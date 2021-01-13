Lenovo совместно с металл-группой Iron Savages выпустила музыкальный обзор своего игрового ноутбука Статьи редакции
Обычный обзор, но под звуки металла.
Lenovo совместно со шведской группой Iron Savages выпустила музыкальный обзор игрового ноутбука Lenovo Legion 5i.
Разработкой клипа занималось рекламное агентство Lenovo, в качестве текста песни музыканты использовали строчки из обзора журналиста The Verge Кэмерона Фолкнера.
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