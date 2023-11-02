В Госдуму внесли законопроект о штрафах за отказ продавать валютную выручку Статьи редакции
Поправки опубликованы на сайте госоргана.
- Внимание на них обратил «Ъ». Авторы законопроекта предложили ввести административные штрафы за «невыполнение обязанности» по продаже иностранной валюты на российском рынке и за «нарушение порядка» такой продажи.
- Согласно текущей версии документа, должностные лица будут обязаны выплатить 40-50 тысяч рублей, а юридические — «от трёх четвёртых до одного размера» суммы валютной выручки, которую они не продали в установленный срок. Рассматривать административные дела будут в Росфинмониторинге.
- Владимир Путин ввёл обязательную продажу валютной выручки для ряда компаний в середине октября 2023 года: экспортёры должны будут в течение 60 дней с момента получения денег зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по экспортным контрактам.
- В течение двух недель они обязаны продать не менее 90% от зачисленных сумм на внутреннем рынке — но не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, и не позднее 30 дней с момента их получения.
- Список тех, кого коснулись изменения, состоит из 43 групп компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, химической и лесной промышленности, чёрной и цветной металлургии и зернового хозяйства. Он останется закрытым. По данным «Ъ», речь идёт о группах с долей экспорта в выручке более 60%.
- Цель указа — стабилизировать курс валют. В ЦБ заявили, что требование может помочь повысить оперативность реализации валюты и снизить волатильность, но предупредили: оно сопряжено с рисками осложнить внешнеэкономическую деятельность.
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Закон не могут не принять, всё в нём прекрасно для депутатов и штрафодобывающей экономики!
а я думаю что показушный закон. Предвыборная как-никак. Как сейчас в КОап, например если роспотребнадзор выявляет нарушение, то можно выписать небольшой штраф на сотрудника как на физ лицо или большой на ООО. Как понимаем выбор как правило очевиден. Ну и здесь, отказался продавать пару миллиардов долларов, ну заплатит значит директор 50 тыщ рублей в бюджет
Все проданное тут же откупается. Не удивлюсь что могут вообще по кругу определенную сумму крутить, чтоб под лимиты пройти по обороту "сданной" валютной выручки. А реальная выручка даже не заходила на счета в РФ. Тут без специального ревизионного отдела валютного контроля не обойтись.
Я работал немного в валютном контроле банков. Кажется, это не сложно проверить, специальный отдел не нужен.
Например поступила оплата за поставку товара (нефти) на 1 млн долларов. Эта операция пройдёт по валютному контролю со специальным кодом 10200. Дальше будет специальный код для операции по продаже валюты, точно не помню, но пусть 01040. Для покупки, опять же, свой код, допустим 01020.
Таким образом, сравнить по одному счету сумму операций по коду 10200 и по коду 01040 — задача на 5 минут (в банках есть специальное ПО от ЦБ для валютного контроля, оно много чего позволяет делать).
Если операций по коду 01040 будет сильно больше, чем по 10200, это будет сразу заметно и очень подозрительно.
Такие дела.
Поздравляю! Вы только что изобрели валютную биржу
А минусы будут? Кому нужны вечно падающие рубли?
Отжать валютную выручку - прекрасная идея! Вот пусть тогда сами потом и поднимают экономику))) с такими валютными скачками не помогать сохранить выручку, а угрожать ее забрать - это дно. Не верю, что это пройдет
Так валютная выручка идёт исключительно за нефть и газ и прочие прелести от государственных компаний. Не вижу в этом угрозы экономики. Эти деньги в любом случае вряд ли вернулись на родину
Странно что решение заработало лишь сейчас, в 23 году а не в первых числах марта 22го.
Разбудите, когда доллары из под подушки нужно будет в сберкассу сдавать.
чтобы достать из под подушки нужно их сначала туда положить, а чтобы их туда положить нужно сначала их снять, а чтобы их снять....короче они уже в сберкассе лежат, не надо ничего сдавать
не переживайте, сами придут, из-под подушки баксы азберут и сами положат, куда надо)
У тебя там куча целая под подушкой?
Боюсь, тебе придется спать вечно
За отказ продавать добровольно валютную выручку)))
Странно. Написано "13 комментариев", а я посчитал - их ровно шесть.
Джва раза посчитал даже, думал - может это я гоню?
Edit: пока писал псто - седьмой появилсо. Но все равно семь же - не тринадцать, верно?
Модераторы лютуют. Хотя с недавних пор и авторы могут удалять комментарии.
сегодня в мобильным приложении весь день такое замечаю
Обращал на это внимание еще 29 октября. Даже «Сломалось» вызывал, но до сих пор не починили.
https://vc.ru/life/891426-iz-naivnogo-studenta-v-sereznyy-startap?comment=6634317&from=copylink&type=quick
тоже замечаю уже пару дней как, такой лаг наблюдается
Мне вот интересно, а сами эти компании знают, что они присутствуют в этом закрытом списке 43-х ? А как в суде обжаловать штраф, будет закрытый суд?
Нет, конечно. У нас же тирания. Это значит, что не надо никого ставить в известность. Просто приходишь и отнимаешь
Отличные новости, все для бизнеса
Дивиденды миноритариям - минус, зарплаты/премии работникам - минус, все ради красивой картинки (бакс меньше сотки) на выборах в марте 2024
причем тут бизнес в общем понимании? Это касается гос. компаний или с гос. участием, в основном нефть и газ.
продал и тут же купил - хрен придерешься
А они заранее потребуют!
ЦБ может вернуть комиссию 12% как это было после 4 марта 2022 для физиков и юриков
А это поможет?
Не думаю...
"за отказ продавать валютную выручку" по цене согласно реестра рыночных цен
Ручной бизнес сожрет и попросит добавки)
Если кто-то продает. Значит кто-то покупает. Видимо объем долларов не достаточный, поэтому уже и ставка 15% и принудительная продажа валюты не сильно помогают
Идея хорошая. А то у нас многие ресурсодобывающие компании (а другие у нас и не приносят такой объём валютной выручки, которая бы хоть что-нибудь решала) в край офигели - все что добыли пытаются сразу толкнуть заграницу, отказываясь затоваривать внутренний рынок, а потом ещё и валютную выручку отказываются продавать.
Но, увы, как на практике реализуют данный закон (если вообще примут😅) - загадка. В остальных комментариях вон уже накидали способы обхода))
Пчел, ресурсодобывающие компании входят в "холдинг Озеро", и они не "офигели", а "национальное достояние", не надо тут.
Спрашивать будут с тех, кто много экспортирует, но в холдинг не входит.
Внесли то внесли , главное что бы вперед ногами не вынесли этот закон из думы )
Как по мне надеюсь это удержит рубль хотя бы у сотки , люблю покупать Американские акции 😁
Вы не понимаете! Валюта - от Лукавого!
поглядим , а может сработает
И поскачут валютные комиссары собирать финразверстку.