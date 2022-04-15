Право
Ледяной Орзэмэс

«Опора России» предложила Минцифры дать отсрочку от армии и другие льготы всем сотрудникам ИТ-компаний Статьи редакции

Под уже утвержденные меры поддержки пока подходит не весь малый и средний бизнес.

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«Опора России» предложила расширить меры поддержки ИТ-отрасли так, чтобы они охватывали малый и средний бизнес и всех сотрудников компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо организации в Минцифры, его подлинность подтвердил представитель «Опоры России».

Среди предложений:

  • Распространить меры поддержки для ИТ-компаний на всех сотрудников. В том числе отсрочку от призыва, льготную ипотеку и другие.
  • Причислить digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой, к ИТ-компаниям, которым положены меры поддержки.
  • Снять ограничения по возрасту для льготной ипотеки и установить минимальный порог доходов для её получения не выше 50 тысяч рублей в регионах и 100 тысяч в Москве.
  • Распространить отсрочку от армии не только на сотрудников с высшим образованием, но и на студентов колледжей.
  • Снизить НДФЛ для ИТ-компаний, что должно дать более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль.

В Минцифры сказали, что получили письмо и рассматривают предложения.

Сейчас на льготную ипотеку со ставкой 5% годовых могут претендовать специалисты от 22 до 45 лет со среднем уровнем зарплаты от 100 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 тысяч — в городах-миллионниках. Отсрочку от армии смогут получить ИТ-специалисты с высшим профильным образованием и стажем от года.

По данным «Опоры России», для малого бизнеса в регионах нынешние критерии, например, для льготной ипотеки станут проблемой. В организации считают, что допустимый возраст нужно повышать, а уровень зарплат снижать.

#новость #ит

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121 комментарий
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Vladislav S

Да поздняк уже, можно предложить хоть какие меры. Никто в это не поверит. Сегодня дадут отсрочку, завтра заберут. Лучшей мерой поддержки ИТ была бы отмена всех законов за последние 10 лет. Ну и запрет принимать новые еще на 20 лет

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Слегка Придурковатый

Смысл отменять все законы, если власть останется той же? Говоря твоими словами: сегодня отменят, завтра вернут.

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10 комментариев
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Grund1k

Не совсем согласен. Я студент 3 курса (не айти профиль, но я дополнительно учусь на айтишника). У меня нет реальной возможности свалить. Хотя бы год-два отсрочки после универа дадут мне возможность получить опыт и свалить нахер, если ничего не изменится. Это хотя бы надежда для таких 20-летних, как я.

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31 комментарий
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ROME

Представил ITшник с отсрочкой, с льготной ипотекой и отмененым НДФЛ выходит с пиздатого офиса и смотрит на новую реальность вокруг. Где сидят бабульки продают домашний хлам, по колено болото и ходят космонавты патруливуют улицу.

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leo krich

Офисы закроют для снижения расходов, айтишников переведут на удалёнку.

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3 комментария
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Алeкcандр Блoxин

Так и до отсутствия призывной армии дойдём. Отсрочка всем, кто компьютером умеет пользоваться. В верном направлении идём.

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Vladislav S

Давно пора отменить этот анахронизм, насколько он эффективен мы уже 50 дней наблюдаем. Призыв существует только по причине нахождения параноика чекистского у власти, который хочет чтобы все как в СССР.

Взрослый человек имеет право выбирать бегать ему с автоматом или нет. Отказ от невольничьего призыва поможет не только армии, но и всему обществу: повысится качество образования (в вузы пойдут не из-за армии), появится больше рабочей силы.

Призыв существует, так как любому чекисту и глубинному народу неприятна сама мысль о том, что кого-то нельзя вневолить, что кто-то полностью может распоряжаться своей жизнью

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25 комментариев
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Егор Томин

В целом думаю с таким темпами сделают роботов и будут онлайн сражения...

Вспомнил фильм Живая сталь

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Владимир Кондратьев

кто хочет пусть и служит. Чет среди тех кто "служил-мужик" не бегут на контракт организованными колоннами.

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badResistor

1) имеем проблему отъезда ИТ специалистов
2) создаем мнимые плюшки если компания регистрируется как ИТ компания
3) всех специалистов кто есть в компании ставим на учет
4) запрещаем/усложняем выезд ИТ специалистам
5) ПРОФИТ
6) ...
7) текущей власти прекращают верить даже те люди из ИТ кто их поддерживал

//тут еще важно не путать власть и государство

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Den Tockiy

4) запрещаем/усложняем выезд ИТ специалистам

Это как по подробнее? Сейчас есть запрет на вывоз валюты, вроде переезд не запрещен как таковой.

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4 комментария
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Кирилл Фотькин

Что за организация "Опора России"? Какое они имеют влияние и какие полномочия? Чем их инициатива отличается от бубнежа эникейщика Василия вечером на кухне?

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Hambala Fully

К сожалению, ничем. И это самое грустное.

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Sm0L

Бубнёж не бубнёж, а booking.com на ярд выставить могут )

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Дмитрий Филиппов

Это даже не пи$ец, экономика страны в упадке, придумали меры поддержки экономики - в виде отсрочки от армии мелких айтишников, с высокой зарплатой. Но теперь заживем!

