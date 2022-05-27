Право
Маша Цепелева

Путин подписал указ о переводе денег правообладателям за музыку и фильмы на спецсчета Статьи редакции

У иностранных компаний будет к ним доступ только с разрешения правительственной комиссии.

  • Согласно указу, рассчитываться в рублях через специально открытые банковские счета можно с правообладателями, которые связаны с «недружественными» странами, публично поддержали санкции в отношении России, запретили использовать свои разработки и товарные знаки из-за санкций. Также на компании, которые прекратили или приостановили работу в стране, дискредитируют российскую армию, «в неприличной форме» выражают неуважение к России, её обществу, властям и официальным символам, в том числе в интернете.
  • Счёт будет открыт на имя правообладателя, для этого не нужно его присутствие при открытии. Список банков, в которых их можно завести, определит правительство. После открытии счёта банк обязан сообщить об этом и передать реквизиты правообладателю — по почте, электронным письмом или по телефону.
  • До согласия правообладателя должник может не переводить деньги на спецсчёт и пользоваться правами на музыку, фильмы и другое как раньше. Согласием на перевод может считаться, если правообладатель опубликовал у себя на сайте реквизиты спецсчёта.
  • Правообладатель может списать деньги со счёта или перевести их на другой в любом банке только с разрешения специальной правительственной комиссии.
  • Указ вступил в силу с 27 мая. Правительство должно определить банки для открытия счетов и правила работы комиссии в течение 10 дней.
  • Накануне музыкальные лейблы и онлайн-кинотеатры выступили против перевода денег на спецсчета. Они считают, что указ ограничит доступ к деньгам для выплат артистам и работникам лейблов и приведет к массовому расторжению договоров на зарубежные фильмы и сериалы, считают в компаниях.

#новость

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84 комментария
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Егор Павлов

Сколько же потом разгребать этих указов. Такие глупые стариковские решения.

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тоесть вы не рассматриваете вариант что g7 посчитает убытки, и прибыль от украины и решит что нафиг им нужны фашисты - попросят путина вернуться? демократы и их медиа диктат не вечны - вон маск уже озвучил ситуацию с пропагандой и культурой отмены

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21 комментарий
Freddy

Все правильно, умный политик этот Путин. Не зря правит страной более 20 лет.
Можно и послать этих иностранных правообладателей к чертям и не платить ни копейки. Пусть сосут, а мы будем скачивать, как по старинке, с торрентов.

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Добрый Песец
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15 комментариев
Александр Добриневский

А что будут делать работники российских компаний которые поставляют легальный контент?

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3 комментария
nochnoy.ru

Шаг 1: разрешаем параллельный импорт
Шаг 2: создаём спецсчета для правообладателей
Я правильно понимаю что это способ честно пиздить западные фильмы и софт? При этом говоря что ничего не спизжено, деньги на ваших счетах. При этом достп к счетам мы вам дадим если будете себя хорошо вести.
Ну примерно как с нами запад поступил?

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Пётр Петров

1. Запад честно предупредил, что за развязывание войны будут последствия.
2. Российские власти говорили, что не будут нападать на Украину.
3. Виноват Запад.
🤷‍♂️

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3 комментария
Mr. Anderson

Денег на счетах не будет, пока те не скажут, что согласны на эту схему. Так что только п.1

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5 комментариев
Аркадий Дорога

Russian reversal!!!

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Anton Prokhorov

А ведь это, по сути, неявная цензура - ни один вменяемый правообладатель в это влезать не будет, а, значит, не будет издавать, а значит, не будет иметь российский рынок ввиду вообще. И государство тут как бы не причём - мол, мы им дали все условия, а они сами не заходят приходить. Россию, по сути, вычеркнут с карты медиамагнаты.

