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iFunny смоделировала ограничение таргетинга, которое хочет ввести Apple: только 14% пользователей согласились на рекламу Материал редакции
Раньше разработчики получали эти данные автоматически.
Только 14% пользователей iOS 14 в ответ на запрос согласились предоставить доступ к рекламному идентификатору устройства (IDFA) — такую конверсию получили в FunCorp, рассказал директор по продукту компании Михаил Табунов.
Компания провела тестирование новой логики отдачи IDFA в iOS 14: показывала всплывающее окно с запросом доступа на старте приложения iFunny и фиксировала реакцию.
Раньше разработчики получали IDFA по умолчанию во время показа рекламы, а затем могли связать установку приложения на конкретном устройстве с кампанией, которая привлекла пользователя.
Во время презентации Apple на WWDC 2020 компания показала скриншот с новыми настройками. Из них стало ясно, что Apple будет требовать, чтобы разработчики сообщали о собственной политике использования данных и получали разрешение от пользователей.
3 сентября компания сообщила разработчикам, что изменения конфиденциальности и запрос получения IDFA будут отложены до начала 2021 года.
Рекламные сети показывают пользователям без IDFA самую дешёвую рекламу, а разработчики приложения от этого зарабатывают меньше, объяснил vc.ru Табунов. «Будет передел рынка, ни у одного игрока на рынке рекламы решения этой проблемы пока нет. На наши запросы ни Facebook, ни AppsFlyer не могут дать конкретики, как и что будет работать», — добавил он.
Странная это инициатива от Эпл. Возможно у них есть гениальный план как сделать чтобы всё работало как раньше, но при этом Эпл получали со всей движухи свои 30%. Но если такого плана нет, либо если они не смогут его реализовать, то такое изменение похоже на выстрел себе в ногу.
В чем заключается выстрел, если бюджеты от рекламы были и так не в кармане Эппл?
Не знаю че иппле парится, пусть вводят ограничение ток в настройки спрячут. 99% не будет его врубать, зато в рекламе опять попиздят про ПРИВАТНОСТЬ
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