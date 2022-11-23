Право
Полина Лааксо

Структура Роскомнадзора предложила определить правовой статус игровой валюты и «лутбоксов» Статьи редакции

Участники рынка говорят, что это создаст для разработчиков юридические риски и помешает им привлекать новую аудиторию и удерживать старую.

  • Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре призвал определить правовой статус игровой валюты, «лутбоксов» (виртуальная коробка со случайными игровыми предметами), а также стриминговой платформы и донатов. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на исследование ведомства.
  • В нём же ГРЧЦ предложил признать игровые платформы и стриминги для геймеров «организаторами распространения информации», или ОРИ. Последние по закону обязаны хранить в России ряд данных — сообщения, звонки, изображения и другой контент во внутренних мессенджерах.
  • ОРИ также должны устанавливать оборудование для оперативно-розыскных мероприятий, чтобы передавать данные следственным органам по запросу. По сути всё это предполагает «закон Яровой», принятый в отношении операторов связи и интернет-провайдеров.
  • Меры позволят контролировать нарушителей, которые «распространяют противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ». А ещё помогут «повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты», считают в ведомстве.
  • Хранить переписки в чатах нетрудно, отмечает собеседник «Ъ» из крупной игровой студии: компании и так это делают, чтобы разбирать конфликты между игроками. Но хранение голосовых данных потребует «огромных инвестиций в инфраструктуру», поскольку их объём исчисляется петабайтами. С последним согласен ещё один собеседник газеты — он напомнил, что речь также идёт о видеотрансляциях.
  • Кроме того, разработчики часто меняют стоимость, вид и характеристики игровых предметов, чтобы вводить новые механики и привлекать аудиторию. Если такие предметы получат правовой статус, любые правки будут сопровождаться юридическими рисками, считает независимый эксперт Вячеслав Макаров.
  • Другие собеседники отмечают, что ведомство волнуют прежде всего деньги: некоторые игровые валюты можно обменять на реальные за пределами платформ. Поэтому государству и нужны механизмы — чтобы удерживать налоги и противостоять отмыванию средств. Но платформам из-за этого придётся дополнительно отчитываться.
  • В 2021 году ГРЧЦ уже предлагал обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях. Но тогда речь шла о негативном влиянии платформ на «развитие личности», а также риске, что площадки будут использовать для «агитации и радикализации».
Источник: GameMAG

#новость #роскомнадзор

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 Allestor Klei

Теперь в лутбоксах уголовные статьи будут выпадать?

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Сергей Марков

Налоги

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Бетонный космос

Нологи

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Сергей Марков

Плоти

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Невысокий пёс_анон
правовой статус игровой валюты и «лутбоксов»

Правовой статус, Карл!

Правовой статус игровой валюты

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ИгорьOK

Недвижимость из GTA появится в разделе "Моё имущество" в госуслугах.

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Свежерег Июньский

а чтоб играть в Любимый фермер Вконтакте надо регистрироваться как самозанятый ИП

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Иван Иронов

А вход на сервер только через аккаунт на госуслугах. Заодно отсекаем аудиторию по возрасту (14+)

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Andy M

Штрафы появятся там же. За поврежденное игровое имущество

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ИгорьOK

Превышение скорости)))

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Андрей Паскарь

Уже ничему не поражаюсь) Главное, чтобы налог на это не придумали

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ИгорьOK
Поэтому государству и нужны механизмы — чтобы удерживать налоги и противостоять отмыванию средств.

Дык. Они это вроде и мутят.

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Иван Дэвидсон

Пойду спрячу в подвал свою "монополию"

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Andy M

Где то навзрыд заплакала Панорама. Понимая всю беспомощность своих потуг.

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Опасный вентилятор

не знаю как все, а я считаю что такой закон и контроль за игровой индустрией нужен

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Гоги Твардовски

С реальностью еще не разобрались, а уже лезут в компьютерные миры.

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bjorn

Конечно лезут, игры же во всем виноваты

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Газетный огонь

А можно вопрос - нахуя?
И можно второй - зачем?

Я понимаю что казна пуста, а игровая индустрия это еще неизведанный портал для государства в мир бабла, но даже теоретически вы как себе представляете такую ситуацию? Т.е. я купил мегаящик, а через неделю ко мне влетает омон с бутылкой и криком "ТЫ ЧЕ СУКА НЕ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГ 13 ГЕМОВ И КОРОНУ НА ЛЕОНА"?

Давайте пойдем дальше, и дадим правовой статус Додокоинам. Купил пиццу, кусочек заказным письмом в казну.
Не знаю как всем, а мне звучит заебись.

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Вадим Д.
правовой статус игровой валюты

РКН подрастил новых ублюдков? Ну что ж вы творите, придурки?

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Vladislav

Чувствуется поддержка IT-отрасли во всей красе, прям вот мотивируют всех вернуться.

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Daniel de Lion

🤣🤣🤣🤣🤣

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Торт Скряба

А причем тут вообще Роскомнадзор?

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ИгорьOK

А это типа такая структура, которая используется в тех случаях, где инициатива может не понравиться населению.
Типа как ведро для говна))
Чтобы в неё помидоры летели.

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Иван Дэвидсон

Ха. И не просто РКН, а его структура. И какая! —

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) 😄

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Вася Пражкин
Другие собеседники отмечают, что ведомство волнуют прежде всего деньги

Ну кто бы сомневался. А то - негативное влияние платформ на «развитие личности». Бабок хотят и точка.

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flash

Деньги и точка.

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flash

Хахахахахахах кажется мы попали в параллельную вселенную! ////

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Вячеслав Макаров

"Меры позволят контролировать нарушителей, которые «распространяют противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ»"свобода слова? не не не слышали

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Антон Кузьмин

А Главному Радиочастотному Центру не кажется что он занимается не своей работой? И если у его сотрудников появилось свободное время, то имеет смысл подрезать свой ФОТ?

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