Право
Артур Томилко

США ввели санкции против сооснователей «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва Статьи редакции

Под ограничения также попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Михаил Фридман и Пётр Авен, фото «РИА Новости» 
  • О внесении в санкционный список четырёх предпринимателей сообщил Минфин США. Ведомство пояснило, что не вводит никаких ограничений против основанной Фридманом и Авеном инвестиционной компании LetterOne, поскольку их доля в ней не превышает 50%.
  • В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что санкции США, введённые против акционеров «Альфа-групп», никак не отразятся на деятельности «Альфа-Банка», он продолжит работу в полном объёме.
  • ЕС ввёл санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена в феврале 2022 года. После этого они вышли из совета директоров «Альфа-банка».
  • В марте 2022-го санкции против банка, а также Фридмана, Авена и Хана ввела и Великобритания. Тогда же Хан и Кузьмичёв вышли из состава акционеров «Альфа-банка». Их акции выкупил миноритарий банка Андрей Косогов, который таким образом увеличил свою долю до 40,1%.
  • В санкционный список США «Альфа-банк» попал в апреле 2023 года. Его активы в американской юрисдикции были заморожены, а местным контрагентам запретили проводить операции с ним.
  • В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с заблокированных счетов на «основные нужды».
  • В марте 2023 года источники FT сообщили, что Фридман и Авен, которые владеют около 45% «Альфа-банка», также рассматривают продажу своих долей Косогову за $2,3 млрд.

#новость #фридман #авен #альфабанк #санкции

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37 комментариев
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 S.Capusta
В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции.

Что-то пошло не так, адвокаты не этого просили..

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Cеpгей Фeдотов

Писали то небось для себя лично... А просили бы за всбю Россию, так убоялась бы, Европа, как вот мы сейчас боимся за яндекс национализировать.... Ох.. Тихо, тихо, а то побегут то с корабля.. Не догоним, лучших то из лучших...

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Вадим Д.
В «Альфа-банке» сообщили vc.ru, что решение США не повлияет на работу компании

Конечно, это ж на пользу всё. Только лучше станет.

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Иван Серик

Комментарий удалён

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Иван Серик
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Cеpгей Фeдотов

Серик, а ты вот прямо сразу под Вадимом пишешь, я заметил. Вы за соседними столами?

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Давидыч

Ну так санкции давно и на них распространяются. Как клиент, изменений не вижу. Только свифт расстроил.

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виктор сикрит
США ввели санкции против сооснователей «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва
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Всё как у людей

"Их то понятно, а нас за что?"))

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Cеpгей Фeдотов

Вадим так спешил что написал какую то чушь да еще и с ошибками.

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Вадим Д.

Промышленрики и предприниматели такие: мы-то чего? Опять прилетело рикошетом!

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Daniel Palmer

Минфин США - укротитель миллиардеров

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aaa bbb

Агент кремля. Делает то, о чем оттуда много лет пугали "сказками"

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Serge Schukin

Морды их свиные от этого не похудеют 🤷‍♂️

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Cеpгей Фeдотов

Это другое, ну что вы...

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Сергей Лукин

Ждём новые посты от внезапно раскамвающихся?

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Cеpгей Фeдотов

Расшаркивающихся

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Silver Surfer
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Astrid

срочно делать заявление как Волож - иначе Гаага

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Александр

Это тоже казахи?

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Astrid

да

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Astrid

Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва - а Кузьмичева то за что

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Artem

Это всех читателей vc очень волнует как близких друзей указанных господ

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Информационная безопасность

Альфа Банк ничего такой банк, но у Фридмана пиздец рожа

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aaa bbb

Прям как в ларьке у нашего дома - продавщице там и пакет на голову не помог бы, а овощи хороши!

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Denis Ya

Надеюсь они, в отличии от меня, не запутались в этих бесконечных санкционных списках

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Николай Паршин

Ну ввели и ввели

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Николай Иглоев

Уахаха. А как они брыкались, как брыкались)
Воложу взять на заметку. Поматросят, высушат и забудут.

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Astrid
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Astrid

что творят эти американские капиталисты

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aaa bbb

А чего только полтора года ждали? Даешь 10 лет резины, чтобы санкции ударили как можно больнее! Ахах

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Cеpгей Фeдотов

Ой... Не договорились что ли...

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Astrid

они что там в америке решили сделать курс - 200 или что

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Арсений

Когда под рукой не оказалось казахского происхождения и бизнеса в Израиле

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Astrid

все есть просто надеялись на самый гуманный в мире британский суд

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Зеленый самолетик

А как это коснётся меня?

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Astrid
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37 комментариев
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