Право
Таня Боброва

США анонсировали новые санкции: затронут «Сбер», ВТБ, «Открытие» и других Статьи редакции

Бизнесу ограничат возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.

Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России:

  • Санкции против четырёх крупных российских банков, включая ВТБ.
  • Санкции затронут более половины российского высокотехнологичного импорта. Минторг США опубликовал релиз об экспортных ограничениях для России. В список войдут полупроводники, компьютеры, телекомоборудование, лазеры и сенсоры.
  • Будут ограничены операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского бизнеса.
  • США и ЕС лишат крупнейшие российские госкомпании возможности привлекать деньги от американских и европейских инвесторов.

Байден добавил, что пока отключать Россию от межбанковской системы SWIFT не будут. На фоне выступления американского президента рубль немного укрепился: доллар стоит около 85 рублей на Мосбирже.

Минфин США добавил, что санкции также затронут «Сбер», «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк». Ведомство предписало всем американским фининститутам за 30 дней закрыть корреспондентские счета «Сбера». Против ВТБ введены другие санкции, поясняет РБК: полная блокировка активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами.

В ВТБ сообщили, что санкции против банка коснутся использования его карт за границей: клиентам, которые находятся за рубежом, рекомендуется снять наличные или расплачиваться другими картами. На счетах и вкладах клиентов, в том числе в евро и долларах, санкции никак не отразятся. Все карты ВТБ, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в России.

#новость #днрилнр

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Alexey Shabolkin

Нас пиздят и свои и чужие. Спасибо, блядь

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131
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Денис Демидов

Мир считает, раз бунт не поднимаем, значит лояльны, значит заслужили, они же привыкли по своему плебсу судить, который бузит по любому поводу, а нам даже на митинг вражду выйти.

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41
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Веня Геморроев

Байдену эта война тоже выгодна, его благодаря ей могут переизбрать на новый срок. А он между прочим был на грани импичмента, теперь все по другому. На переправе коней не меняют.

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–30
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Владимир

Так это Байден виноват? Фух, пронесло! А то я подумал, что это Путин какую-то дичь творит.

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66
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Олег Посохов

Выходит, Байден

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2
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Valeryi

Обама же виноват

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1
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Oleg Gladkov

Буш младший я все-таки думаю, а может все-таки и Рейган, пока не понял

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0
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Александр

Давайте сразу перейдём к Джорджу Вашингтону

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1
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Веня Геморроев

К Джорджу Флойду)

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1
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Валерий Голованов

но начинать надо с Колумба

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0
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Oleg Gladkov

Это конечно база, но все-таки с магелана стоило

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1
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Oleg Gladkov

Хороший мужик был, да.
Пока не напал на Донбасс. А я в него ведь верил.

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0
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Руслан Абрамов

А чё вы его минусете, так то он прав насчёт выгоды, Байден имеет проблемы по внутренней политике, сейчас он сместить фокус и наберёт баллов

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0
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Алексей Никитенко

Я не понял, так кто в итоге мою карту разблокирует?

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0
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Веня Геморроев

Ну да, ведь в Америке живут светлые эльфы которые думают не о своей выгоде а о правде и справедливости, Байден так-то был вице-президентом при Обаме когда это все началось, при нем этот бульон заварился, думать что он сейчас все порешает это смешно. Ему похер на Рф и Украину, дед мог бы все прекратить за 1-2 дня, но мы видим что видим.

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0
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Sergey Vorob'ev

«Аналоговнет» снова в тренды!

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0
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Sergey Vorob'ev

Ошибка постинга: слишком быстро

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0
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Adam Christ

Ну что сказать, это успех всей геополитики России

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74
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Ioanne

С такими санкциями - это точно успех. Даже свифт не отключают, лол.

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7
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Антон piter

Свифт не отключим, но если вторгнетесь в страну НАТО, то ого-го-го, несокрушимая решительность и всё такое. Так мы даже пока не планировали. :)

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–1
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Pavel Petel

Там основные гос банки под санкциями. Это куда больше свифта.

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9
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Антон piter

Сбер не тронули, у ВТБ активы заморозили, но расчёты не блокировали. Это, конечно, неприятно. Но, черт возьми, "а разговоров то было". Хотя не, вроде Сбер тоже тронули.

