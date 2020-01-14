Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах.

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Google постепенно в течение двух лет откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. Так компания хочет повысить уровень конфиденциальности в интернете.

Файлы cookie передаются в браузер с сайта и позволяют сохранять информацию о пользователе — например, предпочитаемый язык для просмотра страниц. Это основной инструмент для настройки онлайн-рекламы.

Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах. Но Google называла такие меры слишком жёсткими: они могут привести к сокращению значительной части доходов интернет-издателей, напоминает Bloomberg. Основная часть доходов Google приходится на интернет-рекламу, в отличие от Apple и Mozilla.