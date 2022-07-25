Суд оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей Статьи редакции
Данные попали в открытый доступ в начале мая.
- Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда. Согласно постановлению, его вынесли 8 июля.
- О продаже в даркнете 30 млн строк личных данных клиентов «Гемотеста» в начале мая сообщил сервис разведки утечек информации DLBI. В «Гемотесте» заявили, что начали внутреннее служебное расследование.
- В мае Роскомнадзор провёл внеплановую проверку деятельности «Гемотеста», следует из решения. Доступ к данным предоставил сотрудник компании, а злоумышленникам удалось скачать более 300 ГБ информации с персональными данными клиентов.
- На заседании защитники «Гемотеста» признали факт хакерской атаки и отметили, что данные скачивали фрагментами по 3 ГБ. При этом они попросили прекратить дело, поскольку вины компании в выгрузке не было.
- В конце февраля 2022 года произошла утечка данных клиентов СДЭК, а 1 марта об утечке сообщила «Яндекс Еда» — в апреле сервис оштрафовали на 60 тысяч рублей. 28 марта исследователь нашёл в открытом доступе базу данных сервиса доставки еды «2 Берега», а 20 мая об утечке телефонов и данных о заказах пользователей рассказал Delivery Club. В июне исследователи нашли в открытом доступе базу с именами и телефонами клиентов GeekBrains, пользователей «Умного дома» от «Ростелекома» и «Яндекс Практикума».
- Минцифры готовит изменения в законопроект о наказаниях за утечки данных пользователей: за первый случай компаниям придётся заплатить фиксированный штраф — его размер будет зависеть от объёма информации, попавшей в открытый доступ. Второй штраф будет оборотным.
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Тариф «Стандартный» – сливайте данные, оплачивайте 60 000 ₽ в третье окошко.
Карта магазина есть?
-да, и баллы все спишите
Тариф «Иноагент» - за оплатой мы прийдем к вам сами.
"они попросили прекратить дело, поскольку вины компании в выгрузке не было" (с)
Хехе, типа: да прекращайте вы уже это дело, пойдёмте чай пить. (-:
А чего сраться? И так всё понятно. Правосудие гопников: «А ну, заплати сто тысяч миллионов! А, ты с нашего раёна? Тогда 60тр»
Простите, сколько стоит медицинская тайна?
30.000.000 / 60.000 = 500.
500 рублей в общем-то
весёлая арифметика :)
60 000 / 30 000 000 = 0.002 р/клиент
Хреновый математик я)
возможно, вы только что случайно раскрыли правило расчёта штрафа!
а вот не удивлюсь
- сколько там человек?
- 30 миллионов
- давай 500р за каждого
- 30млн делить на 500 итого 60т.р.
- нормально, выписывай протокол
а не показалась ли вам странной обратная проверка? Что если 500 руб за чела, а таких было 30 лямов, то никак не могло в итоге получиться 60к ?)))
Норм посчитал😂
Так то 0,2 копейки все три анализы стоят
Что ты считаешь?) 500 рублей за что? Наверное ты хотел посчитать сколько стоит 1шт личных данных? Тогда 60к дели на 30млн. 1шт будет 0.2 коп)
вы ещё про банковскую спросите
Вы платить по карте или по безналу будете?
В этот же момент Китайские власти оштрафовали DiDi taxi на несколько милдиардов, за неправильное хранение данные пользователей. 🤨
(ожидаемо, но всё же) … так у нас бы DiDi тоже оштрафовали на несколько миллиардов)
Понятное дело, что вопросы не к суду, а к законодателю, но… 60 тыс. - это даже не смешно
да-да, именно так у нас законодатель "защищает" интересы русскоязычного населения, чо ;-)
защитники «Гемотеста» признали факт хакерской атаки и отметили, что данные скачивали фрагментами по 3ГБ.
Сами себя топят- фактически получается, что была не одна утечка, а 100 утечек :)
Скорее одна и 99 обновлений в пакете.что данные скачивали фрагментами по 3 ГБ.
Ведь не указано за какой период качались то данные:)
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Гемотест уже объявил банкротство?
Не, взяли в долг у метро. Благо сумма небольшая, за полгода расплатятся, наверное.
Пора уже вводить обязательную страховку от утечек чувствительных данных. Чтоб потом страховая каждому пострадавшему компенсацию выдавала. Нам-то, гражданам, что с этого штрафа, хоть он 60 тыщ, хоть 60 миллионов, данные-то уже утекли.
Да устроились реально круто. Компания проебала данные Васи, Вася пострадал. За это государство получило денег. А причем тут государство вообще?!!
Ну как же, эти деньги пойдут на развитие страны, что поможет людям. Изи
Если бы эти деньги, или, хотя бы, 50% от них пошли пострадавшим - помощь была бы куда лучше, и у людей не было бы такого осадка. А то как СДЭК вот, слил мои данные в мае, мне теперь каждую неделю всякие полковники из фсб звонят с уверениями, что мой счет в сбербанке уже взломали, я мучаюсь, а деньги получило гос-во за это. Отличный подход.
Людям, которые сидят у кормушки)
С такими штрафами конечно же никто в безопасность не будет вкладываться. Просто смешно
Судя по их сайту - "Биохимия 13 показателей" за 2190 - штраф отобьют за 30 заказов.
Мафия при потворстве государства.
себестоимость не 0 рублей
Сообщение удалено
Конечное правительство. Сначала обязать хранить эти данные, а потом ещё и штрафовать за утечки ещё и оборотными штрафами. Жадности и страху нет предела.
Для того и обязывало. Вы вот все считаете, что в государстве дебилы одни сидят, а фиг там, то, что они делают сегодня, поспособствует увеличению их прибыли завтра. Так что молодцы!
А, ок. Вины компании в выгрузке данных не было, вина была только в загрузке и ненадлежащей защите и хранении. - а это кардинально меняет дело.
ОПРАВДАТЬ!. ну и 60 тыс на судебные издержки.
Конец компании! Впрочем, потом как обычно окажут поддержку. Ведь не просто так он получал госзаказы на миллиард в 2020, например.
сурово конечно
Опять эта магическая цифра
#своихнебросаем
ААААААААААААААААААА