«Яндекс» и оператор системы «Мир» начали оспаривать патент Sqwin SA, из-за которого суд запретил Samsung Pay в России Статьи редакции
Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.
- Палата по патентным спорам рассмотрит заявление «Яндекса» 18 февраля, Национальной системы платёжных карт (НСПК) —14 марта, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные базы Роспатента.
- «Яндекс» считает, что решение по спору Sqwin SA и Samsung может создать опасный прецедент и негативно повлиять на развитие рынка платёжных решений и доступность смартфонов, пояснили изданию в компании. В НСПК подтвердили обращение в Роспатент, но не уточнили детали.
- НСПК и «Яндекс» развивают собственные платёжные системы Yandex Pay и Mir Pay. Sqwin SA может обратиться с претензией и к ним, если спор с Samsung решится в его пользу, считают опрошенные изданием эксперты.
- В июле 2021 года суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора со Sqwin SA. В августе компания начала обжаловать решение. В октябре суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung, в которых используется платёжная система.
- В ноябре Samsung потребовал аннулировать патент Sqwin SA на систему электронных платежей «из-за отсутствия новизны и изобретательского уровня». Представители компании считают, что в России патент был расширен под технологию Samsung.
Безотносительно моего отношения к Яндексу, всех этих патентных троллей надо гнать ссаными тряпками.
Ну ща какой-нить "таганский суд москвы" порешает, что у РФ отдельное патентное право и изобретения из вне РФ у нас тут не защищаются... Первый раз что ли...
Да там "патентные тролли" в явном виде. Если с Samsung прокатит, то они не только к Яндексу и Миру, но и к остальным Рау решениям могут иски выкатить. Так что тут я на стороне тех, кто считает, что патент надо отозвать из-за отсутствия новизны
Ага, и первыми они придут к Эплу и Гуглу и останемся мы вообще без телефонов)
А вполне могут прийти, если с Самсунгом прокатит. Хотя я думаю, тут яблочные и Гугл скорее присоединятся к Яндексу и НСПК, ну или по крайней мере будут им оказывать моральную поддержку. А там ведь ещё и Тинькофф есть, с его сервисом "Кошелек" и системой Кошелек Рау.
Да я в курсе про троллей, просто крупные компании для того и содержат патентных повереных в штате, чтобы отслеживать такое... Я понимаю еще малая компания какая-то, а тут самсунг и Я влипли
Яндекс пока ещё не влип, они с НСПК просто на опережение играют.
Ну если так, то точно с мертвой точки сдвинется процесс!
Ну да, мне тоже кажется, что те, кто за Яндексом и Миром стоят, гораздо быстрее могут грамотное решение продавить
На МИР они не смогут прыгнуть
Ждём в комментах хэйтеров Яндекса
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Компании пытаются избежать возможного спора из-за своих платёжных систем, считают эксперты.
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