Приготовьтесь к тому, что, например, забугорные киноновинки теперь будут качаться с торрентов в любительском переводе или оригинале, а в кинотеатрах будут идти пердильные комедии от одобренных государством юмористов и фильмы про героические подвиги дедов.
Ещё один элемент паззла "неосовок" сложился. Через 5-10 лет от былой интеграции с западным миром останутся лишь воспоминания да устаревшие предметы быта и электроники. Вообще, по сути, сейчас происходит технологический и духовный откат куда-то в начало восьмидесятых, к махровой андроповщине и красному реваншизму под новым соусом - все ныне на ладан дышащие остатки глобализации и интеграции в мировую экономику решено демонтировать и строить новый Союз на, в сущности, тех же идеях, что за 70 лет доказали свою несостоятельность под новой вывеской.
Я бы советовал бежать, потому что ничем хорошим это не кончится точно.

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Хозяин

У иностранных компаний будет к ним спецдоступ только со спецразрешения правительственной спецкомиссии.

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Макс Бруквин

До введения партсобраний и выездных виз осталось....

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Давудов Расул

Специфичное поддержание экономики

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Андрей

Хана онлайн сервисам

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MEGAtraXXXer666

Так а что хуже стало?

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Mike Androg

Блять опять ватные фантазии как все погибнут без паРашки. Посмотри просто долю российских пользователей например в Нетфликс. Это хуй с zалупой.... И так везде

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Максим Мюллер

Ну теперь про лицензионную музыку и фильмы от западных издателей можно надолго забыть. Не будут они в это всё лезть. Какие-то спецсчета открывать, и деньги с них можно снять только с разрешения какой-то комиссии. Да гори оно всё огнём, просто не поставляем контент в России и точка.

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Sato мать его Nakomura

Лажа какая то. В чем прикол. Разъяснительную бригаду пожалуйста

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S.Capusta

Вам требуется консультация узкого специалиста - ебанолога. Ебанолог, бесстрашный объясняльщик происходящего.

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fffggg gggfff

кинопоиск и яндескс.музыка всё

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evilnw

Что-то путин совсем плох стал. Раньше всякую дичь оправдывал тем, что "Народ попросил", "Ветераны попросили", "8 лет". Сейчас его вообще НИКТО не просил и он решил выкатить какой-то левый закон.

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Nomad from Mordor

специальные счета специальной операции

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Тот, на кого написали донос

Он реально думает, что прогнет весь мир? Он там в Цивилизацию играет что ли, или Макара обслушался?

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Рикардо Иванов

Ну что же, будем слушать только GAYAZOV$ BROTHER$ и ходить в кино на "Ботан и Супербаба"

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Василий Степанофф

Я правильно понимаю, что во время спецоперации выплаты правообладателям будет разрешать спецкомиссия и только на спецсчета?

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Джавахарлал Неру

И по спецоснованиям.
На спецусловиях, разумеется 😉

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Симеон Обедов

Ну "можно", но "не нужно", сервисы же сами сказали, что не будут такими заниматься, ведь это плохо и пиратство, да?

Или по прежнему ожидаем изменения риторики? Что "можно" значит "нужно"?

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Дарья Смолякова

Закон Моргенштерна
Можно предположить, что иноагентам исполнителям, блогерам "национал-предателям" и нескрепным правообладателям комиссия не одобрит доступ к деньгам.

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Устойчивый чайник

Слышу голос из прекрасного далека....🤣

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Castle Bravo

Мммда

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Илья Петраков

winamp выкапывают из гроба

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Cyril Ganev

они там вообще уже j[etkb чтоли ,kznm?

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Daily Science

Все у них "спец"
Я сразу "Геном" Лукьяненко вспоминаю

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iMHO Tech

Это лишнее, деньги здесь в стране нужны

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Келлер

Короче ещё один шаг к СНГ ПГТ

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Константин Сокол

а паралельный импорт музыки тоже будет?

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Dimitri

А правообладателям этот Геморой вообще сдался? Вроде их дофига и так с рынка РФ ушло. Теперь и остальные свалят.

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