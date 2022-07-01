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Личный опыт
Ануш Алексанян

«Прикольно, когда можешь нанять топ-менеджера, находясь в СИЗО»: Сергей Фаге о тюрьме, «инсайтах» после неё и биохакинге Статьи редакции

После месяца заключения в СИЗО и семи месяцев домашнего ареста по подозрению в контрабанде наркотиков предприниматель научился делегировать, справляться со стрессом и стал принимать меньше препаратов. Об этом он рассказал каналу «Книжный чел».

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О жизни под арестом

По словам Фаге, «российская тюрьма» оказалось не такой, какой он себе её представлял: «никто не тыкал ни в кого ножами, все друг о друге заботились», помогали достать необходимые вещи, например, кофе и сигареты. «Я почувствовал коммунальную общность. Это было любопытно: люди попадают в тяжёлую ситуацию и ведут себя более человечно чем те, кто находится на свободе», — рассуждает предприниматель.

Я человек очень далекий от российской тюрьмы. До [ареста] я две недели жил в швейцарском замке.

По его словам, СИЗО — довольно комфортное место для тех, кто в обычной жизни привык всё контролировать и брать на себя множество задач. Там предприниматель научился делегировать их партнёрам, а сам в это время надевал беруши, маску для сна и медитировал — по 3-4 часа в день: «такой вот внутренний дзен посреди урагана».

Это был вообще первый раз в моей осознанной жизни, когда я не должен был думать о сложных вещах. Потому что от меня там ничего не ждут, можно просто сидеть и отдыхать. И для таких альфа-людей как я — которые пытаются менять всё вокруг — это довольно расслабляющая штука.

В свободное от медитаций время Фаге читал книги — Маршалла Маклюэна, Александра Дюма, Эрнеста Хемингуэя — и писал письма друзьям. По его словам, у него скопилось 2 кг распечатанных писем за месяц нахождения в СИЗО. Также он занимался фандрайзингом — удалённо привлекал сотрудников в свои проекты.

Написал от руки письмо одной женщине из «Новартиса», мол «присоединяйся к тому, что мы делаем». Сейчас она работает вместе с нами. Это прикольно, когда ты можешь нанять топ-менеджера одной из самых крупных глобальных фармкомпаний, находясь в СИЗО.

Как вышел на свободу

По словам Фаге, он оказался на свободе, потому что у обвинителя не оказалось достаточно доказательств его вины в контрабанде наркотиков. В этом также помогли «хорошие юристы», им удалось доказать, что у предпринимателя не было «злого умысла».

Да, были медикаменты, которые нельзя провозить в Россию, но у меня были рецепты от врача.

Право
Маша Цепелева
«Всё закончилось»: сооснователь «Островка» Сергей Фаге рассказал об уголовном деле за контрабанду наркотиков Статьи редакции

Во время домашнего ареста он собрал деньги на запуск нового стартапа.

Сергей Фаге

О главных «инсайтах»

Фаге воспринимает уголовное преследование как опыт, «который послан жизнью для того, чтобы чему-то научиться». Он говорит, что если бы его посадили на несколько лет, то он бы продолжил медитировать, читать книги и слать людям письма из тюрьмы.

Возможно, в этом было бы даже меньше стресса, чем находиться сейчас [на свободе]. Я вижу, как тяжело моим друзьям из-за политической обстановки в мире, а я уже попадал в тяжелые ситуации, [стал] более уверен в себе и спокоен по поводу любых вопросов.

Через несколько дней я адаптируюсь, сажусь медитировать — и всё каким-то образом разрешается.

Находясь в заключении, Фаге также осознал, насколько исправительные учреждения в России не соответствует «представлениям о гуманизме» и «рациональному экономическому прогрессу». По его словам, проблема в том, что у людей там нет возможности учиться, хотя это помогло бы им в будущем «генерировать меньше крайма».

У нас, и не только в России, устаревшая система, которая хочет кого-то наказать. Что значит наказать? Человек — это продукт общества и генетики, он, в общем-то, ни в чём не виноват. Нам ведь нужны результаты, сделать общество лучше.

