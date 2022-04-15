«Опора России» предложила Минцифры дать отсрочку от армии и другие льготы всем сотрудникам ИТ-компаний Статьи редакции
Под уже утвержденные меры поддержки пока подходит не весь малый и средний бизнес.
«Опора России» предложила расширить меры поддержки ИТ-отрасли так, чтобы они охватывали малый и средний бизнес и всех сотрудников компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо организации в Минцифры, его подлинность подтвердил представитель «Опоры России».
Среди предложений:
- Распространить меры поддержки для ИТ-компаний на всех сотрудников. В том числе отсрочку от призыва, льготную ипотеку и другие.
- Причислить digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой, к ИТ-компаниям, которым положены меры поддержки.
- Снять ограничения по возрасту для льготной ипотеки и установить минимальный порог доходов для её получения не выше 50 тысяч рублей в регионах и 100 тысяч в Москве.
- Распространить отсрочку от армии не только на сотрудников с высшим образованием, но и на студентов колледжей.
- Снизить НДФЛ для ИТ-компаний, что должно дать более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль.
В Минцифры сказали, что получили письмо и рассматривают предложения.
Сейчас на льготную ипотеку со ставкой 5% годовых могут претендовать специалисты от 22 до 45 лет со среднем уровнем зарплаты от 100 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 тысяч — в городах-миллионниках. Отсрочку от армии смогут получить ИТ-специалисты с высшим профильным образованием и стажем от года.
По данным «Опоры России», для малого бизнеса в регионах нынешние критерии, например, для льготной ипотеки станут проблемой. В организации считают, что допустимый возраст нужно повышать, а уровень зарплат снижать.
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Да поздняк уже, можно предложить хоть какие меры. Никто в это не поверит. Сегодня дадут отсрочку, завтра заберут. Лучшей мерой поддержки ИТ была бы отмена всех законов за последние 10 лет. Ну и запрет принимать новые еще на 20 лет
Смысл отменять все законы, если власть останется той же? Говоря твоими словами: сегодня отменят, завтра вернут.
Не совсем согласен. Я студент 3 курса (не айти профиль, но я дополнительно учусь на айтишника). У меня нет реальной возможности свалить. Хотя бы год-два отсрочки после универа дадут мне возможность получить опыт и свалить нахер, если ничего не изменится. Это хотя бы надежда для таких 20-летних, как я.
Представил ITшник с отсрочкой, с льготной ипотекой и отмененым НДФЛ выходит с пиздатого офиса и смотрит на новую реальность вокруг. Где сидят бабульки продают домашний хлам, по колено болото и ходят космонавты патруливуют улицу.
Офисы закроют для снижения расходов, айтишников переведут на удалёнку.
Так и до отсутствия призывной армии дойдём. Отсрочка всем, кто компьютером умеет пользоваться. В верном направлении идём.
Давно пора отменить этот анахронизм, насколько он эффективен мы уже 50 дней наблюдаем. Призыв существует только по причине нахождения параноика чекистского у власти, который хочет чтобы все как в СССР.
Взрослый человек имеет право выбирать бегать ему с автоматом или нет. Отказ от невольничьего призыва поможет не только армии, но и всему обществу: повысится качество образования (в вузы пойдут не из-за армии), появится больше рабочей силы.
Призыв существует, так как любому чекисту и глубинному народу неприятна сама мысль о том, что кого-то нельзя вневолить, что кто-то полностью может распоряжаться своей жизнью
В целом думаю с таким темпами сделают роботов и будут онлайн сражения...
Вспомнил фильм Живая сталь
кто хочет пусть и служит. Чет среди тех кто "служил-мужик" не бегут на контракт организованными колоннами.
1) имеем проблему отъезда ИТ специалистов
2) создаем мнимые плюшки если компания регистрируется как ИТ компания
3) всех специалистов кто есть в компании ставим на учет
4) запрещаем/усложняем выезд ИТ специалистам
5) ПРОФИТ
6) ...
7) текущей власти прекращают верить даже те люди из ИТ кто их поддерживал
//тут еще важно не путать власть и государство
4) запрещаем/усложняем выезд ИТ специалистам
Это как по подробнее? Сейчас есть запрет на вывоз валюты, вроде переезд не запрещен как таковой.
Что за организация "Опора России"? Какое они имеют влияние и какие полномочия? Чем их инициатива отличается от бубнежа эникейщика Василия вечером на кухне?
К сожалению, ничем. И это самое грустное.
Бубнёж не бубнёж, а booking.com на ярд выставить могут )
Это даже не пи$ец, экономика страны в упадке, придумали меры поддержки экономики - в виде отсрочки от армии мелких айтишников, с высокой зарплатой. Но теперь заживем!
