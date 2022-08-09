Право
Маша Цепелева

Минцифры предложило переносить биометрию в единую систему без согласия владельцев Статьи редакции

Но можно попросить удалить данные из системы. В ведомстве считают, что такая схема усилит защиту данных.

  • Минцифры подготовило проект приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрических данных в «Единой биометрической системе» (ЕБС), пишет «Ъ». В нём уточняется, что согласие человека на сбор и перенос биометрии не потребуется.
  • В пояснительной записке авторы ссылаются на поправки к закону «Об информации», принятые 6 июля. По ним, якобы, дополнительное согласие на перенос данных не нужно.
  • Раньше для передачи в ЕБС требовалось, что «слепок» содержал лицо и голос. Теперь, если есть что-то одно, этого достаточно для передачи в систему. Но использовать данные сможет только разместившая их организация.
  • Передача в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных, объяснили изданию в Минцифры. При этом все организации обязаны уведомить пользователя о переносе. Человек может потребовать уничтожить его биометрические данные, добавили в Минцифры.
  • Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. По данным регулятора, которые приводит «Ъ», в системе сейчас 236,4 тысячи пользователей. В мае правительство правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные россиян в единую систему.
  • В июне 2022 года Минцифры подготовило проекты поправок в КоАП и УК, которые ужесточают наказание за неправильную обработку биометрии — от 100 тысяч рублей штрафа до 10 лет тюрьмы.
  • В июле источники «Ъ» рассказали, что только 10% образцов биометрии, собранных банками, соответствует стандартам. Это около 4-5 млн слепков. Остальные придётся удалить.

#новость #минцифры #биометрия

2085 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
63 комментария
Написать комментарий...
 Елизавета Гавриловна

Ебс.. иначе и не сказать.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Ебс оно всё кнём

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец 2
Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Попса.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
IDanya

а потом благополучно сольется и что делать дальше? переродиться чтобы биометрию сбросить?

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

И если бы сегодня превентивно не забрали вашу биометрию, завтра бы её забрали солдаты НАТО.

Ответить
Развернуть ветку
Связанный Женя

Платить больше налогов что бы преступники были пойманы... хотя мы то догадываемся, что ...

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

После этого я уже буду в безопасности или ещё нужно будет анальный зонд ставить через пару лет?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

В полной безопасности вы будете только тогда, когда поставят анальный зонд!

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Александр Иванов

не, анальный зонд сразу, а безопасность может быть

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Поджог Сараев
можно попросить удалить данные из системы
согласие человека на сбор биометрии не потребуется

Т.е. вчера собрали биометрию, сегодня попросил удалить, завтра соберут снова?

Ответить
Развернуть ветку
Mr. Puss

Рашка = концлагерь

Ответить
Развернуть ветку
Chris Nite

High tech, low life

Ответить
Развернуть ветку
Магнитный волк

Always has been

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Тут что не неделя - всплывают базы данных даже наших "самых-самых" типа Яндекса или Сбера, они решили что и биометрию можно собирать и сливать - всего 60.000 заплатить же.

Ответить
Развернуть ветку
Драка вегетарианца с людоедом
ужесточают наказание за неправильную обработку биометрии — от 100 тысяч рублей штрафа

инфляция-с

Ответить
Развернуть ветку
A B

Теперь за 500р в инете можно будет найти не только ваш адрес, но и биометрию

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Ждём сливы фотографий пенисов в открытый доступ.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Владимир Кролико

Скоро на всех площадках страны (с)

Ответить
Развернуть ветку
Пабы старой Руси

Одна утечка, чтобы править всеми

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Ефимов

Комментирующие вообще пост читали?

Тут же нигде не сказано что сбор биометрии организацией будет без согласия владельца. Сказано только что уже собравшая организация, может взять и переместить это в единую систему. И так же использовать эту биометрию сможет только она сама.

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Это так всё поменяло, спасибо, что объяснил.

Ответить
Развернуть ветку
Official Partner

И ты в это поверил?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Кирилл Фотькин

Единый банк биометрии, за доступ к которому будет браться процент. Отличная кормушка на ровном месте. Люди – новая нефть.

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Это уже было в Матрице, правда там люди были обогревателями и генераторами энергии :)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

Ну вот и понеслась.
А почему минцифры и попросило? Должно мвд и приказать.
И вообще, давайтерка опрос: у кого-то спрашивали согласия?

Ответить
Развернуть ветку
A.A. Rayskiy

Сначала - мягко

Ответить
Развернуть ветку
Виолетта

Т.е. если против, то можешь не давать данные?

Ответить
Развернуть ветку
Boyko

Будут вводить ограничения доступов к определённым услугам, банковским онлайн-продуктам. Как говорится, в добровольно-принудительном…

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
arty

Те, кто были против, не давали их изначально.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Лиманов

Т.е. если против, тебе дадут по шапке и заберут силой

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Александр

Как будто у нас впринципе много спрашивают разрешений

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

Передача в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных, объяснили изданию в Минцифры.

это они на кофейной гуще гадали?

Ответить
Развернуть ветку
Mista

Социальный рейтинг начало.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Vakhitov

Вот спасибо...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Под тему о нашей защите можно творить абсолютно любую дичь. РФ-народ: 100500:0.

Ответить
Развернуть ветку
Klaus Gut

Минцифры сделало заЕБС!

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Добавьте уже в название слово Информационная, тогда и людям веселей будет про неё новости читать.

Ответить
Развернуть ветку
Svyaztozavr 799

"Минцифры предложило переносить биометрию в единую систему без согласия владельцев
Но можно попросить удалить данные из системы."-так может изначально не заносить их туда без согласия,чтобы потом не удалять

Ответить
Развернуть ветку
Serge Schukin

Неее... надо ПОПРОСИТЬ!

это новый (старый) вид энергии 🤷‍♂️ типа гаваха ✨️🤪

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Яндекс, приготовиться!...
... К очередному сливу.

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Передача в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных, объяснили изданию в Минцифры.

Ага, щас. Безопаснее мои данные будут не в России.
Кстати, там указано, что юзер может потребовать удалить их. Вот этим сразу займусь

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Михайлович

Не удивлюсь, если это государство ещё и касательно самого понятия "СОГЛАСИЕ" что-нибудь примет или запретит - сама логика того, что кто-то может с чем-то соглашаться или не соглашаться, нынешней системе уже, мягко говоря, не соответствует

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Как всегда "защита". Поздравляю сдавших биометрию - у них теперь защита +10.
Вообще есть предложение заключать сделки от лица граждан без их согласия. Для защиты граждан.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 63 комментария
null