Право
Верующий каякер

В Redmond назрел корпоративный конфликт — совладелец группы пытается оспорить своё отстранение с поста гендиректора Статьи редакции

В 2016 году в компании-производителе бытовой техники уже был спор акционеров — на фоне налоговых проверок.

  • Андрей Синявин подал к структурам компании семь исков в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, обратили внимание «Ведомости». В частности, он пытается оспорить своё отстранение от должности гендиректора и расторжение договора о праве использовать бренд с подконтрольной ему компанией «Инновационные решения».
  • Структура Redmond подала к этой компании ответный иск на 10,7 млн рублей, следует из картотеки дел. Его суть пока неясна. Синявин на запрос газеты не ответил.
  • В Redmond подтвердили, что ещё в августе 2022 года выбрали нового руководителя на внеочередном собрании. В компании отметили, что Синявин на нём не присутствовал, поскольку уже несколько лет живёт за границей — в России он в розыске по делу об уклонении от налогов.
  • Лицензионный договор со структурой Синявина расторгли из-за нарушений его условий, добавили в Redmond, но не раскрыли детали. Опрошенные газетой юристы поясняют, что решение о расторжении соглашения лишает «Инновационные решения» возможности торговать товарами и рекламировать их. При этом суд может встать на сторону предпринимателя, если тот докажет, что при расторжении договора нарушили нормы законодательства и самого соглашения.

  • Синявина объявили в розыск в 2017 году, пишет издание со ссылкой на копию постановления следователя по особо важным делам ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Представитель ГСУ СК не ответил на вопрос о текущем статусе дела, сославшись на тайну следствия.

  • Как пишут «Ведомости» со ссылкой на решение суда, 26 октября суд встал на сторону Синявина, признав незаконными итоги августовского общего собрания акционеров. Разбирательство о расторжении лицензионного соглашения приостановлено до окончания судов по иску об отстранении предпринимателя от должности гендиректора.

Что известно о Redmond

  • Redmond выпускает мелкую бытовую технику под собственным брендом — мультиварки, роботы-пылесосы и другую. По собственным данным, она продаёт её в шести странах, включая Россию. В последней у компании около 60 магазинов.
  • Выручка основного юрлица ООО «Илот», по данным «Контур.Фокуса», в 2021 году составила 13,6 млрд рублей, чистая прибыль — 64,9 млн рублей. Его совладельцы — Диана Желяскова (51%) и Синявин (49%).
  • В 2016 году в Redmond уже вспыхивал корпоративный конфликт после смерти одного из совладельцев Максима Агеенко. Его наследники и бизнес-партнёры — Желяскова и Синявин — не сошлись в оценке доли погибшего.
  • В то же время в компании начались налоговые проверки: в итоге в 2018-м суд отправил Желяскову в колонию на год за неуплату налогов на 2 млрд рублей. В Redmond сообщили, что сейчас спор с наследниками улажен.

#новость #redmond

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22 комментария
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 Andrey Kulakov

Легендарная американская бытовая техника, да?)

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Aleks B

вековые традиции

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Вадим Д.

О, запахло дракой. Бренд разделят и вместо мелкой бытовой техники Redmond-1 и Redmond-2 будут выпускать очень мелкую?

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Stas Sokolov

Для себя давно сделал вывод - учредителей больше одного в компании быть не может :)

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Aleksei M

Может, но один должен держать больше 50%

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Stas Sokolov

Может, но лучше не надо!

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Aleks B

а соучредителей?

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Stas Sokolov

Никаких соучредителей!

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Качан Водки

Поделили Samsung и LG - все нормально получилось

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Вадим Д.

Так их и не Синявин с товарищами делили.

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flash

Хахахахаха наверное

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Fo Bo Hatt

mini Redmond-по моему отличное название

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Вадим Д.

nanoRed!

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Арсений

Будет Redmond и Bluemond

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Качан Водки

Ходить на работу, нихера не делать, просрать все возможности и подать в суд после увольнения. Профит.

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flash

Краткий кейс на долгосрочные планы)

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Международный единорожек88

И суд еще и признал недействительным увольнение директора в розыске ))

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vmp

Поделить на Redmond и Bluemond.
Одну Желясковой, вторую Синявину.

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Арсений

Вот жеж мы мыслим одинаково, в ветку выше, не видя вашего комментария, написал то же самое практически

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Alexey QuQu

Бытовая техника и точка

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Андрей Иванов

Дорогие эксперты. Скажите пожалуйста, на фоне этих событий в компании стоимость чемоданов повысится или нет?

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Даниил Андрианов

Четкая компания.
2 владельца, один в розыске за неуплату налогов, другая уже успела отсидеть, так же за неуплату налогов.
👏👏👏👏

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