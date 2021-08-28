Перевод издания «Идеономика».

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Кадр из фильма «Мне бы в небо»

Рекордные 4 млн человек уволились в апреле, уверенные в том, что смогут найти работу лучше, а восстанавливающаяся экономика США сообщила о рекордном количестве вакансий за последние месяцы.

Эксперты по трудоустройству прогнозируют, что ситуация на рынке труда, когда вакансий больше, чем подходящих специалистов, может продолжиться и осенью, что даст работникам больше рычагов влияния на нынешних и потенциальных работодателей. Сотрудники могут быть «приятно удивлены, увидев, как много сейчас возможностей для трудоустройства», — говорит карьерный коуч Джинни Ченг.

CNBC Make It спросила экспертов по подбору персонала, о чем следует подумать работникам перед увольнением, в период подачи заявления и собственно ухода, чтобы обеспечить плавный переход.

Перед увольнением

Если руководители уделяют особое внимание набору и удержанию сотрудников, работники могут использовать текущий момент для переговоров об улучшении условий труда или о повышении по службе.

Ченг советует задуматься о том, чего вы действительно хотите от своей работы, чего не получаете от нее. Например, о возможности браться за более крупные проекты или более гибком графике. Затем поговорите со своим руководителем о том, как приблизиться к этим целям. «Может быть, в настоящее время вы счастливы и наслаждаетесь своей ролью, тогда подумайте о том, что будет происходить в ближайшие два года», — говорит Ченг.

Если вы согласны взять на себя новые обязанности или сменить сферу, можно начать обсуждение повышения заработной платы или продвижения по службе.

Планируйте заранее

Если ваш нынешний работодатель не может дать вам то, чего вы хотите, возможно, пришло время перемен, если вы четко понимаете свои долгосрочные цели. Сейчас время быть разборчивыми в выборе карьеры, говорит руководитель отдела набора персонала компании Jobvite Брианна Томас.

«Не убегайте от чего-то, а бегите к тому, что вам нравится», — говорит она. По словам Томас, работодатели делают все возможное, например, предоставляют бонусы при приеме на работу или дополнительные льготы, поэтому постарайтесь убедиться, что новая должность будет более привлекательной по сравнению с текущей. Например, позволит ли она вам перейти в иную отрасль или стать менеджером? Стараются ли в компании сохранять сотрудников или hr-менеджеры беспрестанно заполняют вакансии из-за увольнения работников?

«Возможностей так много, — говорит Томас, — поэтому сейчас самое время, чтобы все тщательно обдумать и дождаться компании, культуры и должности, которые лучше всего подходят в долгосрочной перспективе».

Многие трудились в режиме нон-стоп во время глобального кризиса, и теперь люди хотят сделать перерыв, прежде чем найти новую работу. В этом случае карьерный коуч Челси Джей советует обозначить сроки, когда вы снова приметесь за поиски, и подготовить стратегию, как вы будете предлагать себя и свое свободное время потенциальным работодателям.

Даже если вы взяли перерыв, чтобы отправиться в путешествие с семьей, знайте, что менеджеры по найму, возможно, захотят услышать, как это время помогло вам зарядиться энергией для новой работы и повысить внимание к определенным карьерным целям.

Уведомление за две недели остается стандартом, но есть исключения

Даже в лучшей рабочей обстановке бывает неловко подавать заявление об увольнении. Джей советует быть честными: «Мне нравилось работать с вами, но это возможность, которую я не могу упустить» — и назовите три главных преимущества, которые дает вам новая работа и которые невозможны при текущей.

Если же вы решили передохнуть от работы, то следует полагаться на личные ценности как на причину ухода. Возможно, во время пандемии вы изменили приоритеты в отношении здоровья и самочувствия, или в силу обстоятельств решили полностью посвятить себя увлечению.

Специалисты по вопросам карьеры рекомендуют уведомлять руководство как минимум за две недели до увольнения, чтобы работодатель начал подыскивать замену.

Но, по словам Джей, есть исключения: «Если вы находитесь в положении, которое угрожает вашему физическому, психическому или эмоциональному благополучию, и вам нужно уйти раньше, чем через две недели, сделайте это, — говорит она. — В конце концов, это может быть вопрос самосохранения и уверенности, что вы сможете полноценно влиться в новую организацию».

Бывает, что люди слишком надолго задерживаются на плохой работе, и ко времени выхода на новое место все счастье и волнение от перемен улетучивается. По словам Джей, начало работы с плохой ноты «отражается на всех». В конце концов, «защищайте свой мир».

Плавный переход

Несомненно, есть какое-то удовольствие в том, чтобы «хлопнуть дверью» или быстро уйти от плохого работодателя, но Ченг настоятельно призывает людей к плавному уходу из компании. «Никогда не знаешь, вдруг бывший коллега станет когда-то вашим начальником или клиентом», — говорит она.

Сохраняйте свои ежедневные задачи и рабочий процесс, чтобы коллеги могли взять их на себя на некоторое время и быстро подготовить замену. Вас могут попросить обновить или формализовать описание вашей должности, чтобы разместить вакансию. Хотя для большинства сотрудников стандартное время на завершение дел — две недели, возможно, вас попросят задержаться подольше, если вы занимаете более высокую должность, руководите командой или крупными проектами. В зависимости от графика ухода вы также можете присутствовать на предварительных собеседованиях, чтобы помочь нанять замену.

Затем, в последние дни работы, напишите рекомендательное письмо своим коллегам или руководителям по электронной почте или в LinkedIn и попросите их сделать то же самое.

«Уходя, сохраняйте связи», — подчеркивает Джей.

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