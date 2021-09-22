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Право
Маша Цепелева

Собственник «Дома Зингера» через суд выселит из здания «Дом книги» и может расторгнуть договор аренды с «ВКонтакте» Статьи редакции

Арендодатель утверждает, что договоры были заключены на невыгодных условиях.

  • Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры субаренды между ЗАО «Зингер» и собственником магазина «Санкт-Петербургский Дом книги», сообщает РБК. Книжный магазин занимает 4 тысячи м².
  • Компания потребовала расторгнуть договоры, потому что они заключены на невыгодных условиях, рассказали изданию в пресс-службе «Альфа-банка», который владеет ЗАО «Зингер». Договор был заключен, когда ЗАО контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев.
  • В суде выяснилось, что «Дом книги» платил в месяц за аренду около 7 млн рублей. По оценкам опрошенных РБК экспертов, аренда 1 м² коммерческого помещения на Невском проспекте в 2020 году стоила 3 тысячи рублей. Аренда помещений «Дома книги» должна была стоить 12 млн рублей. В суде Исаев заявил, что снизил ставку из-за пандемии.
  • ЗАО «Зингер» также подало иск о расторжении договора аренды с ООО «В Контакте». Петербургский офис социальной сети находится в «Доме Зингера». Редакция vc.ru отправила вопросы «ВКонтакте» о позиции в суде.
  • Собственник «Дома Зингера» вместо «Дома книги» хочет разместить в здании АО «ТФ Санкт-Петербургский дом книги», сообщили изданию в пресс-службе «Альфа-банка». АО принадлежит правительству Петербурга, магазин размещался в Доме Зингера до 1999 года.
«Дом Зингера»

#новость #петербург #вконтакте #альфабанк

971 просмотров
3 3 комментария
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3 комментария
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Dan Badalian

Примечательно, что эту новость я увидел, пока пил кофе в Зингере))
Культовое место, надеюсь, что договорятся!

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5
Mik Petrov

Вот я тут уже оставлял отзывы по Альфа банк, Фридману главное карман набить, а как ни когда не было важно, ни в 90 года, ни сейчас

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2
Эдуард Дементьев

Ждём ответов от ВКонтакте 😳

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