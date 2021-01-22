Сроки горят: нужно поставить на ноги коворкинг в Москве, осталось девять дней Статьи редакции
Юрист без опыта управления недвижимостью ищет способ спасти рабочее место, которым пользуется сам и которое может быть удобно другим.
Подсайт «Личный опыт» задумывался как место, где можно рассказать о решении какой-то проблемы или жизненной ситуации. Но бывают случаи, когда проблема есть прямо сейчас и хочется о ней рассказать или получить совет.
В формате «Сроки горят» хочется объединить истории людей, которые пытаются решить задачу в прямом эфире и ищут советов от сообщества. Первый участник — Севан Авалян, ему слово.
Как так вышло?
Речь идёт о коворкинге Goodini.Space в 100 шагах от станции метро «Нагорная». Рядом есть парковка и спорткомплекс с горнолыжным склоном «Кант».
Я сидел в «Гудини» с ноября 2020 года. Раньше работал в SOK.Works на Курской, StartHub на Дмитровской, в кофейнях. Осенью переехал в Северное Бутово и понял, что не хочу тратить больше 30 минут на дорогу туда.
После тестового дня понял, что настолько комфортное рабочее пространство в Москве я ещё не видел. Стоит 10 990 рублей в месяц.
С самого начала здесь было 34 рабочих места, кухня и отличная переговорка.
В декабре 2020 года ребята решили закрыть коворкинг, прямо перед праздниками. Они строили место для своей команды, а остаток помещения сдавали и таким образом срезали траты на аренду. Сейчас свой проект они закрыли и решили, что коворкинг при тех же усилиях денег много не принесёт.
Я пытался найти другие места, но после очередного вопроса «Вы к нам надолго или тестовым днём попользоваться?» устал искать.
Что сейчас
С владельцами коворкинга и управляющим здания у нас есть устная договорённость: если набираю шесть арендаторов, что покроет аренду, то управляющий здания выкупит у прошлых владельцев мебель, чтобы она осталась в коворкинге. Если найдём девять человек — откроем остатки помещения, которые пока закрыты.
Сейчас у нас есть 10 рабочих мест и три гарантированных постояльца, которые готовы остаться с нами. Нужны ещё три человека, чтобы 1 февраля мы могли спокойно вернуться сюда.
Я сейчас обрабатываю старые лиды, которым не звонили с момента решения о закрытии, но их осталось два человека. Один должен был прийти сегодня, а уже 15:16. Прошлые владельцы Гудини сказали, что поднимут сайт для приёма заявок (у них это шло неплохо), но пока сайт лежит.
Своих денег у меня на эту задачу нет, так что опасаюсь, что скорее всего коворкинг просто умрёт. Ну, хотя бы поработаю девять дней в нормальном месте.
Что нужно
Совет, чем заняться в первую очередь, я профан в этом. Моя задача — сохранить суперкомфортное рабочее место.
Если вам нужно рабочее пространство с тишиной, метро, бесплатной парковкой, быстрыми неплохими обедами и кофейней на первом этаже — welcome!
Как называются? Давно ищу удобное кресло.
Копейки? )) 7-8 миллионов копеек...
Экспериментальный пришелец
Ну в плане по соотношению цена-качество прям топчик. Я бы и больше отдал -)
у меня на работе такое было, соглашусь с удобством. А не сохранилось название, случаем? Думаю домой прикупить )
У меня подобное кресло, не совсем такое, но похоже. Оно мне стоило 18 тысяч. Ну 18 тысяч не копейки. Если вы знаете где купить сильно дешевле, подскажите плиз, я куплю.
Экспериментальный пришелец
Я буквально за 9 чтоль вот покупал 4 месяца назад. 2 года назад за 6
А я вот такое купил год назад https://market.yandex.ru/product--kompiuternoe-kreslo-metta-samurai-s-1-ofisnoe/1715943370 черт знает почему. На вид особо не отличается, а в 2,5 раза дороже... Черт меня дернул его купить. Сижу не могу вспомнить какого черта я лишних тысяч 10 потратил
Экспериментальны
Да всякое бывает.
Я первое купил в соседнем доме в какой-то компании, которая офисной мебелью торгует.
Пришёл просто так, смотрю кресло нормальное, говорят 7 тыщ стоит. Ну я просто по приколу говорю 'давайте за 6?'.
Продавец звонит директору и отдаёт за 6))
Ну а второе уже специально такое брал - очень понравилось, так что другое и не скал даже
Погуглите на avito. Прямо сейчас продаются остальные кресла отсюда
Вы не пробовали кидать информацию в группы ближайших районов в VK, в инстаграм-паблики? Может быть, кто-то сидит на удалёнке и захочет поработать вне дома.
Проблема в том, что у меня своей работы вагон. Я просто не успеваю отвлекаться.
Из дома прекрасно работается, нечего там спасать. за 10к в месяц можешь себе рядом с домом комнату снять -рабочий кабинет читай)
Может, как-то попытаться прокачать сам коворкинг?
Можно даже на уровне коммуникации\рендеров, чтобы уже сейчас привлечь внимание к тому, что "будет". Можно сбор средств организовать, с учётом вложение=покупка абонемента на Х период.
А то это больше похоже на типичный open space типичного офиса. Бюджетный, к тому же. Смотришь и сразу думаешь что там разве что в маске сидеть, да локтями с соседом биться. Ни перегородок между рабочими местами, ни нормального расстояния между ними, ни ламп\простой канцелярии на столах. На столах просто лежат простые переноски. Имхо, не хватает опциональных мониторов. Достаточно даже просто часть стульев убрать и кинуть в углу пару пуфов, чтобы уже выглядело уютнее.
Не, не, не. Пуфы это не к нам. У нас работа. Локтями не бьёмся, расстояние очень ок, всё ок. Всего хватает, соседям не мешается.
Большой баннер повесить чтобы люди видели проезжая или проходя мимо что это именно в таком хорошем месте. Не всё через интернет.
Комментарий удален
Коворкинги свое оживают. Через годик другой может снова будет востребован, но сперва эти площади ждёт перетурбация
Проводите сами какой то платный ивент или найдите людей кто проведет.
Так как конкуренция чисто по коворкингам большая.
Окна на живописную стену?
Правильно ли я понимаю что с 16 человек уже отбивается аренда, а дальше до 34 уже чистый профит? Неплохая экономика. А владельцы не пробовали снизить до 8 крубл? Может и арендаторов бы набралось побольше
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