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0
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Антон Штадлер

Экосистема Сбера и ВТБ закончилась, не успев начаться. То что должен был сделать ЦБ РФ, сделал Минфин США

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8
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Blackrock

Большой вопрос снимут ли санкции после войны

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3
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как-то так

Нихуя у тебя вопрос конечно))

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2
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Blackrock

Уже тронули. Но мне кажется переживут

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1
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Ioanne

99% клиентов этих банков никак не пострадают от этих санкций, чел)

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1
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Василий Степанофф

Да. Завтра по утру народ узнав о санкциях на всякий случай вынесет весь Сбер, на всякий случай

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2
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Антон piter

Как вынесет, так и занесёт через недельку-другую обратно на депозиты. А более менее разумные даже выносить не будут.. :)

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0
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Василий Степанофф

заносить только уже будет некуда.

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0
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Антон piter

Через неделю, как хайп пройдет, вас тоже отпустят эти странные мысли. :)

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0
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Василий Степанофф

в 2014 году из Сбера вынесле 1,5 трлн за несколько дней. Потребовалась помощь ЦБ..
Сейчас думаю вынесут раза в 2-2,5 больше

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2
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Антон piter

Во-первых, сейчас люди помнят о том, что в 14 они деньги вынесли, а потом, как дураки, потащили обратно. Не все любят быть дураками. Во-вторых, ну напечатает ЦБ и напечатает в даст на время поносить. Вам ноликов жалко что ли?

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0
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Василий Степанофф

Большинство помнит, как в 1993 году Сбер их оставил без денег (только дураки не помнят). Сбер скоро превратиться в локальный банк у которого со временем в очередную пятницу отзовут лицензию

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1
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Антон piter

Вы в ВТБ работаете что ли?

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0
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Ioanne

На такой случай есть ЦБ)

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0
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Василий Степанофф

ЦБ может напечатать рублей, но не валюты

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0
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Архитектурный бинокль

Так у нас вся валюта от продажи углеводородов. Никто пока не собираться отказывать от этого.

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0
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Василий Степанофф

В отличие от русских (И какой же русский не любит быстрой езды) англосаксы привыкли подавать месть холодной. Снимут санкции с Ирана и введут эмбарго на российские углеводороды, которые будет за три копейки покупать Китай (как сейчас покупает газ из Силы Сибири

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0
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Dark

Ты сам в это веришь? Явно отключение свифта просто не выгодно для запада. А урон от санкций Сбер и ВТБ скорее всего предсказывали и заранее перестраховались. Это всё неприятно, но критического урона точно пока не нанесено

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0
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Pavel Petel

Банки без свифта работать могут, а вот под текущими запретами превращаются в локальный обменник наличной валюты.

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2
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Антон piter

Что сбер, что все остальные, основные обороты и прибыль формируют в рублёвой зоне.

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1
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Dark

Ты видимо эксперт, сколько Сбер и ВТБ зарабатывали на зарубежном рынке? Они и так были локальными банками

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0
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Александр Хрусталев

Про Украину так же говорили...

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0
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Aki Yama

Великий стратег опять всех переиграл.

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43
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Сладкий Бубалех

Много_ходов_очка

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8
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Podkuiko Vladislav

Ухххх как сверхдержавно то , вот пыня показал так показал !!! Ухххх

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33
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Евгений Дроздов

Погоди, не стоит забывать, что запрет гражданам России есть хорошую еду - это ответ деда на санкции... Надо еще подождать какие будут контрсанкции с нашей стороны, а то может быть мы с них сильнее ах@еем.

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17
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Сладкий Бубалех

За Воронеж переживаю

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2
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Pavel Voronin

Производство швабр вырастет.

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0
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RobinzonCruzo

Страну ебошат ракетами и десантом
Пук-пук ограничим экспорт единорогов на 50%.
Уебки и ЕС и НАТО

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16
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Владимир Ярцев

Пук пук курс российской бмржы упал на 56%, спасибо нахуй блять

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10
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RobinzonCruzo

Курс как упал, так и вернётся через год, а жизнь и свобода нет

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14
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evilnw

Не вернется. После Крыма не вернулся, а сейчас долбанули более сильными санкциями. К концу года население России обнищает на процентов 20-30.

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14
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RobinzonCruzo

Да никаких санкций по факту, похоже договорнях сыграли

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–5
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Андрей Мельник

Похоже на то. Пожертвовали ВТБ только, а это, считай, отделались лёгким испугом.

