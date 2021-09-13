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Право
Nazigul Jusupova

В офис Google в Москве пришли судебные приставы, но никого не нашли Статьи редакции

Они планировали взыскать с компании штрафы — всего их у Google с начала 2021 года накопилось на 32,5 млн рублей.

  • В компании приставы обнаружили только одну сотрудницу, пишет Mash. Издание опубликовало в Telegram видео, снятое из офиса.
Судебные приставы в российском офисе Google Mash
  • Сотрудница позвонила по громкой связи адвокату компании, который сообщил, что в здании расположен офис ООО «Гугл», зарегистрированного в России.
  • «Если документы касаются Google LLC, эта компания находится в США и, по данным Налоговой службы, никаких филиалов у неё в России нет», — добавил адвокат.
  • Согласно данным Google, офис компании в Москве расположен на Балчуга, 7.
  • За отказ удалять запрещённый контент Google получила штрафы на 29,5 млн рублей, за отказ локализовать данные — ещё 3 млн рублей. Всего с начала года компанию оштрафовали на 32,5 млн рублей.

#новости #google

4085 просмотров
103 103 комментария
39
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103 комментария
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Edward Dette

31

Сережа уже уехал, на метро. Приходите в понедельник

Ответить

Михаил Похеров

Edward
0

Думаю тут попахивает запретом Гугла

Ответить

Igor Shkarin

Михаил
1

Думаю, это нереально. iOS ацтой, будут митинги из-за невозможности юзать Xiaomi. 

Ответить

Nikita Deev

27

Ору. Если на дачу Путина приехать в Геленджике, там тоже говорят, что никакого Путина тут нет 

Ответить

Снеговик

12

В чем была сложность сказать из какой она службы?

"Я вам показывала удостоверение"

Ну и что?

Просто скажи ФССП. 

Вот зануда🤦🏻‍♂️

Ответить

Розарио Агро

Снеговик
13

«Просто скажи ФССП»

Стыдно видимо 😂

Ответить

Дмитрий Неизвестный

Снеговик
–17

Эм. Девушка на ресепшене - это провал.

А зачем тогда в принципе представители компании что-то объяснили сотруднику ФССП, если они даже не удосужились запомнить название ФССП?

Ответить

Снеговик

Дмитрий
30

Девушка на ресепшене сидела одна, радовалась жизни и не ждала, что к ней залетит группа в военной форме и могла просто испугаться.

На самом деле она не плохо среагировали на хамство "богоизбранной". Не зря в Гугле работает)

Ответить

Blackrock

Снеговик
–6

А в чем хамство ? Или это другое видео ?

Ответить

Alexey Kott

Blackro…
11

Хамство в том, что на прямой вопрос "Из какой вы службы?" она начала как-то там выкабениваться, хотя ответить на него — её прямая обязанность.

Ответить

Blackrock

Alexey
–5

А прочитать на форме сложно чем по 10 раз спрашивать ?)  
Тут гугловцы тоже в дурачков играют. 

Ответить

Alexey Kott

Blackro…
5

На форме вероятнее всего указана аббревиатура/неполное название/у девушки плохое зрение и она не смогла прочитать/etc. В любом случае, вопрос "Откуда вы?" не кажется мне тем вопросом из-за которого стоит начинать пререкаться. Особенно если ты при исполнении.

Ответить

Blackrock

Alexey
0

Согласен, но на хамство тоже не тянет. 
Если она говорила с юристом то любой юрист в рф расшифрует аббревиатуру фссп

Ответить

Alexey

Blackro…
1

И уж тем более мне не кажется, что ответ на вышеупомянутый вопрос требует консультации юриста.

Ответить

Blackrock

Alexey
1

Причем тут консультация? Ее же юрист спросил что за служба пришла 

Ответить

Alex Petrov

12

Сейчас  гипотетически представил, а если Google и Apple, устанут нянчиться с глупостями  Роскомнадзора который нарушает Конституцию РФ, со  всеми этими бездельниками из судов и приставами и просто тупо заблокируют телефоны сотрудников этих организаций?  

Ответить

Mikhail Khvostov

Alex
–41

Ты так громко говоришь про нарушение Конституции, интересна конкретика.