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Oleg Solovev

Пока еще экономике не пиздец, к осени все начнется, причем везде в мире. Отсрочка от армии очень крутое решение, т.к. когда у тебя под боком Сомали, очень не хочеться туда попасть. А вот если уволишься и захочешь свалить, то в легкую сможешь повестку получить на границе, например. И все.

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5 комментариев
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Егор Томин

Важное дополнение!! На самозанятых или как минимум ИП на НПД ещё бы распространили (включили)...

Главное чтобы не затягивали со сроками принятия решения!

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badResistor

Нее, это сильно просто, надо чтобы заявку на предоставление отсрочки рассматривали 1-2 года)

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1 комментарий
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Hambala Fully

Рассказывали про льготную ипотеку сотрудникам ИТ-компаний

Дали только тем, у кого ЗП 250к+ и есть вышка

Рассказывали про отмену НДФЛ для ИТ-компаний
)))))))))

Рассказывали про отсрочку доя сотрудников ИТ-компаний

Отсрочку получат только те, у кого есть вышка, и кто проходит по специальностям в перечне

Пакет называется «мы не хотим, чтобы ит-спецы уезжали»

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Pavel Loginov

Я что-то пропустил? Ипотеку ведь просто пообещали. А обещание ипотеки и собственно ипотека — большая разница.

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2 комментария
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Phonk && Shitpost

Противоречие?

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Сергей Щукин

Уточнение

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3 комментария
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Аполлон Степанов

Проблема всех государственных образований и объединений типо Опоры России в том, что они не говорят то, что нужно говорить.

Вместо всяких Опор сделали бы лучше форум, на котором дали бы высказаться и крупным и малым ИТшникам.

Государство бы вышло, для начало извинилось, а потом бы сказало, что мы слушаем вас и сделаем всё что хотите.

Есть две ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Указанные меры никак не помогут получать прибыль, в первую очередь из-за рубежа. И поэтому компании будут вынуждены уехать, и они будут уезжать.
2. Указанные меры никак не решают того, что вы будущем повторится подобная дичь.

Прибыль и риски, вот главные вопросы. И ни один из них ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ, И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.

Государство должно понять, что оно не может и не должно жить по старому. Оно должно измениться. Прекратить клепать мнимые двери и бумажную поддержку, которая не помогает и не решает вопросы.

Но я думаю, что страна быстрее рухнет, нежели чиновники осознают свою вину, меру, степень, глубину ...

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Слегка Придурковатый

А они там расписали, что в их системе координат означает "ИТ-компания"?

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Ilya Krylov

Прошедшие аккредитацию как ИТ-компания, очевидно:
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/

Аккредитация ИТ-компаний
Аккредитация ИТ-компаний
digital.gov.ru
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Alexey Bo

Все зависит от ОКВЭДА, очевидно же

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1 комментарий
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Дима Романофф

Есть мнение, что всем подавшим заявку на отсрочку от армии поставят степень секретности и запретят выезд

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Nice Man

Есть мнение у комментаторов)

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semen matrasov

Путин создал «межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры». Возглавил её главный кампухтерщик из окружения деда: Дмитрий Медведев))))

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Федор Мрак

говоря языком "айтишника" - все это костыли и заплатки на фоне того например, что обязательная продажа "экспортерами" 80% инкам в валюте, да и невозможность получить и свободно распоряжаться остальными 20%. Вообще неоправданное существование странной процедуры называемой громко "Валютный Контроль".
Мне вот интересно - вижу статьи где плачут, что ай яй яй экспортеры дофига продают валюты, а импортеры столько сейчас не осваивают и вот беда - никому столько валюты не надобно. С логикой все норм?! Нафига тогда у мелких индивидуальных айтишников и малого айти бизнеса изымается валюта (при чем цифирки на счетах гоняются из токена одной валюты в токены другой валюты и все это с потерями на обменах)??? Не изымайте (уберите правило 80%). Мы все равно тратим локально деньги в рублях, но только производили раньше обмен тогда, когда это было необходимо, и не всегда по лучшему курсу, но это был к примеру мой выбор и моя ответственность когда и сколько менять.
Закупился попкорном (успел закупиться) - с большим интересом буду наблюдать развитие ситуации. Мое мнение - все эти меры костыли, ненадежное решение частных кейсов :-)

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Nice Man

А что тут обсуждают? Хотелки ничего не решающей партии?)

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Дмитрий Ковач

Эта страта догоняла Португалию по ВВП на душу населения если чо..) интересно, может фуражка Гитлера в храме войны не на ту сторону света повёрнута, о этого может все беды

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1 2

Ещё было бы хорошо распространить льготы на it отделы в компаниях, организациях. Или кто-то думает, что сис админу льготы не нужны?

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Сергей Аликин

Вообще, хорошо бы распространить льготы на всех сотрудников.
А вы думаете тете Клаве-уборщице льготы не нужны???

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Pavel Klimov

А что, кто-то думает, что льготы нужны только айтишникам? Вопрос же не в том, кому нужны, а в том, как сделать вид, но особо не давать.

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Александр

А чем остальные ребята, не из IT - хуже айтишников и должны служить и возможно умирать ни за что....

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