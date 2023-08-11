США ввели санкции против сооснователей «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва Статьи редакции
Под ограничения также попал Российский союз промышленников и предпринимателей.
- О внесении в санкционный список четырёх предпринимателей сообщил Минфин США. Ведомство пояснило, что не вводит никаких ограничений против основанной Фридманом и Авеном инвестиционной компании LetterOne, поскольку их доля в ней не превышает 50%.
- В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что санкции США, введённые против акционеров «Альфа-групп», никак не отразятся на деятельности «Альфа-Банка», он продолжит работу в полном объёме.
- ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
- В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана, Авена и Хана ввела и Великобритания. Тогда же Хан и Кузьмичёв вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
- В санкционный список США «Альфа-банк» попал в апреле 2023 года. Его активы в американской юрисдикции были заморожены, а местным контрагентам запретили проводить операции с ним.
- В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с заблокированных счетов на «основные нужды».
- В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд.
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Что-то пошло не так, адвокаты не этого просили..
Писали то небось для себя лично... А просили бы за всбю Россию, так убоялась бы, Европа, как вот мы сейчас боимся за яндекс национализировать.... Ох.. Тихо, тихо, а то побегут то с корабля.. Не догоним, лучших то из лучших...
Конечно, это ж на пользу всё. Только лучше станет.
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Серик, а ты вот прямо сразу под Вадимом пишешь, я заметил. Вы за соседними столами?
Ну так санкции давно и на них распространяются. Как клиент, изменений не вижу. Только свифт расстроил.
"Их то понятно, а нас за что?"))
Вадим так спешил что написал какую то чушь да еще и с ошибками.
Промышленрики и предприниматели такие: мы-то чего? Опять прилетело рикошетом!
Минфин США - укротитель миллиардеров
Агент кремля. Делает то, о чем оттуда много лет пугали "сказками"
Морды их свиные от этого не похудеют 🤷♂️
Это другое, ну что вы...
Ждём новые посты от внезапно раскамвающихся?
Расшаркивающихся
срочно делать заявление как Волож - иначе Гаага
Это тоже казахи?
да
Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва - а Кузьмичева то за что
Это всех читателей vc очень волнует как близких друзей указанных господ
Альфа Банк ничего такой банк, но у Фридмана пиздец рожа
Прям как в ларьке у нашего дома - продавщице там и пакет на голову не помог бы, а овощи хороши!
Надеюсь они, в отличии от меня, не запутались в этих бесконечных санкционных списках
Ну ввели и ввели
Уахаха. А как они брыкались, как брыкались)
Воложу взять на заметку. Поматросят, высушат и забудут.
что творят эти американские капиталисты
А чего только полтора года ждали? Даешь 10 лет резины, чтобы санкции ударили как можно больнее! Ахах
Ой... Не договорились что ли...
они что там в америке решили сделать курс - 200 или что
Когда под рукой не оказалось казахского происхождения и бизнеса в Израиле
все есть просто надеялись на самый гуманный в мире британский суд
А как это коснётся меня?