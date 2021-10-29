Совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров» объявили в розыск Статьи редакции
В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.
- В розыск объявили совладельца компании «Ростагроэкспорт» (выпускает сырки «Б. Ю. Александров») Юрия Изачика и предпринимателя Леонида Белиловского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и подтверждает Forbes.
- Следствие признало Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения организованной группой). После этого их объявили в федеральный и международный розыск. О какой сделке идёт речь, не уточняется.
- В конце октября следствие попросило арестовать бизнесмена, следует из картотеки дел Тверского суда Москвы. В том же месяце Изачик подал иски к топ-менеджерам компании. Он хочет признать недействительным договор дарения, по которому он передал им 85% из 100% своей доли в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания «Ростагроэкспорта»).
- Борис Александров умер в ноябре 2020 года, после этого в компании начался наследственный спор. У Александрова не было доли в компании, основным владельцем был Юрий Изачик, другие доли были распределены между членами его семьи и топ-менеджментом.
- Изачик владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента его основания и до 16 сентября 2021 года. Через несколько месяцев после смерти Александрова топ-менеджеры предложили разделить доли. Изачик подписал договор дарения и передал им по 17% в «Ростагрокомплексе», его доля сократилась со 100% до 15%.
- Изачик заявил, что в момент подписания был «в тяжёлом психическом и физическом состоянии, чем воспользовались ответчики», а топ-менеджеры ввели его в заблуждение: сказали, что у компании долги по налогам на 380 млн рублей и перед кредиторами — на 400 млн рублей
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