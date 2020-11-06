На рекламу «Яндекса» два других сервиса отреагировали стихами.

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В Cамарской области на границе Тольятти «Яндекс.Go» разместил на билборде рекламу своего сервиса. Следом за ним на щитах рекламу поместили «Ситимобил» и Uber, ответив сервису стихами, заметили пользователи в Twitter.

Первым идет билборд от «Яндекс.Go». На рекламном баннере сервиса написано «Дождь идёт снаружи и внутри. 23-33-33».

В стихотворной форме на баннер ответили в рекламе онлайн-сервиса заказа такси «Ситимобил»: «У коллег сочиняет рифмы король. 44-40-00».

«Яндекс.Такси»

Uber Russia, который входит в бизнес «Яндекс.Такси», рекомендовал скачивать приложение: «Сложно запомнить цифры ваши. Скачайте просто Uber Russia».