Минцифры предложило переносить биометрию в единую систему без согласия владельцев Статьи редакции
Но можно попросить удалить данные из системы. В ведомстве считают, что такая схема усилит защиту данных.
- Минцифры подготовило проект приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрических данных в «Единой биометрической системе» (ЕБС), пишет «Ъ». В нём уточняется, что согласие человека на сбор и перенос биометрии не потребуется.
- В пояснительной записке авторы ссылаются на поправки к закону «Об информации», принятые 6 июля. По ним, якобы, дополнительное согласие на перенос данных не нужно.
- Раньше для передачи в ЕБС требовалось, что «слепок» содержал лицо и голос. Теперь, если есть что-то одно, этого достаточно для передачи в систему. Но использовать данные сможет только разместившая их организация.
- Передача в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных, объяснили изданию в Минцифры. При этом все организации обязаны уведомить пользователя о переносе. Человек может потребовать уничтожить его биометрические данные, добавили в Минцифры.
- Банк России и «Ростелеком» запустили ЕБС 1 июля 2018 года, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. По данным регулятора, которые приводит «Ъ», в системе сейчас 236,4 тысячи пользователей. В мае правительство правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные россиян в единую систему.
- В июне 2022 года Минцифры подготовило проекты поправок в КоАП и УК, которые ужесточают наказание за неправильную обработку биометрии — от 100 тысяч рублей штрафа до 10 лет тюрьмы.
- В июле источники «Ъ» рассказали, что только 10% образцов биометрии, собранных банками, соответствует стандартам. Это около 4-5 млн слепков. Остальные придётся удалить.
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Ебс.. иначе и не сказать.
Ебс оно всё кнём
Попса.
а потом благополучно сольется и что делать дальше? переродиться чтобы биометрию сбросить?
И если бы сегодня превентивно не забрали вашу биометрию, завтра бы её забрали солдаты НАТО.
Платить больше налогов что бы преступники были пойманы... хотя мы то догадываемся, что ...
После этого я уже буду в безопасности или ещё нужно будет анальный зонд ставить через пару лет?
В полной безопасности вы будете только тогда, когда поставят анальный зонд!
не, анальный зонд сразу, а безопасность может быть
согласие человека на сбор биометрии не потребуется
Т.е. вчера собрали биометрию, сегодня попросил удалить, завтра соберут снова?
Рашка = концлагерь
High tech, low life
Always has been
Тут что не неделя - всплывают базы данных даже наших "самых-самых" типа Яндекса или Сбера, они решили что и биометрию можно собирать и сливать - всего 60.000 заплатить же.
инфляция-с
Теперь за 500р в инете можно будет найти не только ваш адрес, но и биометрию
Ждём сливы фотографий пенисов в открытый доступ.
Скоро на всех площадках страны (с)
Одна утечка, чтобы править всеми
Комментирующие вообще пост читали?
Тут же нигде не сказано что сбор биометрии организацией будет без согласия владельца. Сказано только что уже собравшая организация, может взять и переместить это в единую систему. И так же использовать эту биометрию сможет только она сама.
Это так всё поменяло, спасибо, что объяснил.
И ты в это поверил?
Единый банк биометрии, за доступ к которому будет браться процент. Отличная кормушка на ровном месте. Люди – новая нефть.
Это уже было в Матрице, правда там люди были обогревателями и генераторами энергии :)
Ну вот и понеслась.
А почему минцифры и попросило? Должно мвд и приказать.
И вообще, давайтерка опрос: у кого-то спрашивали согласия?
Сначала - мягко
Т.е. если против, то можешь не давать данные?
Будут вводить ограничения доступов к определённым услугам, банковским онлайн-продуктам. Как говорится, в добровольно-принудительном…
Те, кто были против, не давали их изначально.
Т.е. если против, тебе дадут по шапке и заберут силой
Как будто у нас впринципе много спрашивают разрешений
Передача в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных, объяснили изданию в Минцифры.
это они на кофейной гуще гадали?
Социальный рейтинг начало.
Вот спасибо...
Под тему о нашей защите можно творить абсолютно любую дичь. РФ-народ: 100500:0.
Минцифры сделало заЕБС!
Добавьте уже в название слово Информационная, тогда и людям веселей будет про неё новости читать.
"Минцифры предложило переносить биометрию в единую систему без согласия владельцев
Но можно попросить удалить данные из системы."-так может изначально не заносить их туда без согласия,чтобы потом не удалять
Неее... надо ПОПРОСИТЬ!
это новый (старый) вид энергии 🤷♂️ типа гаваха ✨️🤪
Яндекс, приготовиться!...
... К очередному сливу.
Передача в ЕБС повысит безопасность обработки и хранения биометрических персональных данных, объяснили изданию в Минцифры.
Ага, щас. Безопаснее мои данные будут не в России.
Кстати, там указано, что юзер может потребовать удалить их. Вот этим сразу займусь
Не удивлюсь, если это государство ещё и касательно самого понятия "СОГЛАСИЕ" что-нибудь примет или запретит - сама логика того, что кто-то может с чем-то соглашаться или не соглашаться, нынешней системе уже, мягко говоря, не соответствует
Как всегда "защита". Поздравляю сдавших биометрию - у них теперь защита +10.
Вообще есть предложение заключать сделки от лица граждан без их согласия. Для защиты граждан.