Из «Сбера» уйдёт глава пресс-службы София Иванова с командой Статьи редакции
Они проработали в компании меньше года.
Об уходе из «Сбера» команды, которая отвечала за коммуникации, первым сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По его данным, из компании, в частности, уйдут глава пресс-службы София Иванова и Георгий Лобушкин, который занимался коммуникациями всех компаний экосистемы банка.
Иванова подтвердила vc.ru информацию о своём уходе. «Это моё личное решение. У каждого из нас свои мотивы. “Сбер” — великая компания, в которой работают самые сильные и профессиональные люди этой страны. Тот бесценный опыт, который я получила в “Сбере”, я бы не смогла получить никогда и нигде», — добавила она. Сколько человек уходит из компании, она не уточнила.
Лобушкин также подтвердил vc.ru, что доработает до конца февраля 2021 года и уйдёт из «Сбера». От других комментариев он отказался.
В «Сбере» на момент написания заметки не ответили на запрос о комментарии. Знакомый с ситуацией источник vc.ru говорит, что уходят ещё пять-шесть человек, которые пришли в команду вместе с Ивановой.
София Иванова возглавила пресс-службу «Сбера» в мае 2020 года. В частности, при ней банк провёл в сентябре первую конференцию о трансформации компании. До этого в течение трёх лет Иванова руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в группе «Калашников», а перед этим была PR-директором Rambler&Co (Lenta.ru, «Газета.ru» и другие).
Георгий Лобушкин присоединился к «Сберу» в августе. До этого он с 2018 года возглавлял пресс-службу такси-сервиса «Ситимобил», а перед этим был директором по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group.
"Это моё личное решение"
Либо сама вовремя поняла, либо намекнули, что пиар-войну просрали
Либо камеры обнаружили, что она гуляла в неположенном крестьянам месте.
Слышал, что всё проще. Вроде бы кто-то из Сбера заметил, как она расплачивалась картой @Тинькофф банка. Но, наверное, это всё слухи, кто знает.
"Из «Сбера» уйдёт глава пресс-службы"
А если бы просто несла пургу и не заморачивалась, все было бы у нее стабильно.
Учись у королей игры София Иванова
Кажется, что только вчера читал у Софии Ивановой о великих целях и задачах в Сбере, а сегодня уже такое прощальное чао. Как-то быстро всё произошло.
Теперь сбер - опять переименуют в "банк", уберут кислотные цвета, и вернут старый логотип?
Ну почти. Потратят ещё 300 млрд. на новый, "более удачный" ребрендинг с помощью новой команды профессионалов пиара.
Насчёт "профессионалов" - есть большие сомнения.
Поставить двенадцать минусиков предыдущему (абсолютно безобидному) посту, всего за 10 минут, - явно не признак профессионализма. (хотя может это они так напоследок специально палят свою контору)
Они не причем. Просто сфера интересов перешла к другому топу, который хочет притащить своих. Кто работает внутри, все прекрасно понимает.
Ох ты, из Сбера можно целыми командами тикать )
люди этой страны
Печально такое слышать от пярщика Ивановой (
Комментарий удален
А акции-то никак не реагируют!
Идут себе вверх, и идут...
Стало быть, рынок не воспринимает эту новость, как важную, возможно даже, что это - скорее, позитив для Сбера :-)
а когда увольнение пиарщиков равно как и маркетологов как-то влияло на акции компании? нефть движется наверх, ведя с собой паровозиком весь российский бизнес
Блоги компаний
Показать еще