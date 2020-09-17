Раньше разработчики получали эти данные автоматически.

В закладки

Только 14% пользователей iOS 14 в ответ на запрос согласились предоставить доступ к рекламному идентификатору устройства (IDFA) — такую конверсию получили в FunCorp, рассказал директор по продукту компании Михаил Табунов.

Компания провела тестирование новой логики отдачи IDFA в iOS 14: показывала всплывающее окно с запросом доступа на старте приложения iFunny и фиксировала реакцию.

В дефолтном варианте мы получили конверсию 14%. То есть, если раскатится как есть, то мы не сможем таргетировать рекламу на 86% юзеров. Это убьет доходы в 2-3 раза. Хорошо, что Apple дала заднюю с этим запросом, ведь в таком виде рекламный рынок на iOS будет в ****, и бюджеты перенесут на Android. Михаил Табунов директор по продукту FunCorp, сооснователь Pact, «Сравни Такси» и Coub

Раньше разработчики получали IDFA по умолчанию во время показа рекламы, а затем могли связать установку приложения на конкретном устройстве с кампанией, которая привлекла пользователя.

Во время презентации Apple на WWDC 2020 компания показала скриншот с новыми настройками. Из них стало ясно, что Apple будет требовать, чтобы разработчики сообщали о собственной политике использования данных и получали разрешение от пользователей.

3 сентября компания сообщила разработчикам, что изменения конфиденциальности и запрос получения IDFA будут отложены до начала 2021 года.

Рекламные сети показывают пользователям без IDFA самую дешёвую рекламу, а разработчики приложения от этого зарабатывают меньше, объяснил vc.ru Табунов. «Будет передел рынка, ни у одного игрока на рынке рекламы решения этой проблемы пока нет. На наши запросы ни Facebook, ни AppsFlyer не могут дать конкретики, как и что будет работать», — добавил он.