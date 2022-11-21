Минцифры соберёт список на отсрочку от призыва для ИТ-специалистов — заявки принимаются до вечера 23 ноября Статьи редакции
Список отправят в Минобороны — оно будет решать, давать отсрочку или нет.
- Минцифры собирает список на отсрочку от осеннего призыва, несмотря на то, что приём заявок закончился. Его направят в Минобороны, но решение будет принимать военное ведомство, Минцифры никаких гарантий не даёт.
- Если компания не подавала заявку, ей нужно создать список сотрудников, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить на электронную почту в Минцифры. Запросы принимают до 23:59 мск 23 ноября.
- Если подавала, но сотрудник отсрочку не получил — он должен написать ведомству самостоятельно, описав проблему и указав своё имя, название компании, номер заявления на Госуслугах, мобильный телефон. К письму нужно прикрепить и фото повестки.
- 23 сентября Минобороны сообщило, что под «частичную мобилизацию» не попадут ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи, банков и СМИ. В ИТ сотрудник должен работать полный рабочий день в аккредитованной компании на время призыва, иметь профильное высшее образование и «выполнять критически важные функции».
- 27 сентября Минцифры утвердило список специальностей и открыло форму для подачи заявлений на Госуслугах. За первые четыре часа подали 1500 заявлений. По данным на 18 октября, отсрочку от мобилизации после подачи заявления на Госуслугах не получили 0,5% ИТ-специалистов. Форму закрыли 16 ноября.
- 28 октября Минобороны заявило об окончании мобилизации, но официального указа об этом нет. Владимир Путин подтвердил это: сказал, что «не задумывался», нужен ли отдельный указ для завершения мобилизации, но пообещал посоветоваться по этому поводу с юристами.
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Владимир Владимирович же отменил мобилизацию??
Не было такого.
Мясо быстро кончается. Нужно будет новое через месяц
Тут речь про призыв - это срочники, это другое.
Но да - нельзя обманываться - мобилизация не завершена - приказа не было - в военкоматах так и говорят - приказа не было - а что там по телеку сказали - не важно.
Где это зафиксированно?
Так то мобилизация, а набор добровольцев не останавливался. Не хочешь быть добровольцем - паяльник в жопе быстре переубедит
Здесь речь идет о срочке, автор взбросил фейк.
Он "посоветовался" с юристами и они ему сказали кое-что...
Призыв же, не мобилизация
Обещал у юристов спросить.
Наверное не спросил ещё.
Отменил да. Но есть мнение, что МинОбороны недостаточно просто слов, а нужна бумага, коей не было.
«По осеннему призыву». Где автор статьи нашел мобилизацию?
произошло умопомрачение, сейчас срочная служба воспринимается как продолжение мобилизации... спасибо большое, я исправила!
прошу прощения, авторка
Вот и дата второй волны мобилизации рисуется
По ссылке вроде речь про отсрочку от осеннего призыва? Не вижу инфу про отсрочку от мобилизации
Люди читать не умеют, им бы лижбы быстрее комент написать и лайкосики от ботов получить.
Читают только заголовок и понеслась. Сейчас автор поправил эти моменты, но интернет все помнит!
"Минцифры соберёт ещё один список на отсрочку от мобилизации для ИТ-специалистов — заявки принимаются до вечера 23 ноября".
А говорили отмена указом не нужна //// так и знала что не просто так это
Надо знать: если они говорят нет, значит да и наоборот. Лгут на каждом шагу.
А заголовок вроде как кликбейтный. Не про мобилизацию речь, а про срочную службу
Срочная мобилизация))))
В посте Минцифры речь про осенний призыв так-то
Тогда поздновато собирают списьки, надо было до
Так не будет же второй волны )))
Второй не будет, это просто патч на первую. Закрывают дыры, убирают уязвимости..
Всё, что нужно знать о мобилизации — она не прекратится. Ну да никто ведь и не рассчитывал на это, да?
Всем вольно, рррразойтись.
А то что мобилизация закончилась не? Значить не закончилась получается.
Срочка идет сейчас во всю, проснитесь…
Как удалять комментарии здесь свои?
Что в интернете написано, сохраняется навечно.
Можно редактировать и писать «удалено» или что-то нейтральное.
Думаю можно удалить аккаунт
Пардон, стесняюсь спросить а что такого писали, и кто вам угрожает?
Короче на новый год опять что-то планируется
Не знаю точно откуда пошло, в конце прошлой недели несколько TG каналов со ссылкой на документы из военкоматов сообщили, что начало-середина декабря просят сотрудников выходить на дополнительные смены и задерживаться на работе "... из-за наплыва новых призывников...". Хоть сейчас и идет осенний призыв, но упор на эти даты крайне странный. Некоторые думают, что это будет новая массовая волна, потому что с первой кое как разобрались, укомплектовали и раскидали.
*кроме этого опасения возникают на счет ежегодной февральской пресс-конференци 2023 года, на которой президент может подвести итоги... "да", у нас все нормально, мы идем путем который нас устраивает иди "нет", усилий которые мы прикладывали явно недостаточно, нам надо больше! Всеобщая мобилизация в целях скорейшего завершения "спецоперации".
**хочу ошибаться.
Госуслуги легли через 3...2...
Не знаю, вам известно или нет, здесь говорят, что будет третья волна мобилизации и очень скоро.
клоунада
А что делать тем кто не айтишник, Проводим на... Хрен?
freecodecamp.org
Думать головой, проверять контакты, дверь не открывать, в списки не попатаь
Зачем автор свалил в одну кучу и осенний призыв и специальную военную мобилизацию?
Так больше прочтений у статьи будет?
А что там юристы-то путинские? Посоветовался уже, нет?