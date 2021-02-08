Маркетинг
Таня Боброва

Из «Сбера» уйдёт глава пресс-службы София Иванова с командой Статьи редакции

Они проработали в компании меньше года.

12 12 комментариев
2584 просмотров

Об уходе из «Сбера» команды, которая отвечала за коммуникации, первым сообщил Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По его данным, из компании, в частности, уйдут глава пресс-службы София Иванова и Георгий Лобушкин, который занимался коммуникациями всех компаний экосистемы банка.

Иванова подтвердила vc.ru информацию о своём уходе. «Это моё личное решение. У каждого из нас свои мотивы. “Сбер” — великая компания, в которой работают самые сильные и профессиональные люди этой страны. Тот бесценный опыт, который я получила в “Сбере”, я бы не смогла получить никогда и нигде», — добавила она. Сколько человек уходит из компании, она не уточнила.

Лобушкин также подтвердил vc.ru, что доработает до конца февраля 2021 года и уйдёт из «Сбера». От других комментариев он отказался.

В «Сбере» на момент написания заметки не ответили на запрос о комментарии. Знакомый с ситуацией источник vc.ru говорит, что уходят ещё пять-шесть человек, которые пришли в команду вместе с Ивановой.

София Иванова возглавила пресс-службу «Сбера» в мае 2020 года. В частности, при ней банк провёл в сентябре первую конференцию о трансформации компании. До этого в течение трёх лет Иванова руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в группе «Калашников», а перед этим была PR-директором Rambler&Co (Lenta.ru, «Газета.ru» и другие).

Георгий Лобушкин присоединился к «Сберу» в августе. До этого он с 2018 года возглавлял пресс-службу такси-сервиса «Ситимобил», а перед этим был директором по стратегическим коммуникациям Mail.Ru Group.

#новость #сбер #кадры

12 12 комментариев
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Шизоидная обезьяна

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"Это моё личное решение"

Либо сама вовремя поняла, либо намекнули, что пиар-войну просрали

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Сергей Сергеев

Шизоидная
3

Либо камеры обнаружили, что она гуляла в неположенном крестьянам месте. 

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Алексис Второй

Сергей
4

Слышал, что всё проще. Вроде бы кто-то из Сбера заметил, как она расплачивалась картой @Тинькофф банка. Но, наверное, это всё слухи, кто знает.

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Andrey Arsentyev

3

"Из «Сбера» уйдёт глава пресс-службы"

А если бы просто несла пургу и не заморачивалась, все было бы у нее стабильно.

Учись у королей игры София Иванова

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Gavroche

2

Кажется, что только вчера читал у Софии Ивановой о великих целях и задачах в Сбере, а сегодня уже такое прощальное чао. Как-то быстро всё произошло.

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Invent Valley

–1

Теперь сбер - опять переименуют в "банк", уберут кислотные цвета, и вернут старый логотип?

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Рекорд Надоев

Invent
4

Ну почти. Потратят ещё 300 млрд. на новый, "более удачный" ребрендинг с помощью новой команды профессионалов пиара.

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Invent Valley

Рекорд
0

Насчёт "профессионалов" - есть большие сомнения.
Поставить двенадцать минусиков предыдущему (абсолютно безобидному) посту, всего за 10 минут, - явно не признак профессионализма.  (хотя может это они так напоследок специально палят свою контору)

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Маркетолог

1

Они не причем. Просто сфера интересов перешла к другому топу, который хочет притащить своих. Кто работает внутри, все прекрасно понимает.

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Bublikov Anton

–1

Ох ты, из Сбера можно целыми командами тикать )
люди этой страны

Печально такое слышать от пярщика Ивановой (

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Комментарий удален

Евгений Бакулин

0

А акции-то никак не реагируют! 
Идут себе вверх, и идут...

Стало быть, рынок не воспринимает эту новость, как важную, возможно даже, что это - скорее, позитив для Сбера :-)

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Маркетолог

Евгений
0

а когда увольнение пиарщиков равно как и маркетологов как-то влияло на акции компании? нефть движется наверх, ведя с собой паровозиком весь российский бизнес

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