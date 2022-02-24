США анонсировали новые санкции: затронут «Сбер», ВТБ, «Открытие» и других Статьи редакции
Бизнесу ограничат возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.
Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России:
- Санкции против четырёх крупных российских банков, включая ВТБ.
- Санкции затронут более половины российского высокотехнологичного импорта. Минторг США опубликовал релиз об экспортных ограничениях для России. В список войдут полупроводники, компьютеры, телекомоборудование, лазеры и сенсоры.
- Будут ограничены операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского бизнеса.
- США и ЕС лишат крупнейшие российские госкомпании возможности привлекать деньги от американских и европейских инвесторов.
Байден добавил, что пока отключать Россию от межбанковской системы SWIFT не будут. На фоне выступления американского президента рубль немного укрепился: доллар стоит около 85 рублей на Мосбирже.
Минфин США добавил, что санкции также затронут «Сбер», «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк». Ведомство предписало всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета «Сбера». Против ВТБ введены другие санкции, поясняет РБК: полная блокировка активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами.
В ВТБ сообщили, что санкции против банка коснутся использования его карт за границей: клиентам, которые находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные или расплачиваться другими картами. На счетах и вкладах клиентов, в том числе в евро и долларах, санкции никак не отразятся. Все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в России.
Нас пиздят и свои и чужие. Спасибо, блядь
Мир считает, раз бунт не поднимаем, значит лояльны, значит заслужили, они же привыкли по своему плебсу судить, который бузит по любому поводу, а нам даже на митинг вражду выйти.
Байдену эта война тоже выгодна, его благодаря ей могут переизбрать на новый срок. А он между прочим был на грани импичмента, теперь все по другому. На переправе коней не меняют.
Так это Байден виноват? Фух, пронесло! А то я подумал, что это Путин какую-то дичь творит.
Выходит, Байден
Обама же виноват
Буш младший я все-таки думаю, а может все-таки и Рейган, пока не понял
Давайте сразу перейдём к Джорджу Вашингтону
К Джорджу Флойду)
но начинать надо с Колумба
Это конечно база, но все-таки с магелана стоило
Хороший мужик был, да.
Пока не напал на Донбасс. А я в него ведь верил.
А чё вы его минусете, так то он прав насчёт выгоды, Байден имеет проблемы по внутренней политике, сейчас он сместить фокус и наберёт баллов
Я не понял, так кто в итоге мою карту разблокирует?
Ну да, ведь в Америке живут светлые эльфы которые думают не о своей выгоде а о правде и справедливости, Байден так-то был вице-президентом при Обаме когда это все началось, при нем этот бульон заварился, думать что он сейчас все порешает это смешно. Ему похер на Рф и Украину, дед мог бы все прекратить за 1-2 дня, но мы видим что видим.
«Аналоговнет» снова в тренды!
Ошибка постинга: слишком быстро
Ну что сказать, это успех всей геополитики России
С такими санкциями - это точно успех. Даже свифт не отключают, лол.
Свифт не отключим, но если вторгнетесь в страну НАТО, то ого-го-го, несокрушимая решительность и всё такое. Так мы даже пока не планировали. :)
Там основные гос банки под санкциями. Это куда больше свифта.
Сбер не тронули, у ВТБ активы заморозили, но расчёты не блокировали. Это, конечно, неприятно. Но, черт возьми, "а разговоров то было". Хотя не, вроде Сбер тоже тронули.
Экосистема Сбера и ВТБ закончилась, не успев начаться. То что должен был сделать ЦБ РФ, сделал Минфин США
Большой вопрос снимут ли санкции после войны
Нихуя у тебя вопрос конечно))
Уже тронули. Но мне кажется переживут
99% клиентов этих банков никак не пострадают от этих санкций, чел)
Да. Завтра по утру народ узнав о санкциях на всякий случай вынесет весь Сбер, на всякий случай
Как вынесет, так и занесёт через недельку-другую обратно на депозиты. А более менее разумные даже выносить не будут.. :)
заносить только уже будет некуда.