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0
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Pavel Petel

США вводят санкции против Сбера, Газпромбанка, Банков "Открытия", Совкомбанка, Новикомбанка.

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6
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Zhenya Ptichnikov

Оно уже обнищало на 30%, к концу года уже в два-три раза будет обнищание

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1
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Pavel Petel

Он в 14 упал, сильно вернулся?

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4
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Oleg Zagrebelsky

да

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3
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Jeronimo

Он же рублевый) А если RTS мм? 5 лет восстанавливалось, сейчас еще и серьезнее падение чем тогда да и впереди еще и так кризис на горизонте с инфляцией мировой.

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1
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Pavel Petel

Ну? Небольшой откат. Потом дальнейшее падение и дальше новые санкции. РФ войска же не выводит.

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0
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Виктор Ефимов

Сообщение удалено

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0
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Андрей Мельник

И за последние часы уже процентов 25-30 назад отыграл

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0
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Андрей Геращенко

почему ты так не писал, когда Украина 8 лет бомбила людей на Донбассе? При том не военных, а самых обычных. Или что это опять пропаганда Первого Канала? Миссия ОБСЕ всё фиксировала. Ты вообще сам то откуда, что желаешь России крах экономики?

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–10
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Владислав Егоров

ДАЖЕ ЕСЛИ Украина действительно бомбила донбасс - мне похую что они делают на своей территории, это их земля и их страна. Помогайте беженцам гуманитаркой, давайте им гражданство, валите санкциями правительство, но нехуй туда блять лезть своими ебучими рученками и солдатней.
Но вообще только самых ебанутых ватников может убедить эта «защита русских на донбассе от украинских фашистов»

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13
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RobinzonCruzo

Дружище я очень в теме донбаса, там такая чернуха была со стороны так называемых "ополченцев". Так что не надо мне про кровавых "укрофашистов" рассказывать

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11
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Андрей Геращенко

в какой теме ты Донбасса? Ты просто вонючий укробот, который ведет здесь антироссийскую пропаганду

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–8
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Maxim Petrukhin

Ух ты! Бомбила прям! А что ж Путин делал все эти 8 лет? Сильно занят был? И, самое интересное, что сейчас то случилось? Ваша миссия ОБСЕ до концентрации российских войск на границе фиксировала уровень столкновений ниже среднего. Что там было то? В смысле, реально было. Не в голове у нашего пенсионера.

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2
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Алексей Родной

Один комментарий в разных сосцетях, с небольшими отличиями. Как вы успеваете везде?

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0
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Dark

Я конечно понимаю, что ты скорее всего украинец и тебе реально обидно, но знаешь обычные граждане РФ не особо виноваты во всём этом кипише и желать всего плохого обычным гражданам тут тоже не правильно

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0
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RobinzonCruzo

Не, бро я из России, но мне по прежнему очень обидно что все происходит именно так.

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3
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Денис Демидов

Они посмотрели, как украинцы самоотверженно дерутся за свою землю, за каждый дом, все встали под ружье, бабы с детьми отправились копать окопы...

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–8
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Игорь Мазаев

"Ограничат операции в валюте" — это сильно.
Наши тугрики, считай, миру нафиг не сдались

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15
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Сергей S.L.

Доллары, фунты и йены. А евро нет. Вот так удар.

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1
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Pavel Petel

Байден не будет решать за ЕС.

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6
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Сергей S.L.

А за Британию и Японию тогда с какого решает?

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1
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Pavel Petel

Они сами и одобрили. У РФ главный торговый партнер ЕС. ЕС разорвать торговые отношения мгновенно с РФ не может. Но я бы не особо надеялся, что это навечно.

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0
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Сергей S.L.

Как показывает пример белорусских креветок..

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0
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Pavel Petel

Пример креветок показывает, что теперь Белоруссии даже калийку экспортировать некуда. Везде забанили.

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3
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Blackrock

Если не ошибаюсь этот калий просто становится Российским и экспортируется, ибо производителей калия раз два и обчелся

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2
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Pavel Petel

Такой схематоз подразумевает дисконт, оплаты возросшего плеча доставки, мзду ЖД РФ, оплату места в портах, да к тому же пишут, что на данный момент загрузить туда весь обьем калия Белоруссии невозможно, так как там УралКалий. А еще в Белоруссии был проект нового месторождения калия, проект курировал Гуцириеев, кредиты от Китая. Гуцириев под санкциями, замечу Китайские банки отказали в кредитовании, проект заморожен.

