«Прикольно, когда можешь нанять топ-менеджера, находясь в СИЗО»: Сергей Фаге о тюрьме, «инсайтах» после неё и биохакинге Статьи редакции
После месяца заключения в СИЗО и семи месяцев домашнего ареста по подозрению в контрабанде наркотиков предприниматель научился делегировать, справляться со стрессом и стал принимать меньше препаратов. Об этом он рассказал каналу «Книжный чел».
О жизни под арестом
По словам Фаге, «российская тюрьма» оказалось не такой, какой он себе её представлял: «никто не тыкал ни в кого ножами, все друг о друге заботились», помогали достать необходимые вещи, например, кофе и сигареты. «Я почувствовал коммунальную общность. Это было любопытно: люди попадают в тяжёлую ситуацию и ведут себя более человечно чем те, кто находится на свободе», — рассуждает предприниматель.
По его словам, СИЗО — довольно комфортное место для тех, кто в обычной жизни привык всё контролировать и брать на себя множество задач. Там предприниматель научился делегировать их партнёрам, а сам в это время надевал беруши, маску для сна и медитировал — по 3-4 часа в день: «такой вот внутренний дзен посреди урагана».
В свободное от медитаций время Фаге читал книги — Маршалла Маклюэна, Александра Дюма, Эрнеста Хемингуэя — и писал письма друзьям. По его словам, у него скопилось 2 кг распечатанных писем за месяц нахождения в СИЗО. Также он занимался фандрайзингом — удалённо привлекал сотрудников в свои проекты.
Как вышел на свободу
По словам Фаге, он оказался на свободе, потому что у обвинителя не оказалось достаточно доказательств его вины в контрабанде наркотиков. В этом также помогли «хорошие юристы», им удалось доказать, что у предпринимателя не было «злого умысла».
О главных «инсайтах»
Фаге воспринимает уголовное преследование как опыт, «который послан жизнью для того, чтобы чему-то научиться». Он говорит, что если бы его посадили на несколько лет, то он бы продолжил медитировать, читать книги и слать людям письма из тюрьмы.
Находясь в заключении, Фаге также осознал, насколько исправительные учреждения в России не соответствует «представлениям о гуманизме» и «рациональному экономическому прогрессу». По его словам, проблема в том, что у людей там нет возможности учиться, хотя это помогло бы им в будущем «генерировать меньше крайма».
О биохакинге
Фаге увлекается биохакингом с 2014 года: советуясь с врачами, он принимает биодобавки, антидепрессанты и другие препараты, чтобы «стать здоровее и счастливее». Свой опыт он подробно описывал тут.
Фаге называет биохакинг одним из элементов трансгуманизма, который помогает увеличить свою результативность «здесь и сейчас»: повысить стрессоустойчивость, настроение, стать более энергичным. Предприниматель уверен, что продление жизни — это главный вопрос, который сегодня стоит перед человечеством.
С идеей трансгуманизма связан один из новых проектов Фаге: в течение двух лет он планирует запустить в США медицинский сервисе по подписке. Как именно он будет работать, он не уточнил. В статье на Medium предприниматель критикует современную медицину за консервативность. Например, по его словам, обычный врач не порекомендует пациенту препараты, способные принести ему пользу — гормональные добавки или рапамицин, который изучают как потенциальное «лекарство от старости». Фаге считает, что эту систему нужно изменить.
При этом сам Фаге, по его словам, стал меньше принимать препаратов после истории с арестом.
До чего мы докатились… Наркоманы придумывают красивые названия для своих зависимостей. Не наркоман, а ибо хакер🤦🏻♂️🤷♂️
бабки на лавочке детектед
Да ладно.И для таких альфа-людей как я — которые пытаются менять всё вокруг
По факту, что с 2014 года Сергей изменил в этом мире, может быть он сделал какое то открытие? Изобретение? Вклад какой то внес в развитие чего-то, что помогло победить, то, что не могли до этого?
Грибной чел который рекламирует пирамиды и скамерские проекты берёт интервью у наркомана дегенерата. Достойный контент
я в общем не эксперт, но мне кажется если у тебя есть бабки и связи, то тут не стоит удивляться данной статье
Ахуеть, он еще не сторчался от "биохакинга"?