Государство нянчится с корпорациями - тебя реально ничего не смущает? Гугл это уже давно не добро и оно коропарция. Яндекс там же.

Ответить

Alex Petrov

Mikhail
24

Михаил, мне конкретно неинтересно восполнять пробелы вашего образования.  

Ответить

Mikhail Khvostov

Alex
–21

Заебись отмазался. 

Ответить

Alex Petrov

Mikhail
3

Ну теперь имею полно право дизлайкнуть и не только. 

Ответить

Mikhail Khvostov

Alex
–13

Фиолетово совершенно. Ты популист. 

Ответить

Mikhail Khvostov

Alex
–6

А что ты подразумеваешь под "не только"? Расскажи.

Ответить

Mikhail Khvostov

Mikhail
–18

Мне кто нибудь скажет какие статьи конституции нарушены? Или как крысы действовать будете?

Ответить

Mikhail Khvostov

Mikhail
–10

Ха

Ответить

Alex Sedoff

Mikhail
–10

это VC, тут неадекватов больше - чем адекватов, смирись

Ответить

Alex Sedoff

Alex
–12

перепись неадекватов - карма в этих двух комментах, хаха

Ответить

Denis Timofeev

Alex
0

Ты только не плачь. 

Ответить

Igor Shkarin

Mikhail
0

Давайте я обсужу. 
Блокировать запрос "Умное голосование" – по требованию РКН – Google не блокирует. Вы считаете, это требование законным? 

Ответить

Mikhail Khvostov

Alex
–3

Ребята которые этот коммент лайкают, я надеюсь что вы все не в России, или в Европе.  Тут фишечка не в том что Google или Apple блокируют телефоны, а в том, что ВАМ ЗАБЛОКИРУЮТ доступ к телефонам и сервисам Google и Apple. Когда захотят. Если вы до сих пор на столько наивны, что думаете о корпорациях как о добре, спешу вас расстроить - через лет 5-10 все будет как в плохой фантастике.

Ответить

Denis Gukov

Mikhail
7

Не думаю что кто-то здесь думает о корпорациях как о добре, просто РКН и все что он делает воспринимается как абсолютное зло.

Ответить

Mikhail Khvostov

Denis
–5

Конкретно почему вы воспринмаете РКН как абослютное зло? 

Ответить

Denis Gukov

Mikhail
4

Потому что он выполняет задание по цензурированию интернета.

Ответить

Mikhail Khvostov

Denis
–4

Все выполняют задачи по цензуре интернета. Особенно если контентом и влиять на контент интернета может другое государство. Это нормально. 

Ответить

Denis Gukov

Mikhail
6

Нет, государство занимается политической цензурой в интернете, а РКН - его инструмент. Наклеивать ярлыки иноагенов независимым СМИ вы считаете нормальным?

Ответить

user_90123129312

Mikhail
1

Стоит различать цензурирование контента действительно с детской порнографией/распространением наркотиков и цензурирование контента по политическим причинам, навешивая удобные режиму ярлыки, подписывая нужные карательным органам законы и их применения задним числом.

Ответить

Николай Замотаев

Mikhail
4

РКН ломает рабочие инструменты, абсолютно не заботясь о последствиях, при этом отрицая свою причастность.
Смотри историю про 20 миллионов заблокированных IP в 2018-м.
+ нарушения законодательства по блокировке от них самих ("ревизор" расширительно трактует законодательство, а штрафы идут по нему).
+ отсутствие минимальной квалификации для понимания последствий своих действий (DNS атака в 2017 и 2018).

Количество пострадавших от этого - далеко не единицы, и совсем не целевые персоны.

Ответить

Mikhail Khvostov

Николай
–8

Ебс... ты даже сам сформулировать не можешь, а делаешь отсылки.

Мне просто реально лень приводить конкретику по разным странам. Интернет у тебя пока доступен, ты сможешь найти. А если ты упоротый, и  до сих пор думаешь что на России все стрелки сошлись, ты сильно ошибаешься. В мире существует еще дохрена стран.

Ответить

Igor Shkarin

Mikhail
0

Вы же сами требуете конкретики. Не поленитесь, дайте ссылки.

