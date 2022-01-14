«Не хотели тратиться на коммуналку в кругосветке»: как путешественники зарабатывают на посуточной сдаче дома на Алтае Статьи редакции
В 2021 году он принёс хозяевам около 200 тысяч рублей прибыли, а следят за жильём их друзья.
Семья Клочковых восемь лет путешествует по миру на яхте за счёт сдачи в аренду коммерческой недвижимости в Новосибирске и своего дома в Горном Алтае. Приёмом гостей, уборкой и ремонтом «Пряничного домика» в это время занимаются их друзья, с которыми хозяева делятся прибылью.
Марина Клочкова рассказала, как они с мужем строили дом и сколько уходит на его содержание.
Переезд в Горный Алтай
Мы с мужем Андреем из Новосибирска. У нас там есть бизнес: муж со своими друзьями купили офисную и складскую недвижимость и сдают её в аренду. В 2005 году у старшей дочери началась астма, и врачи рекомендовали нам пожить на свежем воздухе.
В сентябре того же года мы с мужем и детьми переехали из Новосибирска в посёлок Элекмонар в Чемальском районе Горного Алтая. Это заповедные места на берегу реки Катунь в 30 км от популярных у туристов Каракольских горных озёр.
Сначала мы остановились у знакомых и прожили с ними полтора года. В 2007 году их соседи выставили на продажу участок площадью 10 соток, и мы купили его за 200 тысяч рублей. Наняли местную бригаду строителей — обычных деревенских парней, а муж за ними надзирал.
Строить решили из кедра — это символ Алтая. Я хотела, чтобы дом получился не как у всех. Проект делал Андрей: он тогда занимался разными духовными практиками, поэтому планировка выполнена по фен-шую.
Снаружи на каждом углу вырезаны из дерева лица старцев — по славянским ведическим традициям они символизируют четыре стихии — воду, воздух, землю и огонь — и охраняют жилище. Их сделал наш друг, который занимается резьбой по дереву. Ещё он смастерил нам кровати и лестницу на второй этаж.
2009 год мы встречали уже в своём доме площадью больше 150 м², но к тому моменту мы ещё не успели провести отопление и завершить отделку.
Мы наняли мастеров, чтобы они установили современную отопительную систему: печь с насосом качает смесь воды с незамерзающей жидкостью по трубкам, которые нагревают полы из бамбукового паркета. На строительство ушло около 3,5 млн рублей и примерно полтора года.
На внутреннюю отделку бюджета не было. Я пошла в лес, нашла корягу, приладила её как карниз. Вместо шторок повесила парео из Таиланда за 150 рублей.
Из подручных средств мастерила, вышивала, рисовала на спилах. Получилась эклектика, но внутри уютно и пахнет кедром. Мы называем его «Пряничный домик», потому что он похож на жилище сказочных героев.
На что жить в кругосветном путешествии
Зимой 2013 года мы с дочерьми отдыхали на юге Испании, где нам представилась возможность купить яхту. Продавец назначил за неё цену €100 тысяч. Андрей прожил на судне три дня, залез в каждую щель, составил список дефектов на три листа и сторговался с владельцем на €80 тысяч.
Эти деньги мы откладывали на покупку квартиры в родном Новосибирске. Так как у нас уже был свой дом на Алтае, мы сделали выбор в пользу яхты и решили исполнить нашу детскую мечту, которая казалась невозможной — обойти под парусом вокруг света. Мы с мужем выросли в Советском Союзе, где даже поездка за границу была сродни полёту в космос.
Яхта считается роскошью, потому что обычно её покупают только для того, чтобы иногда покататься. Всё остальное время её надо где-то хранить и ремонтировать. Чтобы окупить судно, надо на нём жить. Андрей сразу сказал мне: «Ты же понимаешь, что мы купили яхту не для того, чтобы ходить на ней три месяца летом».
Мы с дочерьми путешествовали на ней всю зиму 2013 года, а за домом в это время следили наши друзья. В 2014 году мы всей семьёй собрались в первую кругосветку.
Управление арендным бизнесом в Новосибирске муж передал партнёрам, а свой дом мы решили посуточно сдавать постояльцам. Администраторами на время нашего путешествия стали друзья — Татьяна и Александр Лапуцкие.
Это надёжные люди с опытом в гостиничном бизнесе: до этого они развивали отель «Привал путника» в Горном Алтае. Летом и в новогодние праздники они занимаются домом как основной работой и заняты почти каждый день, а в остальное время периодически проверяют, всё ли в порядке.
Мы не рассматривали это как бизнес и мне было тяжело решиться на такой шаг. Но нам было важно, чтобы за жильём кто-то присматривал, и нам не нужно было тратиться на коммунальные платежи, уборку и уход за участком. Иначе нам бы не хватало на жизнь в море, где каждый месяц у нас уходит $2000-2500. Часть этих расходов покрывает сдача дома в аренду.
При этом мы сами обслуживаем и ремонтируем яхту, а на случай серьёзных поломок и непредвиденных расходов у нас есть резервный фонд на несколько тысяч долларов. Также я стала получать гонорары за свои журналистские материалы, и недавно YouTube подключил монетизацию нашему каналу о путешествиях.
Мини-отель в загородном доме
Перед отъездом в 2014 году мы разместили объявления о сдаче на Airbnb, Booking и алтайском портале «Туристка.ру», чтобы привлечь жильцов. В 2016-м мы сделали сайт и завели страницы в соцсетях для нашего «Пряничного домика».
На Facebook у нас самая большая аудитория — 840 подписчиков. Часть броней мы получаем со страниц «Пряничного домика», часть — от подписчиков нашего туристического блога.