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3
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Денис Демидов

Полагаете, белорусам это ничего не стоит?

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0
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Blackrock

Это стоит им столько же сколько Венесуэле)

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1
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Сергей S.L.

Понимаете.... мир достаточно прочёл связан и перевязан. Тем более, если мы говорим о бизнесе, который не очень любит слушать политиков и делает так, как выгодно. Потому, конечно, внешне бизнес будет делать вид, что соблюдает закон, а по факту все равно делать то, что ему выгодно.

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1
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Сергей S.L.

Дубль

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0
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Григорий Иоффе

Евро тоже

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2
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Dimitri

Там же написано:

И ограничат бизнесу возможность проводить операции в долларах и евро, фунтах и иенах.

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0
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Сергей S.L.

Когда писал комментарий евры не было

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0
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Pavel Petel

А ну тогда вопрос какому бизнесу.

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0
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Андрей Мельник

Смотря насколько и кому ограничат...

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0
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Askar Samanchiev

"США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%"
Всего на 50% 🥳🥳🥳🥳

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3
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Shoo

Вторые 50% запретят контрсанкциями.

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32
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Askar Samanchiev

Переиграем ссаных пендрсав 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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6
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Askar Samanchiev

Тупые дауны минусят не выкупая уровень мета-иронии.

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2
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okman

Жаль айфоны не блокнули

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8
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Burunduk Dobra

Продолжайте остроумно рофлить в интернете остроумные дауны. Это охуенно поможет всем

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5
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Roman Karasev

Согласен с вами, они не понимают что говорят... Сейчас говорят что война нужна, а потом когда все станем нищими, будут ныть.

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7
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Никола

Ладно нищими, а то совсем вымрем! У нас одну часть людей ковидом прихлопнули, а кто покрепче оказался решили прикладом добить. Оху@#$но придумали! Мо-ло-дцы!👏👏👏

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3
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Roman Karasev

Пора сваливать отсюда, Иван Ургант даже свалил...

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3
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Никола

Его альфа спонсирует, грех не свалить😅

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1
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Юности вольная птица

И на этом фоне комменты на VC "ну это всего на неделю" и "все войны заканчиваются" выглядят просто адово, реально. Я 4 раза обновляла интернет-аптеку, проверяла свой заказ, не отменили ли, дорогие постонкологические лекарства и импорт всё растут. Даже полоскалки для язв во рту после химии, они таможатся. За неделю и подохнуть можно людям болеющим или пост-ковидным.
Сейчас на всё взвинтят, даже на оксибаллоны.

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0
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Никола

При современных реалиях и далеко шагающем прогрессе, мне, как человеку, который рос в эпоху 90х и из развлечений была только палка да крапива, вообще очень странно наблюдать войну СЕГОДНЯ! Хотя исходя из исторических суждений она вроде бы и должна быть по логике вещей, вот только на хера? У нас что своих проблем мало в стране?

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1
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Юности вольная птица

На судьбы современных детей чтоб выпала и эпидемия, и война? Об этом не хочется даже думать.

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0
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Василий Н

Зато территории стало больше

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–14
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Дмитрий Потапов

Не стало. Этого никто никогда не признает, а значит - эту территорию рано или поздно вернут назад.
Схожая ситуация была у Франции во время 2мв, по итогу, Франция- страна победитель.
Победа в сражении- не победа в войне.

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12
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Марсель

Это сарказм

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1
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Дмитрий Потапов

Самое время для шуток, но это не точно)

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2
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Антон piter

Ха. Американцы с европейцами с десяток лет аж целый СССР не признавали в начале 20го века. Но ничего, потом отпустило и привыкли к новой реальности.

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–5
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Дмитрий Потапов

СССР не признавали, потому что, новое правительство отказалось возвращать долги и еще пыталось сделать революции в других странах. Это здравый подход от других стран.
Как Ваш комментарий вообще связан с нынешней ситуацией? Это наступательная война. Никто. Никогда. Не. Признает. Этого.
Более того, судя по последним новостям от друзей и родственников, только 1 направление удачное.
В зоне лднр- отбито, под Харьковом - отбито, в Чернигове- очень мало пробились. Только из Крыма есть прорыв и это при таком превосходстве в технике, ресурсах... посмотрим, может будет как в 41 у немцев под Москвой, наступление загрузнет и что будет по итогу?
Мы все будем жить НАМНОГО хуже, чем жили до этого.