Пока еще экономике не пиздец, к осени все начнется, причем везде в мире. Отсрочка от армии очень крутое решение, т.к. когда у тебя под боком Сомали, очень не хочеться туда попасть. А вот если уволишься и захочешь свалить, то в легкую сможешь повестку получить на границе, например. И все.
Важное дополнение!! На самозанятых или как минимум ИП на НПД ещё бы распространили (включили)...
Главное чтобы не затягивали со сроками принятия решения!
Нее, это сильно просто, надо чтобы заявку на предоставление отсрочки рассматривали 1-2 года)
Рассказывали про льготную ипотеку сотрудникам ИТ-компаний
Дали только тем, у кого ЗП 250к+ и есть вышка
Рассказывали про отмену НДФЛ для ИТ-компаний
)))))))))
Рассказывали про отсрочку доя сотрудников ИТ-компаний
Отсрочку получат только те, у кого есть вышка, и кто проходит по специальностям в перечне
Пакет называется «мы не хотим, чтобы ит-спецы уезжали»
Я что-то пропустил? Ипотеку ведь просто пообещали. А обещание ипотеки и собственно ипотека — большая разница.
Противоречие?
Уточнение
Проблема всех государственных образований и объединений типо Опоры России в том, что они не говорят то, что нужно говорить.
Вместо всяких Опор сделали бы лучше форум, на котором дали бы высказаться и крупным и малым ИТшникам.
Государство бы вышло, для начало извинилось, а потом бы сказало, что мы слушаем вас и сделаем всё что хотите.
Есть две ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:
1. Указанные меры никак не помогут получать прибыль, в первую очередь из-за рубежа. И поэтому компании будут вынуждены уехать, и они будут уезжать.
2. Указанные меры никак не решают того, что вы будущем повторится подобная дичь.
Прибыль и риски, вот главные вопросы. И ни один из них ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ, И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.
Государство должно понять, что оно не может и не должно жить по старому. Оно должно измениться. Прекратить клепать мнимые двери и бумажную поддержку, которая не помогает и не решает вопросы.
Но я думаю, что страна быстрее рухнет, нежели чиновники осознают свою вину, меру, степень, глубину ...
А они там расписали, что в их системе координат означает "ИТ-компания"?
Прошедшие аккредитацию как ИТ-компания, очевидно:
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
Все зависит от ОКВЭДА, очевидно же
Есть мнение, что всем подавшим заявку на отсрочку от армии поставят степень секретности и запретят выезд
Есть мнение у комментаторов)
Путин создал «межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры». Возглавил её главный кампухтерщик из окружения деда: Дмитрий Медведев))))
говоря языком "айтишника" - все это костыли и заплатки на фоне того например, что обязательная продажа "экспортерами" 80% инкам в валюте, да и невозможность получить и свободно распоряжаться остальными 20%. Вообще неоправданное существование странной процедуры называемой громко "Валютный Контроль".
Мне вот интересно - вижу статьи где плачут, что ай яй яй экспортеры дофига продают валюты, а импортеры столько сейчас не осваивают и вот беда - никому столько валюты не надобно. С логикой все норм?! Нафига тогда у мелких индивидуальных айтишников и малого айти бизнеса изымается валюта (при чем цифирки на счетах гоняются из токена одной валюты в токены другой валюты и все это с потерями на обменах)??? Не изымайте (уберите правило 80%). Мы все равно тратим локально деньги в рублях, но только производили раньше обмен тогда, когда это было необходимо, и не всегда по лучшему курсу, но это был к примеру мой выбор и моя ответственность когда и сколько менять.
Закупился попкорном (успел закупиться) - с большим интересом буду наблюдать развитие ситуации. Мое мнение - все эти меры костыли, ненадежное решение частных кейсов :-)
А что тут обсуждают? Хотелки ничего не решающей партии?)
Эта страта догоняла Португалию по ВВП на душу населения если чо..) интересно, может фуражка Гитлера в храме войны не на ту сторону света повёрнута, о этого может все беды
Ещё было бы хорошо распространить льготы на it отделы в компаниях, организациях. Или кто-то думает, что сис админу льготы не нужны?
Вообще, хорошо бы распространить льготы на всех сотрудников.
А вы думаете тете Клаве-уборщице льготы не нужны???
А что, кто-то думает, что льготы нужны только айтишникам? Вопрос же не в том, кому нужны, а в том, как сделать вид, но особо не давать.
А чем остальные ребята, не из IT - хуже айтишников и должны служить и возможно умирать ни за что....