Анатолий Капустин и Владимир Кобзев придумали и запустили проект «Шаурман и тюльпанов» за пять дней до 8 марта.

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Коротко о том, как запускали проект

Анатолий Капустин придумал продавать букеты из шаурмы и тюльпанов за пять дней до 8 марта. Тюльпаны прочно ассоциируются именно с Международным женским днём, а шаурма, по его мнению, — культовое блюдо среди молодёжи, ставшее мемом.

3 марта 2017 года Капустин вместе с совладельцем курьерской доставки «Птичка» Владимиром Кобзевым запустили сайт на конструкторе Tilda. Для отрисовки иллюстраций — двух картинок с букетами и фона — партнёры наняли дизайнера, которому заплатили около 5000 рублей.

Капустин и Кобзев не переживали, что проект может «не взлететь» — расходы не казались им существенными: заранее покупать цветы они не стали, точку для производства шаурмы не покупали, а на рекламу в Telegram-канале «Интересные статьи» потратили всего 10 тысяч рублей.

Схема работы выглядела так: когда в «Шаурман и тюльпанов» поступал заказ, курьер покупал на свои деньги тюльпаны в ближайшем цветочном магазине и шаурму — в той локации, где было удобно, — а затем отвозил их получателю. Позже курьер предъявлял чеки, и ему компенсировали расходы.

Сервис запустили 6 марта 2017 года. Он проработал до 9 марта 2017 года. За эти три дня они выполнили 102 заказа и заработали более 130 тысяч рублей.

Основатели называют разный размер полученной прибыли после выплаты налогов, зарплаты менеджера и других расходов: по словам Капустина она составила около 20 тысяч рублей, по словам Кобзева — 10 тысяч рублей.

В 2017 году Кобзев рассказывал Roem.ru, что с учётом расходов на рекламу и затрат на сверхурочные операторов проект «вышел в ноль», а после выплаты налогов убыток составил 10 тысяч рублей.

Партнёры считают, что им удалось бы заработать существенно больше, если бы они не совершили несколько ошибок

Не подготовились к высокому спросу

Никаких исследований и даже опросов среди знакомых Капустин и Кобзев не проводили: побоялись упустить время и прождать ещё год до запуска проекта. Они не рассчитывали много заработать на шаурме с тюльпанами, Кобзев преследовал цель прорекламировать свой сервис доставки, а Капустину было интересно провести социальный эксперимент.

Это некая проверка людей на совместимость: если один человек считает забавным подарить букет тюльпанов с шаурмой, а для другого такой подарок неприемлем, здорово, что мы помогли им узнать друг друга лучше. Кто-то выяснил, что у его близкого человека похожее чувство юмора, а другие, наоборот — обсудили идеи более подходящих подарков. Несколько человек писали мне, что из-за нашего подарка расстались со своими возлюбленными, потому что их девушки не оценили юмор и страшно обиделись. Не сошлись, что поделать. Зато у любителей таких смешных подарков появился шанс найти единомышленников. Анатолий Капустин сооснователь «Шаурман и тюльпанов»

Партнёры ожидали получить максимум 10-15 заказов, но когда их количество начало расти, поняли, что не справляются с потоком клиентов вдвоём, и наняли менеджера. За пару дней работы ему пришлось заплатить 10 тысяч рублей.

По словам Кобзева, если бы он правильно спрогнозировал спрос, то нанял бы на удалённом режиме диспетчера из условного села в Красноярске и платил бы ему 2000 рублей в день.

Он считает, что нужно заранее провести отбор кандидатов, протестировав их. Затем, нанимая диспетчера, досконально его обучить.

«Принципиально важно, чтобы диспетчер имел опыт работы, потому что мне пришлось пригласить на это место своего знакомого, а у него другая профессия. Это очень важно, ведь от скорости обработки заказов зависит результат работы», — уверен Кобзев.

Стартовали слишком поздно

Кобзев советует тем, кто планирует открывать аналогичный проект, не брать пример с «Шаурман и тюльпанов» и стартовать как минимум за неделю до праздника.

«В этом случае у нас было бы время для поиска квалифицированного сотрудника, во-вторых, я бы лучше понимал ценообразование и спрос на наш продукт. В-третьих, заказы распределялись бы более равномерно, без резких всплесков активности. Это снизило бы нагрузку на сотрудников», — рассуждает Кобзев.

Установили недостаточно высокую цену

«Шаурман и тюльпанов» предлагали своим клиентам два тарифа: «Студенческий» (три тюльпана и шаурма) за 900 рублей и «Лакшери» (пять тюльпанов и шаурма) за 1500 рублей. Но на следующий день после открытия из-за роста спроса пришлось повысить цены до 1400 и 2000 рублей соответственно, а 8 марта — до 2000 и 2500 рублей.

Кобзев считает, что цены изначально нужно было установить в два раза выше — 1800 и 3000 рублей. А при высоких ценах на продукт можно при необходимости регулировать спрос скидками и акциями.

Мы не учли, что в праздники на дорогах пробки, а цены на множество товаров растут, поэтому маржи было меньше, чем мы рассчитывали. Например, пришлось переплатить курьерам: в праздники на работу выходило мало доставщиков, поэтому приходилось их стимулировать повышением оплаты. Владимир Кобзев сооснователь «Шаурман и тюльпанов»

В среднем курьеры зарабатывали 250–400 рублей за один заказ в зависимости от расстояния, времени и удалённости от центра.

Не смогли закупать товар по одной цене

Если точки шаурмы они отфильтровали по отзывам москвичей и нанесли выбранные на карту, чтобы курьеры покупали блюдо только в них, то с цветами такую схему реализовать не получилось.

«В интернете нет базы цветочных магазинов с прайсом, а направлять курьеров в несколько проверенных точек неудобно. Доставщики ездят по разным районам, и добираться в удалённый за несколькими тюльпанами было бы нерентабельно», — рассказал Кобзев.

В результате партнёры не могли контролировать закупку цветов, и в одной точке курьер покупал тюльпаны по 40 рублей за цветок, а в другой — по 150 рублей. Из-за этого маржа оказалась также ниже.

Стоит ли запускать проекты специально под праздники