Через неделю, как хайп пройдет, вас тоже отпустят эти странные мысли. :)
в 2014 году из Сбера вынесле 1,5 трлн за несколько дней. Потребовалась помощь ЦБ..
Сейчас думаю вынесут раза в 2-2,5 больше
Во-первых, сейчас люди помнят о том, что в 14 они деньги вынесли, а потом, как дураки, потащили обратно. Не все любят быть дураками. Во-вторых, ну напечатает ЦБ и напечатает в даст на время поносить. Вам ноликов жалко что ли?
Большинство помнит, как в 1993 году Сбер их оставил без денег (только дураки не помнят). Сбер скоро превратиться в локальный банк у которого со временем в очередную пятницу отзовут лицензию
Вы в ВТБ работаете что ли?
На такой случай есть ЦБ)
ЦБ может напечатать рублей, но не валюты
В отличие от русских (И какой же русский не любит быстрой езды) англосаксы привыкли подавать месть холодной. Снимут санкции с Ирана и введут эмбарго на российские углеводороды, которые будет за три копейки покупать Китай (как сейчас покупает газ из Силы Сибири
Ты сам в это веришь? Явно отключение свифта просто не выгодно для запада. А урон от санкций Сбер и ВТБ скорее всего предсказывали и заранее перестраховались. Это всё неприятно, но критического урона точно пока не нанесено
Банки без свифта работать могут, а вот под текущими запретами превращаются в локальный обменник наличной валюты.
Что сбер, что все остальные, основные обороты и прибыль формируют в рублёвой зоне.
Ты видимо эксперт, сколько Сбер и ВТБ зарабатывали на зарубежном рынке? Они и так были локальными банками
Про Украину так же говорили...
Великий стратег опять всех переиграл.
Много_ходов_очка
Ухххх как сверхдержавно то , вот пыня показал так показал !!! Ухххх
Погоди, не стоит забывать, что запрет гражданам России есть хорошую еду - это ответ деда на санкции... Надо еще подождать какие будут контрсанкции с нашей стороны, а то может быть мы с них сильнее ах@еем.
За Воронеж переживаю
Производство швабр вырастет.
Страну ебошат ракетами и десантом
Пук-пук ограничим экспорт единорогов на 50%.
Уебки и ЕС и НАТО
Пук пук курс российской бмржы упал на 56%, спасибо нахуй блять
Курс как упал, так и вернётся через год, а жизнь и свобода нет
Не вернется. После Крыма не вернулся, а сейчас долбанули более сильными санкциями. К концу года население России обнищает на процентов 20-30.
Да никаких санкций по факту, похоже договорнях сыграли
Похоже на то. Пожертвовали ВТБ только, а это, считай, отделались лёгким испугом.
США вводят санкции против Сбера, Газпромбанка, Банков "Открытия", Совкомбанка, Новикомбанка.
Оно уже обнищало на 30%, к концу года уже в два-три раза будет обнищание
Он в 14 упал, сильно вернулся?
да
Он же рублевый) А если RTS мм? 5 лет восстанавливалось, сейчас еще и серьезнее падение чем тогда да и впереди еще и так кризис на горизонте с инфляцией мировой.
Ну? Небольшой откат. Потом дальнейшее падение и дальше новые санкции. РФ войска же не выводит.
Сообщение удалено
И за последние часы уже процентов 25-30 назад отыграл
почему ты так не писал, когда Украина 8 лет бомбила людей на Донбассе? При том не военных, а самых обычных. Или что это опять пропаганда Первого Канала? Миссия ОБСЕ всё фиксировала. Ты вообще сам то откуда, что желаешь России крах экономики?
ДАЖЕ ЕСЛИ Украина действительно бомбила донбасс - мне похую что они делают на своей территории, это их земля и их страна. Помогайте беженцам гуманитаркой, давайте им гражданство, валите санкциями правительство, но нехуй туда блять лезть своими ебучими рученками и солдатней.
