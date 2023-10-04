VPN-сервис HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него внереестровую блокировку Статьи редакции
В 2019 году сервис уже добивался отмены решения российского суда о блокировке сайта.
- Компания hidemy.network Ltd. из Белиза подала иск в Таганский суд Москвы, пишет «Ъ» со ссылкой на копию документа. Истец просит признать незаконной блокировку сайта hidemy.name с июля 2023 года посредством ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, которые операторы устанавливали по закону о «суверенном интернете»).
- Оборудование предназначено для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис — «всего лишь клиентское приложение и не может представлять угрозу чему-либо», считает истец.
- В HideMy.name подтвердили газете отправку иска. Интересы сервиса в суде представляют адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнёры» Екатерина Абашина и проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. По словам Абашиной, иск подали 3 октября 2023 года. На момент написания заметки информация о нём не отобразилась в картотеке суда. Роскомнадзор не ответил на запрос «Ъ».
- Сайт VPN-сервиса уже блокировали в России. В 2017 году, когда он назывался HideMe.ru, — из-за наличия на главной странице строки ввода для быстрого анонимного посещения любого сайта. После этого сервис переехал на домен HideMy.name, а доступ разблокировали. В 2018 году сайт сервиса вновь заблокировали — по решению районного суда Йошкар-Олы. Годом позже компания добилась отмены решения.
- Гендиректор HideMy.name Маркус Саар рассказал «Ъ», что Роскомнадзор прибегает к блокировке не только сайта сервиса, но и адресов его VPN-серверов: «Нас заблокировали, но не внесли в реестр, не предупредили о нарушении. Не были соблюдены и любые другие регламенты». По его словам, положительным исходом «будет хотя бы внесение в реестр по всем правилам и законам».
- По словам Абашиной, если суд встанет на сторону компании, владельцы других сайтов, которых блокируют вне реестра, «могут в теории воспользоваться решением при оспаривании». Роскомнадзор составляет «перечень угроз» (поводов к применению ТСПУ) после учений, мониторинга и исследований, «но как они проводятся, непонятно», отмечает она.
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До разблокировки оставалось 900 лет.
Скорей всего не добьются ничего. Но попытка хорошая, так и надо делать, а то обычно молчат!
Ничего не знаю про HideMy.name. Возможно что удобный и качественный сервис.
Но, если честно, меня сильно смущают сервисы с возможностью оплаты в рублях. Чувствую какой-то подвох.
Да нет никакого подвоха, не мути воду!
Отчаянные 🙃
Молодцы HideMy.name правильно нужно их рвать сильно прям
Так заблокировал VPN-серверы, потому что они хостились на тех же амазон сетях, что и сайты навального
Дело, конечно, благостное, но в текущих условиях бесперспективное.
В воду пукнули.
Наоборот радоваться нужно, что так. Но с другой стороны потеря такого количества клиентов...