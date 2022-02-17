Маркетплейсы и агрегаторы смогут получить налоговые льготы в третьем пакете мер поддержки ИТ-отрасли — «Ведомости» Статьи редакции
Они могут коснуться «Яндекс.Маркета», Ozon, Wildberries и AliExpress.
- В правительстве начали согласовывать параметры третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Часть из них обсуждалась в начале февраля на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с консультациями источники. Это подтвердили замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин и представитель Чернышенко.
- Минцифры предложило первый пакет мер поддержки ИТ в ноябре 2020 года. Среди них было создание отечественного магазина приложений и снижение НДС для части компаний. Второй пакет ведомство утвердило в сентябре 2021-го. Среди них — налоговый вычет за покупку и внедрение российских программ, льготы для иностранцев и другие.
- По словам представителя Чернышенко, сейчас стороны вернулись к осуждению мер, которые не были включены в первый пакет. Например, льготы хотят распространить не только на разработчиков ПО, но и компании с рекламной моделью и агрегаторы. Кого именно они коснутся, чиновники не поясняют.
- Предложения уже рассматривались на этапе обсуждения второго пакета, отметил президент АКИТ Артем Соколов. Если его примут в том виде, в котором обсуждают сейчас, под новые нормы подпадут «Яндекс.Маркет», Ozon, Wildberries, AliExpress и другие, отметил он.
- Представитель «Яндекс.Маркета» отказался от комментариев. Ozon не обсуждал новые способы поддержки, но поддерживает льготы для агрегаторов. В Wildberries рассказали, что большая часть их ИТ-решений — собственные разработки, а поддержка государством позволит конкурировать с зарубежным ПО.
Поддержат самых бедных 🤣
Сук продавцы пали с садовода ещё и льготы получат...
Почему так смешно🤣
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