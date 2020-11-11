АКАР: рекламный рынок продолжил падение в третьем квартале — отыгрался только интернет Материал редакции
В третьем квартале рекламный рынок упал на 6%, а во втором — на 22%.
- Объем рекламного рынка в России за первые три квартала 2020 года составил 315 млрд рублей за вычетом НДС — это на 8% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).
Отдельно итоги третьего квартала ассоциация не опубликовала, но в результате сопоставления уже имеющихся данных «Коммерсантъ» выяснил, что в июле—сентябре рынок упал на 6%, до 110 млрд рублей.
- В третьем квартале вырос только объем интернет-рекламы — на 2%, до 62 млрд рублей. Телереклама упала на 3%, до 37,6 млрд рублей, радио — на 19%, до 2,9 млрд рублей, а пресса — на 48%, до 1,6 млрд рублей. Объем сегмента out of home, который включает наружную рекламу, рекламу в торговых центрах, кинотеатрах и транзитную, составил 7,2 млрд рублей — на 29% ниже к третьему кварталу 2019 года.
- Информацию о рекламной выручке уже предоставили интернет-холдинги. У «Яндекса» она выросла на 6%, до 33,2 млрд рублей, а у Mail.ru Group — на 5%, до 9,5 млрд рублей.
- За первое полугодие 2020 года расходы рекламодателей на продвижение сократились на 9% — до 205-207 млрд рублей. При этом во втором квартале 2020 года из-за пандемии рекламный рынок упал на 22%, телереклама упала также на 22%, а интернет — на 9%.
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