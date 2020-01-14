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Лиана Липанова
1330

Google запретит сторонним сервисам отслеживать пользователей через cookie-файлы Материал редакции

Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах.

4 комментария
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Google постепенно в течение двух лет откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. Так компания хочет повысить уровень конфиденциальности в интернете.

Файлы cookie передаются в браузер с сайта и позволяют сохранять информацию о пользователе — например, предпочитаемый язык для просмотра страниц. Это основной инструмент для настройки онлайн-рекламы.

Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах. Но Google называла такие меры слишком жёсткими: они могут привести к сокращению значительной части доходов интернет-издателей, напоминает Bloomberg. Основная часть доходов Google приходится на интернет-рекламу, в отличие от Apple и Mozilla.

Теперь Google отмечает, что такие меры могут привести к «непредвиденным последствиям и негативно сказаться как на пользователях, так и на веб-экосистеме». Поэтому компания обратилась к рекламодателям, издателям и пользователям Chrome за помощью в поиске способов поддержки таргетированной рекламы в интернете с сохранением конфиденциальности. Google предложила обращаться с отзывами и предложениями через GitHub.

#новость #google #chrome

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2019 год был для многих годом открытий. Появлялись новые и развивались многообещающие площадки. Мы стали свидетелями революций в локальных сегментах интернета. Появилось безумное количество новых подкастов. А виртуальные инфлюенсеры стали не менее популярными, чем настоящие. Что ждет нас в 2020м?
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4 комментария
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Kuper Bad

0

Так у мазилы основной источник дохода разве не сам гугл? Который по-умолчанию их поисковик ставит.
А сафари как и интернет Эксплорер создавался в основном как браузер по-умолчанию.

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Vl Al

Kuper
1

"интернет Эксплорер создавался в основном как браузер" в пику платному Netscape

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Artem Zimovets

0

X

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Мстислав Арнаутов

0

К Netflix это тоже относится?😱

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