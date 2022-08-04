Право
Питерский колос

Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации Статьи редакции

Штрафы за работу без регистрации оставят.

  • Минюст предложил внести изменения в УК, в частности — отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
  • При этом бизнесмены могут нести ответственность по иным статьям УК, например, за уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность либо по ст. 14 КоАП — она предполагает штрафы от 500 до 2000 рублей за работу без регистрации или лицензии.
  • Кроме того, ведомство предлагает убрать из УК три экономические статьи: за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в межевой план и злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах.
  • Также Минюст предложил повысить планку максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье о мошенничестве: значительного — с 10 тысяч до 25 тысяч рублей, крупного — с 3 млн до 4,5 млн рублей и особо крупного — с 12 млн до 18 млн рублей.

#новость #минюст

797 просмотров
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21 комментарий
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Металлический Гоша

Шли к рынку, пришли к базару

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Daniil Levi

к маркетплейсам пришли

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Евгений Широков

Тот же базар, только в интернете

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Sergey Vasiliev

а без смс?

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Вадим Д.

И без СМС

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Алекс Петров

Потому что даже смски дорожают

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Деда Миша

А легализуйте обнал, а?)

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Вадим Д.

Ура! Предпринимательские рынки, считай, узаконили (-:
— Ты кто, сопля?
— Я бизнесмен, без регистрации и СМС.

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Диванный аналитеГ
Кроме того, ведомство предлагает убрать из УК три экономические статьи: за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью

Прикольно. Ввели эскроу счета, чтобы обезопасить покупателей от недобросовестных застройщиков(читай, как повысить стоимость жилья и убрать мелких конкуретнов), а теперь хотят, что бы продавали векселя на будущие хаты без уголовного преследования. Норм, че.

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Знаменитый фитиль
за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью

Толкните меня, кто-нибудь. Ток не под Хаммер

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ЯжПрограммист

Под Камаз патриотичней

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Sergey Dovzhenko

Под ларгус электрический

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Знаменитый фитиль

это Пирожок?

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BForever

Очередная деградация рынка. Рашка, вперёд!

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ЯжПрограммист

Т.е. если бы ответственность ужесточали было бы лучше?

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Алекс Петров

Фух, ну хорошо хоть, что 90-ые уже позади!
Хотя подождите...

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Деда Миша

От направления зависит) до 24 были позади, после - тем более позади) всегда на шаг позади

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Это Я

То есть теперь всякие приколюхи типа БАДов из всякой неведомой херни станут явью?

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ЯжПрограммист

Да вроде они и сейчас не бедствуют, БАДы вообще никуда не пропадали

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Аноним Аркадьевич

Одной рукой лечим, другой - калечим. Посмотрим к чему это приведёт.

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Владимир Кондратьев

"Минюст предложил отменить уголовное наказание за бизнес без регистрации"

- в этом месяце.

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