Я видел людей, которые годами сидят, просто потому что у них не было денег на юриста. А меня сильно беспокоило, что в 36 лет у Илона Маска было больше денег [чем у меня].

О биохакинге

Фаге увлекается биохакингом с 2014 года: советуясь с врачами, он принимает биодобавки, антидепрессанты и другие препараты, чтобы «стать здоровее и счастливее». Свой опыт он подробно описывал тут.

Фаге называет биохакинг одним из элементов трансгуманизма, который помогает увеличить свою результативность «здесь и сейчас»: повысить стрессоустойчивость, настроение, стать более энергичным. Предприниматель уверен, что продление жизни — это главный вопрос, который сегодня стоит перед человечеством.

Последнее поколение богатых людей — это наши люди, они тоже за трансгуманизм. И, наконец, мы видим, что туда вливают миллиарды долларов. Потому что у них есть понимание, что им не нужны эти деньги, когда их возят на кушетке по госпиталю в 95 лет или когда они ловят себя в суицидальной депрессии.

С идеей трансгуманизма связан один из новых проектов Фаге: в течение двух лет он планирует запустить в США медицинский сервисе по подписке. Как именно он будет работать, он не уточнил. В статье на Medium предприниматель критикует современную медицину за консервативность. Например, по его словам, обычный врач не порекомендует пациенту препараты, способные принести ему пользу — гормональные добавки или рапамицин, который изучают как потенциальное «лекарство от старости». Фаге считает, что эту систему нужно изменить.

Современная медицина — это про то, чтобы лечить проблемы людей, но многие из её инструментов могут быть полезны ещё и для прокачки организма до более высокого уровня. Люди чувствуют, что у них мало энергии, приходят к доктору, а он говорит, что это нормально, это процесс старения. А может у него гипотиреоз развился и ему нужно немного гормонов щитовидной железы — и он начнёт получать намного больше радости от жизни.

У Питера Аттиа есть такая фраза: я не хочу чинить старые «Форды», я хочу тюнить «Феррари». Это то, что интересно лично мне.

При этом сам Фаге, по его словам, стал меньше принимать препаратов после истории с арестом.

О том, почему стал проще к людям

Об этом лучше не говорить из-за российского законодательства, можно догадаться. Просто я почувствовал, что мы не отдельные личности, мы переплетены с социумом. Я понимаю, что мне ***** не нужно быть одиноким богом в пустоте.

Хотя я супервысокого мнения о себе — считаю себя комбинацией Маска, Иисуса и Рика Санчеса — я понимаю, что смогу вложить только 0,001% в то, чего жду от мира и технологий. А остальное будут вкладывать другие люди, наше трансгуманистическое сообщество. Поэтому важно двигаться вперёд вместе — так самому кайфовей, и эффективней.

#биохакинг

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7 комментариев
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 Maksim Georgiev

До чего мы докатились… Наркоманы придумывают красивые названия для своих зависимостей. Не наркоман, а ибо хакер🤦🏻‍♂️🤷‍♂️

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God Damn

бабки на лавочке детектед

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Юрий А.

Да ладно.

И для таких альфа-людей как я — которые пытаются менять всё вокруг

По факту, что с 2014 года Сергей изменил в этом мире, может быть он сделал какое то открытие? Изобретение? Вклад какой то внес в развитие чего-то, что помогло победить, то, что не могли до этого?

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Tebe Tebebebe

Грибной чел который рекламирует пирамиды и скамерские проекты берёт интервью у наркомана дегенерата. Достойный контент

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Спаситель России
Хотя я супервысокого мнения о себе — считаю себя комбинацией Маска, Иисуса и Рика Санчеса
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Тофсла и Вифсла

я в общем не эксперт, но мне кажется если у тебя есть бабки и связи, то тут не стоит удивляться данной статье

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Allestor Klei

Ахуеть, он еще не сторчался от "биохакинга"?

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