Но вообще только самых ебанутых ватников может убедить эта «защита русских на донбассе от украинских фашистов»
Дружище я очень в теме донбаса, там такая чернуха была со стороны так называемых "ополченцев". Так что не надо мне про кровавых "укрофашистов" рассказывать
в какой теме ты Донбасса? Ты просто вонючий укробот, который ведет здесь антироссийскую пропаганду
Ух ты! Бомбила прям! А что ж Путин делал все эти 8 лет? Сильно занят был? И, самое интересное, что сейчас то случилось? Ваша миссия ОБСЕ до концентрации российских войск на границе фиксировала уровень столкновений ниже среднего. Что там было то? В смысле, реально было. Не в голове у нашего пенсионера.
Один комментарий в разных сосцетях, с небольшими отличиями. Как вы успеваете везде?
Я конечно понимаю, что ты скорее всего украинец и тебе реально обидно, но знаешь обычные граждане РФ не особо виноваты во всём этом кипише и желать всего плохого обычным гражданам тут тоже не правильно
Не, бро я из России, но мне по прежнему очень обидно что все происходит именно так.
Они посмотрели, как украинцы самоотверженно дерутся за свою землю, за каждый дом, все встали под ружье, бабы с детьми отправились копать окопы...
"Ограничат операции в валюте" — это сильно.
Наши тугрики, считай, миру нафиг не сдались
Доллары, фунты и йены. А евро нет. Вот так удар.
Байден не будет решать за ЕС.
А за Британию и Японию тогда с какого решает?
Они сами и одобрили. У РФ главный торговый партнер ЕС. ЕС разорвать торговые отношения мгновенно с РФ не может. Но я бы не особо надеялся, что это навечно.
Как показывает пример белорусских креветок..
Пример креветок показывает, что теперь Белоруссии даже калийку экспортировать некуда. Везде забанили.
Если не ошибаюсь этот калий просто становится Российским и экспортируется, ибо производителей калия раз два и обчелся
Такой схематоз подразумевает дисконт, оплаты возросшего плеча доставки, мзду ЖД РФ, оплату места в портах, да к тому же пишут, что на данный момент загрузить туда весь обьем калия Белоруссии невозможно, так как там УралКалий. А еще в Белоруссии был проект нового месторождения калия, проект курировал Гуцириеев, кредиты от Китая. Гуцириев под санкциями, замечу Китайские банки отказали в кредитовании, проект заморожен.
Полагаете, белорусам это ничего не стоит?
Это стоит им столько же сколько Венесуэле)
Понимаете.... мир достаточно прочёл связан и перевязан. Тем более, если мы говорим о бизнесе, который не очень любит слушать политиков и делает так, как выгодно. Потому, конечно, внешне бизнес будет делать вид, что соблюдает закон, а по факту все равно делать то, что ему выгодно.
Дубль
Евро тоже
Там же написано:
И ограничат бизнесу возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.
Когда писал комментарий евры не было
А ну тогда вопрос какому бизнесу.
Смотря насколько и кому ограничат...
"США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%"
Всего на 50% 🥳🥳🥳🥳
Вторые 50% запретят контрсанкциями.
Переиграем ссаных пендрсав 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Тупые дауны минусят не выкупая уровень мета-иронии.
Жаль айфоны не блокнули
Продолжайте остроумно рофлить в интернете остроумные дауны. Это охуенно поможет всем
Согласен с вами, они не понимают что говорят... Сейчас говорят что война нужна, а потом когда все станем нищими, будут ныть.
Ладно нищими, а то совсем вымрем! У нас одну часть людей ковидом прихлопнули, а кто покрепче оказался решили прикладом добить. Оху@#$но придумали! Мо-ло-дцы!👏👏👏
Пора сваливать отсюда, Иван Ургант даже свалил...
Его альфа спонсирует, грех не свалить😅
И на этом фоне комменты на VC "ну это всего на неделю" и "все войны заканчиваются" выглядят просто адово, реально. Я 4 раза обновляла интернет-аптеку, проверяла свой заказ, не отменили ли, дорогие постонкологические лекарства и импорт всё растут. Даже полоскалки для язв во рту после химии, они таможатся. За неделю и подохнуть можно людям болеющим или пост-ковидным.
