно кое чего почерпнуть.
Искусство революции простое. Главное -
- Занять - и ценой каких угодно потерь удержать - телефон, телеграф, железнодорожный станции и мосты. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости!!!
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