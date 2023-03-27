Game Insight пыталась вывести из компании деньги и сотрудников ещё до банкротства — «Ъ» Статьи редакции
По данным издания, компания не заплатила за работу своим сотрудникам около 125 млн рублей.
- Арбитражный управляющий Game Insight Денис Качура подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника, обнаружил «Коммерсантъ». Данных о сумме требований нет, сам Качура отказался от комментариев.
- Среди тех, кого Качура хочет привлечь к ответственности — десять компаний и несколько граждан. Знакомый с ходом банкротства источник «Ъ» предполагает, что перечисленные в заявлении Game Insight Group UAB, Game Insight UAB (Литва), Game Insight Holdings LTD (Кипр) и другие входили в группу, которая контролировала Game Insight, а её конечными владельцами выступали Игорь Мацанюк и сооснователи Mail.ru Group (сейчас VK) Григорий Фингер и Михаил Винчель.
- Во вторую группу входили российские ООО «Дата-Код», ООО «Меджик Крафт» и Tsogen (Узбекистан). Незадолго до банкротства первые два юрлица стали нанимать сотрудников компании, а перешедшие занимались разработкой и поддержкой игр, которые издавала Game Insight. Tsogen же использовали для передачи оплаты российским структурам, говорит источник «Ъ».
- Эту же информацию подтверждает один из бывших сотрудников компании: он рассказывает, что летом 2022 года, незадолго до ликвидации компании, сотрудникам анонимно предложили перейти в «Дата-Код», чтобы продолжить работу. 171 человек согласился, но уже в сентябре их уволили. После этого части из них предложили уехать в Узбекистан и устроиться в Tsogen.
- Опрошенные «Ъ» юристы предполагают, что доказать нарушения будет непросто — по данным из открытых источников, на которые чаще всего обращают внимание судьи, юридические связи между компаниями отсутствуют.
- Game Insight основали в 2009 году Алиса Чумаченко и Игорь Мацанюк, в 2014 году головной офис компании перенесли в Вильнюс. В июне 2022 года Game Insight ушла из России. Активы передали новому руководству, которое должно было ликвидировать компанию по закону. В июле несколько сотрудников компании рассказали, что она отказалась выплачивать выходные пособия и потребовала вернуть рабочую технику. В августе они потребовали выплатить им зарплаты через суд.
- Тогда же компания подала заявление на банкротство. Общая задолженность по зарплатам перед сотрудниками, по данным «Ъ», — 125 млн рублей. В октябре российскую «дочку» Game Insight признали банкротом.
- В январе 2023 года Качура заявил, что руководство Game Insight «при желании» могло бы найти способ перевести деньги, несмотря на ограничения. В феврале он обратился в прокуратуру, потому что заподозрил преднамеренное банкротство компании. Тогда же российская «дочка» Game Insight через суд потребовала 154 млн рублей у материнской компании в Литве.
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Свои продукты, надо регистрировать у себя дома
Поясните за запятую плиз!
Перед «плиз» тоже нужна запятая, т.ч. вы квиты
Это Мировой Разум, ему виднее.
Так что не стоит вскрывать эту тему.
Схема мутная, но ясно одно — кто-то удачно обогатился
Так и просится: а её конченными владельцами. Когда ж этот треш прекратиться...
сначала VC убирает дизлайки, потом Вадим Д меняет имя, что с этим миром творится
Сплошное безобразие, согласен!
Невероятный блондин пока ещё не изменился
Верни Вадима Д.
Батюшки. Он был лучше?
Вадим Д это как Джонни Д инфогангстер.
Да, я ради него заходил в коменты
До "банкротства"
Комментарий недоступен
"сотрудникам анонимно предложили перейти в «Дата-Код», чтобы продолжить работу. 171 человек согласился, но уже в сентябре их уволили."- я представляю как они ах*ели
Ох уже эти схемы....