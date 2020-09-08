Корпоративные медиа набирают популярность: собственные издания развивают «Тинькофф», «ВКонтакте», «Кухня на районе» и другие.

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С момента запуска в марте 2019 года корпоративный журнал «Код» принёс «Яндекс.Практикуму» продаж на сумму в шесть раз больше инвестиций в проект, рассказал на своей странице в Facebook директор по маркетингу сервиса Евгений Лебедев.

Доля маркетинговых расходов на «Код» в LTV (lifetime value) составила около 18%, добавил Лебедев. Абсолютные цифры в компании не раскрывают.

Журнал делает команда КБ «Палиндром», которое создаёт корпоративные медиа. Возглавляет редакцию Максим Ильяхов.