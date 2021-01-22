Юрист без опыта управления недвижимостью ищет способ спасти рабочее место, которым пользуется сам и которое может быть удобно другим.

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Подсайт «Личный опыт» задумывался как место, где можно рассказать о решении какой-то проблемы или жизненной ситуации. Но бывают случаи, когда проблема есть прямо сейчас и хочется о ней рассказать или получить совет.

В формате «Сроки горят» хочется объединить истории людей, которые пытаются решить задачу в прямом эфире и ищут советов от сообщества. Первый участник — Севан Авалян, ему слово.

Как так вышло?

Речь идёт о коворкинге Goodini.Space в 100 шагах от станции метро «Нагорная». Рядом есть парковка и спорткомплекс с горнолыжным склоном «Кант».

Я сидел в «Гудини» с ноября 2020 года. Раньше работал в SOK.Works на Курской, StartHub на Дмитровской, в кофейнях. Осенью переехал в Северное Бутово и понял, что не хочу тратить больше 30 минут на дорогу туда.

После тестового дня понял, что настолько комфортное рабочее пространство в Москве я ещё не видел. Стоит 10 990 рублей в месяц.

С самого начала здесь было 34 рабочих места, кухня и отличная переговорка.

В декабре 2020 года ребята решили закрыть коворкинг, прямо перед праздниками. Они строили место для своей команды, а остаток помещения сдавали и таким образом срезали траты на аренду. Сейчас свой проект они закрыли и решили, что коворкинг при тех же усилиях денег много не принесёт.

Я пытался найти другие места, но после очередного вопроса «Вы к нам надолго или тестовым днём попользоваться?» устал искать.

Что сейчас

С владельцами коворкинга и управляющим здания у нас есть устная договорённость: если набираю шесть арендаторов, что покроет аренду, то управляющий здания выкупит у прошлых владельцев мебель, чтобы она осталась в коворкинге. Если найдём девять человек — откроем остатки помещения, которые пока закрыты.

Сейчас у нас есть 10 рабочих мест и три гарантированных постояльца, которые готовы остаться с нами. Нужны ещё три человека, чтобы 1 февраля мы могли спокойно вернуться сюда.

Я сейчас обрабатываю старые лиды, которым не звонили с момента решения о закрытии, но их осталось два человека. Один должен был прийти сегодня, а уже 15:16. Прошлые владельцы Гудини сказали, что поднимут сайт для приёма заявок (у них это шло неплохо), но пока сайт лежит.

Своих денег у меня на эту задачу нет, так что опасаюсь, что скорее всего коворкинг просто умрёт. Ну, хотя бы поработаю девять дней в нормальном месте.

Что нужно

Совет, чем заняться в первую очередь, я профан в этом. Моя задача — сохранить суперкомфортное рабочее место.

Если вам нужно рабочее пространство с тишиной, метро, бесплатной парковкой, быстрыми неплохими обедами и кофейней на первом этаже — welcome!