Ответить

Mikhail

Igor
–1

Сфигали я их должен приводить если мне предъявляют? Сначала пурфы, потом ответные пруфы.

Ответить

Igor

Mikhail
0

Вы, как девушка в видео пререкаетесь. 

Ответить

Igor Shkarin

Mikhail
2

При попытках заблокировать что либо, РКН мешает бизнесу и рядовым пользователям. Они работают плохо, от этого возмущение. Их не волнует то, что гражданам их действия наносят ущерб. 

Ответить

Николай Замотаев

Mikhail
1

Дополнительно - РКН абсолютно не умеет в стандартную бюрократию. Живые примеры - большинство крупных организаций/сайтов по письмам с abuse - прекрасно убирали контент. РКН сначала блокирует, потом уже что-то делается.

Живые примеры - deviantart и github.

Ответить

Mikhail Khvostov

Николай
0

"РКН сначала блокирует, потом уже что-то делается" - а напомни плз чо там с твиттером и фейсбуком закончилось? Или это другое, так как у них бабла больше?

Ответить

Николай Замотаев

Mikhail
0

А в чём там политические претензии-то были?

Ответить

Mikhail

Николай
0

Хм, а в чем были полит претензии к девиантам и гитхабу? (Только не про УГ плз)

Ответить

Николай Замотаев

Mikhail
2

Корпорации уже это делают - смотри историю с Microsoft и Крымом, ну или Xiaomi. И делали - опять же смотри экспортные ограничения по электронике.

Вопрос в том, что блокировка гугла целиком - это ещё хуже. Не из-за гугла, а из-за потери огромного количества полезной информации (тот же youtube).

Ответить

user_90123129312

Николай
0

В правилах указанных компаний чётко прописано, что они не будут обслуживать на этих территориях.

Ответить

Николай Замотаев

user_90…
0

Скажем так - появилось оно там не сразу. И кроме того возникает довольно паршивый дуализм - будет ли пользователь заблокирован за коммит сделанный с территории Крыма? Или только если укажет, что он там постоянно живёт?
Тем более это такая бомбёжка Воронежа - если условный Крым является захваченной территорией - зачем бить местное население? Бить надо тех кто захватил.

Ответить

user_90123129312

Николай
1

В теории сервисы компаний не должны работать, даже если проезжал мимо, выехал — всё вернулось обратно. Но если человек активирует и указывает, что живёт на территории Крыма, ну получай бан сразу.

Что касается бомбёжки условного Воронежа, это не совсем так. Если окупант является гарантом процветания на захваченной территории — это обязанность окупанта отстоять права на территорию, в том числе на международном уровне. А так получается, что в регион деньги вливаются, ограничений никаких нет, так чем плохо? Почитайте историю о Кореи, когда совок спонсировал С. Корею, люди из Ю. Кореи бежали в С. Корею. Но с развалом совка всё процветание С. Кореи остановилось. Отсутствием санкций будет создаваться аналогичная иллюзия успешности.

Ответить

Вячеслав

Alex
2

Популистский коммент, пара моментов:
1. В судах не все бездельники, как и среди приставов. Некоторые там действительно работают.
2. Что значит тупо заблокируют телефоны сотрудников? Их вообще-то за деньги покупали. Стоимость телефонов тоже возместят?

Ответить

Николай Замотаев

Вячеслав
0

Так функционал телефона не пострадает. Android в отличие от iOS не предотвращает установку сторонних магазинов приложений.

Ответить

Nikolai O

Alex
0

«Если…»

Ответить

user_90123129312

Alex
–1

Эти горе-сотрудники тогда обратятся в суды США и выиграют дело, но Google/Apple не выиграет дело в РФ судах и особенно против РКН и приближенных к режиму. А на международные суды РФ пофиг.

Ответить

Kick Ban

Alex
–2

Роскомнадзор просто тупо заблокирует весь гугл, а потом начнут разбираться как вернуть всё обратно)
Или начнут пересаживать всех на Яндекс 😂

Ответить

Сергей Поляков

Alex
–4

На такие случаи есть шелковые шарфики, ледорубы и новичок для Серёги, Ларри и их ручного индуса. Но до такого никто доводить не будет. 

