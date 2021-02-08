Они проработали в компании меньше года.

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Об уходе из «Сбера» команды, которая отвечала за коммуникации, первым сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По его данным, из компании, в частности, уйдут глава пресс-службы София Иванова и Георгий Лобушкин, который занимался коммуникациями всех компаний экосистемы банка.

Иванова подтвердила vc.ru информацию о своём уходе. «Это моё личное решение. У каждого из нас свои мотивы. “Сбер” — великая компания, в которой работают самые сильные и профессиональные люди этой страны. Тот бесценный опыт, который я получила в “Сбере”, я бы не смогла получить никогда и нигде», — добавила она. Сколько человек уходит из компании, она не уточнила.

Лобушкин также подтвердил vc.ru, что доработает до конца февраля 2021 года и уйдёт из «Сбера». От других комментариев он отказался.

В «Сбере» на момент написания заметки не ответили на запрос о комментарии. Знакомый с ситуацией источник vc.ru говорит, что уходят ещё пять-шесть человек, которые пришли в команду вместе с Ивановой.

София Иванова возглавила пресс-службу «Сбера» в мае 2020 года. В частности, при ней банк провёл в сентябре первую конференцию о трансформации компании. До этого в течение трёх лет Иванова руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в группе «Калашников», а перед этим была PR-директором Rambler&Co (Lenta.ru, «Газета.ru» и другие).