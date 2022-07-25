Право
Зенитный украинец

Суд оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции

Данные попали в открытый доступ в начале мая.

  • Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда. Согласно постановлению, его вынесли 8 июля.
  • О продаже в даркнете 30 млн строк личных данных клиентов «Гемотеста» в начале мая сообщил сервис разведки утечек информации DLBI. В «Гемотесте» заявили, что начали внутреннее служебное расследование.
  • В мае Роскомнадзор провёл внеплановую проверку деятельности «Гемотеста», следует из решения. Доступ к данным предоставил сотрудник компании, а злоумышленникам удалось скачать более 300 ГБ информации с персональными данными клиентов.
  • На заседании защитники «Гемотеста» признали факт хакерской атаки и отметили, что данные скачивали фрагментами по 3 ГБ. При этом они попросили прекратить дело, поскольку вины компании в выгрузке не было.
  • В конце февраля 2022 года произошла утечка данных клиентов СДЭК, а 1 марта об утечке сообщила «Яндекс Еда» — в апреле сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега», а 20 мая об утечке телефонов и данных о заказах пользователей рассказал Delivery Club. В июне исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains, пользователей «Умного дома» от «Ростелекома» и «Яндекс Практикума».
  • Минцифры готовит изменения в законопроект о наказаниях за утечки данных пользователей: за первый случай компаниям придётся заплатить фиксированный штраф — его размер будет зависеть от объёма информации, попавшей в открытый доступ. Второй штраф будет оборотным.

#новость #гемотест

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45 комментариев
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 Вадим Д.

Тариф «Стандартный» – сливайте данные, оплачивайте 60 000 ₽ в третье окошко.

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Стерлядка Вяленая

Карта магазина есть?
-да, и баллы все спишите

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Екатерина Продавцова
Суд оштрафовал Google на 21 млрд рублей за «фейки о российской армии» на YouTube

Тариф «Иноагент» - за оплатой мы прийдем к вам сами.

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Viktor Mann

"они попросили прекратить дело, поскольку вины компании в выгрузке не было" (с)

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Вадим Д.

Хехе, типа: да прекращайте вы уже это дело, пойдёмте чай пить. (-:

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Кирилл Баскус
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Сергей Крапивин

А чего сраться? И так всё понятно. Правосудие гопников: «А ну, заплати сто тысяч миллионов! А, ты с нашего раёна? Тогда 60тр»

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Денис

Простите, сколько стоит медицинская тайна?

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Денис
3 мая Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в сеть утекли данные 30 млн клиентов «Гемотеста».

30.000.000 / 60.000 = 500.
500 рублей в общем-то

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alex
30.000.000 / 60.000 = 500

весёлая арифметика :)

60 000 / 30 000 000 = 0.002 р/клиент

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Денис

Хреновый математик я)

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Сергей Крапивин

возможно, вы только что случайно раскрыли правило расчёта штрафа!

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alex

а вот не удивлюсь

- сколько там человек?
- 30 миллионов
- давай 500р за каждого
- 30млн делить на 500 итого 60т.р.
- нормально, выписывай протокол

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Стерлядка Вяленая

а не показалась ли вам странной обратная проверка? Что если 500 руб за чела, а таких было 30 лямов, то никак не могло в итоге получиться 60к ?)))

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Vitaly Tolstykh
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством
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Ret Oror

Норм посчитал😂
Так то 0,2 копейки все три анализы стоят

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RomanAno

Что ты считаешь?) 500 рублей за что? Наверное ты хотел посчитать сколько стоит 1шт личных данных? Тогда 60к дели на 30млн. 1шт будет 0.2 коп)

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Сергей Крапивин

вы ещё про банковскую спросите

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Maksim Georgiev

Вы платить по карте или по безналу будете?

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Никита Tipaev

В этот же момент Китайские власти оштрафовали DiDi taxi на несколько милдиардов, за неправильное хранение данные пользователей. 🤨

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Сергей Крапивин

(ожидаемо, но всё же) … так у нас бы DiDi тоже оштрафовали на несколько миллиардов)

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Andrey Gordeev

Понятное дело, что вопросы не к суду, а к законодателю, но… 60 тыс. - это даже не смешно

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Pavel Voronin

да-да, именно так у нас законодатель "защищает" интересы русскоязычного населения, чо ;-)

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Noblesse. tv
злоумышленникам удалось скачать более 300 ГБ информации с персональными данными клиентов.
защитники «Гемотеста» признали факт хакерской атаки и отметили, что данные скачивали фрагментами по 3ГБ.

Сами себя топят- фактически получается, что была не одна утечка, а 100 утечек :)

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Екатерина Продавцова

Скорее одна и 99 обновлений в пакете.

что данные скачивали фрагментами по 3 ГБ.

Ведь не указано за какой период качались то данные:)

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Алексей Терно

По подписке

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Dmitry Pasyutin

Гемотест уже объявил банкротство?

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Стерлядка Вяленая

Не, взяли в долг у метро. Благо сумма небольшая, за полгода расплатятся, наверное.

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Михаил Емельченков

Пора уже вводить обязательную страховку от утечек чувствительных данных. Чтоб потом страховая каждому пострадавшему компенсацию выдавала. Нам-то, гражданам, что с этого штрафа, хоть он 60 тыщ, хоть 60 миллионов, данные-то уже утекли.

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Стерлядка Вяленая

Да устроились реально круто. Компания проебала данные Васи, Вася пострадал. За это государство получило денег. А причем тут государство вообще?!!

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Волоцкой Дмитрий

Ну как же, эти деньги пойдут на развитие страны, что поможет людям. Изи

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Стерлядка Вяленая

Если бы эти деньги, или, хотя бы, 50% от них пошли пострадавшим - помощь была бы куда лучше, и у людей не было бы такого осадка. А то как СДЭК вот, слил мои данные в мае, мне теперь каждую неделю всякие полковники из фсб звонят с уверениями, что мой счет в сбербанке уже взломали, я мучаюсь, а деньги получило гос-во за это. Отличный подход.

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Владислав

Людям, которые сидят у кормушки)

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Stanislav

С такими штрафами конечно же никто в безопасность не будет вкладываться. Просто смешно

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Viktor Mann

Судя по их сайту - "Биохимия 13 показателей" за 2190 - штраф отобьют за 30 заказов.
Мафия при потворстве государства.

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Sergey

себестоимость не 0 рублей

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Дмитрий

Сообщение удалено

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Владислав

Конечное правительство. Сначала обязать хранить эти данные, а потом ещё и штрафовать за утечки ещё и оборотными штрафами. Жадности и страху нет предела.

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Стерлядка Вяленая

Для того и обязывало. Вы вот все считаете, что в государстве дебилы одни сидят, а фиг там, то, что они делают сегодня, поспособствует увеличению их прибыли завтра. Так что молодцы!

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Viktor Mann

А, ок. Вины компании в выгрузке данных не было, вина была только в загрузке и ненадлежащей защите и хранении. - а это кардинально меняет дело.
ОПРАВДАТЬ!. ну и 60 тыс на судебные издержки.

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Betty Boop

Конец компании! Впрочем, потом как обычно окажут поддержку. Ведь не просто так он получал госзаказы на миллиард в 2020, например.

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Stanislav Baranovskiy

сурово конечно

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Ret Oror

Опять эта магическая цифра

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Михаил

#своихнебросаем

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Soshilov Igor
При этом они попросили прекратить дело, поскольку вины компании в выгрузке не было.

ААААААААААААААААААА

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