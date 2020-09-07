Компания известна агрессивным маркетингом — например, в мае она выпустила дет-метал альбом на основе гневных комментариев о бренде.

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Производитель минеральной воды Liquid Death, который рекламирует свою продукцию под слоганом «Убей свою жажду» и оформляет её в стиле «хеви метал», представил новый раздел на своём сайте Killer Baby Namer — в нём родители смогут выбрать имя для будущего ребёнка.

Рекламу для компании выпустило американское агентство Humanaut.

Liquid Death

«Исследования показывают, что имя ребёнка может повлиять на его будущую жизнь, начиная с отношений и заканчивая карьерой… Каждое имя на Killer Baby выбрано экспертами, чтобы с помощью науки максимизировать шансы вашего ребёнка на успех в жизни», — говорится в ролике.

Чтобы получить имя, нужно указать фамилию, пол ребёнка и род своих занятий. Среди имён — Doctor Murder Bones («Доктор Убийца Костей»), Machete Facetickler («Щекочущий Лицо Мачете»), Dethany Killface («Убийственный Киллфейс») и другие варианты.

Если пара назовёт ребёнка предложенным именем и пришлёт компании копию сертификата о рождении, Liquid Death обещает обеспечить малыша своей продукцией на 18 лет.