Давид Хейнемейер Ханссон считает, что со своим подходом к бизнесу Эндрю Уилкинсон в любом случае проиграл бы Asana. А для успеха надо придерживаться совсем других принципов.

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Давид Хейнемейер Ханссон

31 марта основатель сервиса для управления проектами Flow Эндрю Уилкинсон рассказал о неудачной попытке обойти Asana, которая стоила ему $10 млн.

Рассказывая о своём опыте, он упомянул Basecamp — сервис и его модель развития вдохновил предпринимателя на создание Flow.

На следующий день сооснователь Basecamp Давид Хейнемейер Ханссон развёрнуто ответил Уилкинсону и раскритиковал его выводы из собственных неудач.

Давид Хейнемейер Ханссон создатель Basecamp

История Эндрю Уилкинсона о том, как он потерял $10 млн, создав приложение для управления проектами, прекрасно иллюстрирует опасность попыток анализировать собственные неудачи.

Так легко влюбиться в одну из тех бесконечных альтернативных вселенных, где вы просто сделали бы всё по-другому и всё получилось бы. Типа «если бы только мы подняли венчурный капитал, мы бы справились». Простите, но нет, скорее всего вы бы не справились.

Но прежде чем мы обсудим безрассудство главного посыла — что если бы только Flow поднял венчурный капитал, он бы покорил Asana и весь мир — давайте остановимся на источнике вдохновения, за которым Уилкинсон, по собственным словам, последовал — на Basecamp.

Только Уилкинсона вдохновил не Basecamp, а наша модель финансирование из собственных средств, но он не следовал ни одному из принципов этой модели:

Не тратьте больше, чем вы зарабатываете. Если вы прибыльны, вы свободны. Даже если проект когда-нибудь закончится, вы заработаете денег за каждый год работы, не превратите свой банковский счет в чёрную дыру и не будете об этом сожалеть. Рост — это не цель. Уилкинсон кажется одержим Asana и «завоеванием» рынка. Если для вас успех — это победа над конкурентом или завоевание случайно выбранного рынка, то вы сами вынуждаете себя играть по их правилам.

Лучше сделать что-то одно и рабочее, чем всё сразу и как попало (Half, not half-assed). Flow распылялся, думая, что «рынок» установил какую-то обязательную планку: например, если не выпустить приложение для Android прямо сейчас, то они проиграют. Это привело к тому, что продукт низкого качества был полон багов. Они сделали это вместо того, чтобы концентрироваться на более маленьком, но качественном и разнообразном продукте.

Недостаточная конкуренция. История раскаяния Уилкинсона пронизана военными метафорами — нужно внушительное вооружение в воображаемой войне с Asana. Это одиночная игра в холодную войну. Разумеется, вы проиграете, если будете пытаться скопировать всё, что делают конкуренты, не имея и половины их денег.

Меряйтесь не затратами, а знаниями. Уилкинсону и Flow нечего было добавить, когда они начали преследовать конкурентов. Вместо того, чтобы быть уникальными и интересными и собрать свою аудиторию, они стали худшей копией лучше финансируемого конкурента и начали терять клиентов.



Главное сожаление Уилкинсона, похоже, заключается в том, что он потратил свои миллионы в погоне за мечтой стать миллиардером с помощью to-do-приложения. Такие мечты очень далеки от нашей истории и от пропаганды предпринимательства.

Если вы управляете своей компанией так, будто она финансировалась венчурными инвесторами, но вкладываете собственные, то да, вы пожалеете, что просто не взяли чужие деньги.

Но инвестиции не гарантия успеха! Подавляющее большинство стартапов терпят неудачу. Особенно те, которые мечтают стать «единорогами». Даже если они берут чужие деньги. Романтическая мечта о том, что Flow мог победить Asana, будь у него больше денег, больше людей, больше рекламы, больше клиентов, больше всего — это просто... мечта.

Уилкинсон также игнорирует тот факт, что существует около миллиона других похожих приложений. Todoist запустился в одно время с Flow — и у него всё хорошо, хотя проект тоже не привлекал венчурных инвестиций. И Basecamp, конечно, тоже в какой-то степени менеджер задач.

Раз мы придумываем варианты прошлого, почему бы не представить себе вселенную, где Уилкинсон не уставился вслепую на конкурента с венчурными инвестициями, а вместо этого последовал некоторым из вышеперечисленных принципов.

Он бы продолжал разрабатывать другой продукт и концентрировался на небольших компаниях, пока Asana гонялась за корпорациями. И, прежде всего, Flow жил по средствам, зарабатывая при этом $1-3 млн в год. Это мог быть прекрасный бизнес!

Но, как говорит Уилкинсон, это не было его целью. Управление компанией с $1-3 млн в год, которая могла бы нанять 10 человек и получить миллионную прибыль за эти годы, не сделало бы его миллиардером. Если бы для успеха были нужны оба компонента — прибыль и статус миллиардера — то, конечно, его ждал провал. Но большинство людей были бы рады таким неудачам!

На этом мы заканчиваем анализировать провал Flow. Если вы узнаёте себя в этом стремлении стать миллиардером, в этом мышлении «единорог или банкротство», то вам, наверное, стоит пойти по пути привлечения венчурного капитала. Вы почти наверняка потерпите неудачу, но, по крайней мере, вы потратите чужие деньги.