Сейчас на всё взвинтят, даже на оксибаллоны.
При современных реалиях и далеко шагающем прогрессе, мне, как человеку, который рос в эпоху 90х и из развлечений была только палка да крапива, вообще очень странно наблюдать войну СЕГОДНЯ! Хотя исходя из исторических суждений она вроде бы и должна быть по логике вещей, вот только на хера? У нас что своих проблем мало в стране?
На судьбы современных детей чтоб выпала и эпидемия, и война? Об этом не хочется даже думать.
Зато территории стало больше
Не стало. Этого никто никогда не признает, а значит - эту территорию рано или поздно вернут назад.
Схожая ситуация была у Франции во время 2мв, по итогу, Франция- страна победитель.
Победа в сражении- не победа в войне.
Это сарказм
Самое время для шуток, но это не точно)
Ха. Американцы с европейцами с десяток лет аж целый СССР не признавали в начале 20го века. Но ничего, потом отпустило и привыкли к новой реальности.
СССР не признавали, потому что, новое правительство отказалось возвращать долги и еще пыталось сделать революции в других странах. Это здравый подход от других стран.
Как Ваш комментарий вообще связан с нынешней ситуацией? Это наступательная война. Никто. Никогда. Не. Признает. Этого.
Более того, судя по последним новостям от друзей и родственников, только 1 направление удачное.
В зоне лднр- отбито, под Харьковом - отбито, в Чернигове- очень мало пробились. Только из Крыма есть прорыв и это при таком превосходстве в технике, ресурсах... посмотрим, может будет как в 41 у немцев под Москвой, наступление загрузнет и что будет по итогу?
Мы все будем жить НАМНОГО хуже, чем жили до этого.
Там по карте, если верно не так уж и много захватили.
Хотя, кому верить не ясно.
Но по информации более верится украине.
Они видео подбитой техники публикуют, солдат в плену, а у нас только заявления, что что-то там подбили.
Никто никогда не признает оккупацию СССР Выборга, а Лига наций, в едином порыве, всегда будет осуждать Союз...
По продвижению сейчас туман войны. Имеет смысл ориентироваться на конкретные видео с российскими танками в конкретным местах. Да и то смысла давать оценки нет, так как не известен общий военный замысел.
А тебе чего эти территории? Впитал имперских замашек сцаря? Написать, какие страны, гораздо меньшие по размерам, намного экономически и социально развиты, чем Россия, или сам погуглишь? От Чечни много толка? От Абхазии, Приднестровья, Крыма?
Ты ещё напиши, что ещё похороный бизнес будет процветать. Кусок дерьма ты Василий
Вы еще самый юг Баренцева моря не освоили
Серьёзно? И это все? Серёжа — долби дальше! Что-то попахивает сливом Украины.
Её слили еще в начале.
Да я стебусь. Это понятно.
Переиграл получается
США вводят санкции против Сбера, Газпромбанка, Банков "Открытия", Совкомбанка, Новикомбанка.
Кто то считает эти санкции слабыми?
Бля, вот у меня деньги из Австралии на сбер падают лол, т.е я теперь нихуя не получу?
Да все сфинктеры поджали, от коммерсов до домохозяек с кулинарными каналами на ЮТ и выплатами от Адсенс. Таможня одна поди кря-кря танцует, уже никаких нервов за сегодня нет обновления читать.
деньги из Австралии
на сбер
🤡🤝🤡
Ахахха
Ну бля
Воо теперь надо куда-то в другое место 🤡
Например мне на Бетховен кошелёк 🤡🤝🤡
Ахуенно
Бля
Я вообще не ебу что делать
Какой-то хаос происходит
Я правильно понимаю, что вы иностранный агент, получается?
Пока непонятно, что такое "блокирующие санкции" 🙄
Объективно ЕС стреляет себе в ноги. Если не будет рынка сбыта. Будет страдать ЕС. Из Китая поедет все.