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2
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Игорь Протасов

Там по карте, если верно не так уж и много захватили.
Хотя, кому верить не ясно.
Но по информации более верится украине.
Они видео подбитой техники публикуют, солдат в плену, а у нас только заявления, что что-то там подбили.

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0
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Антон piter

Никто никогда не признает оккупацию СССР Выборга, а Лига наций, в едином порыве, всегда будет осуждать Союз...

По продвижению сейчас туман войны. Имеет смысл ориентироваться на конкретные видео с российскими танками в конкретным местах. Да и то смысла давать оценки нет, так как не известен общий военный замысел.

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0
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Сладкий Бубалех

А тебе чего эти территории? Впитал имперских замашек сцаря? Написать, какие страны, гораздо меньшие по размерам, намного экономически и социально развиты, чем Россия, или сам погуглишь? От Чечни много толка? От Абхазии, Приднестровья, Крыма?

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11
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Игрок

Ты ещё напиши, что ещё похороный бизнес будет процветать. Кусок дерьма ты Василий

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2
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Василий Степанофф

Вы еще самый юг Баренцева моря не освоили

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0
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Александр Сизинцев

Серьёзно? И это все? Серёжа — долби дальше! Что-то попахивает сливом Украины.

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–3
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Askar Samanchiev

Её слили еще в начале.

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3
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Александр Сизинцев

Да я стебусь. Это понятно.

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3
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colorless

Переиграл получается

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4
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Pavel Petel

США вводят санкции против Сбера, Газпромбанка, Банков "Открытия", Совкомбанка, Новикомбанка.

Кто то считает эти санкции слабыми?

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4
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Dmitry No Name

Бля, вот у меня деньги из Австралии на сбер падают лол, т.е я теперь нихуя не получу?

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0
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Юности вольная птица

Да все сфинктеры поджали, от коммерсов до домохозяек с кулинарными каналами на ЮТ и выплатами от Адсенс. Таможня одна поди кря-кря танцует, уже никаких нервов за сегодня нет обновления читать.

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1
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Askar Samanchiev

деньги из Австралии
 на сбер
🤡🤝🤡

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0
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Dmitry No Name

Ахахха
Ну бля
Воо теперь надо куда-то в другое место 🤡

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1
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Askar Samanchiev

Например мне на Бетховен кошелёк 🤡🤝🤡

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0
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Dmitry No Name

Ахуенно
Бля
Я вообще не ебу что делать

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1
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Dmitry No Name

Какой-то хаос происходит

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1
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Василий Степанофф

Я правильно понимаю, что вы иностранный агент, получается?

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0
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Анон Плиз

Пока непонятно, что такое "блокирующие санкции" 🙄

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0
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Ivan Ratnikov

Объективно ЕС стреляет себе в ноги. Если не будет рынка сбыта. Будет страдать ЕС. Из Китая поедет все.

Ответить
2
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Pavel Petel

И что там поедет, кроми ширпотреба в руки обнищавшего населения?

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4
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Игорь Мазаев

"Ограничат операции в валюте" — это сильно.
Наши тугрики, считай, миру нафиг не сдались

Ответить
2
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okman

10% мирового экспорта нефти. Если Россия перестанет поставлять нефть цена нефти будет 500$

Ответить
3
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Sergey Petrov

Не паникуйте. Это политики. Тем более американские. Переобуются в воздухе пять раз. Нехер факельные шествия устраивать. Все войны кончаются миром дружбой жвачк ой и свадьбами.

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2
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Artem St

Мексика, Колумбия и Афганистан ограничат наркотрафик в Россию

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3
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Askar Samanchiev

Я в Камбодже закупаю.

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1
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Анон Плиз

Дипломаты не поработали как надо с хохлами - пусть теперь попотеют

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0
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Артур Аляска

Коллапс втб

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2
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Ioanne

Там 5 триллионов напечатали, дядя.

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2
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hakhagmon

пусть все приложения сбера со сторов выпиливают

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3
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Василий Степанофф

Так и будет..Сейчас за месяц буржуйские конторы закроют в Сбере все счета и будут новые санкции.

