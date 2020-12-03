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Евгений Делюкин
1210

Музыкант выпустил альбом Ok Google Play Music, чтобы подстроиться под запросы к голосовым помощникам Материал редакции

Голосовые запросы включают треки с названиями вида "Hey Google Play Christmas Music" вместо «нормальных» композиций — так артист может стать популярнее и больше заработать.

15 комментариев
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2 ноября пользователь Reddit рассказал, как его сын пытался послушать рождественскую музыку, но вместо этого Google несколько раз включала «кучу странной фигни».

Когда он подошел к устройству, увидел почему. Помощник включал альбом с названием "Ok Google Play Music" с песнями музыканта Drumkoon. Названия представляют собой популярные запросы вроде:

  • "Hey Google Play Christmas Music"
  • "Ok Google Play Music"
  • "Hey Google Play Sleep Music"
  • "Hey Google Play Cooking Music"

На одном альбоме автор не остановился: музыкант выпустил аналогичные треки с запросами для Alexa и Siri, причем во многих стриминговых сервисах.

Редактор vc.ru нашел альбомы Drumkoon в Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, «Яндекс.Музыке» и VK Music.

Автор идеи — музыкант и подкастер Drumkoon

За счет обмана голосовых помощников Drumkoon может немного подзаработать, так как стриминговые сервисы платят за количество прослушиваний.

Он использовал популярные запросы, включая актуальный «Play Christmas Music», и чем дольше альбомы будут на площадках, тем чаще песни будут включать пользователи.

Сколько приносят независимым музыкантам…
Немного: чтобы исполнитель заработал хотя бы 10 тысяч рублей, его песню должны прослушать более 35…
vc.ru

Тематические песни могут помочь авторам быстро заработать. Например, в России 3 сентября резко подскакивают прослушивания одноименной песни Михаила Шуфутинского.

В США певица Мэрайя Кэри с 1994 по 2018 год заработала на песне "All I Want for Christmas is you" больше $60 млн. В 2016 году только на Spotify её прослушали более 210 млн раз.

#музыка #голосовойпомощник

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15 комментариев
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Юрий Белоножкин

9

Пошёл по стопам группы Various Artists, с нетленным хитом Track 01.

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Zmitr0k

Юрий
1

Вообще-то группа сплагиатила хит Track 01 у Unknown Artist.

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Daniil Okhlopkov

7

SEO в 2021

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Евгений Делюкин

5

Drumkoon нужно выпустить новый альбом — с треками "Hey Google Never Play This Again" и "Hey Siri I Don’t Like This Song", чтобы уж наверняка.

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Arthur Niazyan

4

Ах ты ж хитрая жопа.

Ответить

Arthur Niazyan

2

Кстати, если Алисе сказать: "включи мне музыку, Алиса", она включит Костю Кинчева?

Ответить

Giant Schlong

Arthur
1

А если сказать «я устал» — соответствующую песню Сектора Газа

Ответить

Michael Goryachev

2

Уверен гугл эпл и амазаон его заблокирую. это раз.  а 2 подадут в суд так как он специально нарушает алгоритмы системы и пытается заработать обманывая пользователей. Не умно.

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Zeld Treld

Michael
0

А поисковые системы не обманывают, когда ключевые слова придумают?

Ответить

Ol Ka

Michael
0

Это вряд ли будет громко — слишком велик шанс наломать дров и испачкаться.

Скорее вслух все вместе посмеются над его находчивостью, при этом скорректируют правила так, чтобы никто больше с подобным в их огороды не просачивался, и через некоторое время или выпилят его альбом, или вынудят переименовать согласно обновлённым правилам.

Или, что тоже вариант, найдут юридическую лазейку: типа, чувак одни и те же треки продаёт под разными названиями, или даже «FL Studio» использовал взломанный, или ещё что-нибудь придумают.

Хотя, я думаю, проще было бы выкупить у него права на произведения, чем просчитывать каждое своё движение вместе с армией юристов.

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Ol Ka

0

Только 1 вопрос: почему до этого до сих пор никто не догадался?

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Arthur Niazyan

Ol
1

не все могут think different

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Beerman

Ol
1

потому что лавочку быстро прикроют

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Владимир Толстиков

0

"А чё, так можно было?"

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Евгений Делюкин

Владимир
0

Этот парень у нас тоже не остался незамеченным :)
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