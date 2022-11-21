Право
Государственный утюг

Минцифры соберёт список на отсрочку от призыва для ИТ-специалистов — заявки принимаются до вечера 23 ноября Статьи редакции

Список отправят в Минобороны — оно будет решать, давать отсрочку или нет.

  • Минцифры собирает список на отсрочку от осеннего призыва, несмотря на то, что приём заявок закончился. Его направят в Минобороны, но решение будет принимать военное ведомство, Минцифры никаких гарантий не даёт.
  • Если компания не подавала заявку, ей нужно создать список сотрудников, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить на электронную почту в Минцифры. Запросы принимают до 23:59 мск 23 ноября.
  • Если подавала, но сотрудник отсрочку не получил — он должен написать ведомству самостоятельно, описав проблему и указав своё имя, название компании, номер заявления на Госуслугах, мобильный телефон. К письму нужно прикрепить и фото повестки.
  • 23 сентября Минобороны сообщило, что под «частичную мобилизацию» не попадут ИТ-специалисты, сотрудники операторов связи, банков и СМИ. В ИТ сотрудник должен работать полный рабочий день в аккредитованной компании на время призыва, иметь профильное высшее образование и «выполнять критически важные функции».
  • 27 сентября Минцифры утвердило список специальностей и открыло форму для подачи заявлений на Госуслугах. За первые четыре часа подали 1500 заявлений. По данным на 18 октября, отсрочку от мобилизации после подачи заявления на Госуслугах не получили 0,5% ИТ-специалистов. Форму закрыли 16 ноября.
  • 28 октября Минобороны заявило об окончании мобилизации, но официального указа об этом нет. Владимир Путин подтвердил это: сказал, что «не задумывался», нужен ли отдельный указ для завершения мобилизации, но пообещал посоветоваться по этому поводу с юристами.

#новость #минцифры

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65 комментариев
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 hd2gg

Владимир Владимирович же отменил мобилизацию??

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Volodya Agadzhanov

Не было такого.

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Alex R

Мясо быстро кончается. Нужно будет новое через месяц

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1 комментарий
Дмитрий Струков

Тут речь про призыв - это срочники, это другое.
Но да - нельзя обманываться - мобилизация не завершена - приказа не было - в военкоматах так и говорят - приказа не было - а что там по телеку сказали - не важно.

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Serghei Maveriz

Где это зафиксированно?

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2 комментария
Hnorr

Так то мобилизация, а набор добровольцев не останавливался. Не хочешь быть добровольцем - паяльник в жопе быстре переубедит

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Мяу

Здесь речь идет о срочке, автор взбросил фейк.

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D.

Он "посоветовался" с юристами и они ему сказали кое-что...

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Andre Macareno

Призыв же, не мобилизация

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Гладкий теркин30см

Обещал у юристов спросить.
Наверное не спросил ещё.

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Вася Пражкин

Отменил да. Но есть мнение, что МинОбороны недостаточно просто слов, а нужна бумага, коей не было.

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Данил Алексеев

«По осеннему призыву». Где автор статьи нашел мобилизацию?

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Государственный утюг

произошло умопомрачение, сейчас срочная служба воспринимается как продолжение мобилизации... спасибо большое, я исправила!

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1 комментарий
Данил Алексеев

прошу прощения, авторка

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Ivan Popov

Вот и дата второй волны мобилизации рисуется

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Алексей

По ссылке вроде речь про отсрочку от осеннего призыва? Не вижу инфу про отсрочку от мобилизации

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Мяу

Люди читать не умеют, им бы лижбы быстрее комент написать и лайкосики от ботов получить.

Читают только заголовок и понеслась. Сейчас автор поправил эти моменты, но интернет все помнит!

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2 комментария
D.

"Минцифры соберёт ещё один список на отсрочку от мобилизации для ИТ-специалистов — заявки принимаются до вечера 23 ноября".

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flash

А говорили отмена указом не нужна //// так и знала что не просто так это

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Илья Попов

Надо знать: если они говорят нет, значит да и наоборот. Лгут на каждом шагу.

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3 комментария
Foo Bar

А заголовок вроде как кликбейтный. Не про мобилизацию речь, а про срочную службу

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Антон Сергеев

Срочная мобилизация))))

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Андрей

В посте Минцифры речь про осенний призыв так-то

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Аня Деревянко

Тогда поздновато собирают списьки, надо было до

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Так не будет же второй волны )))

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Alexander Weber

Второй не будет, это просто патч на первую. Закрывают дыры, убирают уязвимости..

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2 комментария
Вадим Д.

Всё, что нужно знать о мобилизации — она не прекратится. Ну да никто ведь и не рассчитывал на это, да?
Всем вольно, рррразойтись.

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Дмитрий Фукс

А то что мобилизация закончилась не? Значить не закончилась получается.

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Volodya Agadzhanov

Срочка идет сейчас во всю, проснитесь…

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6 комментариев
Ivan Popov

Как удалять комментарии здесь свои?

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Denis Bystruev

Что в интернете написано, сохраняется навечно.

Можно редактировать и писать «удалено» или что-то нейтральное.

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1 комментарий
Мяу

Думаю можно удалить аккаунт

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Евгений Широков

Пардон, стесняюсь спросить а что такого писали, и кто вам угрожает?

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Евгений Широков

Короче на новый год опять что-то планируется

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Axel Denisenko
Короче на новый год опять что-то планируется

Не знаю точно откуда пошло, в конце прошлой недели несколько TG каналов со ссылкой на документы из военкоматов сообщили, что начало-середина декабря просят сотрудников выходить на дополнительные смены и задерживаться на работе "... из-за наплыва новых призывников...". Хоть сейчас и идет осенний призыв, но упор на эти даты крайне странный. Некоторые думают, что это будет новая массовая волна, потому что с первой кое как разобрались, укомплектовали и раскидали.

*кроме этого опасения возникают на счет ежегодной февральской пресс-конференци 2023 года, на которой президент может подвести итоги... "да", у нас все нормально, мы идем путем который нас устраивает иди "нет", усилий которые мы прикладывали явно недостаточно, нам надо больше! Всеобщая мобилизация в целях скорейшего завершения "спецоперации".

**хочу ошибаться.

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1 комментарий
Hnorr

Госуслуги легли через 3...2...

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Николай Владимирович Грудинин
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Илья Попов

Не знаю, вам известно или нет, здесь говорят, что будет третья волна мобилизации и очень скоро.

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1 комментарий
Андрей Коршунов

клоунада

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Илья Попов

А что делать тем кто не айтишник, Проводим на... Хрен?

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Denis Bystruev

freecodecamp.org

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1 комментарий
Николай Владимирович Грудинин

Думать головой, проверять контакты, дверь не открывать, в списки не попатаь

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Олег Макаров

Зачем автор свалил в одну кучу и осенний призыв и специальную военную мобилизацию?
Так больше прочтений у статьи будет?

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Giraffe

А что там юристы-то путинские? Посоветовался уже, нет?

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