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0
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Евлампий Хук

НАТО оно такое-биться будет до последнего украинца

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3
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Valeri Manzikov

Не дёргайтесь и не делайте выводы раньше времени :)

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2
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Александр Сизинцев

Интересно чего там вся Европа выложит

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0
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Миша Магадан

Соединённые Штаты и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%.
 вероятно так - союзники на 100%, а штаты на 0%

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2
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Александр Еремин

Да и хертс ним. Мы на счётах машинлернинг делать будем ... Пффыы. А некоторые даже калькуляторы на солнечных батарейках сохранили.

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2
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Василий Степанофф

Как же там дочь экс-губернатора Ставрополя живущая в США и балансом на карте ВТБ в 700 тыс. долларов будет скитаться

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2
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Цкуро Бесцветный

Подпадает ли под бан АМД, Интел, НВИДИА и т.д.?

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0
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Nan Nan

АМД, Интел и НВИДИА едут не из Штатов, я так понимаю

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Pavel Petel

Оно без разницы откуда едет, если будут в списке, то поставки будут только в черную.

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Денис Файзулин

учитывая дефицит хрен ты их получишь

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Askar Samanchiev

Скорее всего да.

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Andrey P.

есть инфа про открытие? если не сложно, поясните, что по нему вводят. спасибо!

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Timur Sobolev

Кстати, да. И что там с "Точкой"?

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Ildar S

Точка все валютные операции проводит через счета Открытия. Речь идет о включении банков, включая Открытие, в список SDN - блокировка всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическая изоляция от долларовой системы. ВТБ уже сообщил, что их карты за рубежом недоступны, но обмен валют каким-то образом продолжает работать в полном объеме. Я хз, как это технически выглядит, тут не мешало бы чтобы эксперт прокомментировал.

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Мария Моргунова

Страшно блять

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- -

Это не страшно. Страшно когда наши начнут как обычно сливать и дед скажет "ну фашисты коварные, видно там оккультный отряд шаманов СС колдует, надо их ядерной бомбой е*нуть".

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Миша Магадан

я ещё придумал - пусть Илон все Теслы заблочит!

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Askar Samanchiev

Райффайзенбанк и Тинькофф в этот момент:

🤡🤝🤡

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Antoniy1 Titov

Почему личные сануции против чиновников иаоегархов не вводят???

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Михаил Юдин

Одни паникёры

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Андрей Матросов

Нам на эти санкции вообще по боку, главное что люди теперь свободны

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SLO.ru

Ух! Кому это "вам"?

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Андрей Матросов

Здесь большинство из России?
Я имел ввиду жителей РФ

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Юности вольная птица

Какая у Вас говорящая фамилия.

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Шынгысхан Мусаханов

У царя фляга свистит...

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Василий Степанофф

Там не фляга, там котел взорвался и днище оторвало.

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Федор Андреев

"США анонсировали новые санкции"
Т.е. поддержки Wi-Fi 6 и NFC не будет? Даже новый бесполезный сервис "Озабоченность+ Max" не анонсировали. Эх...

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Против Спама

"Будут ограничены операции в долларах, евро, фунтах и иенах для российского бизнеса."

Ограничили... Видимо понимают, что полностью запретить не смогут. Нельзя будет ими расплачиваться, будем американскими президентами попу подтирать, раз больше ни на что эти бумажки уже не годны.

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- -

Давайте меняться. Вы мне бумажку с американским президентом таким с длинными волосами и лысиной на лбу, а я вам рулон туалетной бумаги. И вам приятней будет и мне хорошо. Можно Zewa, но если вы патриот, можно "54 метра" пару рулонов средней шершавости.

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Юности вольная птица

Скоро будут продавать застеклённый "доллар в день, "когда Земля остановилась". По 30-тке)

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Дмитрий Башкиров

Пока, по сути, никакой конкретики.

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Dimitri

Сезон санкций официально открылся. Теперь только совсем ленивый не будут санкционировать РФ.

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Андрей Бурков

Приложение на телефоне сбера можно удалять?

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Архитектурный бинокль

Почему вообще речь об отключении от SWIFT поднимается? Если его отключат как страны будут покупать что-то у РФ они в вагонах нал что-ли повезут?

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Artyom

Почему так, уважаемый

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Против Спама

За совкомбанк очень рад! Может, наконец-то, отье...бутся от россиян со своей назойливой рекламой "в знак благодарности хотим подарить вам карту рассрочки халва, за которую... "

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