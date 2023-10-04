Право
Таня Боброва

VPN-сервис HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с требованием снять с него внереестровую блокировку Статьи редакции

В 2019 году сервис уже добивался отмены решения российского суда о блокировке сайта.

  • Компания hidemy.network Ltd. из Белиза подала иск в Таганский суд Москвы, пишет «Ъ» со ссылкой на копию документа. Истец просит признать незаконной блокировку сайта hidemy.name с июля 2023 года посредством ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, которые операторы устанавливали по закону о «суверенном интернете»).
  • Оборудование предназначено для предупреждения угроз сетям связи, а VPN-сервис — «всего лишь клиентское приложение и не может представлять угрозу чему-либо», считает истец.
  • В HideMy.name подтвердили газете отправку иска. Интересы сервиса в суде представляют адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнёры» Екатерина Абашина и проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. По словам Абашиной, иск подали 3 октября 2023 года. На момент написания заметки информация о нём не отобразилась в картотеке суда. Роскомнадзор не ответил на запрос «Ъ».
  • Сайт VPN-сервиса уже блокировали в России. В 2017 году, когда он назывался HideMe.ru, — из-за наличия на главной странице строки ввода для быстрого анонимного посещения любого сайта. После этого сервис переехал на домен HideMy.name, а доступ разблокировали. В 2018 году сайт сервиса вновь заблокировали — по решению районного суда Йошкар-Олы. Годом позже компания добилась отмены решения.
  • Гендиректор HideMy.name Маркус Саар рассказал «Ъ», что Роскомнадзор прибегает к блокировке не только сайта сервиса, но и адресов его VPN-серверов: «Нас заблокировали, но не внесли в реестр, не предупредили о нарушении. Не были соблюдены и любые другие регламенты». По его словам, положительным исходом «будет хотя бы внесение в реестр по всем правилам и законам».
  • По словам Абашиной, если суд встанет на сторону компании, владельцы других сайтов, которых блокируют вне реестра, «могут в теории воспользоваться решением при оспаривании». Роскомнадзор составляет «перечень угроз» (поводов к применению ТСПУ) после учений, мониторинга и исследований, «но как они проводятся, непонятно», отмечает она.

#новость #vpn

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 Вадим Д.

До разблокировки оставалось 900 лет.

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Виталий Подольский

Скорей всего не добьются ничего. Но попытка хорошая, так и надо делать, а то обычно молчат!

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S.Capusta

Ничего не знаю про HideMy.name. Возможно что удобный и качественный сервис.
Но, если честно, меня сильно смущают сервисы с возможностью оплаты в рублях. Чувствую какой-то подвох.

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Стерлядка Вяленая

Да нет никакого подвоха, не мути воду!

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Игрушка отчима

Отчаянные 🙃

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Posolo

Молодцы HideMy.name правильно нужно их рвать сильно прям

VPN service for secure, anonymous and…
Protect your devices and gain access to websites. Round-the-clock customer support. VPN for…
HideMy.name
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Art Cooper

Так заблокировал VPN-серверы, потому что они хостились на тех же амазон сетях, что и сайты навального

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Слегка Придурковатый

Дело, конечно, благостное, но в текущих условиях бесперспективное.

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Нейрослав Жепетеев

В воду пукнули.
Наоборот радоваться нужно, что так. Но с другой стороны потеря такого количества клиентов...

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