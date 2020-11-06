«У коллег сочиняет рифмы король»: «Яндекс Go», «Ситимобил» и Uber ответили на билборды друг друга в Тольятти Материал редакции
На рекламу «Яндекса» два других сервиса отреагировали стихами.
В Cамарской области на границе Тольятти «Яндекс.Go» разместил на билборде рекламу своего сервиса. Следом за ним на щитах рекламу поместили «Ситимобил» и Uber, ответив сервису стихами, заметили пользователи в Twitter.
Первым идет билборд от «Яндекс.Go». На рекламном баннере сервиса написано «Дождь идёт снаружи и внутри. 23-33-33».
В стихотворной форме на баннер ответили в рекламе онлайн-сервиса заказа такси «Ситимобил»: «У коллег сочиняет рифмы король. 44-40-00».
Uber Russia, который входит в бизнес «Яндекс.Такси», рекомендовал скачивать приложение: «Сложно запомнить цифры ваши. Скачайте просто Uber Russia».
Весь мир на ладони — ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим — у которых (их бизнес) еще впереди.
В.С.Высоцкий. Ну ... почти.
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