Ответить

Canis Majoris

9

Тут решение простое - Арендодателя офиса признают иностранным агентом и обяжут выплатить штраф. Чтобы другим неповадно было сдавать в аренду офисы для иностранных компании.

Ответить

user_90123129312

Canis
7

Куда проще наркотики подкинуть, как раз-таки появились новые друзья в Афганистане.

Ответить

Максим Мельников

4

Если захотят создать Google проблемы - создадут, даже не сомневаюсь. Другое дело, что пока это делают как некое предупреждение

Ответить

Розарио Агро

Максим
16

Это да, только все проблемы для гугла будут через бомбежку Воронежа. Как обычно, впрочем. 🤣

Ответить

andr oid

Розарио
1

Так уже
Российский DNS не за горами

Ответить

Blackrock

andr
0

Это общемировая тенденция. Скоро будет 

Ответить

Лукас Лойс

Blackro…
2

в других странах нет Воронежа

Ответить

Розарио Агро

Лукас
0

Весь мир против Воронежа 🤣

Ответить

Igor Shkarin

Максим
1

Да не смогут они гугл блочить. Уже поздно. Возместить пользователям сети гугл будет невозможно. Упадок бизнеса, экономики.. Это будет провал. Не будут они его блочить. 

Ответить

Alex Suv

6

Не компетентность в этой стране - залог успеха, а умение лизать очко путину и его команде. Насколько нужно быть идиотами чтобы не знать к какому именно юрлицу был подан иск.

Ответить

Вооруженный украинец

Alex
1

По-моему, такие мелочи уже давно никого не волнуют. Не удивлюсь, если и арендодателю в конце концов прилетит.

Ответить

andr oid

Alex
0

Так ведь и нам не сказали к какому.

Юрист на видео тоже не знает и рассказывает ей два варианта событий.

Может это на сайтах суда можно найти, но я лично не умею.

Ответить

Тимур Устинов

6

Трансляция мероприятия проводилась через ZOOM
Опись имущества заносилась в Google Таблицы
... Ну вы поняли)))

Ответить

thinkabout1t

3

В этой новости прекрасно все!!!

Ответить

Комсомольский Мика

3

Бгггг, такие брутальные и в экипировке, а во рту что-то торчит :-D

Ответить

Konstantin Prohorov

Комсомольский
0

Это кочерыжка деда

Ответить

Dimitry Who

2

Ты если уж пиздишь новости, пизди целиком. 

Ответить

Давид Муравьёв

2

Интересно, как эту новость преподнесут на первом канале)))
По мне, так скорее вежливо промолчат

Ответить

John Doe

2

Судя по углу съемки, снимали приставы. Они реально настолько не профессиональны, что сами это видео в паблик пустили? 
Или живут в какой-то своей реальности и уверены, что прям россияне их поддержат??

Ответить

Blackrock

John
–2

А вам что два раза один и тот же штраф не списывали ?)

Ответить

Одинаковый бинокль

–1

Но бабки от российских рекламодателей то стекаются на счета ООО гугол? Приставы же могут его заблокировать? 

Ответить

John Doe

Одинаковый
2

могут, но за что? Они по сути посредники и не владеют сервисами google.

Да и в целом, если кто не знает, то все представительства зарубежных компаний в РФ, из-за особенности законодательства РФ, не являются полноценными "дочками". Они отдельно существующие юридические компании, практически никак не связанные с материнскими компаниями. Отсюда и часть ограничений у тех же банков. 

Ответить

Одинаковый бинокль

John
–3

В профилактических целях, что-бы вели себя правильно и не дерзили.

Ответить

John Doe

Одинако…
1

Да, только хоть эти и не полноценная "дочка", но все же находится под крылом международной компании. И пока страна не готова окуклится окончательно, проблемы скорее получит само государству на ровном месте. 

P.s. Будут потом рекламодатели оплачивать кампании так же специалисты из РФ должны официально посылать резюме в Amazon -  чеком в письме и на адрес в Индии 😏

Ответить

Одинаковый

John
0

Вообще да диковатая тема - "Google LLC признана виновной в административном правонарушении", а пришли к единственной учрежденной ей компании ООО, Гугл, у которой вид деятельности "Деятельность рекламных агентств". Чего она там может удалить? Какие данные?

