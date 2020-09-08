«Яндекс.Практикум»: за 1,5 года работы корпоративный журнал «Код» принёс продаж в шесть раз больше инвестиций в проект Материал редакции
Корпоративные медиа набирают популярность: собственные издания развивают «Тинькофф», «ВКонтакте», «Кухня на районе» и другие.
С момента запуска в марте 2019 года корпоративный журнал «Код» принёс «Яндекс.Практикуму» продаж на сумму в шесть раз больше инвестиций в проект, рассказал на своей странице в Facebook директор по маркетингу сервиса Евгений Лебедев.
Доля маркетинговых расходов на «Код» в LTV (lifetime value) составила около 18%, добавил Лебедев. Абсолютные цифры в компании не раскрывают.
Журнал делает команда КБ «Палиндром», которое создаёт корпоративные медиа. Возглавляет редакцию Максим Ильяхов.
Собственное медиа на основе блога компании с 2014 года развивает «Тинькофф». В декабре 2019 года своё издание под названием «Фокус» про самые обсуждаемые темы и тренды в соцсети запустила и «ВКонтакте». В конце июня 2020 года московский сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил интернет-журнал о еде «Как есть». «Севергрупп Медицина» вместе с КБ «Палиндром» развивает медиа о медицине и качестве жизни «Купрум».
/ ирония / А потом окажется, что содержание издания обходится ровно в 6 и более раз, чем инвестиции.
Мутная формулировка маркетинговые расходы... Может там стоимость производства контента не посчитана. И трафик сам себе Яндекс бесплатно даёт, тоже не ясно как учитывается. Так что заявление громкое, но без цифр скорее всего фейк ))
честно, я знал о всякой дичи типо ебаныеит и т.п. но о коде только сегодня узнал
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