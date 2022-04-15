Под уже утвержденные меры поддержки пока подходит не весь малый и средний бизнес.

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«Опора России» предложила расширить меры поддержки ИТ-отрасли так, чтобы они охватывали малый и средний бизнес и всех сотрудников компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо организации в Минцифры, его подлинность подтвердил представитель «Опоры России».

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Среди предложений:

Распространить меры поддержки для ИТ-компаний на всех сотрудников. В том числе отсрочку от призыва, льготную ипотеку и другие.

Причислить digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой, к ИТ-компаниям, которым положены меры поддержки.



Снять ограничения по возрасту для льготной ипотеки и установить минимальный порог доходов для её получения не выше 50 тысяч рублей в регионах и 100 тысяч в Москве.

Распространить отсрочку от армии не только на сотрудников с высшим образованием, но и на студентов колледжей.



Снизить НДФЛ для ИТ-компаний, что должно дать более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль.



В Минцифры сказали, что получили письмо и рассматривают предложения.

Сейчас на льготную ипотеку со ставкой 5% годовых могут претендовать специалисты от 22 до 45 лет со среднем уровнем зарплаты от 100 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 тысяч — в городах-миллионниках. Отсрочку от армии смогут получить ИТ-специалисты с высшим профильным образованием и стажем от года.