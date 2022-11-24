Синявина объявили в розыск в 2017 году, пишет издание со ссылкой на копию постановления следователя по особо важным делам ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Представитель ГСУ СК не ответил на вопрос о текущем статусе дела, сославшись на тайну следствия.