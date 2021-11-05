Психолог Ева Кроков разобралась, почему мы не можем запомнить легкодоступную информацию.

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Перевод издания «Идеономика».

В очереди в кинотеатр я бросаю быстрый взгляд на часы. Человек позади меня замечает это и спрашивает, который час. Я смотрю на него в неожиданном замешательстве. За две секунды, прошедшие с тех пор, как я посмотрела на часы, я каким-то образом забыла, сколько времени. Мне приходится еще раз взглянуть на запястье, и только тогда я могу ответить на вопрос. Половина пятого, и да, это означает, что мы оба пропустим начало фильма.

Знакомый сценарий? Можете вспомнить случаи, когда вы искали факт, но почти мгновенно забывали полученную информацию? Если да, возможно, вы стали жертвой «эффекта Google».

Эффект Google

Эффект Google описывает любопытный феномен, когда память людей хуже воспринимает информацию, которая легко доступна, чем ту, для получения которой требуется больше усилий. Эффект был назван в честь поисковых систем, которые облегчают доступ к широкому спектру данных.

Примеры такой «простой» информации включают:

Факты, доступные в онлайн-энциклопедиях, таких как Wikipedia

Заголовки новостей, отображаемые в мобильных приложениях

Номера телефонов, которые сохраняются в электронных записных книжках

Даты и дни рождения, которые хранятся в онлайн-календарях

Словарный запас, доступный через интернет-словари.

Научные доказательства эффекта Google были предоставлены серией исследований. В одном из экспериментов участникам нужно было прочитать и напечатать 40 общеизвестных фактов, таких как «глаз страуса больше его мозга» (Вы знали об этом?! Это взорвало мне мозг!). При этом половине участников сказали, что все факты будут сохранены на компьютере, а другой — что они будут потеряны.

Все участники впоследствии прошли проверку памяти. Оказалось, что вторая половина участников, то есть те, кому посоветовали не полагаться на компьютер для сохранения информации, превзошла остальных. Очевидно, первая половина участников не чувствовала необходимости запоминать эти мелочи, потому что была уверена: их можно открыть в любое время при необходимости.

Ухудшает ли эффект Google ваш жизненный опыт?

Во многих отношениях эффект Google — это адаптивный механизм, который не дает мозгу нагромождать ненужную информацию. В конце концов, зачем вам хранить в памяти сложные факты, числа или дни рождения, если вместо этого можно положиться на надежный телефон или компьютер? Помогает ли эффект Google расставлять приоритеты в информации, которую действительно стоит запомнить? Некоторые ученые согласны с этим и подчеркивают, что мы развиваемся, чтобы быть более эффективными в нашей компьютеризированной среде. Другие, однако, указывают на иные риски, связанные с нашим чрезмерным доверием Google и аналогичным технологиям.

Риск 1. Зависимость. Необходимое условие для использования технических средств памяти — это постоянная доступность этих средств. Следовательно, люди чувствуют необходимость постоянно включать гаджеты. Ощущение «привязанности» способствует возникновению стресса и беспокойства. Кроме того, зависимость от технологий имеет и другие неожиданные побочные эффекты.

Некоторые люди настолько полагаются на гаджеты, что неизбежные сбои программного обеспечения могут уничтожить информацию и знания, которые невозможно восстановить за многие годы. Другие хранят на компьютерах конфиденциальные данные или секретные пароли, не осознавая общих рисков, связанных с сетевой безопасностью.

Риск 2. Упустить полноценный жизненный опыт. Еще один риск связан с возможностью эффекта Google снижать качество жизни. Бегло взглянув на онлайн-информацию, люди могут упустить детали, которые кроются в гуще текста.

Более того, недавнее исследование показало, что эффект Google также срабатывает по отношению к изображениям. Участники исследования отправились на экскурсию по музею. Их разделили на две группы: первую попросили сфотографировать все музейные экспонаты, а вторая группа гуляла по музею, не имея возможности зафиксировать свой опыт.

После этого обе группы прошли тестирование о музейных экспонатах, увиденных во время экскурсии. Группа с цифровыми воспоминаниями в виде фотографий запомнила значительно меньше деталей, чем группа без камер. Таким образом, вероятно, использование фотографий для сохранения памяти влияет на восприятие людьми окружающего мира.

Преодоление эффекта Google

Учитывая риски, связанные с тем, как сильно мы полагаемся на легкодоступную информацию, возможно, вы ощутите необходимость справиться с эффектом Google и уменьшить свою зависимость. Три простых стратегии улучшат память в современный век технологий.

Ищите информацию осознанно : активные попытки выключить «автопилот» и приложить сознательные усилия при поиске новой информации имеют большое значение для улучшения памяти. Эта стратегия связана с понятием осознанности и соответствующими упражнениями йоги, которые направлены на усиление ментального присутствия здесь и сейчас. Сюда входит полное внимание к информации, которую вы в настоящее время обрабатываете, и уменьшение влияния отвлекающих факторов, например, из-за многозадачности.

: активные попытки выключить «автопилот» и приложить сознательные усилия при поиске новой информации имеют большое значение для улучшения памяти. Эта стратегия связана с понятием осознанности и соответствующими упражнениями йоги, которые направлены на усиление ментального присутствия здесь и сейчас. Сюда входит полное внимание к информации, которую вы в настоящее время обрабатываете, и уменьшение влияния отвлекающих факторов, например, из-за многозадачности. Делайте заметки от руки : еще одна стратегия — записывать новую информацию на физическом носителе. Нет, я не имею в виду распечатать страницу Wikipedia. Вместо этого попробуйте сделать несколько старомодных рукописных заметок. Процесс синтеза информации и написания слов заставляет разум вовлекаться и замедляться, что способствует более глубоким уровням обработки и улучшению последующей памяти.

: еще одна стратегия — записывать новую информацию на физическом носителе. Нет, я не имею в виду распечатать страницу Wikipedia. Вместо этого попробуйте сделать несколько старомодных рукописных заметок. Процесс синтеза информации и написания слов заставляет разум вовлекаться и замедляться, что способствует более глубоким уровням обработки и улучшению последующей памяти. Оставляйте гаджеты дома: последний, обманчиво простой совет — сократить использование технических устройств, таких как телефоны, камеры или компьютеры. Если технологические помощники недоступны, у вас нет выбора, кроме как сохранить больше знаний в своей памяти.

Как молодой маме, которая одержима фотографированием и цифровым документированием каждого момента жизни своей дочери, мне лучше прислушаться к собственным советам! Мне нужно меньше смотреть в объектив камеры и больше внимания уделять проживанию опыта материнства. Как насчет вас? Пришло время переосмыслить подход и активно задействовать свою память?

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