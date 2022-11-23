Структура Роскомнадзора предложила определить правовой статус игровой валюты и «лутбоксов» Статьи редакции
Участники рынка говорят, что это создаст для разработчиков юридические риски и помешает им привлекать новую аудиторию и удерживать старую.
- Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре призвал определить правовой статус игровой валюты, «лутбоксов» (виртуальная коробка со случайными игровыми предметами), а также стриминговой платформы и донатов. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на исследование ведомства.
- В нём же ГРЧЦ предложил признать игровые платформы и стриминги для геймеров «организаторами распространения информации», или ОРИ. Последние по закону обязаны хранить в России ряд данных — сообщения, звонки, изображения и другой контент во внутренних мессенджерах.
- ОРИ также должны устанавливать оборудование для оперативно-розыскных мероприятий, чтобы передавать данные следственным органам по запросу. По сути всё это предполагает «закон Яровой», принятый в отношении операторов связи и интернет-провайдеров.
- Меры позволят контролировать нарушителей, которые «распространяют противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ». А ещё помогут «повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты», считают в ведомстве.
- Хранить переписки в чатах нетрудно, отмечает собеседник «Ъ» из крупной игровой студии: компании и так это делают, чтобы разбирать конфликты между игроками. Но хранение голосовых данных потребует «огромных инвестиций в инфраструктуру», поскольку их объём исчисляется петабайтами. С последним согласен ещё один собеседник газеты — он напомнил, что речь также идёт о видеотрансляциях.
- Кроме того, разработчики часто меняют стоимость, вид и характеристики игровых предметов, чтобы вводить новые механики и привлекать аудиторию. Если такие предметы получат правовой статус, любые правки будут сопровождаться юридическими рисками, считает независимый эксперт Вячеслав Макаров.
- Другие собеседники отмечают, что ведомство волнуют прежде всего деньги: некоторые игровые валюты можно обменять на реальные за пределами платформ. Поэтому государству и нужны механизмы — чтобы удерживать налоги и противостоять отмыванию средств. Но платформам из-за этого придётся дополнительно отчитываться.
- В 2021 году ГРЧЦ уже предлагал обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях. Но тогда речь шла о негативном влиянии платформ на «развитие личности», а также риске, что площадки будут использовать для «агитации и радикализации».
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Теперь в лутбоксах уголовные статьи будут выпадать?
Налоги
Нологи
Плоти
Правовой статус, Карл!
Правовой статус игровой валюты
Недвижимость из GTA появится в разделе "Моё имущество" в госуслугах.
а чтоб играть в Любимый фермер Вконтакте надо регистрироваться как самозанятый ИП
А вход на сервер только через аккаунт на госуслугах. Заодно отсекаем аудиторию по возрасту (14+)
Штрафы появятся там же. За поврежденное игровое имущество
Превышение скорости)))
Уже ничему не поражаюсь) Главное, чтобы налог на это не придумали
Дык. Они это вроде и мутят.
Пойду спрячу в подвал свою "монополию"
Где то навзрыд заплакала Панорама. Понимая всю беспомощность своих потуг.
не знаю как все, а я считаю что такой закон и контроль за игровой индустрией нужен
С реальностью еще не разобрались, а уже лезут в компьютерные миры.
Конечно лезут, игры же во всем виноваты
А можно вопрос - нахуя?
И можно второй - зачем?
Я понимаю что казна пуста, а игровая индустрия это еще неизведанный портал для государства в мир бабла, но даже теоретически вы как себе представляете такую ситуацию? Т.е. я купил мегаящик, а через неделю ко мне влетает омон с бутылкой и криком "ТЫ ЧЕ СУКА НЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГ 13 ГЕМОВ И КОРОНУ НА ЛЕОНА"?
Давайте пойдем дальше, и дадим правовой статус Додокоинам. Купил пиццу, кусочек заказным письмом в казну.
Не знаю как всем, а мне звучит заебись.
РКН подрастил новых ублюдков? Ну что ж вы творите, придурки?
Чувствуется поддержка IT-отрасли во всей красе, прям вот мотивируют всех вернуться.
🤣🤣🤣🤣🤣
А причем тут вообще Роскомнадзор?
А это типа такая структура, которая используется в тех случаях, где инициатива может не понравиться населению.
Типа как ведро для говна))
Чтобы в неё помидоры летели.
Ха. И не просто РКН, а его структура. И какая! —
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) 😄
Ну кто бы сомневался. А то - негативное влияние платформ на «развитие личности». Бабок хотят и точка.
Деньги и точка.
Хахахахахахах кажется мы попали в параллельную вселенную! ////
"Меры позволят контролировать нарушителей, которые «распространяют противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ»"свобода слова? не не не слышали
А Главному Радиочастотному Центру не кажется что он занимается не своей работой? И если у его сотрудников появилось свободное время, то имеет смысл подрезать свой ФОТ?
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