Татьяна Лапуцкая сама убирает жильё к приезду и после отъезда гостей, принимает постояльцев, помогает им найти экскурсовода. Также она отслеживает все каналы бронирования и делает неактивным размещение на Booking и Airbnb, когда поступают заявки через соцсети и сайт.
Дом двухэтажный, но мы сдаём его только целиком — семьям или компаниям друзей. Незнакомых людей мы не селим вместе, чтобы не было дискомфорта. У нас три изолированные спальни, кухня-гостиная, кабинет на втором этаже, в котором можно оборудовать ещё два спальных места, детская с игрушками.
У нас есть стиральная машина, холодильник, Wi-Fi и спутниковое телевидение. Также в распоряжении гостей участок 10 соток, парковка на три-пять машин, два санузла — в доме и на участке, качели в саду, зона для барбекю с кирпичной печкой. Возле деревни — лес и речка, рядом есть горные тропы.
Татьяна предварительно общается с гостями, которые приезжают к нам впервые — мы предпочитаем размещать семьи или пары, которые не будут доставлять неудобств ей и соседям.
В среднем уборка занимает у неё один-два дня: она моет полы, санузлы, вытирает пыль, стирает и меняет постельное бельё, ухаживает за участком. Когда заезжают на несколько дней, Татьяна постоянно занимается домом. Если жильё бронируют надолго, то появляется свободное время — она не беспокоит гостей во время проживания и убирает только после выезда.
Татьяна редко жалуется на беспорядок после жильцов, но нам спокойнее, когда у нас останавливаются знакомые, подписчики нашего блога о путешествиях или постояльцы по рекомендации постоянных гостей.
Александр Лапуцкий занимается техническим обслуживанием: настраивает систему отопления и проводит мелкий ремонт. Недавно он организовал замену забора на нашем участке и контролировал рабочих. За домом нужен уход, иначе без хозяев он рухнет.
Мы делим с ними доход от размещения гостей, а все расходы на содержание и ремонт мы оплачиваем из своей доли. Также мы платим с выручки налоги — около 50 тысяч рублей в год. Деньги проходят через ИП моего мужа.
Расходы на содержание отеля
С тех пор как мы уехали в путешествие, дом всё время самоокупался — и это для нас главное. Если он занят всё лето, остаётся ещё и прибыль. Татьяна составляет для нас отчёт и указывает в нём, сколько поступило денег и сколько нужно потратить на коммунальные платежи и ремонт.
На зиму мы заказываем пять грузовиков с дровами для отопления. У нас на участке есть артезианская скважина глубиной 25 м, из которой воду для разных нужд можно накачать электрическим насосом.
Летом наши партнёры вызывают работников, чтобы покосили траву и посадили цветы. Осенью Александр вызвал бригаду, чтобы поменять забор — это обошлось в 150 тысяч рублей. Всего в год на обслуживание дома мы тратим больше 250 тысяч рублей.
Ежегодные расходы:
- Ремонт — около 100 тысяч рублей.
- Налоги — около 50 тысяч рублей.
Расходы с октября по апрель 2021 года:
- Электричество — 4000-6000 рублей в месяц.
- Печное отопление сосновыми дровами — 50 тысяч рублей за пять грузовиков.
Расходы с мая по сентябрь 2021 года:
- Электричество — около 2000 рублей в месяц.
- Покос травы — около 2000 рублей в месяц.
Сколько приносит сдача дома
В высокий сезон — с конца мая до конца июля мы сдаём дом за 6000 рублей в сутки для четверых гостей, за каждого следующего — плюс 1000 рублей. У нас могут одновременно разместиться 12 человек.
В новогодние праздники другие цены, потому что обычно заезжают большие компании:
- С 31 декабря до 2 января — 15 тысяч рублей за дом в сутки.
- С 3 января до конца каникул — 10 тысяч рублей в сутки.
При бронировании половину стоимости гости оплачивают сразу, а за неделю или несколько дней до заезда — остаток суммы. Предоплату мы не возвращаем, если у гостей не случился форс-мажор. В прошлом году у нас слетела бронь на новогодние даты: гости не смогли приехать, потому что кто-то в семье заболел, и мы вернули им деньги.
Летний сезон приносит больше денег, чем зимний. До пандемии у нас гостили примерно 80 дней из 90: как минимум десять дней в сезон уходят на уборку после выезда гостей. В среднем за три месяца дом приносил около 400 тысяч, из которых оставалось около 200 тысяч прибыли.
В 2020 году из-за пандемии Алтай был закрыт весь июнь и половину июля. Местные власти находили и штрафовали туристов вместе с теми, кто их принимает. Во второй половине лета Алтай открыли, и у нас была почти полная загрузка.
Летом 2021 года почти месяц не было гостей: из-за ковида многие отменяют поездки. Если бы у нас было 50 номеров, потери были бы не так ощутимы, но мы сдаём жильё целиком.
В начале года у нас есть постояльцы только в Новый год и на 8 марта. Обычно на праздниках у нас гостят с 31 декабря до 10 января и дом приносит больше 100 тысяч. В этот раз мы смогли сдать его только до 3 января за 60 тысяч, а прибыль ещё не считали.
Уже несколько лет в несезон — с сентября до новогодних праздников и с февраля до мая — у нас живёт знакомая девушка с ребёнком. Мы берём с неё около 10 тысяч рублей в месяц, чтобы только покрывать коммунальные платежи.
На новогодние праздники она уезжает, чтобы мы сдали дом туристам, а потом возвращается на тех же условиях. Мы считаем, что для нас это очень большая удача, потому что в межсезонье мало гостей, а комнаты нужно топить каждый день.
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