И что там поедет, кроми ширпотреба в руки обнищавшего населения?
"Ограничат операции в валюте" — это сильно.
Наши тугрики, считай, миру нафиг не сдались
10% мирового экспорта нефти. Если Россия перестанет поставлять нефть цена нефти будет 500$
Не паникуйте. Это политики. Тем более американские. Переобуются в воздухе пять раз. Нехер факельные шествия устраивать. Все войны кончаются миром дружбой жвачк ой и свадьбами.
Мексика, Колумбия и Афганистан ограничат наркотрафик в Россию
Я в Камбодже закупаю.
Дипломаты не поработали как надо с хохлами - пусть теперь попотеют
Коллапс втб
Там 5 триллионов напечатали, дядя.
пусть все приложения сбера со сторов выпиливают
Так и будет..Сейчас за месяц буржуйские конторы закроют в Сбере все счета и будут новые санкции.
НАТО оно такое-биться будет до последнего украинца
Не дёргайтесь и не делайте выводы раньше времени :)
Интересно чего там вся Европа выложит
Соединённые Штаты и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%.
вероятно так - союзники на 100%, а штаты на 0%
Да и хертс ним. Мы на счётах машинлернинг делать будем ... Пффыы. А некоторые даже калькуляторы на солнечных батарейках сохранили.
Как же там дочь экс-губернатора Ставрополя живущая в США и балансом на карте ВТБ в 700 тыс. долларов будет скитаться
Подпадает ли под бан АМД, Интел, НВИДИА и т.д.?
АМД, Интел и НВИДИА едут не из Штатов, я так понимаю
Оно без разницы откуда едет, если будут в списке, то поставки будут только в черную.
учитывая дефицит хрен ты их получишь
Скорее всего да.
есть инфа про открытие? если не сложно, поясните, что по нему вводят. спасибо!
Кстати, да. И что там с "Точкой"?
Точка все валютные операции проводит через счета Открытия. Речь идет о включении банков, включая Открытие, в список SDN - блокировка всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическая изоляция от долларовой системы. ВТБ уже сообщил, что их карты за рубежом недоступны, но обмен валют каким-то образом продолжает работать в полном объеме. Я хз, как это технически выглядит, тут не мешало бы чтобы эксперт прокомментировал.
Страшно блять
Это не страшно. Страшно когда наши начнут как обычно сливать и дед скажет "ну фашисты коварные, видно там оккультный отряд шаманов СС колдует, надо их ядерной бомбой е*нуть".
я ещё придумал - пусть Илон все Теслы заблочит!
Райффайзенбанк и Тинькофф в этот момент:
🤡🤝🤡
Почему личные сануции против чиновников иаоегархов не вводят???
Одни паникёры
Нам на эти санкции вообще по боку, главное что люди теперь свободны
Ух! Кому это "вам"?
Здесь большинство из России?
Я имел ввиду жителей РФ
Какая у Вас говорящая фамилия.
У царя фляга свистит...
Там не фляга, там котел взорвался и днище оторвало.
"США анонсировали новые санкции"
Т.е. поддержки Wi-Fi 6 и NFC не будет? Даже новый бесполезный сервис "Озабоченность+ Max" не анонсировали. Эх...
"Будут ограничены операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского бизнеса."
Ограничили... Видимо понимают, что полностью запретить не смогут. Нельзя будет ими расплачиваться, будем американскими президентами попу подтирать, раз больше ни на что эти бумажки уже не годны.
Давайте меняться. Вы мне бумажку с американским президентом таким с длинными волосами и лысиной на лбу, а я вам рулон туалетной бумаги. И вам приятней будет и мне хорошо. Можно Zewa, но если вы патриот, можно "54 метра" пару рулонов средней шершавости.
Скоро будут продавать застеклённый "доллар в день, "когда Земля остановилась". По 30-тке)
Пока, по сути, никакой конкретики.
Сезон санкций официально открылся. Теперь только совсем ленивый не будут санкционировать РФ.
Приложение на телефоне сбера можно удалять?
Почему так, уважаемый
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