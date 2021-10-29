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Право
Евгения Евсеева

Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» объявили в розыск Статьи редакции

В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.

  • В розыск объявили совладельца компании «Ростагроэкспорт» (выпускает сырки «Б. Ю. Александров») Юрия Изачика и предпринимателя Леонида Белиловского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтверждает Forbes.
  • Следствие признало Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения организованной группой). После этого их объявили в федеральный и международный розыск. О какой сделке идёт речь, не уточняется.
  • В конце октября следствие попросило арестовать бизнесмена, следует из картотеки дел Тверского суда Москвы. В том же месяце Изачик подал иски к топ-менеджерам компании. Он хочет признать недействительным договор дарения, по которому он передал им 85% из 100% своей доли в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»).
  • Борис Александров умер в ноябре 2020 года, после этого в компании начался наследственный спор. У Александрова не было доли в компании, основным владельцем был Юрий Изачик, другие доли были распределены между членами его семьи и топ-менеджментом.
  • Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента его основания и до 16 сентября 2021 года. Через несколько месяцев после смерти Александрова топ-менеджеры предложили разделить доли. Изачик подписал договор дарения и передал им по 17% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась со 100% до 15%.
  • Изачик заявил, что в момент подписания был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение: сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей

#новость #бюалександров

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19 комментариев
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Игнат Смирнов

Поймал себя на мысли, что уже не верю ни в одно такое обвинение 🙄

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6
No Name

Какой - то сюр. Почему Фемида работает против тех, кого она должна защищать?
Рассказал о пытках - виновен. Пытался вернуть свои же деньги, которые обманом забрали - виновен. Пиздец

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5
Nikitinz

Могу ошибаться, но очень похоже на воровские понятия: у тебя украли - ты лох, ты украл - значит правильный пацан. Не, ну а как иначе объяснять происходящее)

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2
No Name

Единственное нормальное объяснение происходящего

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2
user_90123129312

На постсовке Фемида — иностранный агент.

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1
ARTEM IGOREVITCH

Сырки офигенные ! А поганые фсбэшники полезли сейчас и сюда !

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5
Роман Ваничкин

Когда нифига непонятно в истории, значит наши укормушечники бизнес отжимают.
К такому выводу пришёл.

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3
Символический лолипоп

Там, где такие деньги кружатся, есть место любым "чудесам"

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2
Семен Переделкин

Его же итак топ-менеджеры нагрели. Решили теперь добить Фемидой, чтоб не рыпался?

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2
Pekelnyy Mikhail

Награда годовой запас сырков?

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1
Unknwn-Unknwn Unknwn-Unknwn

#покупаемсырок

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1
Александр Курбатов

Покупать эти сырки теперь из принципа не буду. Да и на качестве полюбому начнут экономить.

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0
useless uS

Коровка из Кореновки делает неплохие сырки. В коробочках с закосом под Б. Ю. Александров.
И еще Свитлогорье вкусные на мой взгляд.

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1
Balanced Day

Лох не мамонт, лох не вымрет.

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0
StepanCapusta

Все интереснее и интереснее ..

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0
Артем Баранов

Отжим по русски

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0
Борис Васильев

А между тем вчера купил сырки, подорожавшие с 44 до 54 рублей.
Раньше вообще скидки были до 29 рублей.

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0
Arthur Niazyan

В разные дни, разные скидки и на разные сырки. До сих пор и по 23 рубля можно купить.

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0
ivan krapivin

Глазированый сюр

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0
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Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» объявили в розыск Статьи редакции

В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.

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