P.S. Какая в России вообще практика к учрежденным компаниям могут ли быть претензии, если компания учредитель плохо ведет себя ?

Ответить

John Doe

Одинако…
1

Ни-ка-кой. Т.к. по сути, юридически связей между этими компаниями практически нет. Как я и сказал выше - по сути это посредник, которому разрешили "перепродавать" услуги и брать за это деньги. Ну и еще использовать вариацию имение. 

Я лет 10 проработал на международные компании в РФ, самого эта ситуация всегда немного смешила. 

Ответить

Денис Файзулин

Одинаковый
0

как списывать бабки со счетов россиян так они первые, а тут видать жим жим

Ответить

Assalut Wolf

–3

Автор, заранее дико извиняюсь, но я не могу не порофлить над написанием твоего имени на латиннице.
NAZI gul

Heil Kitler!

Ответить

Nazigul Jusupova

Assalut
2

вы не первый.

Ответить

andr oid

Nazigul
0

Раз уж вы тут, можно фактчек, к какому конкретно юрлицу у них претензия? Ваш сюжет умалчивает об этом.

Ответить

John Doe

andr
3

Googl LLC . Там все решения на Googl LLC. Вот как пример:

Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации, «Googl LLC - Googl LLC» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответить

andr oid

John
1

О спасибо!

Блин почему редакция не уточняет в новостях такие нюансы. 
Скучаю по качественной журналистике ((

Ответить

Konstantin Prohorov

Assalut
1

Поаккуратнее. С девятью всадниками так не шутят.

Ответить

Александр Никитин

–11

Google, не позорься уже, плати. Интересно, в Штатах он также бы выёживался или его бы прикрыли в два счета?  

Ответить

Николай Замотаев

Александр
1

В Штатах ситуация подобная текущей, скорее всего не возникла бы. Или была бы оспорена в суде куда раньше.

Ответить

Лукас Лойс

Александр
0

Плоти!

Ответить

Vlad Zloy

0

Цирк на дроте.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Битва троллей.

Ответить

Вооруженный украинец

0

Наконец-то дан четкий официальный ответ на вопрос, можно ли быть забаненным в гугле.

Ответить

hakhagmon

0

утром эпл, вечером гугл. 
Ваши ставки, кто первым прогнётся?) 

Ответить

Кека Пека

0

какая приятная ситуация, девочка молодец

Ответить

Аркадий Дорога

–8

Гугл реально берега потерял. Третьекласснику Сисяна подсовывать. Ага, щаз.

Воу, жители ботсваны с минусишками подтянулись. Не стесняемся, пополняем черные списки. 

Ответить

Николай Замотаев

Аркадий
0

А там есть что-то не соответствующее рейтингу 6+ ? (Вот не хочу ставить, но просто в рамках адвоката дьявола).

Ответить

Аркадий Дорога

Николай
–3

Там есть Овальный, которого гугласты подпихивают "как бы" по анализу активности. В которой ваще политики нет. Нафига ребенку в 10 лет толкают сомнительного уже присевшего политика. Чего не Жирика, или Явлю м? Грантов не подвезли? Чего в Лунтика рекламную вставку не сделать?

Ответить

Николай Замотаев

Аркадий
1

А в профиле именно ребёнок и он поставлен как детский?

Ответить

Одинаковый

Аркадий
–3

Кажется пытаются вмешаться в выборы.

Ответить

Николай Замотаев

Одинако…
0

Эм, ну имхо, вмешательство в выборы на уровне "приложения" это примерно то же самое, что "гей-пропаганда". Люди вроде как выбор делают сами, google же к ним не приходит и за ручку не тянет галочку поставить? (а если тянет - стоит поставить вопрос о дееспособности этих людей).

(Всё в рамках сарказма).

Ответить

Одинаковый

Николай
0

Ну знаете, если не пренебрегать словами В.И. Ленина, то можно кое чего почерпнуть.
Искусство революции простое. Главное -

- Занять - и ценой каких угодно потерь удержать - телефон, телеграф, железнодорожный станции и мосты. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости!!!

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