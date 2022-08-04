Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации Статьи редакции
Штрафы за работу без регистрации оставят.
- Минюст предложил внести изменения в УК, в частности — отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
- При этом бизнесмены могут нести ответственность по иным статьям УК, например, за уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность либо по ст. 14 КоАП — она предполагает штрафы от 500 до 2000 рублей за работу без регистрации или лицензии.
- Кроме того, ведомство предлагает убрать из УК три экономические статьи: за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в межевой план и злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах.
- Также Минюст предложил повысить планку максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье о мошенничестве: значительного — с 10 тысяч до 25 тысяч рублей, крупного — с 3 млн до 4,5 млн рублей и особо крупного — с 12 млн до 18 млн рублей.
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Шли к рынку, пришли к базару
к маркетплейсам пришли
Тот же базар, только в интернете
а без смс?
И без СМС
Потому что даже смски дорожают
А легализуйте обнал, а?)
Ура! Предпринимательские рынки, считай, узаконили (-:
— Ты кто, сопля?
— Я бизнесмен, без регистрации и СМС.
Прикольно. Ввели эскроу счета, чтобы обезопасить покупателей от недобросовестных застройщиков(читай, как повысить стоимость жилья и убрать мелких конкуретнов), а теперь хотят, что бы продавали векселя на будущие хаты без уголовного преследования. Норм, че.
Толкните меня, кто-нибудь. Ток не под Хаммер
Под Камаз патриотичней
Под ларгус электрический
это Пирожок?
Очередная деградация рынка. Рашка, вперёд!
Т.е. если бы ответственность ужесточали было бы лучше?
Фух, ну хорошо хоть, что 90-ые уже позади!
Хотя подождите...
От направления зависит) до 24 были позади, после - тем более позади) всегда на шаг позади
То есть теперь всякие приколюхи типа БАДов из всякой неведомой херни станут явью?
Да вроде они и сейчас не бедствуют, БАДы вообще никуда не пропадали
Одной рукой лечим, другой - калечим. Посмотрим к чему это приведёт.
"Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации"
- в этом месяце.