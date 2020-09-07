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Галина Мубаракшина
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«Щекочущий Лицо Мачете»: производитель минеральной воды Liquid Death запустил генератор детских имён Материал редакции

Компания известна агрессивным маркетингом — например, в мае она выпустила дет-метал альбом на основе гневных комментариев о бренде.

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Производитель минеральной воды Liquid Death, который рекламирует свою продукцию под слоганом «Убей свою жажду» и оформляет её в стиле «хеви метал», представил новый раздел на своём сайте Killer Baby Namer — в нём родители смогут выбрать имя для будущего ребёнка.

Рекламу для компании выпустило американское агентство Humanaut.

Liquid Death

«Исследования показывают, что имя ребёнка может повлиять на его будущую жизнь, начиная с отношений и заканчивая карьерой… Каждое имя на Killer Baby выбрано экспертами, чтобы с помощью науки максимизировать шансы вашего ребёнка на успех в жизни», — говорится в ролике.

Чтобы получить имя, нужно указать фамилию, пол ребёнка и род своих занятий. Среди имён — Doctor Murder Bones («Доктор Убийца Костей»), Machete Facetickler («Щекочущий Лицо Мачете»), Dethany Killface («Убийственный Киллфейс») и другие варианты.

Если пара назовёт ребёнка предложенным именем и пришлёт компании копию сертификата о рождении, Liquid Death обещает обеспечить малыша своей продукцией на 18 лет.

  • Liquid Death стала известна благодаря «забавному, непочтительному маркетингу»: по словам сооснователя Майк Сессарио, он позволяет конкурировать на рынке, не имея бюджетов как у Pepsi или Coca-Cola.
  • В мае 2020 года компания выпустила музыкальный альбом Greatest Hates с дэт-метал группами. Тексты песен написаны на основе гневных комментариев о бренде.
  • Создатели Liquid Death призывают покупателей «уберечь ад от пластиковых бутылок»: вся продукция выпускается в банках из повторно переработанного алюминия.
  • Агрессивный маркетинг помог стартапу привлечь $9 млн в феврале 2020 года от венчурной фирмы Velvet Sea Ventures и глав компаний Thrive, Away и Toms.

#liquiddeath #новость

Галина Мубаракшина
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