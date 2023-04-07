Роскомнадзор будет контролировать, как владельцы автономных систем хранят данные Статьи редакции
Регулятор говорил, что на это потребуется дополнительное финансирование, ещё до того как его выбрали ответственным.
- РКН возьмёт на себя обязанность обеспечить контроль за хранением данных владельцами технологических сетей связи, рассказали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства. Проект касается поправок к закону «О связи», которые вступят в силу 1 сентября 2023 года.
- Согласно поправкам, владельцы техносетей со своим выходом в интернет должны три года хранить данные «о фактах приёма, передачи, доставки и обработки информации, о взаимодействии пользователей и о них самих в этих сетях», говорится в проекте. По аналогии с «законом Яровой» им придётся передавать эти данные госорганам по запросу. Содержание сообщений хранить необязательно, уточняет собеседник газеты.
- Автономная система — это сеть IP-адресов, относящихся к одному сервису или домену, поясняли до этого «Ведомостям» эксперты. «На практике» ими владеют операторы связи и крупные производства. Но участники рынка также отмечали, что они есть у корпораций, банков, вузов, онлайн-кинотеатров и маркетплейсов.
- В соответствии с проектом владельцы сетей должны будут установить систему техсредств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Но с этим связан ряд сложностей, говорят в агентстве MForum: «мощности в дефиците, а оборудование дорожает».
- Поправки к закону приняли в первом чтении ещё в декабре 2021 года, но не могли определить, какое ведомство будет контролировать участников реестра. РКН высказал готовность взяться за контроль в феврале 2023-го и тогда же предупредил, что ему потребуется финансирование, чтобы доработать цифровые системы контроля и нанять больше людей.
- В ФСБ объясняли необходимость поправок тем, что владельцы систем собирают много «оперативно значимых» данных, связанных с «огромным количеством преступлений в сфере информационно-компьютерных технологий».
219 просмотров
Нет термина "автономная сеть", есть термин "автономная система" - здесь как раз про это. Соберитесь, Полина!
Следующий шаг:
Создание комиссии по проверке наличия автономных систем для штрафов и распила бабла.
Выкидываем сервера нах