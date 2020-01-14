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в пользу общения при помощи мемов
Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах.
Google постепенно в течение двух лет откажется от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. Так компания хочет повысить уровень конфиденциальности в интернете.
Файлы cookie передаются в браузер с сайта и позволяют сохранять информацию о пользователе — например, предпочитаемый язык для просмотра страниц. Это основной инструмент для настройки онлайн-рекламы.
Браузеры Safari от Apple и Firefox от Mozilla уже запретили сторонним сервисам использовать cookie для отслеживания пользователей на других сайтах. Но Google называла такие меры слишком жёсткими: они могут привести к сокращению значительной части доходов интернет-издателей, напоминает Bloomberg. Основная часть доходов Google приходится на интернет-рекламу, в отличие от Apple и Mozilla.
Теперь Google отмечает, что такие меры могут привести к «непредвиденным последствиям и негативно сказаться как на пользователях, так и на веб-экосистеме». Поэтому компания обратилась к рекламодателям, издателям и пользователям Chrome за помощью в поиске способов поддержки таргетированной рекламы в интернете с сохранением конфиденциальности. Google предложила обращаться с отзывами и предложениями через GitHub.
Так у мазилы основной источник дохода разве не сам гугл? Который по-умолчанию их поисковик ставит.
А сафари как и интернет Эксплорер создавался в основном как браузер по-умолчанию.
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